Інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, - НАБУ

Інформація в ЗМІ про нібито закриття справи "Роттердам+" і відсутності експертизи, яка підтверджує розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів — на завершальній стадії", - підкреслили в Бюро.

У повідомленні вказується, що НАБУ і САП:

🔸здійснили усі необхідні слідчі (процесуальні) дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення підозрюваними;

🔸звернулися з запитами до іноземних юрисдикцій, зважаючи на здійснення фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку.

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Водночас, на період отримання матеріалів виконання міжнародних запитів прокурор у кримінальному провадженні 3 серпня 2020 року ухвалив рішення призупинити досудове розслідування у порядку ст.280 КПК України.

"Якщо терміни виконання міжнародних запитів не відповідатимуть розумним строкам, матеріали щодо фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку будуть виділені в окреме провадження, а досудове розслідування стосовно 6 підозрюваних буде завершене", - пояснили в НАБУ.

Що ж до закидів про нібито відсутність експертиз зазначимо, що у межах розслідування державні експертні установи надали такі висновки:

🔸за першу половину періоду дії формули "#Роттердам+" (перша половина 2016 - 2017 роки) протиправні дії підозрюваних осіб завдали 18 млрд грн збитків;

🔸економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 - липень 2019) оцінені у наявному науково-економічному дослідженні та становлять 39 млрд грн.

Експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває.

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