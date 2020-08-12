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Новости Борьба с коррупцией
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Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ

Информация о закрытии дела

Информация в СМИ о якобы закрытии дела "Роттердам +" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - подчеркнули в Бюро..

В сообщении указывается, что НАБУ и САП:

  • осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;
  • обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, учитывая осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП подтвердили фейковость дела "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк

В то же время, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 г. принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

"Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено", - пояснили в НАБУ.

Что касается упреков в отсутствии экспертиз, в НАБУ отметили, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

  • за первую половину периода действия формулы " Роттердам +" (первая половина 2016 - 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;
  • экономические последствия всего периода действия формулы (2016 - июль 2019) оценены в имеющемся научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн. Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП остановила расследование резонансного дела "Роттердам+" до завершения экспертиз, - Бутусов

Автор: 

НАБУ (4240) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+7
Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5165
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12.08.2020 16:30 Ответить
+7
А ты все продолжаешь искать жемчужину в куче зеленого гавна?? И как успехи??
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12.08.2020 16:32 Ответить
+5
С какого перепугу ему это делать...если ни какого отношения к нему данное дело не имеет??
Или тебе зебилу этого очень хочется??
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12.08.2020 16:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То бишь будете продолжать заниматься суходрочкой за бюджетные деньги???
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12.08.2020 16:28 Ответить
А ми будем насолоджуватись паланням секти казкових 8 відсотків!)))
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12.08.2020 16:30 Ответить
А ты все продолжаешь искать жемчужину в куче зеленого гавна?? И как успехи??
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12.08.2020 16:32 Ответить
Тобі, як фахівцю пошуку у лайні, видніше, то й розкажи- то є чоколят, чи ще не дуже?
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12.08.2020 16:35 Ответить
Поисками жемчужин в зеленом дерьме занимаются исключительно тупые зебилы типа тебя...к которым я к моему большому счастью отношения не имею..
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12.08.2020 16:42 Ответить
Десь напружився один екс президент!)
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12.08.2020 16:29 Ответить
Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5165
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12.08.2020 16:30 Ответить
С какого перепугу ему это делать...если ни какого отношения к нему данное дело не имеет??
Или тебе зебилу этого очень хочется??
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12.08.2020 16:31 Ответить
Твоя думка, це лише приватна думка прихильника політичного лузера, тобто- нікчемна.
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12.08.2020 16:33 Ответить
Это факт...который тупые зебилы не могут понять в силу своего врожденного скудоумия..
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12.08.2020 16:44 Ответить
Это факт...который тупые петерасты не могут понять в силу своего врожденного скудоумия..
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12.08.2020 16:57 Ответить
А твоя думка идиот ,приверженца какого зедебильного лузера? Ты бы памперсы поправил ,а то порох опять во сне придет.
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12.08.2020 16:47 Ответить
Що- від палання вже під себе ходиш, якщо так про памперси турбуєшся? Бережи себе, далі буде!)))))))))
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12.08.2020 16:58 Ответить
гуано не тоне..
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12.08.2020 16:31 Ответить
Формулу «Роттердам+» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16 було затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у березні 2016 року.

Завдяки формулі вперше визначили ціну українського вугілля.

Формула була потрібна, аби зупинити ручне регулювання цін, яке створювало умови для корупції, і перейти до ринкових правил.
НКРЕКП запропонувала поширене у світі рішення - ціна вугілля мала визначатися світовим ринком. Якщо ціни у світі зростають, - вони зростають і в Україні, та навпаки. Так купують вугілля у всьому світі.
https://rotterdamplus.lb.ua/
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12.08.2020 16:34 Ответить
" затвердженна" кем???...ручным менеджером парашенки от "рошен" вовком????
Изначально было понятно,ЧТО ЭТО АФЕРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ!!!!!...и обдираловки населения.
Может хоть за это посадят.
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12.08.2020 17:02 Ответить
От тыпил, так тыпил.
До сих пор верует в предвыборную туфту от Зе.
Зе-тыпил, ты русского языка не понимаешь?
Тебе русским языком говорят:
Зе-прокуроры ГОД искали и НЕ НАШЛИ что бы хоть КТО-ТО обогащался на Ротердам+
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12.08.2020 17:16 Ответить
Щось ви дуже довго шмарклі жуєте,чому справа ще не в суді,а суд має бути - ПРИСЯЖНИХ, а не продажні скот_ни в мантіях.
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12.08.2020 16:53 Ответить
А немає з чим іти . Тягнуть резину , в надії на те , що - суспільство забуде про те , як вони жидєнько обісрались . .
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12.08.2020 17:02 Ответить
а как бы хотелось аферистам гройсман-парашенка,чтоб все закрылось и забылось.
ан нет, НЕ надейтесь.
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12.08.2020 16:59 Ответить
закрилось і забилось ЩО ???
Інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9153 .
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12.08.2020 17:07 Ответить
Несостоятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за 3,5 года собрать достаточно доказательств по делу "Роттердам +" для его передачи в суд в очередной раз подтвердила безосновательность всех подозрений и отсутствие какого-либо состава преступления в этом деле.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЕКП (2015-2018 годы) Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам+". Наконец-то я дождался того момента, когда многоуважаемые и авторитетные антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело - фейк, призрак и фантом. Его не существует, как не существует и убытков от введения формулы, и существовать их не могло", - прокомментировал Вовк информацию об остановке расследование по делу "Роттердам + ".

08.08.2020
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12.08.2020 17:17 Ответить
Разумеется не закроют.
И против Порошенко дела будут тянуть до конца.
Ведь закрыв дела они признаются, что все обвинения были простой предвыборной ТУФТОЙ!
А так, хоть какой-то процент зе-тыпилов, еще на что-то надеются:
"ну может весной 21-го садить будут"...

"ну может весной 22-го садить будут"...
"ну может весной 23-го садить будут"...
"ну может весной 24-го садить будут"...
...
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12.08.2020 17:19 Ответить
"Роттердам+"/ Это интересно .Нынешний министр энергетики Буславец в 2016 г . лично поддержала принятие формулы Роттердам+./ Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ. 13.06.20
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12.08.2020 17:21 Ответить
осенью зелень пожухнет ))
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12.08.2020 17:28 Ответить
НАБУ - "Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам"
"Вот те раз. Уже 3,5 года расследованию, и год с момента объявления подозрений, Сытник уже трижды объявлял о выходе на финишную прямую, последний раз - в феврале. И вдруг звучит - международные запросы.....разумным срокам. И это после 3,5 лет расследования? А вот запросы о международно-правовой помощи - технология известная. Ответ приходится ждать от полугода до года. Потом можно послать следующий запрос, и так далее. Поэтому придумали - "остановка расследования". Остановка расследования - лучший выход для Сытника из позорного тупика."
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12.08.2020 17:35 Ответить
 
 