Маск отреагировал на призыв о помощи протестующим в Беларуси: "Чем помочь?"
Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси, спросив, чем он может помочь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Twitter пользователь Эрвин Вейков опубликовал видео протестов с подписью: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки - так автократы "выигрывают" свои выборы. Репост". Он тегнул Маска и Билла Гейтса и добавил "Кто-нибудь, чей голос точно услышат, - поделитесь этим сейчас".
Маск написал в комментарии: "Печально. Чем мы можем помочь?"
Автор видео ответил ему: "Прежде всего, протестующие в Беларуси требуют внимания мирового сообщества, я думаю, вы можете помочь в этом. Также вы можете помочь финансово, вот контакты людей, которые собирают деньги в поддержку активистов".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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уж стивен сигал враз усмирит врагов луки, он знает столько приемчиков, но их не применяет
в воздухе разносился запах ыркуцкой боярки и драников. Это две закацапленные банды уже не первый день сходились на толковище.
Пожертвовать одной невозвращающейся ступенью для Луки
Чим допомагать, якщо самі білоруси не знають, чого вони хочуть... "Лукашенку геть!"... І все... А далі? АХЗ... Ну, знімуть "совєцький хомут"... А потім іх охомутають "путінським"...(самі ж, вибирали...). А це ще гірше...
Как говорится, за собой следите, прежде чем лезть кому-то в сраку.
Люди на "Майдані" знали, чого стоять... І "Яника - геть!", не було основною тезою... Люди хотіли євроінтеграції, мали кінцеву ціль. І якби Янукович підписав документи про євроінтеграцію, то він-би так і залишився президентом до кінця каденції... А спитайся білорусів: "А що далі?...", і побачиш розгублені пики... Я взимку 2018, на льоду Сожі, питав білорусів, про це, однак, нічого розумного не почув... Так що думайте перед тим як образами розкидаться...
А что значит деньги в поддержку активистов? Для чего активистам нужны эти деньги? От мусоров откупаться? Или что делать?
Или это просто аферисты, срубающие бабло себе на карман на хайпе?
(кіщачий корм, -слоган из выступления Натахи в ВР)
И дай пароль на WiFi!
Должен вас информировать что для просмотра интернета от Маска нужно специальное оборудование - антенна в купе с приемником.
Лукашенко начинает реальную мясорубку - он оказался тупее Януковича.
Вооружённые "белые каски" с поддержкой НАТО - то, что надо.
А денег пройдохам давать не надо.
а от к етим - кацапия, ее жополиз лука, китай, ын - бизнесмену лезть бесполезно и вредно - тупо отвлекает...