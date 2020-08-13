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Новини Коронавірус і карантин
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У ще одного нардепа підтвердили COVID-19: захворів "слуга народу" Грищук

У ще одного нардепа підтвердили COVID-19: захворів

У народного депутата України від фракції "Слуга народу" Романа Грищука діагностовано коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook у середу.

"У нас з дружиною позитивні тести. Постійні антирекорди по кількості захворівших перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту", - написав Грищук.

Нагадаємо, 11 серпня в Україні виявили 1433 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.

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У ще одного нардепа підтвердили COVID-19: захворів слуга народу Грищук 01

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2822) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Да и хрен с ним...
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13.08.2020 08:14 Відповісти
+4
только не надо
приСлуг Олигархов

каким-то образом связывать с народом
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13.08.2020 08:19 Відповісти
+4
"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук. Источник: https://censor.net.ua/n3213471
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Сам критикує дії власної партії слуг народу. Може цього Грищука треба лікувати від шизофренії?
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13.08.2020 08:24 Відповісти
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Устал он от карантина. Пусть путинскую вакцину опробует.
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13.08.2020 08:14 Відповісти
Да и хрен с ним...
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13.08.2020 08:14 Відповісти
Чё то депутаты не дохнут от короновируса?
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13.08.2020 08:16 Відповісти
только не надо
приСлуг Олигархов

каким-то образом связывать с народом
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13.08.2020 08:19 Відповісти
"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук. Источник: https://censor.net.ua/n3213471
------------------------------------------
Сам критикує дії власної партії слуг народу. Може цього Грищука треба лікувати від шизофренії?
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13.08.2020 08:24 Відповісти
И только чёртовых опзшников ни одна зараза не берёт....(((
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13.08.2020 08:43 Відповісти
а чим ОЦЕ відрізняється від рядового опзж - опніка?
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13.08.2020 10:35 Відповісти
Партийной принадлежностью ********-нно))
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13.08.2020 10:40 Відповісти
Почему болезнь(можно в кавычках) бездельников с депутатскими значками выделяют в целую новость для всей страны, это скрытая привилегия или подсознательное холуйство❓❓❓
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13.08.2020 10:46 Відповісти
Меньше народу - для остальных больше кислороду.
Меньше «слуг» - людям легче
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13.08.2020 11:02 Відповісти
 
 