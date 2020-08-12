У Мінську закривають метро, біля станції збираються протестувальники з квітами
Мінський метрополітен оголосив про закриття низки станцій "із метою гарантування безпеки".
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"О 17:35 на вхід і вихід із метою гарантування безпеки пасажирів закриті станції "Жовтнева", "Купаловська" (пересадочний вузол. - ред.), "Площа Леніна", "Площа перемоги". Потяги слідують без зупинки на цих станціях", - ідеться в повідомленні метрополітену.
Із 18:00 закриті "Немига", "Фрунзе", "Молодіжна".
Потяги слідують без зупинки на цих станціях. Метрополітен вибачився "за незручності".
Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО
Поблизу окремих станцій починають збиратися учасники протесту. Ланцюг вишикувалася біля станції метро "Схід". Також зростає кількість людей із квітами біля найближчої до неї станції "Уруччя".
Паралельно в Мінську та інших містах тривають мирні ходи жінок. Вони йдуть із квітами в руках, протестуючи таким чином проти насильства з боку влади.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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И собственные граждане не в восторге будут и с ЕС прийдется отношения выстраивать+возможность введения санкций присутствует.
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Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
А армія встрягла??
А то щось пропустив...)
Тарган надіється на силу..
Білорусь- маленька Країна, 9.5мільонів...
Один одного знають..
І куди ж ти, падлюка мєнтовська, дінешся??
А градус повишується...