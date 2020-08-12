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Новини Боротьба з корупцією
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Інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, - НАБУ

Інформація про закриття справи

Інформація в ЗМІ про нібито закриття справи "Роттердам+" і відсутності експертизи, яка підтверджує розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів — на завершальній стадії", - підкреслили в Бюро.

У повідомленні вказується, що НАБУ і САП:

🔸здійснили усі необхідні слідчі (процесуальні) дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення підозрюваними;
🔸звернулися з запитами до іноземних юрисдикцій, зважаючи на здійснення фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку.

Також читайте: НАБУ і САП підтвердили фейковість справи "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк

Водночас, на період отримання матеріалів виконання міжнародних запитів прокурор у кримінальному провадженні 3 серпня 2020 року ухвалив рішення призупинити досудове розслідування у порядку ст.280 КПК України.

"Якщо терміни виконання міжнародних запитів не відповідатимуть розумним строкам, матеріали щодо фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку будуть виділені в окреме провадження, а досудове розслідування стосовно 6 підозрюваних буде завершене", - пояснили в НАБУ.

Що ж до закидів про нібито відсутність експертиз зазначимо, що у межах розслідування державні експертні установи надали такі висновки:
🔸за першу половину періоду дії формули "#Роттердам+" (перша половина 2016 - 2017 роки) протиправні дії підозрюваних осіб завдали 18 млрд грн збитків;
🔸економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 - липень 2019) оцінені у наявному науково-економічному дослідженні та становлять 39 млрд грн.

Експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває.

Також читайте: Прокурори у справі "Роттердам+" визнали, що вони не мають із чим іти до суду, - адвокат

Автор: 

НАБУ (5111) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+7
Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5165
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12.08.2020 16:30 Відповісти
+7
А ты все продолжаешь искать жемчужину в куче зеленого гавна?? И как успехи??
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12.08.2020 16:32 Відповісти
+5
С какого перепугу ему это делать...если ни какого отношения к нему данное дело не имеет??
Или тебе зебилу этого очень хочется??
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12.08.2020 16:31 Відповісти
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То бишь будете продолжать заниматься суходрочкой за бюджетные деньги???
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12.08.2020 16:28 Відповісти
А ми будем насолоджуватись паланням секти казкових 8 відсотків!)))
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12.08.2020 16:30 Відповісти
А ты все продолжаешь искать жемчужину в куче зеленого гавна?? И как успехи??
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12.08.2020 16:32 Відповісти
Тобі, як фахівцю пошуку у лайні, видніше, то й розкажи- то є чоколят, чи ще не дуже?
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12.08.2020 16:35 Відповісти
Поисками жемчужин в зеленом дерьме занимаются исключительно тупые зебилы типа тебя...к которым я к моему большому счастью отношения не имею..
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12.08.2020 16:42 Відповісти
Десь напружився один екс президент!)
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12.08.2020 16:29 Відповісти
Информация о закрытии дела "Роттердам+" не соответствует действительности, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5165
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12.08.2020 16:30 Відповісти
С какого перепугу ему это делать...если ни какого отношения к нему данное дело не имеет??
Или тебе зебилу этого очень хочется??
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12.08.2020 16:31 Відповісти
Твоя думка, це лише приватна думка прихильника політичного лузера, тобто- нікчемна.
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12.08.2020 16:33 Відповісти
Это факт...который тупые зебилы не могут понять в силу своего врожденного скудоумия..
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12.08.2020 16:44 Відповісти
Это факт...который тупые петерасты не могут понять в силу своего врожденного скудоумия..
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12.08.2020 16:57 Відповісти
А твоя думка идиот ,приверженца какого зедебильного лузера? Ты бы памперсы поправил ,а то порох опять во сне придет.
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12.08.2020 16:47 Відповісти
Що- від палання вже під себе ходиш, якщо так про памперси турбуєшся? Бережи себе, далі буде!)))))))))
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12.08.2020 16:58 Відповісти
гуано не тоне..
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12.08.2020 16:31 Відповісти
Формулу «Роттердам+» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16 було затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у березні 2016 року.

Завдяки формулі вперше визначили ціну українського вугілля.

Формула була потрібна, аби зупинити ручне регулювання цін, яке створювало умови для корупції, і перейти до ринкових правил.
НКРЕКП запропонувала поширене у світі рішення - ціна вугілля мала визначатися світовим ринком. Якщо ціни у світі зростають, - вони зростають і в Україні, та навпаки. Так купують вугілля у всьому світі.
https://rotterdamplus.lb.ua/
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12.08.2020 16:34 Відповісти
" затвердженна" кем???...ручным менеджером парашенки от "рошен" вовком????
Изначально было понятно,ЧТО ЭТО АФЕРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ!!!!!...и обдираловки населения.
Может хоть за это посадят.
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12.08.2020 17:02 Відповісти
От тыпил, так тыпил.
До сих пор верует в предвыборную туфту от Зе.
Зе-тыпил, ты русского языка не понимаешь?
Тебе русским языком говорят:
Зе-прокуроры ГОД искали и НЕ НАШЛИ что бы хоть КТО-ТО обогащался на Ротердам+
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12.08.2020 17:16 Відповісти
Щось ви дуже довго шмарклі жуєте,чому справа ще не в суді,а суд має бути - ПРИСЯЖНИХ, а не продажні скот_ни в мантіях.
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12.08.2020 16:53 Відповісти
А немає з чим іти . Тягнуть резину , в надії на те , що - суспільство забуде про те , як вони жидєнько обісрались . .
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12.08.2020 17:02 Відповісти
а как бы хотелось аферистам гройсман-парашенка,чтоб все закрылось и забылось.
ан нет, НЕ надейтесь.
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12.08.2020 16:59 Відповісти
закрилось і забилось ЩО ???
Інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9153 .
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12.08.2020 17:07 Відповісти
Несостоятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за 3,5 года собрать достаточно доказательств по делу "Роттердам +" для его передачи в суд в очередной раз подтвердила безосновательность всех подозрений и отсутствие какого-либо состава преступления в этом деле.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЕКП (2015-2018 годы) Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам+". Наконец-то я дождался того момента, когда многоуважаемые и авторитетные антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело - фейк, призрак и фантом. Его не существует, как не существует и убытков от введения формулы, и существовать их не могло", - прокомментировал Вовк информацию об остановке расследование по делу "Роттердам + ".

08.08.2020
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12.08.2020 17:17 Відповісти
Разумеется не закроют.
И против Порошенко дела будут тянуть до конца.
Ведь закрыв дела они признаются, что все обвинения были простой предвыборной ТУФТОЙ!
А так, хоть какой-то процент зе-тыпилов, еще на что-то надеются:
"ну может весной 21-го садить будут"...

"ну может весной 22-го садить будут"...
"ну может весной 23-го садить будут"...
"ну может весной 24-го садить будут"...
...
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12.08.2020 17:19 Відповісти
"Роттердам+"/ Это интересно .Нынешний министр энергетики Буславец в 2016 г . лично поддержала принятие формулы Роттердам+./ Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ. 13.06.20
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12.08.2020 17:21 Відповісти
осенью зелень пожухнет ))
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12.08.2020 17:28 Відповісти
НАБУ - "Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам"
"Вот те раз. Уже 3,5 года расследованию, и год с момента объявления подозрений, Сытник уже трижды объявлял о выходе на финишную прямую, последний раз - в феврале. И вдруг звучит - международные запросы.....разумным срокам. И это после 3,5 лет расследования? А вот запросы о международно-правовой помощи - технология известная. Ответ приходится ждать от полугода до года. Потом можно послать следующий запрос, и так далее. Поэтому придумали - "остановка расследования". Остановка расследования - лучший выход для Сытника из позорного тупика."
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12.08.2020 17:35 Відповісти
 
 