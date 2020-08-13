Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює"
Ведуча пропагандистського телеканалу "Росія 1" Ольга Скабєєва в ефірі програми "60 хвилин" похвалила білоруських силовиків за "тактику" проти протестувальників, яка працює.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
"І ще раз: коли сварять білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість, зверніть увагу, в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався і не закінчується вже шостий рік поспіль. А тут (в Білорусі) припинили практично за три дні", - сказала вона.
Скабєєва потім додала, що, "звичайно, не підтримує сторону міліції", але "видно, що тактика, схема працює".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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І досить вже транслювати свою хибну ідею про те що кремлівські ЗМІ не підтримують лукашенка.
Це вже стає небезпечним.
Та ні. Я і раніше казав, що основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. А ось https://censor.net/user/347491 доказував, що вони топлять проти луки.
(дамы пардон!)
https://twitter.com/dmytr0 Dmytro https://twitter.com/dmytr0 @dmytr0 https://twitter.com/dmytr0/status/1293869114306572289 54 мин
Як "работаєт" тактика залякування аж до калічення учасників мирних протестів - невдовзі побачимо.
А ця відьма ще відповідатиме за свою діяльність.
Украина не беларрусия...и не паРаша...
Еще ходят?
и да, я думаю что белорусов таки поломают - вижу что протесты стихают помаленьку..
почитай..
В Украине в ответ на террор произошла моментальная самоорганизация и формирование дружин которые противостояли произволу в любой точке Киева.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом" (с)
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Да Тактика работает, а Стратегия не работает