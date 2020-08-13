Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает"

Ведущая пропагандистского телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" похвалила белорусских силовиков за работающую "тактику" против протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"И еще раз: когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь (в Беларуси) пресекли практически за три дня", - сказала она.

Скабеева затем добавила, что, "естественно, не поддерживает полицейский произвол", но "видно, что тактика, схема работает".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.