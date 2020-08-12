Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про оборонні закупівлі", прийнятий Верховною Радою 17 липня 2020 року.

Про це інформує пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Закон визначає загальні правові підстави планування, порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю в сфері оборонних закупівель.

Законопроєктом передбачено затвердження типових державних контрактів, впровадження критерію "життєвий цикл" озброєння, військової та спеціальної техніки, а також поступовий перехід до державного підтвердженню якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО. Державним замовникам відтепер надається можливість здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з прозорими і конкурентними процедурами, здійснювати закупівлі щодо імпорту.

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Законопроєктом передбачено здійснення закупівель у рамках трирічного планування, підтримка національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектора.

Одночасно передбачено надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладення інвестиційних угод на розвиток виробництва.

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