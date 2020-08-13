В Беларуси задержали капитана милиции, подавшего в отставку из-за подавления протестов
Капитана милиции из Новополоцка (Беларусь) Егора Емельянова задержали после того, как он выложил в соцсети фото удостоверения с погонами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Наша Нива", информацию о задержании подтвердила супруга Егора Емельянова Марина.
"Ему позвонили с работы. Сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи форменной одежды. Оперативно закрыть вопрос. Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", - рассказывает Марина.
По тем предварительным данным, которыми владеет Марина, муж проходит по статье 23.34 - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ГУВД подробностей не сообщают.
"Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора увольняться. Он сразу же поехал", - отмечает Марина.
Судебное заседание запланировано на 13 августа.
Как сообщалось ранее, в Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.
В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.
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https://mobile.twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов https://mobile.twitter.com/novosyolov @novosyolov https://mobile.twitter.com/novosyolov/status/1293854344388005889 1 ч
Суд оправдал капитана милиции Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов.
С этого мгновения обратный отсчет пошел на минуты.
Точка невозврата пройдена.
А утверждение все-таки неверно (не для всех ментов верно) - ведь на момент написания рапорта он еще был ментом. Да и наш 2004-й год вспомните - вообще без столкновений обошлось. Даже лозунг был : "Міліція з народом!".
Но 10 000 солдат Внутренних войск, с боевым оружием и боевыми патронами поехали расстреливать Майдан в Киев. Но командование Северного оперативного командования Вооруженных сил Украины предупредило генерала Попкова, что роты и батальоны армейского спецназа уже в местах въездов в Киев, что боевые вертолеты и две танковые роты готовы огнем уничтожить колонны с ВВ. А Смешко разместил бойцов Альфы на Крышах Киева с приказом недопустить расстрела мирного населения и позвонил Попкову. что он под юрисдикцией военной контрразведки СБУ и если немедленно не отдаст приказ войскам вернуться в казармы, то его сейчас арестуют минимум на 72 часа.
Как Премьер он собственно ничего не делал, потому что лодырь. По факту тогда страною руководил Кучма, а порядок наводила вице-премьер Юлия Тимошенко, вот правда народу показывали что Ющенко.
Вызвала на совещание руководителей трех областей и всех директоров угольных шахт. Вот на следующий день ее и арестовали.
Об этом https://censor.net/blogs/3213479/nastupaet_moment_kogda_diplomatichno_molchat_znachit_predat сегодня в блоге «Цензор.нет» публицист и бизнесмен Алексей Давиденко.
Предать себя.
Фуфло.
Не молчи. Ты молчишь от имени всех нас - 40 миллионов украинцев.
Нет таких интересов, которые могут оправдать согласие с насилием, с тиранией, с избиением до смерти людей, с беспределом.
Скажу на знакомом тебе языке.
Ты чего язык в жопу засунул?!
Ты молчишь!
А то отребье, которое ты привёл во власть, весело поздравляет Лукашенко с победой на выборах.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80.html Одно мудило из «Слуги народа» еще вчера поздравило Лукашенко с победой
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD.html В «Слуге народа» и в ОПЗЖ по одному темнику комментируют события в Беларуси
Уроды! Очнитесь.
Посмотрите, что творит Лукашенко в стране, где безоружные люди выходят на мирный протест против обмана.
Покажите мне, где те 80% страны, которые проголосовали за Лукашенко?!
80!!! ЗА!!!
Да в такой пропорции улицы были бы забиты сторонниками Монарха и голоса недовольных были бы даже не слышны.
Да если бы они были, эти 80% - они бы уже давно все вышли за своего вечного тирана.
Их нет.
Это обман.
Зеленский.
Не позорься - запиши видео
Одно к Лукашенко.
С призывом остановиться пока не стало поздно.
Второе к Беларуси.
Которое благодаря интернету в миг увидят миллионы простых белорусов, где ты их поддерживаешь и желаешь добиться справедливости.
Именно так сделал бы простой сельский Учитель Голобородько.
Не молчи.
Твоё молчание говорит громче твоих слов.
Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.
Зеленые ублюдки ничем не отличаются от их идейных братьев в Беларуси !
Когда мы восстанем, они также будут нас стрелять и нещадно избивать !!!
Призначення Володимиром Зеленським в Офіс президента одного з ключових посадовців міліції часів Євромайдану Олега Татарова, який для багатьох став обличчям переслідування активістів, викликало шквал емоцій.
Окрім переслідування євромайданівців, Татарову закидають ще і те, що в останні роки він був адвокатом таких одіозних фігур, як депутата Вадима Новинського та ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.
"Призначення президентом Олега Татарова заступником глави свого офісу - плювок в усіх, кому не байдужі цінності Майдану", - написав юрист Роман Маселко, який відігравав ключову роль у роботі Громадської ради доброчесності під час реформування Верховного суду.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53676384
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3524577074243708&set=a.747741671927276
ЛуДший міністр Зеленського Аваков їх пригрів у себе.
У Порошенка не було монобільшості, щоб звільнити Авакова, призначеного ще в лютому 2014.
А Зеля своєю монобільшістю ПЕРЕПРИЗНАЧИВ Авакова міністор МВД.
Поэтому сейчас очень опасная ситуация с узурпацией власти или подготовка к узурпации с Членограем в качестве лоха - руководить будут из-за его спины, риск нулевой ведь Сопля сделает и подпишет все, что ему скажут - потом сядет за это, а кукловоды снимут сливки
Аваковцы уже оснащены и вооружены не хуже армии, одних вертолетов уже немеряно, есть чем эвакуировать зедента и всей своры в случае чего ...
велилепили дельце, фальсифицировали экспертизы, ходатайствовали в судебных заседаниях о продлении сроков досудебного расследования, продлевая время содержания под стражей невиновных.
И делали это они явно не по личной инициативе. Оно им, рядовым исполнителям, надо?
"Следователи Нацполиции обратились в Офис генпрокурора с ходатайством о продлении сроков досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета."
Источник: https://censor.net/n3185221
Кацапи бацьке могут прилюдно в рот насрать, - он только поблагодарит.
И поставили Тихановскую если она им так люба. Но нит.
В любом случае, глядя на беспредел властей не могу быть на их стороне...
Как не печально, но история иногда повторяется....
Якщо тюрми переповнюються, то розпихують у концтабори.
Якщо концтабори переповнюються, то в землю.
Серед них навіть убиті і поранені.
А от щоб діючі, то не було.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!
https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
Як і більшість інших жахливих новин про нинішній стан у Білорусі.
Все прикорытники с остатками совести и морали не желающими сознательно идти на преступления, будут репрессированы, и заменены на упоротых и наглухо отбитых.
У Луки нет фактической легитимной власти над народом, поэтому он будет требовать ее обеспечить от своих прикорытников.
Когда Лука вокруг себя сконцентрирует особо упоротых и приблищенных, и те начнут требовать от остальных идти на преступления, вот с этого момента режим начнет падать.
Это стандартная закономерность практически для любого диктаторского режима.
То что происходит сейчас - это слабость парламента, который не хотел или сознательно отдал власть и "переложил" ответственность на президентскую ветвь власти.
Было бы не плохо поставить Егора Емельянова вместо Рюкзакова, потерявшего всякий стыд и совесть.