День Независимости Украина отпразднует с учетом карантинных мер, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". Согласно указу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить меры по празднованию годовщины независимости с учетом требований карантина.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.
В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусмотрено проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности. Кроме того, в День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.
Читайте на Цензор.НЕТ: На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын
Указ также предусматривает проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.
Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Ко Дню Независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда Интерсити+
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А не хотите ли каламбурчик, господа ?
"Указ ЗЕленского нам не указ"
Лядей, клоунов и овец можно.
После того, как ЗЕ присунул свою пипирку Мендель, Ленка в какую-то добровольную ссылку подалась.
а Ахметов, знай себе, коммуналку подкручивает, да раб-тарифы вводит.
Что праздновать, когда дело до конца не сделано ?
А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже як і рік тому розглядає замість Величного Військового параду на День Незалежності - провести свій прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби,клоуни - ЗЕбіли .... і ще будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді капітуляції замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколорові прапори окупованої кремлем "лугандонії" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності злочинно затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
У зеленского и путина общая этника и общие дела.
Праздновать пока что рановато.