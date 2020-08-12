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Новини Репресії в Білорусі
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Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв

Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про затримання громадян України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва в Мінську. Дипломати з'ясовують місце їх перебування.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомляє в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримано двох громадян України - Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов тримання затриманих українців. Детальна інформація буде надана додатково", - сказано в повідомленні.

Прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила, що затримані є українськими журналістами, і вони не були акредитовані в республіці, інформує "Інтерфакс-Україна".

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"На жаль, вони не були акредитовані. Я повторю слова глави МВС Юрія Караєва, що наша принципова позиція - журналістів не чіпати. Але в даному випадку вони порушили адміністративне законодавство, тому їх відпустять - але, найімовірніше, після складання протоколу. Ми постараємося , щоб це сталося якомога швидше", - сказала Чемоданова, коментуючи затримання Реуцького і Васильєва.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську.

Крім цього, білоруське телебачення показало побитих затриманих, двоє з яких нібито є нашими співвітчизниками.

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Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

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У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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Білорусь (7987) затримання (4357) Лукашенко Олександр (2668) МЗС (4202) репресії (1626) українці (2554) Рєуцький Костянтин (14)


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Топ коментарі
+11
Тобто цих двох українських журналістів били. І що буде з боку зевлади у відповідь?
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12.08.2020 20:37 Відповісти
+6
Білорус Жизнєвскький загинув за Україну, коли українці скидали владу урок.
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12.08.2020 20:42 Відповісти
+5
А есть ли у нас дипломаты? У ЗЕбилов одни приматы
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12.08.2020 20:37 Відповісти
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Тобто цих двох українських журналістів били. І що буде з боку зевлади у відповідь?
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12.08.2020 20:37 Відповісти
Те що й Кольченком?
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12.08.2020 20:41 Відповісти
Кольченка затримували в Україні, а тих били в Бєларусі. В даному випадку зевлада повинна зробити заяву чи ноту протесту. Іноді можуть теж вислати чи затримати журналістів цієї країни...
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12.08.2020 20:47 Відповісти
А есть ли у нас дипломаты? У ЗЕбилов одни приматы
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12.08.2020 20:37 Відповісти
В Чужой монастырь с своим уставом..чреВат(н)о..
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12.08.2020 20:37 Відповісти
Білорус Жизнєвскький загинув за Україну, коли українці скидали владу урок.
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12.08.2020 20:42 Відповісти
Чтобы привести во власть еще больших урок.
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12.08.2020 20:45 Відповісти
Це вже наша провина..
Не добили гнид..
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12.08.2020 20:47 Відповісти
Ну, це вже подякуй 73,22% глядачам «Скотов»
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12.08.2020 20:52 Відповісти
Вічна Слава та Пам'ять Герою Неньки..
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12.08.2020 20:45 Відповісти
Дипломатам - "наша принципиальная позиция журналистов не трогать"
Подчиненным - "минимум, чтобы каждый по пять раз приложился дубинкой"
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12.08.2020 20:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TagdYUotn-Q Прямой эфир из Беларуси
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12.08.2020 20:46 Відповісти
Их статус в Беларуси никто.

"К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола.
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12.08.2020 20:47 Відповісти
А перед тим їх били, що теж для них принципово.
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12.08.2020 20:49 Відповісти
Не аккредитованный журналист из-за рубежа не нарушитель?
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12.08.2020 20:53 Відповісти
Порушник, але за це не б'ють. Акредитацію ніхто їм не збирався давати в цій поліцейській державі. Ви точно з Німеччини?
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12.08.2020 20:59 Відповісти
И даже уважаю немецкие законы, а не как украинцы которых высылают пачками в год.

А полиция в Германии не церемонилась бы с метателями коктейлев и петард. Хотите испытать, приезжайте .
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12.08.2020 21:06 Відповісти
Ці журналісти не порушували закони, а на мітинг не треба акредитації. Бачу, що ви підтримуєте тоталітарні закони.
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12.08.2020 21:16 Відповісти
розкажи це італійським журналістам під Слав'янськом !
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12.08.2020 22:40 Відповісти
Ведь в Беларуси есть закон о журналистах?
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12.08.2020 20:51 Відповісти
А в Німеччині б'ють журналістів?
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12.08.2020 21:01 Відповісти
Товаришшш не понимает. Они не бьют но скрутят и в кутузку - - пока укр дипломаты не вызволят так, что тоже пару суток посидите.

Если нет аусвайса (местной акредитации) в Германии ты не журналист, хоть и приехал из украины и утверждаешь что ты журналист в украине. Хотите провести эксперимент, поиграть с немцкой полицией?
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12.08.2020 21:13 Відповісти
І знову ви виправдовуєте побиття журналістів. Щось я не вірю, що правил но розумієте демократію і закони.
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12.08.2020 21:17 Відповісти
их арестовали как журналистов , пригожинский , или просто подхватили как идущих по улице ?

...
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12.08.2020 21:06 Відповісти
Я не знаю. Но прийти в месилово, и без акредитации плакать, что я укр журналист это детский сад.
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12.08.2020 21:15 Відповісти
Только в одном месте люди проявили инициативу и отбили парня у ментов.
А в основном стоят, как бараны и тупо смотрят, или блеют тихо отпусти.
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12.08.2020 20:48 Відповісти
Интересно - какое такое "административное нарушение" могли совершить эти граждане? Не молчали, а кричали "помогите!", когда их просто посреди улицы захватил и начал калечить ОМОН?
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12.08.2020 20:53 Відповісти
Просто робили свою журналистську роботу. Саме за це їх били "браття" із поліцейської лукашенківської держави.
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12.08.2020 20:58 Відповісти
какое такое "административное нарушение" могли совершить эти граждане.

Эти Иностранные граждане нарушили закон о журналистах.
Майдан стоял за закон один для всех и везде ? Укр журналисты почему не исполняете это в Беларуси?
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12.08.2020 21:03 Відповісти
Расіян з ПВК «Вагнер», якіх затрымалі ў Беларусі, да канца тыдня перададуць Расіі. Пра гэта паведамляе «Інтэрфакс» са спасылкай на неназваную інфармаваную крыніцу. (c)
.
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12.08.2020 21:03 Відповісти
"они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего" - ауешник писал?
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12.08.2020 21:15 Відповісти
Фамилии у них подходящие: Караев, Чемоданова...
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12.08.2020 21:27 Відповісти
запозичено у

https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі

Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв - Цензор.НЕТ 6925
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12.08.2020 22:18 Відповісти
 
 