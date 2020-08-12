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Новости Местные выборы-2020
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Главой избиркома Волыни назначили сына ближайшего бизнес-партнера Коломойского

Главой избиркома Волыни назначили сына ближайшего бизнес-партнера Коломойского

Председателем Волынской областной территориальной избирательной комиссии от партии "За будущее" на местных выборах 25 октября будет Иван Лазорко, сын бывшего главы ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силу Правды.

Лазорко-старший - давний друг и однокурсник народного депутата от Луцка, председателя партии "За будущее" Игоря Палицы. Неофициально его называли менеджером Игоря Коломойского.

Александр Лазорко несколько лет скрывался от правосудия в Великобритании из-за того, что против него, как руководителя "Укртранснафты", были открыты уголовные производства о нанесении ущерба государству. В 2019 году он вернулся в Украину и в интервью рассказывал о политическом будущем сына Ивана. Мол, что он мечтает о политической карьере и хочет не купить готовую партию, а создать ее, чтобы потом идти на выборы. На президентских выборах в 2019 году Иван Лазорко был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Шевченко в 223 избирательном округе.

Похоже, политическая карьера в Лазорко-младшего начала складываться - он возглавил областную избирательную комиссию, сдвинув ее многолетнего председателя Николая Евтушина. Последний возглавлял областную избирательную комиссию с 2005 года.

Читайте также: Киевщину отдали "на откуп" Коломойскому и Палице, они будут тут решать свои вопросы, - Сюмар

Ранее Гражданская сеть ОПОРА проанализировала персональный и партийный состав 16 территориальных избирательных комиссий, образованных на Волыни. Оказалось, что партия "За будущее", которую возглавляет на Волыни Игорь Палица, получила больше всего руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях области. 9 из 16 комиссий возглавили лица по представлению именно партии "За будущее", в том числе и областную. В целом она взяла почти 30% руководящих должностей во всех 16 комиссиях. Еще 23% должностей получила "Батькивщина", "Слуга народа" - 16,7%.

Также читайте: ЦИК создал и сформировал состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов

Автор: 

избирком (199) Коломойский Игорь (1793) местные выборы (2752) Палица Игорь (66) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+21
Ух уж этот Порох. Палки в колёса самому лучшему президенту в мире(которому даже нет и никогда не было аналогов)
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12.08.2020 21:32 Ответить
+14
Скоро у зелохов будут "честные" выборы.
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12.08.2020 21:36 Ответить
+13
А кули, не кум же ЗЕ да и лицо новое.
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12.08.2020 21:32 Ответить
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Ух уж этот Порох. Палки в колёса самому лучшему президенту в мире(которому даже нет и никогда не было аналогов)
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12.08.2020 21:32 Ответить
А кули, не кум же ЗЕ да и лицо новое.
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12.08.2020 21:32 Ответить
Со старой бабушкиной вонью.
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12.08.2020 21:45 Ответить
Теперь в Луцке точно снова будет Метро А его дедушка был главой коммунистической партии при совке,очень хорошо заработал.
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12.08.2020 21:34 Ответить
Совпадєніє...
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12.08.2020 21:34 Ответить
И не армейский дружок.Вам,порохоботам,не угодишь.
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12.08.2020 21:36 Ответить
Клономойчик?
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12.08.2020 21:36 Ответить
коломойський реально об,єднує україну, а не замкнувся на своєму придніпровському регіоні...одне виробництво зброї на прикарпатті багатого варте...
коломойці, то не лише чумаки з сіллю
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12.08.2020 21:42 Ответить
Коломойський реально об'єднує всю Україну тим, шо краде зі всієї України
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12.08.2020 21:50 Ответить
Скоро у зелохов будут "честные" выборы.
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12.08.2020 21:36 Ответить
Як в Білорусі.
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12.08.2020 21:37 Ответить
Одни бандитские рожи...
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12.08.2020 21:37 Ответить
Коломойшин спрут все сильнее душит Украину.
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12.08.2020 21:38 Ответить
Странные вы. Сталин же сказал:- "Не важно как голосуют, важно как считают"
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12.08.2020 21:42 Ответить
Это такое ворьё,уже просто аж смешно.
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12.08.2020 21:42 Ответить
Шах і мат порохоботи! Яких ще реформ вам не вистачає?
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12.08.2020 21:44 Ответить
Ну при чём тут ЗЕ?
При нём
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12.08.2020 21:45 Ответить
...обьездная дорога...
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12.08.2020 21:52 Ответить
Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського - Цензор.НЕТ 1537
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12.08.2020 21:50 Ответить
и Звягильского нужно пригласить в команду.
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12.08.2020 21:55 Ответить
По логике нужно валить олигархов и пригласить (арендовать)европейского Президента для воссоздания украинской государственности.раз украинцы ленятся управлять своим государством,
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12.08.2020 21:52 Ответить
Тікати будуть всі ці найближчі ..Ой будуть...
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12.08.2020 21:56 Ответить
Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського - Цензор.НЕТ 2936

...
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12.08.2020 21:59 Ответить
КАКИЕ МРАЗИ !!! С НИХ НЕОБХОДИМО КОЖУ ЖИВЬЕМ СДИРАТЬ !!!
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12.08.2020 21:59 Ответить
во зрада.
главой всех избиркомов надо ставить только только сыновей ближайших бизнес-партнеров мармеладного-зефирного.
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12.08.2020 22:05 Ответить
У ЗЕли кадровый пул на пределе. То пенсионеры, то бизнес-партнёры. Когда секс-партнеров будет назначать?
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12.08.2020 22:08 Ответить
какие интелектуальные рожи)
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12.08.2020 22:12 Ответить
Князь призначив своїх васалів ,а дурна челедь буде голосувати, а потім дивуватись чого ж так погано живеться
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12.08.2020 23:05 Ответить
Оно само так вышло.
ЗЕ не наркоман.
ЗЕ не марионетка Коломойского.
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13.08.2020 00:52 Ответить
РІДНА Волинь -НЕ ДОПУСТИ ху*лососів!!!! ПРОШУ!!!
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14.08.2020 21:05 Ответить
Називай "речі" СВОЇМИ ІМЕНАМИ "!!! ху*лосос ЗЄЛЄНІН!
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14.08.2020 21:07 Ответить
 
 