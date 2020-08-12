РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5817 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
2 205 40

Украинские дипломаты выясняют, где задержанные в Минске волонтеры Реуцкий и Василев

Украинские дипломаты выясняют, где задержанные в Минске волонтеры Реуцкий и Василев

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске. Дипломаты выясняют место их нахождения.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщает в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что задержанные являются украинскими журналистами, и они не были аккредитованы в республике, информирует "Интерфакс-Украина".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных. ВИДЕО

"К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее", - сказала Чемоданова, комментируя задержание Реутского и Васильева.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске.

Кроме этого, белорусское телевидение показало избитых задержанных, двое из которых якобы являются нашими соотечественниками.

Также на Цензор.НЕТ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, привезенный туда в автозаке

Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Читайте также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) МИД (7030) репрессии (2771) украинцы (3879) Реуцкий Константин (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Тобто цих двох українських журналістів били. І що буде з боку зевлади у відповідь?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:37 Ответить
+6
Білорус Жизнєвскький загинув за Україну, коли українці скидали владу урок.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:42 Ответить
+5
А есть ли у нас дипломаты? У ЗЕбилов одни приматы
показать весь комментарий
12.08.2020 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто цих двох українських журналістів били. І що буде з боку зевлади у відповідь?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:37 Ответить
Те що й Кольченком?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:41 Ответить
Кольченка затримували в Україні, а тих били в Бєларусі. В даному випадку зевлада повинна зробити заяву чи ноту протесту. Іноді можуть теж вислати чи затримати журналістів цієї країни...
показать весь комментарий
12.08.2020 20:47 Ответить
А есть ли у нас дипломаты? У ЗЕбилов одни приматы
показать весь комментарий
12.08.2020 20:37 Ответить
В Чужой монастырь с своим уставом..чреВат(н)о..
показать весь комментарий
12.08.2020 20:37 Ответить
Білорус Жизнєвскький загинув за Україну, коли українці скидали владу урок.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:42 Ответить
Чтобы привести во власть еще больших урок.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:45 Ответить
Це вже наша провина..
Не добили гнид..
показать весь комментарий
12.08.2020 20:47 Ответить
Ну, це вже подякуй 73,22% глядачам «Скотов»
показать весь комментарий
12.08.2020 20:52 Ответить
Вічна Слава та Пам'ять Герою Неньки..
показать весь комментарий
12.08.2020 20:45 Ответить
Дипломатам - "наша принципиальная позиция журналистов не трогать"
Подчиненным - "минимум, чтобы каждый по пять раз приложился дубинкой"
показать весь комментарий
12.08.2020 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TagdYUotn-Q Прямой эфир из Беларуси
показать весь комментарий
12.08.2020 20:46 Ответить
Их статус в Беларуси никто.

"К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:47 Ответить
А перед тим їх били, що теж для них принципово.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:49 Ответить
Не аккредитованный журналист из-за рубежа не нарушитель?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:53 Ответить
Порушник, але за це не б'ють. Акредитацію ніхто їм не збирався давати в цій поліцейській державі. Ви точно з Німеччини?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:59 Ответить
И даже уважаю немецкие законы, а не как украинцы которых высылают пачками в год.

А полиция в Германии не церемонилась бы с метателями коктейлев и петард. Хотите испытать, приезжайте .
показать весь комментарий
12.08.2020 21:06 Ответить
Ці журналісти не порушували закони, а на мітинг не треба акредитації. Бачу, що ви підтримуєте тоталітарні закони.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:16 Ответить
розкажи це італійським журналістам під Слав'янськом !
показать весь комментарий
12.08.2020 22:40 Ответить
Ведь в Беларуси есть закон о журналистах?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:51 Ответить
А в Німеччині б'ють журналістів?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:01 Ответить
Товаришшш не понимает. Они не бьют но скрутят и в кутузку - - пока укр дипломаты не вызволят так, что тоже пару суток посидите.

Если нет аусвайса (местной акредитации) в Германии ты не журналист, хоть и приехал из украины и утверждаешь что ты журналист в украине. Хотите провести эксперимент, поиграть с немцкой полицией?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:13 Ответить
І знову ви виправдовуєте побиття журналістів. Щось я не вірю, що правил но розумієте демократію і закони.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:17 Ответить
их арестовали как журналистов , пригожинский , или просто подхватили как идущих по улице ?

...
показать весь комментарий
12.08.2020 21:06 Ответить
Я не знаю. Но прийти в месилово, и без акредитации плакать, что я укр журналист это детский сад.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:15 Ответить
Только в одном месте люди проявили инициативу и отбили парня у ментов.
А в основном стоят, как бараны и тупо смотрят, или блеют тихо отпусти.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:48 Ответить
Интересно - какое такое "административное нарушение" могли совершить эти граждане? Не молчали, а кричали "помогите!", когда их просто посреди улицы захватил и начал калечить ОМОН?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:53 Ответить
Просто робили свою журналистську роботу. Саме за це їх били "браття" із поліцейської лукашенківської держави.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:58 Ответить
какое такое "административное нарушение" могли совершить эти граждане.

Эти Иностранные граждане нарушили закон о журналистах.
Майдан стоял за закон один для всех и везде ? Укр журналисты почему не исполняете это в Беларуси?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:03 Ответить
Расіян з ПВК «Вагнер», якіх затрымалі ў Беларусі, да канца тыдня перададуць Расіі. Пра гэта паведамляе «Інтэрфакс» са спасылкай на неназваную інфармаваную крыніцу. (c)
.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:03 Ответить
"они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего" - ауешник писал?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:15 Ответить
Фамилии у них подходящие: Караев, Чемоданова...
показать весь комментарий
12.08.2020 21:27 Ответить
запозичено у

https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі

Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв - Цензор.НЕТ 6925
показать весь комментарий
12.08.2020 22:18 Ответить
 
 