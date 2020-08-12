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Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об оборонных закупках", принятый Верховной Радой 17 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Закон определяет общие правовые основания планирования, порядок формирования объемов и особенности совершения закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Законопроектом предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов, внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники, а также постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО. Государственным заказчикам отныне предоставляется возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, осуществлять закупки по импорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект об оборонных закупках

Законопроектом предусмотрено осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования, поддержка национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора.

Одновременно предусмотрено предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции; возможность заключения инвестиционных соглашений на развитие производства.

Читайте также: Законопроект 2398-д не решает проблему оборонных закупок и должен быть пересмотрен, - президент ВОО "Украинская стратегия" Пинчук

Автор: 

армия (8506) Зеленский Владимир (21057) оборона (5252) закупки (775)


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Топ комментарии
+15
Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зели и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей уже увольняют и останавливают производство.
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12.08.2020 19:46 Ответить
+12
в принципе, это закон важный и нужный, но потому что его принимали через жопу и затянули до августа 20года, соответственно весь оборон заказ на 20 год пошел прахом..
спасибо вам, зебилы, за подрыв обороноспособности!!!
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12.08.2020 19:50 Ответить
+9
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 9172
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12.08.2020 19:47 Ответить
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Как ты Осел не Лох Оманский относишься к протестам в Беларуси?
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12.08.2020 19:41 Ответить
писало шо поедет на инаугурацию, с 5 дней взад читал
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12.08.2020 19:49 Ответить
Зеленский и его зеленая чокнутая сатанячья рогатая шобла уже совсем сошли с ума. Кукуха поехала. Они решили за бюджетный счет (947 тыс грн) снять видео как Нацгвардия и полиция Авакова героически боролись... с кем бы вы думали? С террористами? С агрессором? С диверсантами? Да нет. Они боролись с короновирусом. Вот так. Этот зеленый трэш будет про борьбу с каверзным вирусом. Как ловили и штрафовали пенсионеров, крутили им руки, вылавливали из Днепра отдыхающих без масок, бегали по ресторанам ловили тех кто кушает без маски. Пусть посмеется весь мир с этого видео, а зеленая падла пусть уберет свои клешни с бюджета и с коронавирусного фонда. Люди лечатся за свое бабло, тратят по 7- 9 тыс на лечение, а эти конченые падлы видосики снимают. ЖАХ.
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12.08.2020 19:55 Ответить
И мальчик в трусиках. Распятый...

Сорри, но стиль уж очень похож.
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12.08.2020 20:03 Ответить
Очень у тебя подходящий ник.
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12.08.2020 20:29 Ответить
Конечно. Всё для тебя, крошка.
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12.08.2020 21:13 Ответить
Тьфу 3 раза.
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12.08.2020 21:23 Ответить
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 3206

беленький телефончик для прямой связи с ****** ?
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12.08.2020 19:42 Ответить
Прямая связь там с дерьмаком. А єтому корма в миску насыпали да песок в лотке сменили.
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12.08.2020 19:57 Ответить
Потроховский, решил не выбрасывать. Бюджетные деньги.
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12.08.2020 21:14 Ответить
я думаю он еще и Щербицкого застал...а уж Кучму-Кравчука... как пить дать!
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12.08.2020 21:25 Ответить
А почему только в конце лета? Нужно было за месяц до конца года.
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12.08.2020 19:43 Ответить
гундосый, тебе теперь не светит ни одного официального визита -к луке сорвался окончательно
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12.08.2020 19:44 Ответить
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 3376
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12.08.2020 19:44 Ответить
выбор ограничен...
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12.08.2020 20:58 Ответить
Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зели и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей уже увольняют и останавливают производство.
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12.08.2020 19:46 Ответить
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 9172
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12.08.2020 19:47 Ответить
В минулому році при курсі долара 27 ББМ "Козак", в якому приблизно 80% вартості деталей складають імпортні деталі, коштував 8,4 млн грн. Цього року, при курсі 25 він чомусь коштує вже 9,3 млн грн, хоча за логікою мав би подешевшати. Таким чином, очевидно, що на цій оборудці хтось намагається заробити. $50 тис на машині ₴300 млн на партії - непоганий гешефт, погодьтеся. Навіть за "чучундр" він був меншим - в районі $40 тис з машини.
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 3995
https://censor.net/blogs/3173915/nov_svinarchuki
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12.08.2020 19:50 Ответить
Ну правильно.
Повернули странє награбовані Порошенком, Свинарчуками, Марусею Звіробій, Ріфмайстром, гроші, і тепер, страна може дозволити собі купляти техніку за більш високою ціною.
Шотутнєпонятно?
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12.08.2020 20:31 Ответить
в принципе, это закон важный и нужный, но потому что его принимали через жопу и затянули до августа 20года, соответственно весь оборон заказ на 20 год пошел прахом..
спасибо вам, зебилы, за подрыв обороноспособности!!!
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12.08.2020 19:50 Ответить
Ну это же не пуговицы, нашивки и эмблемы на форме менять. То ведь важнее каких-то ракет.

Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі - Цензор.НЕТ 6713
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12.08.2020 20:43 Ответить
 
 