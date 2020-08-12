УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6181 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 997 39

День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського

День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України". Згідно з указом, Кабінет міністрів повинен розробити і забезпечити заходи з відзначення річниці незалежності з урахуванням вимог карантину.

Про це інформує пресслужба глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

23 серпня, в День Державного прапора України, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах повинні бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України, 24 серпня, в Києві та інших населених пунктах передбачено проведення урочистостей за участі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО і громадськості. Крім того, в День Незалежності пройдуть церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та учасників ООС/АТО.

Читайте на Цензор.НЕТ: На День Незалежності планується безпартійна хода ветеранів, а 29 серпня необхідно гідно вшанувати пам'ять загиблих, - Куніцин

Указ також передбачає проведення культурно-мистецьких, виставкових та інших заходів з історії України.

Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участі представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

Також на Цензор.НЕТ: До Дня Незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди Інтерсіті+

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (24552) карантин (18172) наказ (445) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Не надійся, я йду на марш ветеранів
показати весь коментар
12.08.2020 20:45 Відповісти
+18
Зеленський боїться людей, які прийдуть його тицяти мордою у все його лайно ?
показати весь коментар
12.08.2020 20:52 Відповісти
+11
Зеля, йшов би ти подалі від цього свята.
показати весь коментар
12.08.2020 20:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не надійся, я йду на марш ветеранів
показати весь коментар
12.08.2020 20:45 Відповісти
Щоб москалі та підмоскальники бачили - Україну є кому захистити.
показати весь коментар
12.08.2020 20:53 Відповісти
Пусть Зеля идет со своим ложнокарантином в пекло. Сатана зеленая. Дурит людей уже полгода, шакалина.
показати весь коментар
12.08.2020 21:25 Відповісти
1,4 рока, якщо чесно
показати весь коментар
12.08.2020 21:28 Відповісти
поруччик Ржевский:

А не хотите ли каламбурчик, господа ?
каз ЗЕленского нам не указ"
показати весь коментар
13.08.2020 01:31 Відповісти
Бидон помоев, Летающая тарелка и Тина Кароль будут в масках и перчатках.
показати весь коментар
12.08.2020 20:47 Відповісти
Главное, шоб без ветеранов, волонтеров и военных.

Лядей, клоунов и овец можно.
показати весь коментар
12.08.2020 20:51 Відповісти
А Лєнка буде?
показати весь коментар
12.08.2020 20:58 Відповісти
А где она вобще?
После того, как ЗЕ присунул свою пипирку Мендель, Ленка в какую-то добровольную ссылку подалась.
показати весь коментар
12.08.2020 21:01 Відповісти
Монастир?
показати весь коментар
12.08.2020 21:17 Відповісти
Монобольшинство примет Закон "Об импичменте первой леди" и Ленку ко Дню Независимости отправят в отставку.
показати весь коментар
12.08.2020 21:27 Відповісти
Мисс мурпл в роли мисс бурпл

День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
12.08.2020 21:41 Відповісти
Зеленський боїться людей, які прийдуть його тицяти мордою у все його лайно ?
показати весь коментар
12.08.2020 20:52 Відповісти
Заборчик + когорта легионеров из когорты Марка Авакиона и никто и близко не подойдет.
показати весь коментар
12.08.2020 20:55 Відповісти
Воно свого "пшуку" боїться, про решту вже промовчу.
показати весь коментар
12.08.2020 20:56 Відповісти
Зеля, йшов би ти подалі від цього свята.
показати весь коментар
12.08.2020 20:53 Відповісти
День Независимости Украина отпразднует с учетом карантинных мер, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 8886
показати весь коментар
12.08.2020 20:55 Відповісти
Подвезло же подлецам с короновирусом.....
показати весь коментар
12.08.2020 20:55 Відповісти
Ещё и День Независимости испоганят, своей истерией и маразмом из за обычного гриппа..
показати весь коментар
12.08.2020 21:01 Відповісти
Так это и задумано, корона только прекрасный для власти повод для закручивания гаек.
показати весь коментар
13.08.2020 00:10 Відповісти
Указ преЗедента - "Всем смотреть сватов", а то проедим вам мозг борщевым набором при Порошенко от канала "Г+Г" и липецкой фабрикой.....
показати весь коментар
12.08.2020 21:07 Відповісти
Парада не буде бо дезертир з дитинства сциться техніки.
показати весь коментар
12.08.2020 21:11 Відповісти
Каждую ночь к нему приходит чёрный полковник из военкомата....
показати весь коментар
12.08.2020 21:13 Відповісти
Таня Либерман будет петь в маске?
показати весь коментар
12.08.2020 21:11 Відповісти
В каске.
показати весь коментар
12.08.2020 21:48 Відповісти
Зєля не сци. Учасники війни з расєєю вийдуть незважаючі на твої обмеження.
показати весь коментар
12.08.2020 21:19 Відповісти
Як правильно пишеться ,в Пiсю чи в Жопу ?
показати весь коментар
12.08.2020 21:33 Відповісти
ШрекІдивЗЕпу!
показати весь коментар
12.08.2020 21:37 Відповісти
У соседей пожар, точнее убийства, а Зеленский праздновать собрался?
показати весь коментар
12.08.2020 21:55 Відповісти
Для загона зомбированной толпы в стойло любой повод для власти хорош. Разгон ковидастраха у дремучих лохов - идеально для этой цели.
показати весь коментар
13.08.2020 00:16 Відповісти
Украина как зависела от Кучмы и его внебрачного сынка Ахметова. так и зависит,
а Ахметов, знай себе, коммуналку подкручивает, да раб-тарифы вводит.
Что праздновать, когда дело до конца не сделано ?
показати весь коментар
13.08.2020 00:46 Відповісти
День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9705
показати весь коментар
13.08.2020 00:56 Відповісти
-
А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже як і рік тому розглядає замість Величного Військового параду на День Незалежності - провести свій прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби,клоуни - ЗЕбіли .... і ще будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді капітуляції замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколорові прапори окупованої кремлем "лугандонії" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності злочинно затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
показати весь коментар
13.08.2020 04:07 Відповісти
Какая "независимость", когда подельник путина сидит на Банковой ?
У зеленского и путина общая этника и общие дела.
Праздновать пока что рановато.
показати весь коментар
13.08.2020 07:23 Відповісти
 
 