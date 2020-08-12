Українські дипломати з'ясовують, де затримані в Мінську волонтери Реуцький і Васильєв

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про затримання громадян України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва в Мінську. Дипломати з'ясовують місце їх перебування.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомляє в Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримано двох громадян України - Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов тримання затриманих українців. Детальна інформація буде надана додатково", - сказано в повідомленні.

Прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила, що затримані є українськими журналістами, і вони не були акредитовані в республіці, інформує "Інтерфакс-Україна".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Четверо білорусів та українці": білоруське ТБ показало побитих затриманих. ВІДЕО

"На жаль, вони не були акредитовані. Я повторю слова глави МВС Юрія Караєва, що наша принципова позиція - журналістів не чіпати. Але в даному випадку вони порушили адміністративне законодавство, тому їх відпустять - але, найімовірніше, після складання протоколу. Ми постараємося , щоб це сталося якомога швидше", - сказала Чемоданова, коментуючи затримання Реуцького і Васильєва.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську.

Крім цього, білоруське телебачення показало побитих затриманих, двоє з яких нібито є нашими співвітчизниками.

Також на Цензор.НЕТ: У лікарні Гомеля помер 25-річний чоловік, якого привезли туди в автозаку

Вранці 12 серпня в МЗС України повідомляли, що в Білорусі затримали 9 українців.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" ВIДЕО

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться на Цензор.НЕТ: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО