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Новости Оборона
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Все руководство "Укроборонпрома" будет заменено, - Уруский

Все руководство

Руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" сменят в ближайшее время.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Концерн "Укроборонпром" подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно замена всей команды, которая работала там последний год", - сказал Уруский.

Вице-премьер добавил, что возможно будет изменено и название концерна "Укроборонпром", ибо "это название уже стало токсичным в Украине".

Уруский добавил, что Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

По его словам, в ОПК планируют создать еще аэрокосмическую холдинговую компанию, к которой присоединятся, кроме предприятий Государственного космического агентства, авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".

Также, отметил Уруский, в Украине создадут ракетно-космический центр "Южный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Этот центр также будет входить в состав аэрокосмической холдинговой компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова

Автор: 

военно-промышленный комплекс (252) оборона (5252) Укроборонпром (1239) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+22
И Наема выкинут?...
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12.08.2020 17:47 Ответить
+15
Так цього маланчика кацапського таки назначили?!- От жеш ви придурки!
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12.08.2020 17:46 Ответить
+15
Умничают обычно такие ЗЕбилы. Лось, пиши в блокнот- наречие пишется так : где-нибудь.
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12.08.2020 18:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Накрали, дайте й іншим накрасти...
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12.08.2020 17:45 Ответить
Типа по-честному? Как же. Одна банда вышибает другую.
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12.08.2020 18:25 Ответить
название концерна "Укроборонпром", ибо "это название уже стало токсичным в Украине".

для ЗЕльоных предателей отвратно и смертельно все, что связано с обороной Украины
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12.08.2020 23:15 Ответить
" И тут уж развернулся Павел Иванович вовсю! Брался за все, всех очаровал, насулил огромные прибыли государству и получил несметные авансы - одним словом, подладился и пришелся ко двору. «Уму непостижимо, - что он вытворял». Основал трест для выделки железа из древесных опилок, накормил Москву колбасой из дохлого мяса, продал Коробочке Манеж, взял подряд на электрификацию. И загудел слух, что Чичиков - триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват и спецы" (с)
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13.08.2020 07:00 Ответить
В своей декларации за 2019 Уруский указал 7245 гривень доходов. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????
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12.08.2020 23:26 Ответить
Красиво жить не запретишь...
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12.08.2020 23:29 Ответить
за 2019 Уруский указал 7245 гривень !!!

прописью: семь тысяч гривен за год !!!
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13.08.2020 00:11 Ответить
Я понял. А ты нет - есть такой художественный приём "ирония"...
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13.08.2020 00:14 Ответить
Так цього маланчика кацапського таки назначили?!- От жеш ви придурки!
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12.08.2020 17:46 Ответить
В спам, свинорылый!
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12.08.2020 19:32 Ответить
Кацапська курва щось просмерділа?
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13.08.2020 03:45 Ответить
Твоя піхва смердить як масква рєка, курвега-іди геть, тупий кацапський гей.
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13.08.2020 03:50 Ответить
И Наема выкинут?...
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12.08.2020 17:47 Ответить
Этот где ни будь да пристроится. Копия пороха только черная.
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12.08.2020 17:51 Ответить
Умничают обычно такие ЗЕбилы. Лось, пиши в блокнот- наречие пишется так : где-нибудь.
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12.08.2020 18:03 Ответить
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12.08.2020 18:09 Ответить
Найем свои 30 сребреников получил - накуй с пляжа.
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12.08.2020 18:24 Ответить
Вместе с Абрамовичем!
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12.08.2020 21:35 Ответить
ага, замена команды в других сферах уже решила все проблемы )
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12.08.2020 17:48 Ответить
не звідти почали, ішака мінять треба.
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12.08.2020 17:48 Ответить
"команда"
Руководство "Укроборонпрома" и вся команда, работавшая там последний год, будут заменены, - Уруский - Цензор.НЕТ 1681
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12.08.2020 17:49 Ответить
отак різко? хіба ж так можна з людями?
дайте їм метр кордону, або хоч знак "40" і жезл!
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12.08.2020 17:49 Ответить
возможно будет изменено и название концерна "Укроборонпром" ?
ждите укролехаим...
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12.08.2020 17:50 Ответить
ну, що ви? Офіс стріляних технологій.
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12.08.2020 20:43 Ответить
..., что в переводе: УкроЗдоровенькiБули.
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13.08.2020 01:54 Ответить
Эти наелись- несите новых.
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12.08.2020 17:51 Ответить
Без младшенького Пашинского не считается.
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12.08.2020 17:52 Ответить
а з'явилось хоч щось, що не при Порошенку починалось?
напруж всі свої пів-звилини
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12.08.2020 18:27 Ответить
Та я в курсі, що і планета Земля почала своє існування з забаганки твоєї святої свині Рошенка. Але в статті не про це.
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12.08.2020 18:33 Ответить
це ти цей тупняк гониш тому, що тупий, чи тому, що нічого відповісти?
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12.08.2020 18:35 Ответить
Если бы вам Петя каждое утро в штаны срал , то вы бы ещё не так тупили )
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12.08.2020 18:54 Ответить
16-дневное отсутствие жертв на линии соприкосновения с ОРДЛО.

Кстати, Укроборонпром основан в 2010, а не при попареднике.
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13.08.2020 02:00 Ответить
Убытки "Укроборонпрома" в 1-м квартале 2020 составили 681 млн грн, а задолженность по зарплате выросла на 68 млн грн за годГосударственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.

Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн
Походу Пашинский свои докладывал , а твои зе мрази тупо воруют
https://censor.net.ua/news/3212063/ubytki_ukroboronproma_v_1m_kvartale_2020_sostavili_681_mln_grn_a_zadoljennost_po_zarplate_vyrosla_na
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12.08.2020 18:49 Ответить
FEBRUARY 22, 2018 ARTICLE:

"Major problems remain,... They include... systemic corruption and non-transparency of budgets, especially in the Ukroboronprom state-owned defense-industry monopoly."

А вот ещё интересное:

"Ukroboronprom has repeatedly faced accusations of corruption. A 2017 report written by Ukraine's embattled anticorruption commission and provided to Foreign Policy alleges that officials at Ukroboronprom siphoned off funds from a $39 million contract to supply parts for Antonov AN-32 aircraft to the Iraqi Defense Ministry. Another case involves a Poroshenko company that has had to issue a denial after reports emerged that four armored vehicles had been supplied to the State Border Guard Service in 2015 at inflated prices."

https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-challenge-of-military-reform-pub-75609
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13.08.2020 02:22 Ответить
И как всегда - шило на мыло.
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12.08.2020 17:52 Ответить
Мыло было сильно коррумпированным, а шило мы ещё не видели.
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13.08.2020 02:23 Ответить
Беда . Не верю . Не смешно . Злые клоуны .
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12.08.2020 17:52 Ответить
Керівництво "Укроборонпрому" і вся команда, яка працювала там останній рік, будуть замінені, - Уруський - Цензор.НЕТ 8187
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12.08.2020 17:54 Ответить
Вот только прибыля они имели при развитой систематической коррупции. Об этом говорил Carnegie Endowment for International Peace: https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-challenge-of-military-reform-pub-75609 Так может здесь есть определённая связь?!
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13.08.2020 02:29 Ответить
Группа сенаторов США от обоих партий решила создать типа Законопрооект спасения Украины от "рюсскага мира" на постоянной основе,автор законопоекта сенатор Мерфи от демократической партии...военная и финансовая помощь КАЖДЫЙ год Украине будет утверждена Законом США.
По скулите Крысы Мавзолейные...
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12.08.2020 17:56 Ответить
Щас, щрифт побольше подберу ХА-ХА-ХА. Дореформировались.

Уруский добавил, что Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал чиновник.Источник: https://censor.net/n3213391

Это типа, все задолженности по зарплате теперь будут платить сами предприятия, а не Оборонпром. Он это имел в виду?
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12.08.2020 17:57 Ответить
А задолженности по зарплатам на заподах и предприятиях и раньше платили сами предприятия и заводы, а не Укроборонпром.
Укроборонпром просто занимался узаконенным рекетом - снимал с каждого контракта свой % (причем - немалый, часто 100% заложенной прибыли) + на предприятиях ВПК ввел по сути дополнительный налог на зп в пользу Укроборонпрома.
В итоге предприятия оборонки лапу сосали, а манагеры Укроборонпрома шейхами себя чувствовали.
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12.08.2020 18:07 Ответить
По зарплатам - это - как бы да, но послушайте Найема и Абрамовичуса, когда они говорят про задолженности по зарплатам на части предприятий, а потом говорят, что они их, типа , погасят.
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12.08.2020 18:23 Ответить
Говорить - это одно, делать - другое.
Кроме того - они не уточняют, за чей счет они якобы погасят эти задолженности.
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12.08.2020 18:26 Ответить
Подозреваете , - из своего кармана?

Ну откуда они могут взять деньги? или из прибыли или - продать что нибудь ненужное. Но, чтобы продать что ни будь не нужное, надо иметь ,что нибудь не нужное и чтоб вам его еще разрешили продать. Так что - думаю - из прибыли. У них 70 - прибыльных предприятий, 47 - не прибыльных, из 47 у 43 - задолженности.
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12.08.2020 18:39 Ответить
Там часть предприятий - полудохлые, которые ничего не производят, другая часть - неприбыльные именно по причине того, что Укроборонпром их грабит. Задолженности по зп есть и у тех, и у других. Вариант как сократить задолженности на рабочих предприятиях - перестать их грабить. А с нерабочими должен быть индивидуальный подход - какие-то - нафиг закрыть, в других - сменить руководство и инвестировать.
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12.08.2020 18:59 Ответить
...а как люди получают зарплату на убыточном (за год) предприятии?!
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13.08.2020 02:34 Ответить
В смысле как? откуда деньги? В кредит можно взять. А вообще отчетность там же не по секундно. Вы приобретаете материал, потом получаете прибыль за продукцию. В промежутке между этими событиями - у вас - убыток.
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13.08.2020 02:49 Ответить
Зарплата работников входит в себестоимость товара, это тоже влияет на убыточность. Да, берут кредиты. Амазон 10 лет был убыточным, но зарплату работникам платил.
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13.08.2020 08:04 Ответить
Так в чем суть вопроса то?
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13.08.2020 08:11 Ответить
Погасят - отберут мало-мальскую прибыль у одних и кое-как заткнут дыру у других. Вот и все погашение!
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12.08.2020 21:38 Ответить
Керівництво "Укроборонпрому" і вся команда, яка працювала там останній рік, будуть замінені, - Уруський - Цензор.НЕТ 6597
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12.08.2020 17:59 Ответить
Давно пора менять эту паразитическую прослойку, созданную Сашей Януковичем для ограбления Украинского ВПК.
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12.08.2020 18:03 Ответить
В Концерн "Оборонпром" входит более 100 предприятий,а если точно 134 предприятия,,,создан в 2010 году,ключвая фигура Айварас Абрамавичус.Типа Гендиректор...Чистая прибыль компании в 2016 году составила 283 миллиарда гривен.
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12.08.2020 18:04 Ответить
Тада...чистая прибыль прокладки 300 миллиардов, а на заводах и предприятиях-производителях, которые реально выполняли контракты и реально зарабатывали бабло - задолженность по выплатам очень низких зарплат была пол-года в 2016-2017м (позже не знаю, тк знакомая, которая там работала, в 2017м уволилась).
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12.08.2020 18:11 Ответить
Развал оборонки снова набирает ход.
Я так понимаю, что программа-минимум ЗЕленых ублюдков - довести ВСУ и ВПК до состояния времен Яныка.
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12.08.2020 18:06 Ответить
Укроборонпром и создал ЯНЫК, дурачек. И создал его Янык именно для того, чтобы ограбить и угробить ВПК - только этим Укроборонпром и занимался с момента своего создания и по сей день.
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12.08.2020 18:09 Ответить
Он его не создал, а переименовал и подмял под себя.
То же самое делает зеленое *****.
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12.08.2020 18:53 Ответить
Он его именно создал, не ВПК, конечно, а ПАРАЗИТИЧЕСКУЮ прокладку над предприятиями ВПК.
И при соевом ***** это не изменилось - Укроборонпром продолжил грабить предприятия ВПК - ибо соевое ***** с коррупцией и схемами бороться не собиралось, а потому и пролетело, как фанера над парижем.
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12.08.2020 18:56 Ответить
Укрсрецэкспорт существовал еще при Кучме.
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12.08.2020 19:20 Ответить
Укроборонпром - это далеко не только и не столько Укрспецэкспорт.
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12.08.2020 19:25 Ответить
Не путай теплое с мягким. Укрспецэкспорт - это госкомпания, созданная еще в начале 90-х, а Укроборонпрм - "концерн", а на самом деле надстройка для регулирования денежных потоков в "нужном" направлении, и другой роли она не выполняет. Создана при Яныке, а Укрспецэкспорт, как остальные компании и заводы, типа вошел в состав этой надстройки
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12.08.2020 21:44 Ответить
Недосмотревших смортрящих в тюрьму, отрабатывать миллионные зряплаты пошивом рукавиц.
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12.08.2020 18:07 Ответить
И Абрамовича в Литву!
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12.08.2020 21:44 Ответить
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
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12.08.2020 18:11 Ответить
просто - заменены ?
или таки какое-то... типа расследование их годичной "деятельности"? (с конфискацией))))
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12.08.2020 18:14 Ответить
Старые поделятся, новые занесут, чтобы через год тоже поделиться.
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12.08.2020 19:26 Ответить
Министрами оброны Украины до Майдана были РАБссиянские ублюдки Саламатин и Лебедев,вгенты ФСБ аутлера,обе эти крысы умудрились уничтожить за 4 года почти все живое в войсках от Карпат до Крыма...снимали даже аккумуляторы с БТРов танков самолетов...Сегодня Лебедевкупил в Крыму виллу за 175 миллионов долларов....
Хрюкайте дальше...
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12.08.2020 18:14 Ответить
Типичный случай того, как работал и работает Укроборонпром.

Вспомним минометы Молот от Маяка, который входит в состав концерна.
Сам Маяк получал за эти минометы по 64 тысячи грн за штуку, а МО покупало их у Укроборонпрома по 500 тысяч грн за штуку.
И это типичный случай для Укроборонпрома. Заводам-производителям - мизер, себе - 800% накрутки.
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12.08.2020 18:16 Ответить
ачиридные зеленые "рихвормы", направленные на развал
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12.08.2020 18:24 Ответить
О-о-о-о...
Пришёл опытный хозяйственник - расставит своих человечков...
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12.08.2020 18:27 Ответить
Не успел Кабмин создать новое министерство "по вопросам стратегических отраслей промышленности", как оно рвануло "с места в карьер" и уже само трансформирует "Укроборонпром". Срочно сменить название, руководство, структуру... Что-то мне напоминает басню Крылова "Квартет".
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12.08.2020 18:31 Ответить
А этот чел, случаем, в партии регионов раньше не столовался?!
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12.08.2020 19:03 Ответить
"А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь!"
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12.08.2020 19:24 Ответить
Укроборонпром - це ти!
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12.08.2020 19:24 Ответить
Не зупиняйтесь, там є і інші установи де варто замінити кліпмейкерів і їм подібних
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12.08.2020 19:58 Ответить
Ещё не все клоуны трудоустроились. А а а х какой мудрый руководитель пришёл и самое главное какое неожиданное, нестандартное решение в духе главного клоуна
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12.08.2020 22:16 Ответить
О.С.Уруский имеет инженерное образование. Но настораживает то, что сам он ни одного дня не работал ни на одном заводе, ни в одном конструкторском бюро или н.-и. институте. Всё на каких-то административных должностях в управлениях и департаметрах. "Замена всей команды" - это что? Зачем? На кого? Талантливые, опытные производственники-учёные вряд ли согласятся работать в составе зелёной команды из-за её некомпетентности и нежелании потом отвечать за провалы. Значит, Урускому останется набрать сценаристов, мелких бизнесменов, осветителей, рабочих сцены, вахтёров. Задача разрушения оборонной промышленности, фактически поставленная агрессором через бигусинфо и ермака, - будет выполнена. В этом суть.
А в 2014-2018 годах Оборонпром обеспечил защиту государственности Украины.
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12.08.2020 22:52 Ответить
И чё, пламенные антикоррупционеры - лысик и бородата піхва (Найем и Лещенко) тоже будут оттуда, с козырных зп в сотни тысяч, посланы?

не верю!
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12.08.2020 23:18 Ответить
Лещ с Укрзалізниці годується, а Найема мабуть переведуть до іншого корита, щоб хавальник зайнятий був і не говорив багато.
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13.08.2020 03:53 Ответить
Хреново. Пока будут пертрубации, оборонпром станет. Ермак продолжает зачистку
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12.08.2020 23:18 Ответить
Звільнить старий менеджмент, але спочатку перейміть у них досвід))))
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13.08.2020 00:11 Ответить
Усе керівництво "Укроборонпрому" буде замінено, - Уруський - Цензор.НЕТ 7535
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13.08.2020 01:01 Ответить
а чего не принято и посажено на большие срока?
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13.08.2020 01:48 Ответить
Усе керівництво "Укроборонпрому" буде замінено, - Уруський - Цензор.НЕТ 4649
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13.08.2020 03:47 Ответить
Все робиться по-маланські. Зміна назви--це намагання всіх звільнити і заховати те ,що за рік накрали. До цього був прибуток--"бо барига крав" а тепер одні збиткі. Набрали туди балаболок,а тепер вже хочуть набрати хто сцену 95 кварталу підмітав,ну може ще сидів в перших рядах та реготав. Ви зебіли не ідіоти,ви лайно вонюче,що вибрали собі в кеманичі маланців,лохів і безбожних крадіїв та бездарь. Повертайте "баригу" ПОРОШЕНКО щоб спасав Україну.
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13.08.2020 05:29 Ответить
Янєлох й туди "автарітєтних" зрадників-недомалоросів напхає?
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13.08.2020 07:20 Ответить
Критерий оценки работьі ВПК один - новьіе вооружения в ВСУ. В первую очередь - ракетное оружие сдерживания. Есть надежда , что Урусский сдвинет єтот долгострой с мертвой точки.
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13.08.2020 09:21 Ответить
подивився інтерв'ю
https://www.youtube.com/watch?v=fEnYEufm1II Міністерство стратегічних можливостей: перші кроки з зони хаосу | віцепрем'єр Олег Уруський
переш враження непогані: дійсно, плутанини та пихатого повзучого саботажу - вистачає.
Хоча б розуміє, що все пов'язане. Побачим...Щось забагато держкерівники залишають на 2021 р. Підозріло.
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13.08.2020 20:25 Ответить
 
 