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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси задержали капитана милиции, подавшего в отставку из-за подавления протестов

В Беларуси задержали капитана милиции, подавшего в отставку из-за подавления протестов

Капитана милиции из Новополоцка (Беларусь) Егора Емельянова задержали после того, как он выложил в соцсети фото удостоверения с погонами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Наша Нива", информацию о задержании подтвердила супруга Егора Емельянова Марина.

"Ему позвонили с работы. Сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды. Оперативно закрыть вопрос. Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", - рассказывает Марина.

По тем предварительным данным, которыми владеет Марина, муж проходит по статье 23.34 - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ГУВД подробностей не сообщают.

"Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора увольняться. Он сразу же поехал", - отмечает Марина.

Судебное заседание запланировано на 13 августа.

Как сообщалось ранее, в Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.

В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация"

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) милиция (2710) правоохранительные органы (2971) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+24
У ментов вообще нет ни совести ни чести, своего же готовы растоптать в угоду власти..
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13.08.2020 12:34 Ответить
+21
Как видите, у некоторых есть.
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13.08.2020 12:37 Ответить
+17
Ще і термін впаяють. За непокору.
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13.08.2020 12:33 Ответить
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Ще і термін впаяють. За непокору.
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13.08.2020 12:33 Ответить
Поки там непокори не було. Все за уставом - подав рапорт про звільнення (чи як він там зветься).
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13.08.2020 13:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/novosyolov

https://mobile.twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://mobile.twitter.com/novosyolov @novosyolov https://mobile.twitter.com/novosyolov/status/1293854344388005889 1 ч

Суд оправдал капитана милиции Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов.
С этого мгновения обратный отсчет пошел на минуты.
Точка невозврата пройдена.
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13.08.2020 15:04 Ответить
У ментов вообще нет ни совести ни чести, своего же готовы растоптать в угоду власти..
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13.08.2020 12:34 Ответить
Как видите, у некоторых есть.
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13.08.2020 12:37 Ответить
Технически он уже не мент. Так что утверждение выше становится правильным.
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13.08.2020 12:48 Ответить
Не уверен. Рапорт должен быть одобрен начальством, а до тех пор он обязан исполнять обязанности. Другое дело, что вряд-ли исполняет.
А утверждение все-таки неверно (не для всех ментов верно) - ведь на момент написания рапорта он еще был ментом. Да и наш 2004-й год вспомните - вообще без столкновений обошлось. Даже лозунг был : "Міліція з народом!".
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13.08.2020 13:34 Ответить
2004 вообще как-то совсем легко прошёл. Жаль только, что с той бескровной победы никаких положительных результатов не последовало.
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13.08.2020 14:39 Ответить
Таки да. Я еще тогда говорил, что мы сами не понимаем, по краю какой пропасти мы прошли. Помню, когда в один из самых напряженных дней (где-то через неделю после 2-го тура), когда шли слухи о приближающихся войсках для силового разгона, и раздавались призывы идти на Майдан всем кто может и кто не может, мы с женой пришли туда, но все осталось спокойно. Потом я слышал, что войска для разгона действительно шли на Киев, но их остановили сотрудники СБУ, которые поддерживали Ющенко.
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13.08.2020 18:13 Ответить
Не поддерживали они Ющенко, потому что знали, что он враг. Смешко с 1994-го года знал, что Ющенко украл из банка "Украина" 80м млн, в пересчете на доллары и вывел их в Москву, а между первым и вторым турами провел переговоры с Фирташем.

Но 10 000 солдат Внутренних войск, с боевым оружием и боевыми патронами поехали расстреливать Майдан в Киев. Но командование Северного оперативного командования Вооруженных сил Украины предупредило генерала Попкова, что роты и батальоны армейского спецназа уже в местах въездов в Киев, что боевые вертолеты и две танковые роты готовы огнем уничтожить колонны с ВВ. А Смешко разместил бойцов Альфы на Крышах Киева с приказом недопустить расстрела мирного населения и позвонил Попкову. что он под юрисдикцией военной контрразведки СБУ и если немедленно не отдаст приказ войскам вернуться в казармы, то его сейчас арестуют минимум на 72 часа.
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13.08.2020 19:25 Ответить
Ющ оказался слабым президентом, но он был успешным председателем НБУ и также успешным премьером. Я не помню случаев ни до, ни после, чтобы народ требовал не отправлять премьера в отставку (когда Кучма направил в ВР представление на отставку правительства Ющенко, митинги в поддержку Юща проходили).
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13.08.2020 19:35 Ответить
Сельский счетовод был не плохим валютным спекулянтом, а гривну тогда стабилизировали Павел Лазаренко (не стоит падать со стула), Вадим Гетьман и Олег Соскин (двое последних как раз и были настоящими "отцами" гривны.
Как Премьер он собственно ничего не делал, потому что лодырь. По факту тогда страною руководил Кучма, а порядок наводила вице-премьер Юлия Тимошенко, вот правда народу показывали что Ющенко.
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13.08.2020 19:42 Ответить
Павел Лазаренко к тому времени уже сбежал (был премьером с июля 1996 до июля 1997), Вадим Гетьман погиб в 1998 году (таки да отец гривны). Хотя правда, главою НБУ Ющенко стал как раз при Лазаренко. Противоречий в том, что вы говрите, я не вижу, но выглядит как-то очень конспирологично. Главное - зачем той же Юле показывать, что все сделал Ющенко, а самой едва не пойти в тюрьму (Кучма пытался ее посадить, но тогда не получилось)? И Кучме это зачем?
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13.08.2020 23:32 Ответить
Когда юля навела порядок в электроэнергетике и ликвидировала бартеры, то собралась навести порядок в угольной отрасли.
Вызвала на совещание руководителей трех областей и всех директоров угольных шахт. Вот на следующий день ее и арестовали.
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14.08.2020 00:03 Ответить
Ты наверное телевизор дома смотрел в 2004?
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13.08.2020 16:13 Ответить
рапорт не "может быть одобренным" - так как руководство не вправе "одобрять" или "не обобрять", оно уполномочено принять рапорт !
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13.08.2020 22:27 Ответить
Сорри, что употребил неточное слово - начальство принимает рапорт и ставит на нем свою резолюцию. Сколько может тянуть - не знаю, но подозреваю, что довольно долго. Проще всего, если не хотят отпускать ценного работника - начать цепляться к разным мелочам, в 99% повод прицепиться найти можно.
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13.08.2020 23:37 Ответить
Зелёный, так он уже не мент, значит и не свой?)))
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13.08.2020 16:11 Ответить
Я не знаю как у ментов это работает. Возможно это как-то зависит от размеров банки и количества в ней пауков...
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13.08.2020 18:29 Ответить
Да.... жопа...
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13.08.2020 12:34 Ответить
Наступает момент, когда дипломатично молчать - значит предать.
Об этом https://censor.net/blogs/3213479/nastupaet_moment_kogda_diplomatichno_molchat_znachit_predat сегодня в блоге «Цензор.нет» публицист и бизнесмен Алексей Давиденко.
Предать себя.
Фуфло.
Не молчи. Ты молчишь от имени всех нас - 40 миллионов украинцев.
Нет таких интересов, которые могут оправдать согласие с насилием, с тиранией, с избиением до смерти людей, с беспределом.
Скажу на знакомом тебе языке.
Ты чего язык в жопу засунул?!
Ты молчишь!
А то отребье, которое ты привёл во власть, весело поздравляет Лукашенко с победой на выборах.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80.html Одно мудило из «Слуги народа» еще вчера поздравило Лукашенко с победой
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD.html В «Слуге народа» и в ОПЗЖ по одному темнику комментируют события в Беларуси
Уроды! Очнитесь.
Посмотрите, что творит Лукашенко в стране, где безоружные люди выходят на мирный протест против обмана.
Покажите мне, где те 80% страны, которые проголосовали за Лукашенко?!
80!!! ЗА!!!
Да в такой пропорции улицы были бы забиты сторонниками Монарха и голоса недовольных были бы даже не слышны.
Да если бы они были, эти 80% - они бы уже давно все вышли за своего вечного тирана.
Их нет.
Это обман.
Зеленский.
Не позорься - запиши видео
Одно к Лукашенко.
С призывом остановиться пока не стало поздно.
Второе к Беларуси.
Которое благодаря интернету в миг увидят миллионы простых белорусов, где ты их поддерживаешь и желаешь добиться справедливости.
Именно так сделал бы простой сельский Учитель Голобородько.
Не молчи.
Твоё молчание говорит громче твоих слов.
Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.
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13.08.2020 12:48 Ответить
В Беларуси задержали капитана милиции, подавшего в отставку из-за подавления протестов - Цензор.НЕТ 2263
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13.08.2020 12:50 Ответить
Не требуйте от белой болонки быть вожаком волчьей стаи.
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13.08.2020 14:54 Ответить
Если скота луку скинут...быть ему министром мвд...а если не скинут то сожрут с потрохами...и выслуги лишат..
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13.08.2020 12:34 Ответить
Выслуги лишить - это нужно увольнять не по рапорту, а за нарушения. Если до этого были только благодарности, то придется спешно дело шить.
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13.08.2020 12:39 Ответить
они справятся
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13.08.2020 12:45 Ответить
Увы.
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13.08.2020 13:35 Ответить
***
Зеленые ублюдки ничем не отличаются от их идейных братьев в Беларуси !
Когда мы восстанем, они также будут нас стрелять и нещадно избивать !!!
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13.08.2020 12:35 Ответить
яке ж ти хворе..
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13.08.2020 12:38 Ответить
Ты на пару с единомышленниками уже год тут на форуме свергаете Кровавый РежЫм Зеленского)))
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13.08.2020 12:40 Ответить
Та кому потрібні жалюгідні 8 відсотків політичних лузерів, хіба що поглузувати з вашого палання!))))
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13.08.2020 12:41 Ответить
Жалкий, пятикопеечный ЗЕбот
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13.08.2020 12:42 Ответить
Что, петя головного мозга, восставатель?
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13.08.2020 12:42 Ответить
Саме так.

Призначення Володимиром Зеленським в Офіс президента одного з ключових посадовців міліції часів Євромайдану Олега Татарова, який для багатьох став обличчям переслідування активістів, викликало шквал емоцій.

Окрім переслідування євромайданівців, Татарову закидають ще і те, що в останні роки він був адвокатом таких одіозних фігур, як депутата Вадима Новинського та ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.



"Призначення президентом Олега Татарова заступником глави свого офісу - плювок в усіх, кому не байдужі цінності Майдану", - написав юрист Роман Маселко, який відігравав ключову роль у роботі Громадської ради доброчесності під час реформування Верховного суду.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53676384


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13.08.2020 12:53 Ответить
Наші мусора вже готові розстрілювати Майдан. Зеленський їх добре підгодував.
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13.08.2020 13:06 Ответить
А хто цих бєркутаських мусорів пригрів у 2014?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3524577074243708&set=a.747741671927276
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13.08.2020 13:21 Ответить
Грішин-Семенченко звнову зображує з себе розумово неповносправного.

ЛуДший міністр Зеленського Аваков їх пригрів у себе.
У Порошенка не було монобільшості, щоб звільнити Авакова, призначеного ще в лютому 2014.
А Зеля своєю монобільшістю ПЕРЕПРИЗНАЧИВ Авакова міністор МВД.
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13.08.2020 13:33 Ответить
* перепризначив Авакова міністром МВД
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13.08.2020 13:36 Ответить
Президент не назначает министров. Даже министра обороны и МЗС. Другое дело парламент, нынешний слабый парламент назначит хоть черта лысого, если будет приказ с Банковой. Поэтому сейчас ЗЕрыги рвутся в местную власть.
Поэтому сейчас очень опасная ситуация с узурпацией власти или подготовка к узурпации с Членограем в качестве лоха - руководить будут из-за его спины, риск нулевой ведь Сопля сделает и подпишет все, что ему скажут - потом сядет за это, а кукловоды снимут сливки
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13.08.2020 13:53 Ответить
Творит он много и не собирается останавливаться. А вот сядет ли за это?
Аваковцы уже оснащены и вооружены не хуже армии, одних вертолетов уже немеряно, есть чем эвакуировать зедента и всей своры в случае чего ...
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13.08.2020 13:58 Ответить
А причем здесь Авакян? Он будет свою жопу спасать, на Зелоха он ЛОЖИЛ с Эйфелевой башни, он ему не сват, не брат и уж тем более не колега по кварталу.
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13.08.2020 14:19 Ответить
Ему придется тоже драпать, если не хочет сесть за фальсификацию дела Шеремета и другие свои "подвиги".
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13.08.2020 14:27 Ответить
Он просто подставит ЗеЛоха, на то он и был приглашен на презентацию этого дела, сам отделается "легким испугом"
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13.08.2020 14:45 Ответить
Именно подчиненные Авакова вели лепили дельце, фальсифицировали экспертизы, ходатайствовали в судебных заседаниях о продлении сроков досудебного расследования, продлевая время содержания под стражей невиновных.
И делали это они явно не по личной инициативе. Оно им, рядовым исполнителям, надо?

"Следователи Нацполиции обратились в Офис генпрокурора с ходатайством о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета."

Источник: https://censor.net/n3185221
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13.08.2020 14:52 Ответить
Да, это так, его нацпалиция стряпала, но ... презентовал Членограй, и давил на суд и прокуроров Зелох. Безусловно "рядовой" исполнитель, тоже свое получит, но основной удар получит преЗЕдент.
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13.08.2020 15:57 Ответить
Зе-бригада.
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13.08.2020 16:00 Ответить
Вот так ситуёвина. И лукашенко мразь, и свергать его выгодно раше... Как ФСБ красиво играет...
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13.08.2020 12:35 Ответить
А чем лукашенка не выгоден раше? Идеальний подкацапник
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13.08.2020 12:39 Ответить
Не идеальный. Им не нужно Беларусь, как государство. Им нужна область в составе РФ. Лукашенко против этого.
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13.08.2020 12:42 Ответить
типа счас Белорусь не область в составе кацапии.
Кацапи бацьке могут прилюдно в рот насрать, - он только поблагодарит.
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13.08.2020 12:45 Ответить
Та не, он крутится как может. Не область они. Заводы Беларуси рос.олигархам не принадлежат, например. Там ещё непочатый край для приватизации. Путин там прикупит активов ещё о-го-го сколько.
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13.08.2020 12:48 Ответить
пля... Если б кацапы хотели скинуть луку то просто дали б команду начальнику его охраны и полетел бы бацька вверх как наварос-захарченко.
И поставили Тихановскую если она им так люба. Но нит.
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13.08.2020 13:01 Ответить
всё сложней
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13.08.2020 14:18 Ответить
Гріш ціна тим заводам що існують тільки з дозволу москви.
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13.08.2020 15:05 Ответить
чего?
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13.08.2020 15:16 Ответить
Печально это осознавать но это так...
В любом случае, глядя на беспредел властей не могу быть на их стороне...
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13.08.2020 14:05 Ответить
Загнали вы себя в тупик
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13.08.2020 14:19 Ответить
Потому и прессуют даже своих,что имеют гарантии от рашки,и не просто гарантии,а премии и другие ништяки...
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13.08.2020 12:38 Ответить
Не все, надо различать ОМОН, мвдшников, ментов и вояк.
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13.08.2020 12:41 Ответить
А якщо затримати всіх білорусів то тюрем вистачить?
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13.08.2020 12:39 Ответить
Их, как и предков, будут вывозить в товарных вагонах на просторы РФ !
Как не печально, но история иногда повторяется....
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13.08.2020 12:41 Ответить
Історія свідчить, що в усіх диктатур місця для невдоволених вистачає.
Якщо тюрми переповнюються, то розпихують у концтабори.
Якщо концтабори переповнюються, то в землю.
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13.08.2020 13:17 Ответить
После смены власти - он потенциальный начальник милиции Минска !
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13.08.2020 12:40 Ответить
Не ожидал такого зверства от белорусов. Видать не обошлось без ,,братушек". Сотни лет колонизации сказались как в Украине, так и в Белоруси. Меня всегда интересовало, откуда берутся особи, пытающие и убивающие людей? С кацапами понятно, это зверьё, а белорусы?
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13.08.2020 12:40 Ответить
Так і тут без кацапа не обходиться. До речі, кацапізм то не національність, то такі психічні і моральні розлади, так що...
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13.08.2020 12:42 Ответить
Кусюк поделился опытом.
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13.08.2020 12:42 Ответить
Не пам`ятаю щоб під час Майдану з наших мусорів хоч один так вчинив.
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13.08.2020 12:41 Ответить
Я тоже смотрю и думаю что совести у них побольше. И при это жестокость такую проявляют... Там всё по другому. Другая страна.
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13.08.2020 12:43 Ответить
Відставники ЗСУ, МВС і СБУ на барикадах Майдану були.
Серед них навіть убиті і поранені.
А от щоб діючі, то не було.
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13.08.2020 12:59 Ответить
Именно так, тоже не помню... Хотя, может быть, что просто увольнялись по тихому... Но вот то, что среди мусоров были наши и сливали нужную нам инфу, это 100%...
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13.08.2020 13:02 Ответить
Палачи и садисты в Беларусских РУВД мучают людей.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!

https://twitter.com/A_Removich_St

https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
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13.08.2020 12:44 Ответить
Поширив на фб.
Як і більшість інших жахливих новин про нинішній стан у Білорусі.
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13.08.2020 13:13 Ответить
Eto vsio napominajet sovietskije vremena 1937 god.Vot kak vydet buducyje Lukosenko vsej strani.On za vsex resajet sto pravilno sto net.liudiam dumat nemozno oni neimejet pravo dumat ,vot kto zaxocit zit takoj strane kogda samozvanec bandit rulit stranoj.
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13.08.2020 12:44 Ответить
Начинается стадия агонии диктаторского режима, когда режим начинает пожирать своих прикорытников за недостаточную преданность.
Все прикорытники с остатками совести и морали не желающими сознательно идти на преступления, будут репрессированы, и заменены на упоротых и наглухо отбитых.
У Луки нет фактической легитимной власти над народом, поэтому он будет требовать ее обеспечить от своих прикорытников.
Когда Лука вокруг себя сконцентрирует особо упоротых и приблищенных, и те начнут требовать от остальных идти на преступления, вот с этого момента режим начнет падать.
Это стандартная закономерность практически для любого диктаторского режима.
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13.08.2020 12:48 Ответить
У Білорусі затримали капітана міліції, який подав у відставку через придушення протестів - Цензор.НЕТ 1253
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13.08.2020 12:58 Ответить
Жопа я смотрю там полая. Даже у нас такой херни никогда небыло. Несогласным просто предлагали писать заяву и все. Бери шинель иди домой. Многие так делали.
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13.08.2020 13:00 Ответить
Жирик вчера под посольством Беларуси на Луку гнал, значит кремлю выгодно все, что происходит. То-ли своего, ещё более ватного презика поставят, то-ли присоединят Беларусь как Крым. Ну или с Луки корону собьют и совсем ручным сделают. В любом случае, хорошего мало...
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13.08.2020 13:04 Ответить
Вони на двох стулах поки сидять, придивляються.
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13.08.2020 13:24 Ответить
Они не сидят! Они играют с двух рук, но это не означает, что белорусы должны терпеть унижения от собственной власти. Жалко только, что поздно опомнились, да и опомнились ли?
То что происходит сейчас - это слабость парламента, который не хотел или сознательно отдал власть и "переложил" ответственность на президентскую ветвь власти.
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13.08.2020 14:50 Ответить
Ну що тут можна сказати? Тільки те, що лука- *****! Таке самісіньке,яка і його,тіпа "старший брат". Різниці ніякої...
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13.08.2020 13:48 Ответить
скоріш ************. а це ще гірше.
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13.08.2020 15:02 Ответить
заяву накатал не правильно как пить дать
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13.08.2020 14:17 Ответить
Как показывает это случай и у некоторых ментов есть совесть.
Было бы не плохо поставить Егора Емельянова вместо Рюкзакова, потерявшего всякий стыд и совесть.
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13.08.2020 19:28 Ответить
 
 