Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает"
Ведущая пропагандистского телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" похвалила белорусских силовиков за работающую "тактику" против протестующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
"И еще раз: когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь (в Беларуси) пресекли практически за три дня", - сказала она.
Скабеева затем добавила, что, "естественно, не поддерживает полицейский произвол", но "видно, что тактика, схема работает".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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І досить вже транслювати свою хибну ідею про те що кремлівські ЗМІ не підтримують лукашенка.
Це вже стає небезпечним.
Та ні. Я і раніше казав, що основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. А ось https://censor.net/user/347491 доказував, що вони топлять проти луки.
(дамы пардон!)
https://twitter.com/dmytr0 Dmytro https://twitter.com/dmytr0 @dmytr0 https://twitter.com/dmytr0/status/1293869114306572289 54 мин
Як "работаєт" тактика залякування аж до калічення учасників мирних протестів - невдовзі побачимо.
А ця відьма ще відповідатиме за свою діяльність.
Украина не беларрусия...и не паРаша...
Еще ходят?
и да, я думаю что белорусов таки поломают - вижу что протесты стихают помаленьку..
почитай..
В Украине в ответ на террор произошла моментальная самоорганизация и формирование дружин которые противостояли произволу в любой точке Киева.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом" (с)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Да Тактика работает, а Стратегия не работает