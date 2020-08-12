День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України". Згідно з указом, Кабінет міністрів повинен розробити і забезпечити заходи з відзначення річниці незалежності з урахуванням вимог карантину.

Про це інформує пресслужба глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

23 серпня, в День Державного прапора України, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах повинні бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України, 24 серпня, в Києві та інших населених пунктах передбачено проведення урочистостей за участі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО і громадськості. Крім того, в День Незалежності пройдуть церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та учасників ООС/АТО.

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Указ також передбачає проведення культурно-мистецьких, виставкових та інших заходів з історії України.

Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участі представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

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