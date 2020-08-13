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Новости Революция в Беларуси
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Маск отреагировал на призыв о помощи протестующим в Беларуси: "Чем помочь?"

Маск отреагировал на призыв о помощи протестующим в Беларуси:

Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси, спросив, чем он может помочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Twitter пользователь Эрвин Вейков опубликовал видео протестов с подписью: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки - так автократы "выигрывают" свои выборы. Репост". Он тегнул Маска и Билла Гейтса и добавил "Кто-нибудь, чей голос точно услышат, - поделитесь этим сейчас".

Маск написал в комментарии: "Печально. Чем мы можем помочь?"

Автор видео ответил ему: "Прежде всего, протестующие в Беларуси требуют внимания мирового сообщества, я думаю, вы можете помочь в этом. Также вы можете помочь финансово, вот контакты людей, которые собирают деньги в поддержку активистов".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Маск Илон (252) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+40
Маск отреагировал на призыв о помощи протестующим в Беларуси: "Чем помочь?" - Цензор.НЕТ 9501
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13.08.2020 14:27 Ответить
+26
Чем помочь? Отправить старого таракана, в порядке эксперемента, на Марс !
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13.08.2020 14:21 Ответить
+20
ракетой по Москве?
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13.08.2020 14:23 Ответить
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З Маска хочуть бабло зрубити?
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13.08.2020 14:21 Ответить
Він у них позичав?
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13.08.2020 14:23 Ответить
Прикидывается, что не знает чем помочь.
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13.08.2020 14:40 Ответить
Маск введи?
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13.08.2020 15:00 Ответить
Интернет бесплатный введи.
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13.08.2020 15:16 Ответить
а ти скільки грошей дало, чи як допомогло? чи тільки триндіти можеш?
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17.08.2020 14:21 Ответить
Чем помочь? Отправить старого таракана, в порядке эксперемента, на Марс !
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13.08.2020 14:21 Ответить
РАЗВОД !!! Маск не ведись !
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13.08.2020 14:21 Ответить
маск, бери пример со стивена сигала, друга лукашенка, вместе морковку грызли...
уж стивен сигал враз усмирит врагов луки, он знает столько приемчиков, но их не применяет
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13.08.2020 18:30 Ответить
ракетой по Москве?
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13.08.2020 14:23 Ответить
Пересадить протестующих на Теслы, что-бы омон за@бался их ловить.
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13.08.2020 14:23 Ответить
Запустить ракетой в Лукашенка.
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13.08.2020 14:23 Ответить
Допомогти однім проросійським силам скинути інші проросійські сили.. не треба.
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13.08.2020 14:24 Ответить
Он и сказал, чем помочь однояйцевым близнецам.
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13.08.2020 14:25 Ответить
Esse Homo!
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13.08.2020 14:24 Ответить
Маск отреагировал на призыв о помощи протестующим в Беларуси: "Чем помочь?" - Цензор.НЕТ 9501
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13.08.2020 14:27 Ответить
Маск не лох, и ему 49. А Эрвин Вейков аферист.
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13.08.2020 14:27 Ответить
Было бы неплохо, чтобы со спутников покрыть интернетом всю поверхность Земли. Понимаю, что это непросто и дорого, но диктаторам будет намного сложнее.
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13.08.2020 14:27 Ответить
а еще мост построить хрустальный через речку муховец, чтобы когда по нему автозак мусорской проезжал он издавал бы боголепный звон.
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13.08.2020 14:31 Ответить
Помните в СССР глушилки были, чтоб забивать радиопередачи с запада? Думаю спутниковый интернет положить гораздо проще. Пролёт спутников известен, если вообще не геостационар, примерно в ту сторону светить чем нибудь шумным и громким, чтоб сигнал от пользовательских модемов видно не было и привет.
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13.08.2020 15:00 Ответить
Еще помню, как мы на обычной радиоле сквозь эти глушилки вражеский голос отлавливали. Веселое было время.
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13.08.2020 15:33 Ответить
они невысоко летают, ок 500 км над землей, но часто по одному то ли на 1 градус, то ли на 100 земных км...хотя не все еще...правда, гуськом и в один ряд
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13.08.2020 18:37 Ответить
Послати дрон MQ-9 Reaper,щоб він повторив те,що не так давно зробив в аеропорті Багдада.Оце і буде сама реальна та діюча допомога. А все інше- від лука=вого...
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13.08.2020 14:28 Ответить
помочь утопающим могут только сами утопающие ...либо их ждёт путло-"спасатель", который, когда утопающим станет невмоготу - бросит им чугунный спасательный круг, а захерова параллельно назовёт их русофобами и националистами, которых поддерживает Запад, естественно за деньги...
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13.08.2020 14:28 Ответить
вечерело....
в воздухе разносился запах ыркуцкой боярки и драников. Это две закацапленные банды уже не первый день сходились на толковище.
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13.08.2020 14:29 Ответить
Маск, скинь что-нибудь на мацкву, пусть уйло сдохнет.
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13.08.2020 14:29 Ответить
Можно просто из космоса облучить лучами смерти, и будет сайпись. А без уйла плешивый колхозник долго не протянет.
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13.08.2020 15:50 Ответить
Как где какая заварушка сразу находятся люди которые собирают деньги в поддержку.
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13.08.2020 14:30 Ответить
это святое, это ведь реформа.
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13.08.2020 14:32 Ответить
Так в любую "заварушку" деньги на специи нужны, а то невкусная выйдет! Вон Арахамия-Браун у нас тоже волонтер (с)... Слуга урода...
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13.08.2020 16:05 Ответить
Зачем ходить с прозрачной коробкой по метро, если есть Илон Маск ?
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13.08.2020 18:49 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3080639-bilorusi-prosat-maska-pidednati-krainu-do-internetu-starlink.html Интернетом.
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13.08.2020 14:31 Ответить
Судя по тому как беларусы сопротивляются полицейскому беспределу понятно , что они уже научились громко орать на полицию, правда издалека. Научились включать фонарики на смартах и светить ими в полицию, правда из за угла. Пикать клаксонами авто, хлопать в ладоши и дарить полиции белые цветы. Так что Илон Маск мог бы создать и подарить беларусам учебный ролик как незаметно для полиции крутить им дули в карманах.
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13.08.2020 14:31 Ответить
Маск відреагував на заклик про допомогу протестувальникам у Білорусі: "Чим допомогти?" - Цензор.НЕТ 4631
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13.08.2020 16:22 Ответить
все это было, гудок Ахметова, к примеру. и результат ... надо может книжку выпустить, или видео, "как не надо делать в условиях внешней\внутренней агрессии" бестселлером может стать.
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13.08.2020 17:52 Ответить
Дай ракету
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13.08.2020 14:32 Ответить
Из мокшанских болот раздается вой про печеньки и соросят...
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13.08.2020 14:32 Ответить
Легко. Спутники интернет уже в космосе? Организуй им связь.
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13.08.2020 14:34 Ответить
"Печально. Чем мы можем помочь?" Источник: https://censor.net/n3213574
Пожертвовать одной невозвращающейся ступенью для Луки
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13.08.2020 14:36 Ответить
конечно интернет... сетью покрой всю Беларусь... этого будет достаточно на первое время
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13.08.2020 14:42 Ответить
при том, что ему там написали, чем он может помочь
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13.08.2020 14:43 Ответить
Чим? Зроби зєбілам електронні мізки.
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13.08.2020 14:46 Ответить
"Якщо людина не знає, в яку гавань вони тримає шлях, для неї ні один вітер не буде супутним..." (Сенека)
Чим допомагать, якщо самі білоруси не знають, чого вони хочуть... "Лукашенку геть!"... І все... А далі? АХЗ... Ну, знімуть "совєцький хомут"... А потім іх охомутають "путінським"...(самі ж, вибирали...). А це ще гірше...
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13.08.2020 14:51 Ответить
том то и дело, вот и мне не понять за что они начинает бунтовать, ведь это продукт ихней деятельностй, сами создали.
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13.08.2020 14:56 Ответить
Мне так нравятся эти рассуждения. А может люди устали и хотят жить, как живёт цивилизованный мир. какое твое, совкодрочера, дело? А то что на нашей зегнилой власти путинский хомут, вас не интересует.
Как говорится, за собой следите, прежде чем лезть кому-то в сраку.
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13.08.2020 15:18 Ответить
Людмила, "за базаром слідкуйте" самі... Перед тим, як вішать мені "ярлик" - "совкодрочер"... Людина, що корчує чагарник, для городу, думає, для чого це робить, як оратиме його, що саме садитиме, як буде використовувать вирощене... А "корчувать" заради самого "корчування", ні до чого не призведе, бо ніхто не знає, як саме його орать, що саме садить і що робить з урожаєм... І на місці чагарника може вирости звичайний бур"ян...
Люди на "Майдані" знали, чого стоять... І "Яника - геть!", не було основною тезою... Люди хотіли євроінтеграції, мали кінцеву ціль. І якби Янукович підписав документи про євроінтеграцію, то він-би так і залишився президентом до кінця каденції... А спитайся білорусів: "А що далі?...", і побачиш розгублені пики... Я взимку 2018, на льоду Сожі, питав білорусів, про це, однак, нічого розумного не почув... Так що думайте перед тим як образами розкидаться...
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13.08.2020 16:18 Ответить
чуть ремарочка - сами вместе с ватанами выращивает ондонов и силовиков в виде карателей а не защитников общества, всех в направление свободного мира обозначает гейропеицами и пиндосами, фошиздами, нациками. Но когда отгребает по хребету от своих силовиков, то завёт тех же геиропеицев и пиндосов на помощь. По моем, вот распишитесь за то что выращивали и что хотели, и нечего ныть, эти силовики з вашего общества, вы их воспитали такими. Скажу так, можно помочь, но как обьяснить что после помощи начинаеться голосование по приколу - повторюсь - хотели, получайте и очередь за добавой, а мы посмотрим и вмешаемсья если уже слишком начнёт выписывать звиздюлины.
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13.08.2020 14:53 Ответить
Маск! Ї.ани рекетой по Кремлю. Врятуєш світ.
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13.08.2020 14:55 Ответить
цена вопроса спокойствия меньше лимона баксов всего-то...
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13.08.2020 14:58 Ответить
"людей, которые собирают деньги в поддержку активистов"

А что значит деньги в поддержку активистов? Для чего активистам нужны эти деньги? От мусоров откупаться? Или что делать?
Или это просто аферисты, срубающие бабло себе на карман на хайпе?
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13.08.2020 14:59 Ответить
очень интересно. В Украине деньги не собирают, потому что украинцы видят что протесты спонтанные, и нет центра который сможет распорядиться этими деньгами. А вот Маску и Гейтсу написали.
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13.08.2020 15:06 Ответить
Как нет центра? Как нет центра? Арахамии-Брауну можна подкинуть, волонтер (с)... Слуга Урода...
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13.08.2020 16:08 Ответить
не, ну можно и мне подкинуть, я тоже распоряжусь деньгами Если насобирается много, то закажу и накажу (отхлопаю животом по попе) Натаху Королевскую, ролик из сауны обещаю выложить
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13.08.2020 16:39 Ответить
С Натахой Королевской не получиЦа, сколько-б не подкинули бабла, денег на кіщачий корм для неё не хватит, баба уж больно прожорливая...
(кіщачий корм, -слоган из выступления Натахи в ВР)
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14.08.2020 10:38 Ответить
Маск талоновитий менеджер, але попіаритись теж любить.
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13.08.2020 15:02 Ответить
Starlink запускай!
И дай пароль на WiFi!
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13.08.2020 15:03 Ответить
Случайно уронить Драгон на Москву, и так 2 раза.
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13.08.2020 15:04 Ответить
ввииде помощи маск может виииде рекламмы запусстттить старркллинк как интернет Беларусии интернет на холяву ! какббы помог но и ненавреедил
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13.08.2020 15:19 Ответить
Хорошо бы помочь, подгони снайпера на ракете, пусть в окно к луке постучится. За одно и ******** прихватит на тот свет. Когда этих два урода окочурятся, вся солнечная система вздохнет спокойно.
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13.08.2020 15:26 Ответить
ну теперь усатый сможет смело сказать что протесты организовал фашингтонский обком)))
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13.08.2020 15:29 Ответить
Ну, денег не давать, но Маск - один из самых влиятельных людей на планете. Поддержка народа Беларуси - это уже не мало. ИМХО.
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13.08.2020 16:01 Ответить
Повесить спутник над Беларусью с бесплатным интернетом!
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13.08.2020 16:08 Ответить
Нужен интернет .лукашенко отключил интернет в беларуси
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13.08.2020 16:34 Ответить
Может у вас такой стеб.
Должен вас информировать что для просмотра интернета от Маска нужно специальное оборудование - антенна в купе с приемником.
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13.08.2020 17:51 Ответить
Пусть Маск обратится к Помпео с просьбой направить миротворцев.
Лукашенко начинает реальную мясорубку - он оказался тупее Януковича.
Вооружённые "белые каски" с поддержкой НАТО - то, что надо.
А денег пройдохам давать не надо.
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13.08.2020 18:52 Ответить
***** какой то ракетой по москвабаду! Памятник поставим, улицы назовем! Героем будешь... даже родственником!
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13.08.2020 21:08 Ответить
ракеты сделай и денег не давать - пропьюйт скока ни дай.
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14.08.2020 04:27 Ответить
Маск очень увлеченный чувак, фантазер и похоже не жлоб по деньгам, шо очень даже хорошо когда мы говорим об исследовании новых планет, поисках воды на Марсе и новой планеты пригодной к выживанию человечества когда мы свою взорвем ну или засрем до состояния одесской канализации....
а от к етим - кацапия, ее жополиз лука, китай, ын - бизнесмену лезть бесполезно и вредно - тупо отвлекает...
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14.08.2020 04:39 Ответить
Поверьте ребят, он поможет, если захочет, и делать это будет в тихую, а не с помпезным пиаром
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14.08.2020 09:34 Ответить
 
 