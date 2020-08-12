Інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, - НАБУ
Інформація в ЗМІ про нібито закриття справи "Роттердам+" і відсутності експертизи, яка підтверджує розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів — на завершальній стадії", - підкреслили в Бюро.
У повідомленні вказується, що НАБУ і САП:
🔸здійснили усі необхідні слідчі (процесуальні) дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення підозрюваними;
🔸звернулися з запитами до іноземних юрисдикцій, зважаючи на здійснення фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку.
Водночас, на період отримання матеріалів виконання міжнародних запитів прокурор у кримінальному провадженні 3 серпня 2020 року ухвалив рішення призупинити досудове розслідування у порядку ст.280 КПК України.
"Якщо терміни виконання міжнародних запитів не відповідатимуть розумним строкам, матеріали щодо фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку будуть виділені в окреме провадження, а досудове розслідування стосовно 6 підозрюваних буде завершене", - пояснили в НАБУ.
Що ж до закидів про нібито відсутність експертиз зазначимо, що у межах розслідування державні експертні установи надали такі висновки:
🔸за першу половину періоду дії формули "#Роттердам+" (перша половина 2016 - 2017 роки) протиправні дії підозрюваних осіб завдали 18 млрд грн збитків;
🔸економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 - липень 2019) оцінені у наявному науково-економічному дослідженні та становлять 39 млрд грн.
Експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває.
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Или тебе зебилу этого очень хочется??
Завдяки формулі вперше визначили ціну українського вугілля.
Формула була потрібна, аби зупинити ручне регулювання цін, яке створювало умови для корупції, і перейти до ринкових правил.
НКРЕКП запропонувала поширене у світі рішення - ціна вугілля мала визначатися світовим ринком. Якщо ціни у світі зростають, - вони зростають і в Україні, та навпаки. Так купують вугілля у всьому світі.
https://rotterdamplus.lb.ua/
Изначально было понятно,ЧТО ЭТО АФЕРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ!!!!!...и обдираловки населения.
Может хоть за это посадят.
До сих пор верует в предвыборную туфту от Зе.
Зе-тыпил, ты русского языка не понимаешь?
Тебе русским языком говорят:
Зе-прокуроры ГОД искали и НЕ НАШЛИ что бы хоть КТО-ТО обогащался на Ротердам+
ан нет, НЕ надейтесь.
.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЕКП (2015-2018 годы) Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам+". Наконец-то я дождался того момента, когда многоуважаемые и авторитетные антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело - фейк, призрак и фантом. Его не существует, как не существует и убытков от введения формулы, и существовать их не могло", - прокомментировал Вовк информацию об остановке расследование по делу "Роттердам + ".
08.08.2020
И против Порошенко дела будут тянуть до конца.
Ведь закрыв дела они признаются, что все обвинения были простой предвыборной ТУФТОЙ!
А так, хоть какой-то процент зе-тыпилов, еще на что-то надеются:
"ну может весной 21-го садить будут"...
"ну может весной 22-го садить будут"...
"ну может весной 23-го садить будут"...
"ну может весной 24-го садить будут"...
...
"Вот те раз. Уже 3,5 года расследованию, и год с момента объявления подозрений, Сытник уже трижды объявлял о выходе на финишную прямую, последний раз - в феврале. И вдруг звучит - международные запросы.....разумным срокам. И это после 3,5 лет расследования? А вот запросы о международно-правовой помощи - технология известная. Ответ приходится ждать от полугода до года. Потом можно послать следующий запрос, и так далее. Поэтому придумали - "остановка расследования". Остановка расследования - лучший выход для Сытника из позорного тупика."