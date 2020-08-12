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Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі

Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про оборонні закупівлі", прийнятий Верховною Радою 17 липня 2020 року.

Про це інформує пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Закон визначає загальні правові підстави планування, порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю в сфері оборонних закупівель.

Законопроєктом передбачено затвердження типових державних контрактів, впровадження критерію "життєвий цикл" озброєння, військової та спеціальної техніки, а також поступовий перехід до державного підтвердженню якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО. Державним замовникам відтепер надається можливість здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з прозорими і конкурентними процедурами, здійснювати закупівлі щодо імпорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про оборонні закупівлі

Законопроєктом передбачено здійснення закупівель у рамках трирічного планування, підтримка національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектора.

Одночасно передбачено надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладення інвестиційних угод на розвиток виробництва.

Читайте також: Законопроєкт 2398-д не вирішує проблему оборонних закупівель і має бути переглянутий, - президент ВГО "Українська стратегія" Пінчук

армія (3782) Зеленський Володимир (24552) оборона (4855) закупівлі (3460)


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Топ коментарі
+15
Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зели и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей уже увольняют и останавливают производство.
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12.08.2020 19:46 Відповісти
+12
в принципе, это закон важный и нужный, но потому что его принимали через жопу и затянули до августа 20года, соответственно весь оборон заказ на 20 год пошел прахом..
спасибо вам, зебилы, за подрыв обороноспособности!!!
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12.08.2020 19:50 Відповісти
+9
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 9172
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12.08.2020 19:47 Відповісти
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Как ты Осел не Лох Оманский относишься к протестам в Беларуси?
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12.08.2020 19:41 Відповісти
писало шо поедет на инаугурацию, с 5 дней взад читал
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12.08.2020 19:49 Відповісти
Зеленский и его зеленая чокнутая сатанячья рогатая шобла уже совсем сошли с ума. Кукуха поехала. Они решили за бюджетный счет (947 тыс грн) снять видео как Нацгвардия и полиция Авакова героически боролись... с кем бы вы думали? С террористами? С агрессором? С диверсантами? Да нет. Они боролись с короновирусом. Вот так. Этот зеленый трэш будет про борьбу с каверзным вирусом. Как ловили и штрафовали пенсионеров, крутили им руки, вылавливали из Днепра отдыхающих без масок, бегали по ресторанам ловили тех кто кушает без маски. Пусть посмеется весь мир с этого видео, а зеленая падла пусть уберет свои клешни с бюджета и с коронавирусного фонда. Люди лечатся за свое бабло, тратят по 7- 9 тыс на лечение, а эти конченые падлы видосики снимают. ЖАХ.
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12.08.2020 19:55 Відповісти
И мальчик в трусиках. Распятый...

Сорри, но стиль уж очень похож.
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12.08.2020 20:03 Відповісти
Очень у тебя подходящий ник.
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12.08.2020 20:29 Відповісти
Конечно. Всё для тебя, крошка.
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12.08.2020 21:13 Відповісти
Тьфу 3 раза.
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12.08.2020 21:23 Відповісти
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 3206

беленький телефончик для прямой связи с ****** ?
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12.08.2020 19:42 Відповісти
Прямая связь там с дерьмаком. А єтому корма в миску насыпали да песок в лотке сменили.
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12.08.2020 19:57 Відповісти
Потроховский, решил не выбрасывать. Бюджетные деньги.
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12.08.2020 21:14 Відповісти
я думаю он еще и Щербицкого застал...а уж Кучму-Кравчука... как пить дать!
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12.08.2020 21:25 Відповісти
А почему только в конце лета? Нужно было за месяц до конца года.
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12.08.2020 19:43 Відповісти
гундосый, тебе теперь не светит ни одного официального визита -к луке сорвался окончательно
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12.08.2020 19:44 Відповісти
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 3376
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12.08.2020 19:44 Відповісти
выбор ограничен...
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12.08.2020 20:58 Відповісти
Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зели и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей уже увольняют и останавливают производство.
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12.08.2020 19:46 Відповісти
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 9172
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12.08.2020 19:47 Відповісти
В минулому році при курсі долара 27 ББМ "Козак", в якому приблизно 80% вартості деталей складають імпортні деталі, коштував 8,4 млн грн. Цього року, при курсі 25 він чомусь коштує вже 9,3 млн грн, хоча за логікою мав би подешевшати. Таким чином, очевидно, що на цій оборудці хтось намагається заробити. $50 тис на машині ₴300 млн на партії - непоганий гешефт, погодьтеся. Навіть за "чучундр" він був меншим - в районі $40 тис з машини.
Зеленский подписал закон об оборонных закупках - Цензор.НЕТ 3995
https://censor.net/blogs/3173915/nov_svinarchuki
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12.08.2020 19:50 Відповісти
Ну правильно.
Повернули странє награбовані Порошенком, Свинарчуками, Марусею Звіробій, Ріфмайстром, гроші, і тепер, страна може дозволити собі купляти техніку за більш високою ціною.
Шотутнєпонятно?
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12.08.2020 20:31 Відповісти
в принципе, это закон важный и нужный, но потому что его принимали через жопу и затянули до августа 20года, соответственно весь оборон заказ на 20 год пошел прахом..
спасибо вам, зебилы, за подрыв обороноспособности!!!
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12.08.2020 19:50 Відповісти
Ну это же не пуговицы, нашивки и эмблемы на форме менять. То ведь важнее каких-то ракет.

Зеленський підписав закон про оборонні закупівлі - Цензор.НЕТ 6713
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12.08.2020 20:43 Відповісти
 
 