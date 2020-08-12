У Мінську закривають метро, біля станції збираються протестувальники з квітами

Мінський метрополітен оголосив про закриття низки станцій "із метою гарантування безпеки".

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"О 17:35 на вхід і вихід із метою гарантування безпеки пасажирів закриті станції "Жовтнева", "Купаловська" (пересадочний вузол. - ред.), "Площа Леніна", "Площа перемоги". Потяги слідують без зупинки на цих станціях", - ідеться в повідомленні метрополітену.

Із 18:00 закриті "Немига", "Фрунзе", "Молодіжна".

Потяги слідують без зупинки на цих станціях. Метрополітен вибачився "за незручності".

Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Поблизу окремих станцій починають збиратися учасники протесту. Ланцюг вишикувалася біля станції метро "Схід". Також зростає кількість людей із квітами біля найближчої до неї станції "Уруччя".

Паралельно в Мінську та інших містах тривають мирні ходи жінок. Вони йдуть із квітами в руках, протестуючи таким чином проти насильства з боку влади.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.