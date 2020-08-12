Головою виборчкому Волині призначили сина найближчого бізнеспартнера Коломойського

Головою Волинської обласної територіальної виборчої комісії від партії "За майбутнє" на місцевих виборах 25 жовтня буде Іван Лазорко, син колишнього глави ПАТ "Укртранснафта" Олександра Лазорка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Силу Правди.

Лазорко-старший - давній друг та однокурсник народного депутата від Луцька, голови партії "За майбутнє" Ігоря Палиці. Неофіційно його називали менеджером Ігоря Коломойського.

Олександр Лазорко кілька років переховувався від правосуддя у Великій Британії через те, що проти нього, як керівника "Укртранснафти", були відкриті кримінальні провадження про завдання збитків державі. У 2019 він повернувся в Україну і в інтерв'ю розповідав про політичне майбутнє сина Івана. Мовляв, що він мріє про політичну кар'єру і хоче не купити готову партію, а створити її, щоб потім іти на вибори. На президентських виборах у 2019 році Іван Лазорко був довіреною особою кандидата в президенти Олександра Шевченка в 223 виборчому окрузі.

Схоже, політична кар'єра в Лазорка-молодшого почала складатися - він очолив обласну виборчу комісію, зсунувши її багаторічного голову Миколи Євтушина. Останній очолював обласну виборчу комісію з 2005 року.

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Раніше Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала персональний і партійний склад 16 територіальних виборчих комісій, утворених на Волині. Виявилося, що партія "За майбутнє", яку очолює на Волині Ігор Палиця, отримала найбільше керівних посад у територіальних виборчих комісіях області. 9 із 16 комісій очолили особи за поданням саме партії "За майбутнє", в тому числі й обласну. В цілому вона взяла майже 30% керівних посад у всіх 16 комісіях. Ще 23% посад отримала "Батьківщина", "Слуга народу" - 16,7%.

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