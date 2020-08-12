Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария. ФОТО

В Киеве состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Украины, на котором рассмотрели обращение политических сил и общественных организаций патриотического направления о запрете деятельности в Украине двух партий. Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь" и "Партии Шария", работа которых, по мнению авторов обращения, вредит национальной безопасности.

Об этом сегодня, 12 августа, сообщил председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального корпуса.

По завершению заседания совет принял решение рекомендовать соответствующим органам, в частности, Министерству юстиции, начать юридический процесс и запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария".

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Напомним, 30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". По информации авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование на предмет нарушения вышеуказанными политсилами ст. 5 и 21 закона "О политических партиях в Украине".

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