Усе керівництво "Укроборонпрому" буде замінено, - Уруський
Керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом.
Про це заявив віце-прем'єр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Концерн "Укроборонпром" підлягає істотній трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він сьогодні, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде замінений, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде, відповідно, заміна всієї команди, яка працювала там останній рік", - сказав Уруський.
Віце-прем'єр додав, що, можливо, буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стало токсичною в Україні".
Уруський додав, що Укроборонпром перетвориться на державну керуючу компанію. "Це буде керуюча компанія з абсолютно іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які будуть входити в цю компанію", - сказав чиновник.
За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої приєднаються, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".
Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть усі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також буде входити до складу аерокосмічної холдингової компанії.
Будь ласка, зачекайте...
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для ЗЕльоных предателей отвратно и смертельно все, что связано с обороной Украины
прописью: семь тысяч гривен за год !!!
дайте їм метр кордону, або хоч знак "40" і жезл!
ждите укролехаим...
напруж всі свої пів-звилини
Кстати, Укроборонпром основан в 2010, а не при попареднике.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Цензор.НЕТ.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн
Походу Пашинский свои докладывал , а твои зе мрази тупо воруют
https://censor.net.ua/news/3212063/ubytki_ukroboronproma_v_1m_kvartale_2020_sostavili_681_mln_grn_a_zadoljennost_po_zarplate_vyrosla_na
"Major problems remain,... They include... systemic corruption and non-transparency of budgets, especially in the Ukroboronprom state-owned defense-industry monopoly."
А вот ещё интересное:
"Ukroboronprom has repeatedly faced accusations of corruption. A 2017 report written by Ukraine's embattled anticorruption commission and provided to Foreign Policy alleges that officials at Ukroboronprom siphoned off funds from a $39 million contract to supply parts for Antonov AN-32 aircraft to the Iraqi Defense Ministry. Another case involves a Poroshenko company that has had to issue a denial after reports emerged that four armored vehicles had been supplied to the State Border Guard Service in 2015 at inflated prices."
https://carnegieendowment.org/2018/02/22/ukraine-s-toughest-fight-challenge-of-military-reform-pub-75609
По скулите Крысы Мавзолейные...
Уруский добавил, что Укроборонпром превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал чиновник.Источник: https://censor.net/n3213391
Это типа, все задолженности по зарплате теперь будут платить сами предприятия, а не Оборонпром. Он это имел в виду?
Укроборонпром просто занимался узаконенным рекетом - снимал с каждого контракта свой % (причем - немалый, часто 100% заложенной прибыли) + на предприятиях ВПК ввел по сути дополнительный налог на зп в пользу Укроборонпрома.
В итоге предприятия оборонки лапу сосали, а манагеры Укроборонпрома шейхами себя чувствовали.
Кроме того - они не уточняют, за чей счет они якобы погасят эти задолженности.
Ну откуда они могут взять деньги? или из прибыли или - продать что нибудь ненужное. Но, чтобы продать что ни будь не нужное, надо иметь ,что нибудь не нужное и чтоб вам его еще разрешили продать. Так что - думаю - из прибыли. У них 70 - прибыльных предприятий, 47 - не прибыльных, из 47 у 43 - задолженности.
Я так понимаю, что программа-минимум ЗЕленых ублюдков - довести ВСУ и ВПК до состояния времен Яныка.
То же самое делает зеленое *****.
И при соевом ***** это не изменилось - Укроборонпром продолжил грабить предприятия ВПК - ибо соевое ***** с коррупцией и схемами бороться не собиралось, а потому и пролетело, как фанера над парижем.
- Порола і шила.
или таки какое-то... типа расследование их годичной "деятельности"? (с конфискацией))))
Хрюкайте дальше...
Вспомним минометы Молот от Маяка, который входит в состав концерна.
Сам Маяк получал за эти минометы по 64 тысячи грн за штуку, а МО покупало их у Укроборонпрома по 500 тысяч грн за штуку.
И это типичный случай для Укроборонпрома. Заводам-производителям - мизер, себе - 800% накрутки.
Пришёл опытный хозяйственник - расставит своих человечков...
А в 2014-2018 годах Оборонпром обеспечил защиту государственности Украины.
не верю!
https://www.youtube.com/watch?v=fEnYEufm1II Міністерство стратегічних можливостей: перші кроки з зони хаосу | віцепрем'єр Олег Уруський
переш враження непогані: дійсно, плутанини та пихатого повзучого саботажу - вистачає.
Хоча б розуміє, що все пов'язане. Побачим...Щось забагато держкерівники залишають на 2021 р. Підозріло.