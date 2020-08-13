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У ще одного нардепа підтвердили COVID-19: захворів "слуга народу" Грищук
У народного депутата України від фракції "Слуга народу" Романа Грищука діагностовано коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook у середу.
"У нас з дружиною позитивні тести. Постійні антирекорди по кількості захворівших перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту", - написав Грищук.
Нагадаємо, 11 серпня в Україні виявили 1433 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.
Топ коментарі
+6 Привет
показати весь коментар13.08.2020 08:14 Відповісти Посилання
+4 Eugen Konovalenko
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+4 Ali Hasan
показати весь коментар13.08.2020 08:24 Відповісти Посилання
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приСлуг Олигархов
каким-то образом связывать с народом
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Сам критикує дії власної партії слуг народу. Може цього Грищука треба лікувати від шизофренії?
Меньше «слуг» - людям легче