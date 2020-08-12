Все руководство "Укроборонпрома" будет заменено, - Уруский

Руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" сменят в ближайшее время.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Концерн "Укроборонпром" подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно замена всей команды, которая работала там последний год", - сказал Уруский.

Вице-премьер добавил, что возможно будет изменено и название концерна "Укроборонпром", ибо "это название уже стало токсичным в Украине".

Уруский добавил, что Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал чиновник.

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По его словам, в ОПК планируют создать еще аэрокосмическую холдинговую компанию, к которой присоединятся, кроме предприятий Государственного космического агентства, авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".

Также, отметил Уруский, в Украине создадут ракетно-космический центр "Южный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Этот центр также будет входить в состав аэрокосмической холдинговой компании.

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