Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв
У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про затримання громадян України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва в Мінську. Дипломати з'ясовують місце їх перебування.
Про це Міністерство закордонних справ України повідомляє в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримано двох громадян України - Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов тримання затриманих українців. Детальна інформація буде надана додатково", - сказано в повідомленні.
Прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила, що затримані є українськими журналістами, і вони не були акредитовані в республіці, інформує "Інтерфакс-Україна".
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"На жаль, вони не були акредитовані. Я повторю слова глави МВС Юрія Караєва, що наша принципова позиція - журналістів не чіпати. Але в даному випадку вони порушили адміністративне законодавство, тому їх відпустять - але, найімовірніше, після складання протоколу. Ми постараємося , щоб це сталося якомога швидше", - сказала Чемоданова, коментуючи затримання Реуцького і Васильєва.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську.
Крім цього, білоруське телебачення показало побитих затриманих, двоє з яких нібито є нашими співвітчизниками.
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Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Не добили гнид..
Подчиненным - "минимум, чтобы каждый по пять раз приложился дубинкой"
"К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола.
А полиция в Германии не церемонилась бы с метателями коктейлев и петард. Хотите испытать, приезжайте .
Если нет аусвайса (местной акредитации) в Германии ты не журналист, хоть и приехал из украины и утверждаешь что ты журналист в украине. Хотите провести эксперимент, поиграть с немцкой полицией?
...
А в основном стоят, как бараны и тупо смотрят, или блеют тихо отпусти.
Эти Иностранные граждане нарушили закон о журналистах.
Майдан стоял за закон один для всех и везде ? Укр журналисты почему не исполняете это в Беларуси?
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https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі