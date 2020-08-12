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День Независимости Украина отпразднует с учетом карантинных мер, - указ Зеленского

День Независимости Украина отпразднует с учетом карантинных мер, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". Согласно указу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить меры по празднованию годовщины независимости с учетом требований карантина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предусмотрено проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности. Кроме того, в День Независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

Указ также предусматривает проведение культурно-художественных, выставочных и других мероприятий по истории Украины.

Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Ко Дню Независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда Интерсити+

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (21057) карантин (16729) указ (528) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Не надійся, я йду на марш ветеранів
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12.08.2020 20:45 Ответить
+18
Зеленський боїться людей, які прийдуть його тицяти мордою у все його лайно ?
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12.08.2020 20:52 Ответить
+11
Зеля, йшов би ти подалі від цього свята.
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12.08.2020 20:53 Ответить
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Не надійся, я йду на марш ветеранів
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12.08.2020 20:45 Ответить
Щоб москалі та підмоскальники бачили - Україну є кому захистити.
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12.08.2020 20:53 Ответить
Пусть Зеля идет со своим ложнокарантином в пекло. Сатана зеленая. Дурит людей уже полгода, шакалина.
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12.08.2020 21:25 Ответить
1,4 рока, якщо чесно
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12.08.2020 21:28 Ответить
поруччик Ржевский:

А не хотите ли каламбурчик, господа ?
каз ЗЕленского нам не указ"
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13.08.2020 01:31 Ответить
Бидон помоев, Летающая тарелка и Тина Кароль будут в масках и перчатках.
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12.08.2020 20:47 Ответить
Главное, шоб без ветеранов, волонтеров и военных.

Лядей, клоунов и овец можно.
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12.08.2020 20:51 Ответить
А Лєнка буде?
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12.08.2020 20:58 Ответить
А где она вобще?
После того, как ЗЕ присунул свою пипирку Мендель, Ленка в какую-то добровольную ссылку подалась.
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12.08.2020 21:01 Ответить
Монастир?
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12.08.2020 21:17 Ответить
Монобольшинство примет Закон "Об импичменте первой леди" и Ленку ко Дню Независимости отправят в отставку.
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12.08.2020 21:27 Ответить
Мисс мурпл в роли мисс бурпл

День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 2899
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12.08.2020 21:41 Ответить
Зеленський боїться людей, які прийдуть його тицяти мордою у все його лайно ?
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12.08.2020 20:52 Ответить
Заборчик + когорта легионеров из когорты Марка Авакиона и никто и близко не подойдет.
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12.08.2020 20:55 Ответить
Воно свого "пшуку" боїться, про решту вже промовчу.
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12.08.2020 20:56 Ответить
Зеля, йшов би ти подалі від цього свята.
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12.08.2020 20:53 Ответить
День Независимости Украина отпразднует с учетом карантинных мер, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 8886
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12.08.2020 20:55 Ответить
Подвезло же подлецам с короновирусом.....
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12.08.2020 20:55 Ответить
Ещё и День Независимости испоганят, своей истерией и маразмом из за обычного гриппа..
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12.08.2020 21:01 Ответить
Так это и задумано, корона только прекрасный для власти повод для закручивания гаек.
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13.08.2020 00:10 Ответить
Указ преЗедента - "Всем смотреть сватов", а то проедим вам мозг борщевым набором при Порошенко от канала "Г+Г" и липецкой фабрикой.....
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12.08.2020 21:07 Ответить
Парада не буде бо дезертир з дитинства сциться техніки.
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12.08.2020 21:11 Ответить
Каждую ночь к нему приходит чёрный полковник из военкомата....
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12.08.2020 21:13 Ответить
Таня Либерман будет петь в маске?
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12.08.2020 21:11 Ответить
В каске.
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12.08.2020 21:48 Ответить
Зєля не сци. Учасники війни з расєєю вийдуть незважаючі на твої обмеження.
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12.08.2020 21:19 Ответить
Як правильно пишеться ,в Пiсю чи в Жопу ?
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12.08.2020 21:33 Ответить
ШрекІдивЗЕпу!
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12.08.2020 21:37 Ответить
У соседей пожар, точнее убийства, а Зеленский праздновать собрался?
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12.08.2020 21:55 Ответить
Для загона зомбированной толпы в стойло любой повод для власти хорош. Разгон ковидастраха у дремучих лохов - идеально для этой цели.
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13.08.2020 00:16 Ответить
Украина как зависела от Кучмы и его внебрачного сынка Ахметова. так и зависит,
а Ахметов, знай себе, коммуналку подкручивает, да раб-тарифы вводит.
Что праздновать, когда дело до конца не сделано ?
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13.08.2020 00:46 Ответить
День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9705
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13.08.2020 00:56 Ответить
-
А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже як і рік тому розглядає замість Величного Військового параду на День Незалежності - провести свій прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби,клоуни - ЗЕбіли .... і ще будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді капітуляції замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколорові прапори окупованої кремлем "лугандонії" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності злочинно затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
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13.08.2020 04:07 Ответить
Какая "независимость", когда подельник путина сидит на Банковой ?
У зеленского и путина общая этника и общие дела.
Праздновать пока что рановато.
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13.08.2020 07:23 Ответить
 
 