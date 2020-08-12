Усе керівництво "Укроборонпрому" буде замінено, - Уруський

Керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Концерн "Укроборонпром" підлягає істотній трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він сьогодні, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде замінений, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде, відповідно, заміна всієї команди, яка працювала там останній рік", - сказав Уруський.

Віце-прем'єр додав, що, можливо, буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стало токсичною в Україні".

Уруський додав, що Укроборонпром перетвориться на державну керуючу компанію. "Це буде керуюча компанія з абсолютно іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які будуть входити в цю компанію", - сказав чиновник.

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За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої приєднаються, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть усі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також буде входити до складу аерокосмічної холдингової компанії.

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