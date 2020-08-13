Нидерланды призвали власти Беларуси освободить всех задержанных: "Насилие против мирных протестующих неприемлемо"
Правительство Нидерландов обеспокоено ситуацией в Беларуси, где после президентских выборов продолжается подавление акций протеста.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в письме министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока к парламенту.
"Правительство озабочено ситуацией, сложившейся в Беларуси после проведения выборов в воскресенье, 9 августа, в частности жестоким разгоном милицией мирных протестующих, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.
По его словам, нидерландское правительство призывает власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан во время демонстраций.
"Насилие против мирных протестующих неприемлемо и должно прекратиться", - говорится в письме.
Как отметил министр, выборы в Беларуси и их последствия еще раз демонстрируют важность соблюдения прав человека, укрепления верховенства права, проведения свободного и честного голосования.
Блок подчеркнул, что международные наблюдатели не признали выборы в Беларуси свободными и демократическими, а наблюдатели ОБСЕ не имели возможности следить за процессом. В то же время, по его словам, посольство Нидерландов в Минске вместе с представительствами ряда других стран "заметило несколько нарушений".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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поэтому про них и говорят - тупой как https://censor.net/user/466478..
"Россия прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.
Безсмертный уверен, что Лукашенко ситуацию уже не контролирует - ее ведет Путин.
По его словам, это доказывает и та жестокость в отношении людей, которая не присуща белорусам.
«Белорус - это европеец, я их знаю и видел в работе. Белорусы почтительны к закону люди, спокойные, рассудительные. А когда я вижу шум, крик, надрыв - это типичный кремлевский подход, что еще больше будет накалять ситуацию.
И процесс, когда представители регулярных войск переходят на сторону восставших, будет увеличиваться."
Также очень важно, чтобы свое слово сказал Киев, а не был таким вялым.
Вспомните Грузию 2008 года. Даже там позиция Украины сыграла колоссальную роль.
Миру надо прийти и смотреть реальными глазами на ход событий.
Цель Путина - восстановление имперской России.
Для меня события в Беларуси - это лакмусовая бумажка. Путин не остановится. Он зажжет что угодно. Вот увидите, следующая стадия - на улицах Минска появятся бронетранспортеры. Если они не помогут, появятся танки.
Путин пойдет на все, ему нужен немощный президент Лукашенко.
А дальше будут Балтийские страны», - резюмировал бывший посол.
"Людям нудно": нардеп Шевченко зробив несподівану заяву щодо протестів у Білорусі та похвалив Лукашенка "З одного боку, зрозуміло, що людям, які жили в Білорусі, особливо молоді, приїлася стабільність. Їм хочеться адреналіну, їм нудно
Кровь течёт между белых ладоней,
И из мглы скачет древняя рать,
Этих всадников славной «Погони»
Не забыть, не убить, не сдержать.
Можно долго терпеть и неволить,
Можно знамя топтать и сжигать,
Но приходит пора, и «Погоня»
Снова будет сябров созывать.
Сквозь века, пепелища и пущи
Клич летит над распятой страной,
Пробуждается голос могучий,
И сябры - не рабы - держат строй.
Белоснежно-кровавое знамя,
Ты - защита, надежда и свет,
Беларусы, душою мы с вами,
В дни войны, и беды, и побед.
Скачут гордые белые кони
На подмогу, своих защищать -
И потомков Литовской «Погони»
Не разбить, не убить, не сдержать.
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Мені цікаво, а чому на росії всі так співчувають білорусам, а українців називали майданутими?
Они призывают власти - ёпсель !
Т.е. они эту т.н. "власть" признают лигитимной ?
Они эту военную хунту обзывают властью ?!
Да в Белоруси за последние 100 лет это первая такая забастовка , когда заводские рабочии выдвигали сугубо политические требования . Это же как нужно быть абсолютно уверенными , что кровавый Тараган не просто просрал выборы , а что даже цифры альтернативного экзитпула очень комплементарны в отношении Тарагана-Сашки , чтобы так рисковать куском хлеба и отбитыми почками . Не думаю , что за него больше 10% проголосовало ...
А эти пАлиткАрррррректные к власти обращаются !
Зеленский, не ссы. Собери крупицы мужества и призови своего коллегу уссатого проявить благоразумие и отозвать своих цепных псов от мирного населения!
Сообщи ему, что выборы - фейк, нет там никаких 80% и сейчас идет вооруженный захват власти! То, что делает Лукашенко - подсудное дело и его и его карателей будут судить в Гааге! Это обращение не подействует на старого *******, но его гестаповцы задумаются!
Как бы ты себя чувствовал, если у тебя праздник, допустим ДР, а твою сестру избивает до смерти ее пьянь-муж. Вчера Зеленский упорно делал вид, что то, что творится в соседней стране, его не касается. У него подготовка ко дню Независимости!
Я подобное видел в 2014 во время Иловайска!