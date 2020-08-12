День Незалежності Україна відсвяткує з урахуванням карантинних заходів, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України". Згідно з указом, Кабінет міністрів повинен розробити і забезпечити заходи з відзначення річниці незалежності з урахуванням вимог карантину.
Про це інформує пресслужба глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
23 серпня, в День Державного прапора України, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах повинні бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.
У День Незалежності України, 24 серпня, в Києві та інших населених пунктах передбачено проведення урочистостей за участі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО і громадськості. Крім того, в День Незалежності пройдуть церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та учасників ООС/АТО.
Читайте на Цензор.НЕТ: На День Незалежності планується безпартійна хода ветеранів, а 29 серпня необхідно гідно вшанувати пам'ять загиблих, - Куніцин
Указ також передбачає проведення культурно-мистецьких, виставкових та інших заходів з історії України.
Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участі представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.
Також на Цензор.НЕТ: До Дня Незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди Інтерсіті+
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не хотите ли каламбурчик, господа ?
"Указ ЗЕленского нам не указ"
Лядей, клоунов и овец можно.
После того, как ЗЕ присунул свою пипирку Мендель, Ленка в какую-то добровольную ссылку подалась.
а Ахметов, знай себе, коммуналку подкручивает, да раб-тарифы вводит.
Что праздновать, когда дело до конца не сделано ?
А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже як і рік тому розглядає замість Величного Військового параду на День Незалежності - провести свій прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби,клоуни - ЗЕбіли .... і ще будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді капітуляції замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколорові прапори окупованої кремлем "лугандонії" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності злочинно затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
У зеленского и путина общая этника и общие дела.
Праздновать пока что рановато.