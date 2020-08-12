В Минске закрывают метро, возле станций собираются протестующие с цветами

Минский метрополитен объявил о закрытии ряда станций "в целях обеспечения безопасности".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В 17.35 на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская" (пересадочный узел. - Ред.), "Площадь Ленина", "Площадь победы". Поезда следуют без остановки на этих станциях", - говорится в сообщении метрополитена.

С 18.00 закрыты "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная".

Поезда следуют без остановки на этих станциях. Метрополитен извинился "за неудобства".

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Около отдельных станций начинают собираться протестующие. Цепь выстроилась у станции метро "Восток". Также растет количество людей с цветами у ближайшей к ней станции "Уручье".

Параллельно в Минске и других городах продолжаются мирные шествия женщин. Они идут с цветами в руках, протестуя таким образом против насилия со стороны властей.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.