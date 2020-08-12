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Новини Місцеві вибори-2020
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Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського

Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського

Головою Волинської обласної територіальної виборчої комісії від партії "За майбутнє" на місцевих виборах 25 жовтня буде Іван Лазорко, син колишнього глави ПАТ "Укртранснафта" Олександра Лазорка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Силу Правди.

Лазорко-старший - давній друг та однокурсник народного депутата від Луцька, голови партії "За майбутнє" Ігоря Палиці. Неофіційно його називали менеджером Ігоря Коломойського.

Олександр Лазорко кілька років переховувався від правосуддя у Великій Британії через те, що проти нього, як керівника "Укртранснафти", були відкриті кримінальні провадження про завдання збитків державі. У 2019 він повернувся в Україну і в інтерв'ю розповідав про політичне майбутнє сина Івана. Мовляв, що він мріє про політичну кар'єру і хоче не купити готову партію, а створити її, щоб потім іти на вибори. На президентських виборах у 2019 році Іван Лазорко був довіреною особою кандидата в президенти Олександра Шевченка в 223 виборчому окрузі.

Схоже, політична кар'єра в Лазорка-молодшого почала складатися - він очолив обласну виборчу комісію, зсунувши її багаторічного голову Миколи Євтушина. Останній очолював обласну виборчу комісію з 2005 року.

Читайте також: Київщину віддали "на відкуп" Коломойському і Палиці, вони будуть тут вирішувати свої питання, - Сюмар

Раніше Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала персональний і партійний склад 16 територіальних виборчих комісій, утворених на Волині. Виявилося, що партія "За майбутнє", яку очолює на Волині Ігор Палиця, отримала найбільше керівних посад у територіальних виборчих комісіях області. 9 із 16 комісій очолили особи за поданням саме партії "За майбутнє", в тому числі й обласну. В цілому вона взяла майже 30% керівних посад у всіх 16 комісіях. Ще 23% посад отримала "Батьківщина", "Слуга народу" - 16,7%.

Також читайте: ЦВК утворила і сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій для проведення місцевих виборів

виборчком (69) Коломойський Ігор (3127) місцеві вибори (1366) Палиця Ігор (62) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+21
Ух уж этот Порох. Палки в колёса самому лучшему президенту в мире(которому даже нет и никогда не было аналогов)
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12.08.2020 21:32 Відповісти
+14
Скоро у зелохов будут "честные" выборы.
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12.08.2020 21:36 Відповісти
+13
А кули, не кум же ЗЕ да и лицо новое.
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12.08.2020 21:32 Відповісти
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Ух уж этот Порох. Палки в колёса самому лучшему президенту в мире(которому даже нет и никогда не было аналогов)
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12.08.2020 21:32 Відповісти
А кули, не кум же ЗЕ да и лицо новое.
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12.08.2020 21:32 Відповісти
Со старой бабушкиной вонью.
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12.08.2020 21:45 Відповісти
Теперь в Луцке точно снова будет Метро А его дедушка был главой коммунистической партии при совке,очень хорошо заработал.
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12.08.2020 21:34 Відповісти
Совпадєніє...
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12.08.2020 21:34 Відповісти
И не армейский дружок.Вам,порохоботам,не угодишь.
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12.08.2020 21:36 Відповісти
Клономойчик?
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12.08.2020 21:36 Відповісти
коломойський реально об,єднує україну, а не замкнувся на своєму придніпровському регіоні...одне виробництво зброї на прикарпатті багатого варте...
коломойці, то не лише чумаки з сіллю
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12.08.2020 21:42 Відповісти
Коломойський реально об'єднує всю Україну тим, шо краде зі всієї України
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12.08.2020 21:50 Відповісти
Скоро у зелохов будут "честные" выборы.
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12.08.2020 21:36 Відповісти
Як в Білорусі.
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12.08.2020 21:37 Відповісти
Одни бандитские рожи...
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12.08.2020 21:37 Відповісти
Коломойшин спрут все сильнее душит Украину.
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12.08.2020 21:38 Відповісти
Странные вы. Сталин же сказал:- "Не важно как голосуют, важно как считают"
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12.08.2020 21:42 Відповісти
Это такое ворьё,уже просто аж смешно.
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12.08.2020 21:42 Відповісти
Шах і мат порохоботи! Яких ще реформ вам не вистачає?
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12.08.2020 21:44 Відповісти
Ну при чём тут ЗЕ?
При нём
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12.08.2020 21:45 Відповісти
...обьездная дорога...
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12.08.2020 21:52 Відповісти
Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського - Цензор.НЕТ 1537
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12.08.2020 21:50 Відповісти
и Звягильского нужно пригласить в команду.
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12.08.2020 21:55 Відповісти
По логике нужно валить олигархов и пригласить (арендовать)европейского Президента для воссоздания украинской государственности.раз украинцы ленятся управлять своим государством,
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12.08.2020 21:52 Відповісти
Тікати будуть всі ці найближчі ..Ой будуть...
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12.08.2020 21:56 Відповісти
Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського - Цензор.НЕТ 2936

...
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12.08.2020 21:59 Відповісти
КАКИЕ МРАЗИ !!! С НИХ НЕОБХОДИМО КОЖУ ЖИВЬЕМ СДИРАТЬ !!!
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12.08.2020 21:59 Відповісти
во зрада.
главой всех избиркомов надо ставить только только сыновей ближайших бизнес-партнеров мармеладного-зефирного.
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12.08.2020 22:05 Відповісти
У ЗЕли кадровый пул на пределе. То пенсионеры, то бизнес-партнёры. Когда секс-партнеров будет назначать?
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12.08.2020 22:08 Відповісти
какие интелектуальные рожи)
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12.08.2020 22:12 Відповісти
Князь призначив своїх васалів ,а дурна челедь буде голосувати, а потім дивуватись чого ж так погано живеться
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12.08.2020 23:05 Відповісти
Оно само так вышло.
ЗЕ не наркоман.
ЗЕ не марионетка Коломойского.
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13.08.2020 00:52 Відповісти
РІДНА Волинь -НЕ ДОПУСТИ ху*лососів!!!! ПРОШУ!!!
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14.08.2020 21:05 Відповісти
Називай "речі" СВОЇМИ ІМЕНАМИ "!!! ху*лосос ЗЄЛЄНІН!
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14.08.2020 21:07 Відповісти
 
 