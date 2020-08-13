В Беларуси задержали капитана милиции, подавшего в отставку из-за подавления протестов

Капитана милиции из Новополоцка (Беларусь) Егора Емельянова задержали после того, как он выложил в соцсети фото удостоверения с погонами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Наша Нива", информацию о задержании подтвердила супруга Егора Емельянова Марина.

"Ему позвонили с работы. Сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды. Оперативно закрыть вопрос. Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", - рассказывает Марина.

По тем предварительным данным, которыми владеет Марина, муж проходит по статье 23.34 - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ГУВД подробностей не сообщают.

"Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора увольняться. Он сразу же поехал", - отмечает Марина.

Судебное заседание запланировано на 13 августа.

Как сообщалось ранее, в Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.

В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.

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