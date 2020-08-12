Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ

Информация в СМИ о якобы закрытии дела "Роттердам +" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - подчеркнули в Бюро..

В сообщении указывается, что НАБУ и САП:

осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;

обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, учитывая осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

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В то же время, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 г. принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

"Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено", - пояснили в НАБУ.

Что касается упреков в отсутствии экспертиз, в НАБУ отметили, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

за первую половину периода действия формулы " Роттердам +" (первая половина 2016 - 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;

экономические последствия всего периода действия формулы (2016 - июль 2019) оценены в имеющемся научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн. Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.

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