Маск отреагировал на призыв о помощи протестующим в Беларуси: "Чем помочь?"

Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси, спросив, чем он может помочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Twitter пользователь Эрвин Вейков опубликовал видео протестов с подписью: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки - так автократы "выигрывают" свои выборы. Репост". Он тегнул Маска и Билла Гейтса и добавил "Кто-нибудь, чей голос точно услышат, - поделитесь этим сейчас".

Маск написал в комментарии: "Печально. Чем мы можем помочь?"

Автор видео ответил ему: "Прежде всего, протестующие в Беларуси требуют внимания мирового сообщества, я думаю, вы можете помочь в этом. Также вы можете помочь финансово, вот контакты людей, которые собирают деньги в поддержку активистов".

Смотрите также: Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю. ВИДЕО

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.