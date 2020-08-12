Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария. ФОТО
В Киеве состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Украины, на котором рассмотрели обращение политических сил и общественных организаций патриотического направления о запрете деятельности в Украине двух партий. Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь" и "Партии Шария", работа которых, по мнению авторов обращения, вредит национальной безопасности.
Об этом сегодня, 12 августа, сообщил председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального корпуса.
По завершению заседания совет принял решение рекомендовать соответствующим органам, в частности, Министерству юстиции, начать юридический процесс и запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария".
Напомним, 30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". По информации авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование на предмет нарушения вышеуказанными политсилами ст. 5 и 21 закона "О политических партиях в Украине".
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русафобы
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Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.
Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
Поприкалувались, і досить.
Пар випущают у народу, шоб нє рвануло...🤣🤣
Та черговий ПУК в калюжу!!
Партия Шария была зарегистрирована 6 июня 2019 года.
І що цікаве: в їхніх статутних документах ніде, ні словом. ні буквою не згадується, що будуть виконувти хотєлки ***** по перетворенню України в федеральний округ. Лише по їхнім ділам, або ж публічним виступам їм можна пред'явити юридичні претензії. І те, якщо експертиза СБУ скаже: що можна...
Партия ОПЗЖ была зарегистрирована 13 декабря 2018 года, за две недели до начала предвыборной кампании.
Почему всплыл Медведчук? По моему мнению из-за дефицита кадров в стане бывших регионалов. Их наиболее сильные политические фигуры бежали в Россию. Бойка и Рабиновича им показалось мало для успеха партии, их усилили Медведчуком. Это последние их кадры.
Тому що в 2010-14рр Медведчук - один з корінних агітаторів ***** за Тайожний союз з Україною в складі. Такого рівня агітатор, що Автомайдан два рази ворота (чи огорожу, не пригадаю деталей) його маєтку ламав.
Вы что, не знаете как зе-власть отвечает на подобные петиции?
"Они пошутили." и "Мы вам ничего не должны"
Каммуняк со скрипом сапоги еле запретили!!
Да , падлюки, а вой ,еврогейский, будет ой-йой-йой..
ПІДТРИМУЮ НА 200 %
Скорше наш... нє-лох собі тестикули відгризе. Самостійно.
Якщо заборона цих ватних гадючників попри все таки трапиться, уявляєте, скільки смороду буде?