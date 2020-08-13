Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

Об этом она сказала в интервью белорусской службе "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь (пролилась. - Ред.)", - сказала писательница.

На вопрос о том, готова ли она стать посредником между властью и протестующими, Алексиевич ответила: "Если бы я была помоложе и не болела, то, наверное".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

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За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.