Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ
Информация в СМИ о якобы закрытии дела "Роттердам +" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - подчеркнули в Бюро..
В сообщении указывается, что НАБУ и САП:
- осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;
- обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, учитывая осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.
В то же время, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 г. принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.
"Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено", - пояснили в НАБУ.
Что касается упреков в отсутствии экспертиз, в НАБУ отметили, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:
- за первую половину периода действия формулы " Роттердам +" (первая половина 2016 - 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;
- экономические последствия всего периода действия формулы (2016 - июль 2019) оценены в имеющемся научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн. Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.
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Или тебе зебилу этого очень хочется??
Завдяки формулі вперше визначили ціну українського вугілля.
Формула була потрібна, аби зупинити ручне регулювання цін, яке створювало умови для корупції, і перейти до ринкових правил.
НКРЕКП запропонувала поширене у світі рішення - ціна вугілля мала визначатися світовим ринком. Якщо ціни у світі зростають, - вони зростають і в Україні, та навпаки. Так купують вугілля у всьому світі.
https://rotterdamplus.lb.ua/
Изначально было понятно,ЧТО ЭТО АФЕРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ!!!!!...и обдираловки населения.
Может хоть за это посадят.
До сих пор верует в предвыборную туфту от Зе.
Зе-тыпил, ты русского языка не понимаешь?
Тебе русским языком говорят:
Зе-прокуроры ГОД искали и НЕ НАШЛИ что бы хоть КТО-ТО обогащался на Ротердам+
ан нет, НЕ надейтесь.
.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЕКП (2015-2018 годы) Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам+". Наконец-то я дождался того момента, когда многоуважаемые и авторитетные антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело - фейк, призрак и фантом. Его не существует, как не существует и убытков от введения формулы, и существовать их не могло", - прокомментировал Вовк информацию об остановке расследование по делу "Роттердам + ".
08.08.2020
И против Порошенко дела будут тянуть до конца.
Ведь закрыв дела они признаются, что все обвинения были простой предвыборной ТУФТОЙ!
А так, хоть какой-то процент зе-тыпилов, еще на что-то надеются:
"ну может весной 21-го садить будут"...
"ну может весной 22-го садить будут"...
"ну может весной 23-го садить будут"...
"ну может весной 24-го садить будут"...
...
"Вот те раз. Уже 3,5 года расследованию, и год с момента объявления подозрений, Сытник уже трижды объявлял о выходе на финишную прямую, последний раз - в феврале. И вдруг звучит - международные запросы.....разумным срокам. И это после 3,5 лет расследования? А вот запросы о международно-правовой помощи - технология известная. Ответ приходится ждать от полугода до года. Потом можно послать следующий запрос, и так далее. Поэтому придумали - "остановка расследования". Остановка расследования - лучший выход для Сытника из позорного тупика."