УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10804 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
13 966 124

Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

Лауреат Нобелівської премії з літератури білоруська письменниця Світлана Алексієвич закликала Олександра Лукашенка піти у відставку.

Про це вона сказала в інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хотілося б повторити те, що так красиво сказала журналістка Світлана Калінкіна: "Піди красиво!"... Але не вийде вже, кров (пролилася. – Ред.)", - сказала письменниця.

На питання, чи готова вона стати посередником між владою і протестувальниками, Алексієвич відповіла: "Якби я була молодша і не хворіла, то, напевно".

Також дивіться: Силовики в Білорусі б'ють чоловіка: "Погано живеш, бл#дь?!". ВIДЕО

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Також дивіться: "Я боюся. Знаю, мене затримають, поб'ють, але якби я не вийшла - мене б це не врятувало", - жителька Мінська Аліна Трус у свій день народження вперше в житті вийшла на протест. ВІДЕО

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Алексієвич Світлана (22) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Його потрібно тільки виносити. Сам не піде.
показати весь коментар
13.08.2020 00:12 Відповісти
+15
У нас свой колхозник есть. Дай дебилу власть, он Лукашенко станетАлексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку - Цензор.НЕТ 6381
показати весь коментар
13.08.2020 00:14 Відповісти
+13
Під час Майдану ***** теж присилав спецназ, який розстрілював майданівців.
показати весь коментар
13.08.2020 00:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
здурів, дядьку, чи що?

Авжеж розвалиться. Десь протягом десяти-п"ятнайцяти-двайдцяти
показати весь коментар
13.08.2020 01:49 Відповісти
Головне, робити для цього нічого не потрібно. Можна навіть купувати москальські товари. І навіть туди їздити працювати.
показати весь коментар
13.08.2020 01:55 Відповісти
я почти всегда ставлю (с) - копирайт.. т.к. не все кто читают одинаково относятся к человеку написавшему эту новость - и естественно теряется смысл - то что хотел он донести людям..
показати весь коментар
13.08.2020 01:18 Відповісти
https://censor.net/user/314213 - да я заметил (с)

но должно быть все равно кто к кому как относится - мы от этого на форуме деньги не теряем.
источник важен..
показати весь коментар
13.08.2020 01:25 Відповісти
хорошо..учту..
показати весь коментар
13.08.2020 01:29 Відповісти
Ну Цепкало ж уже озвучил требование Мордора,признать Президентом Тихановскую.
показати весь коментар
13.08.2020 01:19 Відповісти
Цепкало может озвучить только то что кабинка в сральни которую он занял - действительно занята !!!
показати весь коментар
13.08.2020 01:22 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2020 01:26 Відповісти
Та нехай он в той кабинке хоч втопиться.Его заявы СМИ тиражируют.Значит это кому то треба.Я також в душе спiваю,але меня на Цензоре не викладають
показати весь коментар
13.08.2020 01:27 Відповісти
гадай с первого раза кому это выгодно...
показати весь коментар
13.08.2020 01:30 Відповісти
Мордору дiйсно.Вiн же с одного конвеера,що и Медведчук
показати весь коментар
13.08.2020 01:35 Відповісти
та ми зрозуміли вже, товариш лейтенант. МОжете йти собі на три букви. Тобто в спам.
показати весь коментар
13.08.2020 01:17 Відповісти
некоторые? да у нас нет никаких свобод. только работать за гроши на семейку
показати весь коментар
13.08.2020 01:17 Відповісти
Да уж.Лука как Акелла промахнулся.Теперь всё,только голова в кустах,а не грудь в крестах.
показати весь коментар
13.08.2020 01:08 Відповісти
Вот то что есть в викопедии а дальше каждый пусть делает выводы я лично её вообще раньше не знал

После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 крымских событий С. Алексиевич выступила в немецкой газете https://ru.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung с осуждением российской политики в отношении Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-DW-47 [47] .
На читательской встрече в Варшаве 13 мая 2015 года, посвящённой выходу книги «Время секонд хэнд», Алексиевич, комментируя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B вооружённый конфликт на востоке Украины , заявила: «Это страшно, что вместо того, чтобы разговаривать, люди начинают стрелять в друг друга. Но я бы не сказала, что это только в русском народе»[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C прояснить ]. Она добавила, что литература «должна писать о том, что надо "убивать" идеи, надо спорить, а не убивать людей», и объяснила идущее кровопролитие наследием прошлого: человек «за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо». Кроме того, считает Алексиевич, жителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE постсоветского пространства «вначале 70 лет обманывали, потом ещё 20 лет грабили», в результате чего среди них появились «очень агрессивные и опасные для мира люди» и сформировались низкая ценность человеческой жизни и приоритет величия государства над качеством жизниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-67 [67] . С момента вооружённого конфликта на востоке Украины этот регион не посещала и не планируетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-68 [68] .
На пресс-конференции 8 октября 2015 года, в день присуждения Нобелевской премии, Алексиевич противопоставила «добрый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 русский мир , гуманитарный русский мир, тот мир, которому до сих пор поклоняются все - литературе, балету, музыке великой» нелюбимому ею миру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Берии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сталина , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Путина и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83 Шойгу . По её мнению, ситуацию в России спровоцировали так, что «86 % людей стали рады тому, как убивали людей в Донецке, и смеялись над этими "хохлами"»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-69 [69] .
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2015) президентских выборах 2015 года в Белоруссии поддержала оппозиционного кандидата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Татьяну Короткевич , однако непосредственно на выборы не ходилаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-70 [70] . По её мнению, опубликованному в феврале 2020 года, белорусское общество «застыло»: «Украина поднимается, идёт к освобождению… В этом обществе идёт борьба. А у нас ничего не происходит, мы даже не знаем, что власть продала, а что не продала»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-35 [35] .
показати весь коментар
13.08.2020 01:17 Відповісти
Она всегда всем рассказывает то что хотят услышать. На Западе одно, в Украине другое, в России третье.
показати весь коментар
13.08.2020 05:10 Відповісти
Старая дырявая ****** с усами лукашенко так просто не уйдёт, этот гандон еще не расстреливал протестующих.....
показати весь коментар
13.08.2020 01:30 Відповісти
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку - Цензор.НЕТ 4914
показати весь коментар
13.08.2020 03:41 Відповісти
Эта та самая "писательница" которая в СССР восхваляла Дзержинского.
показати весь коментар
13.08.2020 05:13 Відповісти
Фу ты. Я думал это Петр Алексеевич Порошенко, а это какая-то Светлана.
показати весь коментар
13.08.2020 08:32 Відповісти
Почему молчит ахеджакова? (((
показати весь коментар
13.08.2020 08:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 