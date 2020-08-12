В Минске закрывают метро, возле станций собираются протестующие с цветами
Минский метрополитен объявил о закрытии ряда станций "в целях обеспечения безопасности".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская" (пересадочный узел. - Ред.), "Площадь Ленина", "Площадь победы". Поезда следуют без остановки на этих станциях", - говорится в сообщении метрополитена.
С 18.00 закрыты "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная".
Поезда следуют без остановки на этих станциях. Метрополитен извинился "за неудобства".
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО
Около отдельных станций начинают собираться протестующие. Цепь выстроилась у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".
Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин. Они идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики в Минске усадили двух задержанных на остановке и начали по ним стрелять: "Я думала их отпустили! Смотри, что творят!". ВИДЕО
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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И собственные граждане не в восторге будут и с ЕС прийдется отношения выстраивать+возможность введения санкций присутствует.
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Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
А армія встрягла??
А то щось пропустив...)
Тарган надіється на силу..
Білорусь- маленька Країна, 9.5мільонів...
Один одного знають..
І куди ж ти, падлюка мєнтовська, дінешся??
А градус повишується...