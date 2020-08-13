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Новости Коронавирус и карантин
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У еще одного нардепа подтвердили COVID-19: заболел "слуга народа" Грищук

У еще одного нардепа подтвердили COVID-19: заболел

У народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Романа Грищука диагностирован коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на своей странице в Facebook в среду.

"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук.

Напомним, 11 августа, в Украине обнаружили 1 433 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны производить вакцину от коронавируса самостоятельно, - Минздрав

У еще одного нардепа подтвердили COVID-19: заболел слуга народа Грищук 01

карантин (16729) Слуга народа (2638) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Да и хрен с ним...
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13.08.2020 08:14 Ответить
+4
только не надо
приСлуг Олигархов

каким-то образом связывать с народом
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13.08.2020 08:19 Ответить
+4
"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук. Источник: https://censor.net.ua/n3213471
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Сам критикує дії власної партії слуг народу. Може цього Грищука треба лікувати від шизофренії?
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13.08.2020 08:24 Ответить
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Устал он от карантина. Пусть путинскую вакцину опробует.
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13.08.2020 08:14 Ответить
Да и хрен с ним...
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13.08.2020 08:14 Ответить
Чё то депутаты не дохнут от короновируса?
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13.08.2020 08:16 Ответить
только не надо
приСлуг Олигархов

каким-то образом связывать с народом
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13.08.2020 08:19 Ответить
"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук. Источник: https://censor.net.ua/n3213471
------------------------------------------
Сам критикує дії власної партії слуг народу. Може цього Грищука треба лікувати від шизофренії?
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13.08.2020 08:24 Ответить
И только чёртовых опзшников ни одна зараза не берёт....(((
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13.08.2020 08:43 Ответить
а чим ОЦЕ відрізняється від рядового опзж - опніка?
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13.08.2020 10:35 Ответить
Партийной принадлежностью ********-нно))
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13.08.2020 10:40 Ответить
Почему болезнь(можно в кавычках) бездельников с депутатскими значками выделяют в целую новость для всей страны, это скрытая привилегия или подсознательное холуйство❓❓❓
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13.08.2020 10:46 Ответить
Меньше народу - для остальных больше кислороду.
Меньше «слуг» - людям легче
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13.08.2020 11:02 Ответить
 
 