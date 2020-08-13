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У еще одного нардепа подтвердили COVID-19: заболел "слуга народа" Грищук
У народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Романа Грищука диагностирован коронавирус.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на своей странице в Facebook в среду.
"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук.
Напомним, 11 августа, в Украине обнаружили 1 433 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.
Топ комментарии
+6 Привет
показать весь комментарий13.08.2020 08:14 Ответить Ссылка
+4 Eugen Konovalenko
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+4 Ali Hasan
показать весь комментарий13.08.2020 08:24 Ответить Ссылка
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приСлуг Олигархов
каким-то образом связывать с народом
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Сам критикує дії власної партії слуг народу. Може цього Грищука треба лікувати від шизофренії?
Меньше «слуг» - людям легче