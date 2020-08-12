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Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария. ФОТО

В Киеве состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Украины, на котором рассмотрели обращение политических сил и общественных организаций патриотического направления о запрете деятельности в Украине двух партий. Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь" и "Партии Шария", работа которых, по мнению авторов обращения, вредит национальной безопасности.

Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария 01

Об этом сегодня, 12 августа, сообщил председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального корпуса.

По завершению заседания совет принял решение рекомендовать соответствующим органам, в частности, Министерству юстиции, начать юридический процесс и запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария".

Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". По информации авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование на предмет нарушения вышеуказанными политсилами ст. 5 и 21 закона "О политических партиях в Украине".

Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария 03

Телеграм-канал Национального Корпуса https://t.me/nationalcorps

Автор: 

Минюст (1760) Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (228) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+36
Давно пора .
А верхушку расстрелять .
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12.08.2020 21:52 Ответить
+34
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія - Цензор.НЕТ 7613
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12.08.2020 22:00 Ответить
+21
Молодцы ! Внутренних гнид надо первых к стенке , а то раскудахтались твари .
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12.08.2020 21:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та скорее минюст запретят!
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12.08.2020 21:52 Ответить
Просто рейтіинг зє скоро почне копати яму. Треба щось робити...
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12.08.2020 21:56 Ответить
PS В сенсі - ганяти якісь понти для довірливих...
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12.08.2020 22:07 Ответить
А если не учитывать Зе, жопоблок - это класс, да?
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12.08.2020 22:39 Ответить
Давно пора .
А верхушку расстрелять .
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12.08.2020 21:52 Ответить
так батько в белорусии делает у нас нельзя демократия
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12.08.2020 21:57 Ответить
Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партий ОПЗЖ и Шария

==============
русафобы
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12.08.2020 22:02 Ответить
Досить бути гуманістами! Не розстріляти, а повісити за "фаберже".
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13.08.2020 02:22 Ответить
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія - Цензор.НЕТ 7613
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12.08.2020 22:00 Ответить
Замаскировался гад. А я и не знал.
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12.08.2020 22:04 Ответить
https://twitter.com/IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin https://twitter.com/IhorLapin



Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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12.08.2020 23:40 Ответить
Молодцы ! Внутренних гнид надо первых к стенке , а то раскудахтались твари .
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12.08.2020 21:53 Ответить
Аплодирую в экстазе
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12.08.2020 21:53 Ответить
Скажеш гоп, як перескочиш.
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12.08.2020 21:59 Ответить
я в курсе.. новости аплодирую
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12.08.2020 22:01 Ответить
Відмінно! Отлично!
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12.08.2020 21:55 Ответить
Ай-ай-ай! Вірніте бубачке іво рейтінг. А то разбігаюцца ва все сторани.
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12.08.2020 21:55 Ответить
О! А це вже стає цікаво!
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12.08.2020 21:56 Ответить
инициатива прекрасная... вписывается ли она в контекст зеленой плесени???
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12.08.2020 21:57 Ответить
Та нет уже. Зебил слился уже давно. Продался с потрохами Мертвечуку.
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12.08.2020 22:08 Ответить
наконец то этих продажных негодяев привлекут,пусть эти прихвостни путина к нему и едут,а лучше их судить
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12.08.2020 21:59 Ответить
З почином хлопці.
Поприкалувались, і досить.
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12.08.2020 21:59 Ответить
Запретите зеленую партию. Она оболванила зетипиллов.
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12.08.2020 22:03 Ответить
Рано радуетесь Малюска пошлет общественный совет лесом!
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12.08.2020 22:04 Ответить
Якщо у вас є діти, то заборона партії педофіла - пєтушарія є цілком виваженим рішенням. Ніякого політичного переслідування, це просто захист наших дітей від зграї педофілів.
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12.08.2020 22:05 Ответить
Суд про педофілію Шарій вже виграв. Відповідачка виплачує йому моральний збиток. Ви теж хочете ризикнути судитись за наклепи?
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13.08.2020 10:11 Ответить
а як же невдахи з партії Вілкула ?
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12.08.2020 22:07 Ответить
Якщо СБУ, МВС та сам Клоун не реагують на такі зрадницькі події цих політичних сил, то на що ще можна надіятися від теперішньої зеленої команди, як там через одного такі як Бужанський чи Сивохо....
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12.08.2020 22:08 Ответить
Якось і Петя не дуже реагував. Від слова "зовсім".
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13.08.2020 10:43 Ответить
Нє спєшітє попу драть-будєт мюзікіл іграть!!
Пар випущают у народу, шоб нє рвануло...🤣🤣
Та черговий ПУК в калюжу!!
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12.08.2020 22:09 Ответить
На носу местные выборы, вот и промывают мозги лохторату. Никто не даст хоть что-то закрыть. Пустили мутнячок и всё.
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12.08.2020 22:12 Ответить
Заспокойся. В тебе нема чого "промивать".
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12.08.2020 22:15 Ответить
Инициатива хорошая.. слов нет. Только почему это не было сделано раньше, во время предыдущего президента, правительства и парламента. Риторический вопрос конечно.. Поэтому и нынешняя инициатива просто сотрясение воздуха... Ну хоть что то..конечно ( но предыдущей власти я бы этот вопрос поставил и ткнул бы носом )
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12.08.2020 22:12 Ответить
Потому что при придедущей власти они её боялись и могли загреметь на реальные сроки! А нынешнего клоуна все на бую вертят!
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12.08.2020 22:15 Ответить
Да не видно что уж так и боялись. ( и никто не "загремел".. ну наверное " не за что было"). Медведчук расцвел в те времена " белым цветом" каналы начал скупать, бизнесом прирастать, стал "переговорщиком", ОПЗЖ создал , связав оппонентов Рабиновича с Бойко- Левочкиным под своим руководством ( его при Януковиче и не слышно было кстати) Да и другие не бедствовали , да и даже не прятались... Страх у них был максимум ПОЛ ГОДА после победы Майдана.. они и вправду головы втянули в плечи и голосовали в Раде все что предлагалось.. Но потом очухались и поняли что ничего не поменялось в мудрости " ворон ворону глаз не выклюет" и начали чирикать на каждом углу и вылазить на свет божий, наращивая влияние.. Поэтому не нужно рассказывать как их бедных "прессовала" власть Порошенко.. да не было этого и в помине.. ( все они от одной плоти, каста одним словом, где принадлежность к касте означает как минимум неприкосновенность личную да и за частую и бизнеса) только каждый свою нишу занял в полит кухне, что бы окопаться по ближе к бюджету..( как не печально это признавать) уж простите коль что не так.
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12.08.2020 22:34 Ответить
А если ткнуть носом вот так?
Партия Шария была зарегистрирована 6 июня 2019 года.
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12.08.2020 22:21 Ответить
І партія опзж - також під вибори.
І що цікаве: в їхніх статутних документах ніде, ні словом. ні буквою не згадується, що будуть виконувти хотєлки ***** по перетворенню України в федеральний округ. Лише по їхнім ділам, або ж публічним виступам їм можна пред'явити юридичні претензії. І те, якщо експертиза СБУ скаже: що можна...
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12.08.2020 22:42 Ответить
А Медведчук когда " всплыл", при Яныке о нем и слухом ни кто не слыхивал. Сравнили Шария и Медведчука, не смешите. Ну будьте честными, Порох просрал внутренний фронт в чистую, из всех достижений Томос и закон о языке ( которые сейчас тоже зависли, хотя признаю их важность), но вместо борьбы с пятой колонной сплошные договорняки. Порошенко это тот политик в котором "бизнесмен победил президента" , поэтому в итоге и проиграл разгромно "артисту юмористического жанра".. Ну об этом можно долго рассуждать. И если вы лепите из него кумира то тут я вам не помощник.
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12.08.2020 22:42 Ответить
Я всего лишь сообщаю факты.
Партия ОПЗЖ была зарегистрирована 13 декабря 2018 года, за две недели до начала предвыборной кампании.

Почему всплыл Медведчук? По моему мнению из-за дефицита кадров в стане бывших регионалов. Их наиболее сильные политические фигуры бежали в Россию. Бойка и Рабиновича им показалось мало для успеха партии, их усилили Медведчуком. Это последние их кадры.
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12.08.2020 22:51 Ответить
і знову 73/43%зебіл, який бреше. На цей раз https://censor.net/user/450397

Тому що в 2010-14рр Медведчук - один з корінних агітаторів ***** за Тайожний союз з Україною в складі. Такого рівня агітатор, що Автомайдан два рази ворота (чи огорожу, не пригадаю деталей) його маєтку ламав.
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13.08.2020 01:02 Ответить
як сходняк олігархів скаже, так і буде..а він скаже "нєт"..
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12.08.2020 22:13 Ответить
Но скоро Нюрнберг.
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12.08.2020 22:16 Ответить
Якщо так, то тому й "забороняють", щоб судити не було кого.
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13.08.2020 03:28 Ответить
ще б підтримкою народу залучитися і всіх посадити за зраду.
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12.08.2020 22:24 Ответить
ОПЗЖисты и шарияки подлежат лечению в спортивно-трудовых лагерях. А их руководство к повешению
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12.08.2020 22:29 Ответить
Дай Бог.
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12.08.2020 22:29 Ответить
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12.08.2020 22:30 Ответить
Мені цікаво: кого ЗЕрмаки з монотурбо раніше поженуть на...: молюску чи цю його громадську раду?
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12.08.2020 22:30 Ответить
Пригадайте вангування Дубінського про те, що у вересні Шмигу і Ко відправлять на дємбєль. До вересня вже недалеко...
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13.08.2020 03:26 Ответить
до речі... справді...
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13.08.2020 10:37 Ответить
цю сволоту не запрещать а на березе вешать пора..
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12.08.2020 22:34 Ответить
Эти агенты беса путлера особенно поднялись при шоколаде, который еще отдал тварям три телеканала, и таким образом разьединил и унизил демократические силы, в результате таких предательских действий, на сегодняшний день нет коалиции демократов.
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12.08.2020 22:38 Ответить
Народ форумний, типова, нагла, цинічна брехня та маніпуляція https://censor.net/user/88208 видає, що він є касапом-провокатором тут, на форумі. Така брехня є типовою і навіть головною ознакою кожного випускника ФЭДа.
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12.08.2020 22:58 Ответить
Ой-ой-ой.
Вы что, не знаете как зе-власть отвечает на подобные петиции?
"Они пошутили." и "Мы вам ничего не должны"
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12.08.2020 22:41 Ответить
Ага, а потом восстановят с компенсацией. Проходили, знаем.
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12.08.2020 23:00 Ответить
Нюю, "ДНД" всамом деле!!
Каммуняк со скрипом сапоги еле запретили!!
Да , падлюки, а вой ,еврогейский, будет ой-йой-йой..
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12.08.2020 23:00 Ответить
Здесь только копать по международной практике по части убирания партии при демократии! Иначе только испортим всё себе в который раз. А тварям лишний козырь. Нужны юристы такого уровня. Есть ли такие у нас? Либо по тв каналам что лгут невероятно круглые сутки пора решать. Нужны проверенные рычаги как закопать живьём---но по закону.
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13.08.2020 00:16 Ответить
Нынешняя власть является пособником партии ЗаЖОПу (ОПЗЖ), у них общий хозяин- кремль. Нужно принять закон о коллаборантах, а так же закон об отрицании российской агрессии в Украине. Кандидатов на длительные тюремные сроки много, начиная с Ермака и Портнова и заканчивая последним рядовым членом ЗаЖОПу.
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13.08.2020 00:22 Ответить
Тоді першим треба визнати колаборантом і заборонити Конституційний Суд, який на вимогу Мальдівського Бариги, аби той втюхав зміни до Конституції, визнав, що в Україні немає ніяких умов для введення воєнного або надзвичайного стану, тобто немає і ніякої агресії, за якої президент за законом "Про оборону" зобовьязаний ввести воєнний стан.
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13.08.2020 01:26 Ответить
Так звані поцреоти про**али все і тепер аби залишитись при владі топлять конкурентів, але якщо попередники це переважно робили політичними засобами, то ці намаються це зробити в кращих традиціях СРСР - заборонити будь-яку думку, якій вони за своїм скудоумством не здатні нічого заперечити, і клали вони як на 34 і 36 статті Конституції, так і на 37, яка забороняє політичне втручання в діяльність виконавчих органів.
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13.08.2020 01:19 Ответить
В Киеве состоялось заседание Общественного совета при Министерстве юстиции Украины, на котором рассмотрели обращение политических сил и общественных организаций патриотического направления о запрете деятельности в Украине двух партий. Речь идет об "Оппозиционной платформе - За жизнь" и "Партии Шария", работа которых, по мнению авторов обращения, вредит национальной безопасности. https://images.cnscdn.com/images/3/c/c/a/3cca98d5da4c267067a0457508dce72a/original.jpg https://censor.net/n3213440

ПІДТРИМУЮ НА 200 %
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13.08.2020 02:51 Ответить
Всё это хорошо конечно ,но что вы сделаете с 20-25% ватного лохтората поддерживающего эти партии ,тоже запретите..запретный плод всегда сладок
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13.08.2020 03:13 Ответить
Думаю, ваті вібрувати нема чого. Ну, висунула громадська рада таку пропозицію. І що? Зю! дасть відмашку Шмизі, аби той змусив мін'юст цю пропозицію прийняти?
Скорше наш... нє-лох собі тестикули відгризе. Самостійно.
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13.08.2020 03:20 Ответить
"...и тогда главврач Маргулис телевизор запретил" (с) .
Якщо заборона цих ватних гадючників попри все таки трапиться, уявляєте, скільки смороду буде?
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13.08.2020 03:14 Ответить
Вопрос назрел уже давно. Это ******** нужно прекращать, а всяких там шуфричей-рабиновичей за жопу и к ответу.
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13.08.2020 03:39 Ответить
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ і Шарія - Цензор.НЕТ 2006
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13.08.2020 04:11 Ответить
вже вибрав... 8 огидних тварин, окрім того що в правому, нижніму куті.
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13.08.2020 09:06 Ответить
так правильно все, нехай у пеклі горить той шарій зі всією своєю сворою
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13.08.2020 12:16 Ответить
шарій пєтушара
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13.08.2020 12:31 Ответить
Їх мало заборонити, їх за грати треба!!!!
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13.08.2020 12:51 Ответить
нах шария и опзж
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13.08.2020 14:29 Ответить
Те, що їх досі не прикрили, говорить лише про безхребетність нинішньої влади
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13.08.2020 16:09 Ответить
 
 