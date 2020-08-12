Главой избиркома Волыни назначили сына ближайшего бизнес-партнера Коломойского

Председателем Волынской областной территориальной избирательной комиссии от партии "За будущее" на местных выборах 25 октября будет Иван Лазорко, сын бывшего главы ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силу Правды.

Лазорко-старший - давний друг и однокурсник народного депутата от Луцка, председателя партии "За будущее" Игоря Палицы. Неофициально его называли менеджером Игоря Коломойского.

Александр Лазорко несколько лет скрывался от правосудия в Великобритании из-за того, что против него, как руководителя "Укртранснафты", были открыты уголовные производства о нанесении ущерба государству. В 2019 году он вернулся в Украину и в интервью рассказывал о политическом будущем сына Ивана. Мол, что он мечтает о политической карьере и хочет не купить готовую партию, а создать ее, чтобы потом идти на выборы. На президентских выборах в 2019 году Иван Лазорко был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Шевченко в 223 избирательном округе.

Похоже, политическая карьера в Лазорко-младшего начала складываться - он возглавил областную избирательную комиссию, сдвинув ее многолетнего председателя Николая Евтушина. Последний возглавлял областную избирательную комиссию с 2005 года.

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Ранее Гражданская сеть ОПОРА проанализировала персональный и партийный состав 16 территориальных избирательных комиссий, образованных на Волыни. Оказалось, что партия "За будущее", которую возглавляет на Волыни Игорь Палица, получила больше всего руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях области. 9 из 16 комиссий возглавили лица по представлению именно партии "За будущее", в том числе и областную. В целом она взяла почти 30% руководящих должностей во всех 16 комиссиях. Еще 23% должностей получила "Батькивщина", "Слуга народа" - 16,7%.

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