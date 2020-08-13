Нидерланды призвали власти Беларуси освободить всех задержанных: "Насилие против мирных протестующих неприемлемо"

Правительство Нидерландов обеспокоено ситуацией в Беларуси, где после президентских выборов продолжается подавление акций протеста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в письме министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока к парламенту.

"Правительство озабочено ситуацией, сложившейся в Беларуси после проведения выборов в воскресенье, 9 августа, в частности жестоким разгоном милицией мирных протестующих, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

По его словам, нидерландское правительство призывает власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан во время демонстраций.

"Насилие против мирных протестующих неприемлемо и должно прекратиться", - говорится в письме.

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Как отметил министр, выборы в Беларуси и их последствия еще раз демонстрируют важность соблюдения прав человека, укрепления верховенства права, проведения свободного и честного голосования.

Блок подчеркнул, что международные наблюдатели не признали выборы в Беларуси свободными и демократическими, а наблюдатели ОБСЕ не имели возможности следить за процессом. В то же время, по его словам, посольство Нидерландов в Минске вместе с представительствами ряда других стран "заметило несколько нарушений".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.