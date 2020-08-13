Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює"

Ведуча пропагандистського телеканалу "Росія 1" Ольга Скабєєва в ефірі програми "60 хвилин" похвалила білоруських силовиків за "тактику" проти протестувальників, яка працює.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"І ще раз: коли сварять білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість, зверніть увагу, в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався і не закінчується вже шостий рік поспіль. А тут (в Білорусі) припинили практично за три дні", - сказала вона.

Скабєєва потім додала, що, "звичайно, не підтримує сторону міліції", але "видно, що тактика, схема працює".

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.