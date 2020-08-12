Украинские дипломаты выясняют, где задержанные в Минске волонтеры Реуцкий и Василев

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске. Дипломаты выясняют место их нахождения.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщает в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что задержанные являются украинскими журналистами, и они не были аккредитованы в республике, информирует "Интерфакс-Украина".

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"К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее", - сказала Чемоданова, комментируя задержание Реутского и Васильева.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске.

Кроме этого, белорусское телевидение показало избитых задержанных, двое из которых якобы являются нашими соотечественниками.

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Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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