Все руководство "Укроборонпрома" будет заменено, - Уруский
Руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" сменят в ближайшее время.
Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Концерн "Укроборонпром" подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно замена всей команды, которая работала там последний год", - сказал Уруский.
Вице-премьер добавил, что возможно будет изменено и название концерна "Укроборонпром", ибо "это название уже стало токсичным в Украине".
Уруский добавил, что Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал чиновник.
По его словам, в ОПК планируют создать еще аэрокосмическую холдинговую компанию, к которой присоединятся, кроме предприятий Государственного космического агентства, авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".
Также, отметил Уруский, в Украине создадут ракетно-космический центр "Южный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Этот центр также будет входить в состав аэрокосмической холдинговой компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для ЗЕльоных предателей отвратно и смертельно все, что связано с обороной Украины
прописью: семь тысяч гривен за год !!!
дайте їм метр кордону, або хоч знак "40" і жезл!
ждите укролехаим...
напруж всі свої пів-звилини
Кстати, Укроборонпром основан в 2010, а не при попареднике.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн
Походу Пашинский свои докладывал , а твои зе мрази тупо воруют
https://censor.net.ua/news/3212063/ubytki_ukroboronproma_v_1m_kvartale_2020_sostavili_681_mln_grn_a_zadoljennost_po_zarplate_vyrosla_na
"Major problems remain,... They include... systemic corruption and non-transparency of budgets, especially in the Ukroboronprom state-owned defense-industry monopoly."
А вот ещё интересное:
"Ukroboronprom has repeatedly faced accusations of corruption. A 2017 report written by Ukraine's embattled anticorruption commission and provided to Foreign Policy alleges that officials at Ukroboronprom siphoned off funds from a $39 million contract to supply parts for Antonov AN-32 aircraft to the Iraqi Defense Ministry. Another case involves a Poroshenko company that has had to issue a denial after reports emerged that four armored vehicles had been supplied to the State Border Guard Service in 2015 at inflated prices."
https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-challenge-of-military-reform-pub-75609
По скулите Крысы Мавзолейные...
Уруский добавил, что Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал чиновник.Источник: https://censor.net/n3213391
Это типа, все задолженности по зарплате теперь будут платить сами предприятия, а не Оборонпром. Он это имел в виду?
Укроборонпром просто занимался узаконенным рекетом - снимал с каждого контракта свой % (причем - немалый, часто 100% заложенной прибыли) + на предприятиях ВПК ввел по сути дополнительный налог на зп в пользу Укроборонпрома.
В итоге предприятия оборонки лапу сосали, а манагеры Укроборонпрома шейхами себя чувствовали.
Кроме того - они не уточняют, за чей счет они якобы погасят эти задолженности.
Ну откуда они могут взять деньги? или из прибыли или - продать что нибудь ненужное. Но, чтобы продать что ни будь не нужное, надо иметь ,что нибудь не нужное и чтоб вам его еще разрешили продать. Так что - думаю - из прибыли. У них 70 - прибыльных предприятий, 47 - не прибыльных, из 47 у 43 - задолженности.
Я так понимаю, что программа-минимум ЗЕленых ублюдков - довести ВСУ и ВПК до состояния времен Яныка.
То же самое делает зеленое *****.
И при соевом ***** это не изменилось - Укроборонпром продолжил грабить предприятия ВПК - ибо соевое ***** с коррупцией и схемами бороться не собиралось, а потому и пролетело, как фанера над парижем.
- Порола і шила.
или таки какое-то... типа расследование их годичной "деятельности"? (с конфискацией))))
Хрюкайте дальше...
Вспомним минометы Молот от Маяка, который входит в состав концерна.
Сам Маяк получал за эти минометы по 64 тысячи грн за штуку, а МО покупало их у Укроборонпрома по 500 тысяч грн за штуку.
И это типичный случай для Укроборонпрома. Заводам-производителям - мизер, себе - 800% накрутки.
Пришёл опытный хозяйственник - расставит своих человечков...
А в 2014-2018 годах Оборонпром обеспечил защиту государственности Украины.
не верю!
https://www.youtube.com/watch?v=fEnYEufm1II Міністерство стратегічних можливостей: перші кроки з зони хаосу | віцепрем'єр Олег Уруський
переш враження непогані: дійсно, плутанини та пихатого повзучого саботажу - вистачає.
Хоча б розуміє, що все пов'язане. Побачим...Щось забагато держкерівники залишають на 2021 р. Підозріло.