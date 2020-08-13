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Новости Революция в Беларуси
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Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает"

Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН:

Ведущая пропагандистского телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" похвалила белорусских силовиков за работающую "тактику" против протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"И еще раз: когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь (в Беларуси) пресекли практически за три дня", - сказала она.

Скабеева затем добавила, что, "естественно, не поддерживает полицейский произвол", но "видно, что тактика, схема работает".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) россия (96420) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+35
ну и дай Бог, чтоб тебе тот хваленый ОМОН всыпал по роже, а твоему пихарю по яйкам!!!
(дамы пардон!)
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13.08.2020 14:39 Ответить
+33
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 7012
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13.08.2020 14:41 Ответить
+28
Тупая, продажная бычка!!
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13.08.2020 14:42 Ответить
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Вона знає, ПР-73 саме її розмір.
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13.08.2020 14:39 Ответить
А чому ми транслюємо російську пропаганду в українських ЗМІ?
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13.08.2020 14:45 Ответить
https://censor.net/ua/user/347491, це спеціально для тебе.

І досить вже транслювати свою хибну ідею про те що кремлівські ЗМІ не підтримують лукашенка.
Це вже стає небезпечним.
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13.08.2020 15:07 Ответить
Кремлівські ЗМІ працюють проти Лукашенка, я в цьому впевнений. Хоч кремлівські помийки і поливають брудом білоруські протести, вони все одно підбурюють людей до поселення спротиву - транслюють постановочні та витягнуті з Інтернету кадри, тенденційно подають інформацію про перебіг подій. ЗМІ мають кілька рівнів впливу на глядача і навіть формальна підтримка Лукашенка якимись словами не відміняє всі інші рівні на яких йде накачка телеглядача на агресію по відношенню до Лукашенка!
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13.08.2020 15:32 Ответить
А чего ты на лету переобулся?)))
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13.08.2020 15:17 Ответить
https://censor.net/user/209477, я?

Та ні. Я і раніше казав, що основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. А ось https://censor.net/user/347491 доказував, що вони топлять проти луки.
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13.08.2020 15:25 Ответить
А вам в ленту пришло что я ответил Вам?) Я Игорьку писал))) Если ошибся и отправил Вам, то извините!)
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13.08.2020 15:49 Ответить
тому що дурні
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13.08.2020 17:33 Ответить
Ничуть не удивлён заявлением сливного бачка!!
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13.08.2020 14:39 Ответить
ну и дай Бог, чтоб тебе тот хваленый ОМОН всыпал по роже, а твоему пихарю по яйкам!!!
(дамы пардон!)
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13.08.2020 14:39 Ответить
Это будет один удар.
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13.08.2020 14:46 Ответить
https://twitter.com/dmytr0

https://twitter.com/dmytr0 Dmytro https://twitter.com/dmytr0 @dmytr0 https://twitter.com/dmytr0/status/1293869114306572289 54 мин

Як "работаєт" тактика залякування аж до калічення учасників мирних протестів - невдовзі побачимо.
А ця відьма ще відповідатиме за свою діяльність.
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13.08.2020 15:12 Ответить
Шлюха **********...в Украине при любой бы тактике мусоров им полон рот писюнов натолкали...
Украина не беларрусия...и не паРаша...
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13.08.2020 14:40 Ответить
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13.08.2020 16:21 Ответить
Скамейкина в своем репертуаре.
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13.08.2020 14:41 Ответить
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 7012
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13.08.2020 14:41 Ответить
Тупая, продажная бычка!!
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13.08.2020 14:42 Ответить
кацапская хабалка!
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13.08.2020 14:50 Ответить
Слівной бачок в своєму репертуарі...
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13.08.2020 14:42 Ответить
вонючка.
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13.08.2020 14:43 Ответить
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 3301
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13.08.2020 14:44 Ответить
Кремль сейчас работает на максимальное отторжение Луки Европой...

Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 8244
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13.08.2020 14:44 Ответить
мразня
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13.08.2020 14:55 Ответить
Зачем озвучивать урчание сантехнического аксессуара?
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13.08.2020 14:45 Ответить
Российские пропагандисты специально подогревают градус напряжения в надежде воспользоваться последующим замесом и отхватить часть территории Беларуси.
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13.08.2020 14:45 Ответить
Кравчук "это" в Киев приглашал зачем-то
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13.08.2020 14:47 Ответить
а что там с Хабаровском?
Еще ходят?
и да, я думаю что белорусов таки поломают - вижу что протесты стихают помаленьку..
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13.08.2020 14:47 Ответить
так. ходять.
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13.08.2020 15:08 Ответить
Белоруссы будьте осторожны! тактика куйла : сначала скабеевы с кисилёвыми, после "впереди женщины старики и дети", затем - автоматчики и танки...
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13.08.2020 14:49 Ответить
Ага, вот такие же дураки восхваляли красный террор в своё время, пока сами не попали в жернова...
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13.08.2020 14:49 Ответить
Скабеева асоциируется с шумом воды со сливного бачка.
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13.08.2020 14:52 Ответить
Да нет. С шумом и запахом дерьма в канализации. В бачке вода более-менее чистая.
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13.08.2020 15:21 Ответить
я не граммнаци, но правильно - пропагандонка.
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13.08.2020 14:53 Ответить
А где зеленые уроды, которые усатую тварь так защищают, как "противника раиси"?
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13.08.2020 14:53 Ответить
Ну если сравнивать, то на Майдане и не хотели успокаивать народ. Наоборот, раскачивали. И именно жестокостью. Куда уж жестче: был отдан приказ убить Небесную сотню ( непонятно кем отданный), именно чтобы этой жестокостью начать гражданскую войну . А потом ввести войска в обессиленную страну и захватить всю Украину. К счастью гражданской войны не получилось. Но получилась гибридная.
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13.08.2020 14:55 Ответить
Если б так Беркут в Киеве с первых дней поступал с жестокостью то никто вече каждое воскресенье мирно не проводил бы,беркутня и автозаки горели бы на второй день уже,Украина не Беларусь
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13.08.2020 14:55 Ответить
Так он и поступал с первых дней с жестокостью. С чего Майдан начался- с жестокого избиения студентов , когда они уже собирались расходиться.
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13.08.2020 15:00 Ответить
Если дело дошло до омона, значит дело совсем плохо. Синагога интелектуально переигрывает иванов-простаков.
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13.08.2020 14:55 Ответить
не жалко. беларуссские бабы еще нарожают.
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13.08.2020 14:57 Ответить
"Братская расея", ага...
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13.08.2020 14:57 Ответить
так росияне и бьют..
почитай..
Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 3858

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 3841

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 1246

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 9040
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13.08.2020 15:10 Ответить
Да я уже давно в курсе
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13.08.2020 15:30 Ответить
да, тактика работает, потому что это не Украина.
В Украине в ответ на террор произошла моментальная самоорганизация и формирование дружин которые противостояли произволу в любой точке Киева.
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13.08.2020 14:59 Ответить
Если сравнивать омон в Беларуси и крымский беркут в Украине тогда, то беркут был намного жесточее.
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13.08.2020 15:03 Ответить
и несмотря на это, они обосрались когда народ в ответ организовал Самооборону.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом" (с)
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13.08.2020 15:08 Ответить
А организованная армия с мудрым Главнокомандующим - это основа военной безопасности страны и защита ее суверенитета. Поэтому добровольцы организовались в батальоны Азов, Донбасс и т.д.
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13.08.2020 15:46 Ответить
Кимыч что-то запаздывает. Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 4158
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13.08.2020 15:03 Ответить
Так еще официально не объявили.
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13.08.2020 15:05 Ответить
а л(п)ідери з асєтії і придністров`я з даунбасятами...щось запізнюються.
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13.08.2020 15:35 Ответить
СУЧИЙ СЛИВНОЙ БАЧОК !!!!!
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13.08.2020 15:08 Ответить
Во ...Скарабеева чешет. А я не знал, что Майдан уже шесть лет??? А уточните это в каком городе?
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13.08.2020 15:10 Ответить
Так працює, що аж гордість Лукашенка БЕЛАЗ повстав😁 Як би там не склалося, білоруси в ОДКБ там вони і залишаться, а одже це потенційні вороги.
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13.08.2020 15:11 Ответить
Я думаю, на россии пословицу "чувствовать себя не в своей тарелке" вскоре заменят на "чувствовать себя не на своей бутылке". А выглядеть это будет примерно так.
Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 2358
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13.08.2020 15:15 Ответить
Вау, а это ей ещё больше понравится :"В Минске неизвестные вооруженные люди захватили офисы компаний "Яндекс" и Uber. По предварительной информации, это были белорусские силовики."
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13.08.2020 15:25 Ответить
искренне желаю этой жучке захлебнуться собственным дерьмом, когда ей омон (не важно чей) "случайно" сломает хребет...
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13.08.2020 15:19 Ответить
свого рашапоїдного лайна хватає, так тут ще й про це кончане на всю голову страхопудало інфу підкидають.
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13.08.2020 15:23 Ответить
медведчуки стараються....
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13.08.2020 15:32 Ответить
Трудно себе представляю, как такую шваль как скабеева. вообще мир выносит.
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13.08.2020 15:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3238066.html Менталітет народів і протести

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 2976
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13.08.2020 15:24 Ответить
Ну да. А в Хабаровске у себя засцали?
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13.08.2020 15:28 Ответить
СКАБЕЕВА МРАЗЬ!!!!СКОРЕЙ БЫ ТЫ ПОПАЛА ПОД ДУБИНКИ!!!!!!!
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13.08.2020 15:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.08.2020 15:30 Ответить
\\Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает"\\
Да Тактика работает, а Стратегия не работает
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13.08.2020 15:35 Ответить
"естественно, не поддерживает полицейский произвол", но когда выгодно, то можно, какая удивительная логика двойных стандартов, если не поддерживаю изнасилование, но когда Скабееву изнасилуют, то может эта дура чему-то научится в жизни.Источник: https://censor.net/n3213580
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13.08.2020 15:50 Ответить
Будь ты тварь и твои ******** прокляты теми кто посмотрел твой высер,и как в буддизме всякое зло возвращается бумерангом,зальешся тварь горем и слезами смотря за мучениями долгими и смертью твоего муженька да ********* своих,поймеш тогда что то бабло что получала за свои высеры не стоят того горя которое ты получила в ответ
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13.08.2020 16:03 Ответить
Зажурчало в сливном бачке
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13.08.2020 16:15 Ответить
Наш антикварный комуняка, который видел ленина приглашал эту кремлевскую шалаву в Украину, чтобы ублажила старика, и бюджет наш не пострадал бы.
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13.08.2020 17:51 Ответить
Никогда не думал что смогу так ненавидеть женщину.
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13.08.2020 18:22 Ответить
В Киеве разогнать не смогли....... Так в Киева сотни тысяч стояли а не по 30 человек,дура ты тупая.И вообще,приезжай в Украину,тут и поговорим.
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13.08.2020 19:06 Ответить
У их программы продюсер амбарцумян(одэров поэтому не приглашают вообще,а единственного приглашенного адвоката Ефремова- Эльмана Пашаева хотят унизить и принизить ) Зато есть прогресс-ее тупой муж перестал разноцветные штаны одевать,теперь он только в костюме.6 лет спустя ему кто то подсказал.После ухода Трюхана,Гордея,Никулина и Сытина ЭТА ПРОГРАММА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГОМНО с вижащим как проститутка мартыновым ,аферистом пустоболтуном килингаряном и другими ослами,думающими что не они ОСЛЫ. Эта передача исчезает на глазах....
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13.08.2020 21:50 Ответить
 
 