УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10522 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
15 361 73

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює"

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН:

Ведуча пропагандистського телеканалу "Росія 1" Ольга Скабєєва в ефірі програми "60 хвилин" похвалила білоруських силовиків за "тактику" проти протестувальників, яка працює.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"І ще раз: коли сварять білоруський ОМОН за те, що він проявляє жорстокість, зверніть увагу, в Києві розігнати не змогли, і Майдан почався і не закінчується вже шостий рік поспіль. А тут (в Білорусі) припинили практично за три дні", - сказала вона.

Скабєєва потім додала, що, "звичайно, не підтримує сторону міліції", але "видно, що тактика, схема працює".

Також читайте: Маск відреагував на заклик про допомогу протестувальникам у Білорусі: "Чим допомогти?"

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) росія (66431) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
ну и дай Бог, чтоб тебе тот хваленый ОМОН всыпал по роже, а твоему пихарю по яйкам!!!
(дамы пардон!)
показати весь коментар
13.08.2020 14:39 Відповісти
+33
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 7012
показати весь коментар
13.08.2020 14:41 Відповісти
+28
Тупая, продажная бычка!!
показати весь коментар
13.08.2020 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона знає, ПР-73 саме її розмір.
показати весь коментар
13.08.2020 14:39 Відповісти
А чому ми транслюємо російську пропаганду в українських ЗМІ?
показати весь коментар
13.08.2020 14:45 Відповісти
https://censor.net/ua/user/347491, це спеціально для тебе.

І досить вже транслювати свою хибну ідею про те що кремлівські ЗМІ не підтримують лукашенка.
Це вже стає небезпечним.
показати весь коментар
13.08.2020 15:07 Відповісти
Кремлівські ЗМІ працюють проти Лукашенка, я в цьому впевнений. Хоч кремлівські помийки і поливають брудом білоруські протести, вони все одно підбурюють людей до поселення спротиву - транслюють постановочні та витягнуті з Інтернету кадри, тенденційно подають інформацію про перебіг подій. ЗМІ мають кілька рівнів впливу на глядача і навіть формальна підтримка Лукашенка якимись словами не відміняє всі інші рівні на яких йде накачка телеглядача на агресію по відношенню до Лукашенка!
показати весь коментар
13.08.2020 15:32 Відповісти
А чего ты на лету переобулся?)))
показати весь коментар
13.08.2020 15:17 Відповісти
https://censor.net/user/209477, я?

Та ні. Я і раніше казав, що основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. А ось https://censor.net/user/347491 доказував, що вони топлять проти луки.
показати весь коментар
13.08.2020 15:25 Відповісти
А вам в ленту пришло что я ответил Вам?) Я Игорьку писал))) Если ошибся и отправил Вам, то извините!)
показати весь коментар
13.08.2020 15:49 Відповісти
тому що дурні
показати весь коментар
13.08.2020 17:33 Відповісти
Ничуть не удивлён заявлением сливного бачка!!
показати весь коментар
13.08.2020 14:39 Відповісти
ну и дай Бог, чтоб тебе тот хваленый ОМОН всыпал по роже, а твоему пихарю по яйкам!!!
(дамы пардон!)
показати весь коментар
13.08.2020 14:39 Відповісти
Это будет один удар.
показати весь коментар
13.08.2020 14:46 Відповісти
https://twitter.com/dmytr0

https://twitter.com/dmytr0 Dmytro https://twitter.com/dmytr0 @dmytr0 https://twitter.com/dmytr0/status/1293869114306572289 54 мин

Як "работаєт" тактика залякування аж до калічення учасників мирних протестів - невдовзі побачимо.
А ця відьма ще відповідатиме за свою діяльність.
показати весь коментар
13.08.2020 15:12 Відповісти
Шлюха **********...в Украине при любой бы тактике мусоров им полон рот писюнов натолкали...
Украина не беларрусия...и не паРаша...
показати весь коментар
13.08.2020 14:40 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2020 16:21 Відповісти
Скамейкина в своем репертуаре.
показати весь коментар
13.08.2020 14:41 Відповісти
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 7012
показати весь коментар
13.08.2020 14:41 Відповісти
Тупая, продажная бычка!!
показати весь коментар
13.08.2020 14:42 Відповісти
кацапская хабалка!
показати весь коментар
13.08.2020 14:50 Відповісти
Слівной бачок в своєму репертуарі...
показати весь коментар
13.08.2020 14:42 Відповісти
вонючка.
показати весь коментар
13.08.2020 14:43 Відповісти
Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 3301
показати весь коментар
13.08.2020 14:44 Відповісти
Кремль сейчас работает на максимальное отторжение Луки Европой...

Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает" - Цензор.НЕТ 8244
показати весь коментар
13.08.2020 14:44 Відповісти
мразня
показати весь коментар
13.08.2020 14:55 Відповісти
Зачем озвучивать урчание сантехнического аксессуара?
показати весь коментар
13.08.2020 14:45 Відповісти
Российские пропагандисты специально подогревают градус напряжения в надежде воспользоваться последующим замесом и отхватить часть территории Беларуси.
показати весь коментар
13.08.2020 14:45 Відповісти
Кравчук "это" в Киев приглашал зачем-то
показати весь коментар
13.08.2020 14:47 Відповісти
а что там с Хабаровском?
Еще ходят?
и да, я думаю что белорусов таки поломают - вижу что протесты стихают помаленьку..
показати весь коментар
13.08.2020 14:47 Відповісти
так. ходять.
показати весь коментар
13.08.2020 15:08 Відповісти
Белоруссы будьте осторожны! тактика куйла : сначала скабеевы с кисилёвыми, после "впереди женщины старики и дети", затем - автоматчики и танки...
показати весь коментар
13.08.2020 14:49 Відповісти
Ага, вот такие же дураки восхваляли красный террор в своё время, пока сами не попали в жернова...
показати весь коментар
13.08.2020 14:49 Відповісти
Скабеева асоциируется с шумом воды со сливного бачка.
показати весь коментар
13.08.2020 14:52 Відповісти
Да нет. С шумом и запахом дерьма в канализации. В бачке вода более-менее чистая.
показати весь коментар
13.08.2020 15:21 Відповісти
я не граммнаци, но правильно - пропагандонка.
показати весь коментар
13.08.2020 14:53 Відповісти
А где зеленые уроды, которые усатую тварь так защищают, как "противника раиси"?
показати весь коментар
13.08.2020 14:53 Відповісти
Ну если сравнивать, то на Майдане и не хотели успокаивать народ. Наоборот, раскачивали. И именно жестокостью. Куда уж жестче: был отдан приказ убить Небесную сотню ( непонятно кем отданный), именно чтобы этой жестокостью начать гражданскую войну . А потом ввести войска в обессиленную страну и захватить всю Украину. К счастью гражданской войны не получилось. Но получилась гибридная.
показати весь коментар
13.08.2020 14:55 Відповісти
Если б так Беркут в Киеве с первых дней поступал с жестокостью то никто вече каждое воскресенье мирно не проводил бы,беркутня и автозаки горели бы на второй день уже,Украина не Беларусь
показати весь коментар
13.08.2020 14:55 Відповісти
Так он и поступал с первых дней с жестокостью. С чего Майдан начался- с жестокого избиения студентов , когда они уже собирались расходиться.
показати весь коментар
13.08.2020 15:00 Відповісти
Если дело дошло до омона, значит дело совсем плохо. Синагога интелектуально переигрывает иванов-простаков.
показати весь коментар
13.08.2020 14:55 Відповісти
не жалко. беларуссские бабы еще нарожают.
показати весь коментар
13.08.2020 14:57 Відповісти
"Братская расея", ага...
показати весь коментар
13.08.2020 14:57 Відповісти
так росияне и бьют..
почитай..
Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 3858

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 3841

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 1246

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 9040
показати весь коментар
13.08.2020 15:10 Відповісти
Да я уже давно в курсе
показати весь коментар
13.08.2020 15:30 Відповісти
да, тактика работает, потому что это не Украина.
В Украине в ответ на террор произошла моментальная самоорганизация и формирование дружин которые противостояли произволу в любой точке Киева.
показати весь коментар
13.08.2020 14:59 Відповісти
Если сравнивать омон в Беларуси и крымский беркут в Украине тогда, то беркут был намного жесточее.
показати весь коментар
13.08.2020 15:03 Відповісти
и несмотря на это, они обосрались когда народ в ответ организовал Самооборону.
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом" (с)
показати весь коментар
13.08.2020 15:08 Відповісти
А организованная армия с мудрым Главнокомандующим - это основа военной безопасности страны и защита ее суверенитета. Поэтому добровольцы организовались в батальоны Азов, Донбасс и т.д.
показати весь коментар
13.08.2020 15:46 Відповісти
Кимыч что-то запаздывает. Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 4158
показати весь коментар
13.08.2020 15:03 Відповісти
Так еще официально не объявили.
показати весь коментар
13.08.2020 15:05 Відповісти
а л(п)ідери з асєтії і придністров`я з даунбасятами...щось запізнюються.
показати весь коментар
13.08.2020 15:35 Відповісти
СУЧИЙ СЛИВНОЙ БАЧОК !!!!!
показати весь коментар
13.08.2020 15:08 Відповісти
Во ...Скарабеева чешет. А я не знал, что Майдан уже шесть лет??? А уточните это в каком городе?
показати весь коментар
13.08.2020 15:10 Відповісти
Так працює, що аж гордість Лукашенка БЕЛАЗ повстав😁 Як би там не склалося, білоруси в ОДКБ там вони і залишаться, а одже це потенційні вороги.
показати весь коментар
13.08.2020 15:11 Відповісти
Я думаю, на россии пословицу "чувствовать себя не в своей тарелке" вскоре заменят на "чувствовать себя не на своей бутылке". А выглядеть это будет примерно так.
Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 2358
показати весь коментар
13.08.2020 15:15 Відповісти
Вау, а это ей ещё больше понравится :"В Минске неизвестные вооруженные люди захватили офисы компаний "Яндекс" и Uber. По предварительной информации, это были белорусские силовики."
показати весь коментар
13.08.2020 15:25 Відповісти
искренне желаю этой жучке захлебнуться собственным дерьмом, когда ей омон (не важно чей) "случайно" сломает хребет...
показати весь коментар
13.08.2020 15:19 Відповісти
свого рашапоїдного лайна хватає, так тут ще й про це кончане на всю голову страхопудало інфу підкидають.
показати весь коментар
13.08.2020 15:23 Відповісти
медведчуки стараються....
показати весь коментар
13.08.2020 15:32 Відповісти
Трудно себе представляю, как такую шваль как скабеева. вообще мир выносит.
показати весь коментар
13.08.2020 15:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3238066.html Менталітет народів і протести

Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН: "Тактика працює" - Цензор.НЕТ 2976
показати весь коментар
13.08.2020 15:24 Відповісти
Ну да. А в Хабаровске у себя засцали?
показати весь коментар
13.08.2020 15:28 Відповісти
СКАБЕЕВА МРАЗЬ!!!!СКОРЕЙ БЫ ТЫ ПОПАЛА ПОД ДУБИНКИ!!!!!!!
показати весь коментар
13.08.2020 15:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
13.08.2020 15:30 Відповісти
\\Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает"\\
Да Тактика работает, а Стратегия не работает
показати весь коментар
13.08.2020 15:35 Відповісти
"естественно, не поддерживает полицейский произвол", но когда выгодно, то можно, какая удивительная логика двойных стандартов, если не поддерживаю изнасилование, но когда Скабееву изнасилуют, то может эта дура чему-то научится в жизни.Источник: https://censor.net/n3213580
показати весь коментар
13.08.2020 15:50 Відповісти
Будь ты тварь и твои ******** прокляты теми кто посмотрел твой высер,и как в буддизме всякое зло возвращается бумерангом,зальешся тварь горем и слезами смотря за мучениями долгими и смертью твоего муженька да ********* своих,поймеш тогда что то бабло что получала за свои высеры не стоят того горя которое ты получила в ответ
показати весь коментар
13.08.2020 16:03 Відповісти
Зажурчало в сливном бачке
показати весь коментар
13.08.2020 16:15 Відповісти
Наш антикварный комуняка, который видел ленина приглашал эту кремлевскую шалаву в Украину, чтобы ублажила старика, и бюджет наш не пострадал бы.
показати весь коментар
13.08.2020 17:51 Відповісти
Никогда не думал что смогу так ненавидеть женщину.
показати весь коментар
13.08.2020 18:22 Відповісти
В Киеве разогнать не смогли....... Так в Киева сотни тысяч стояли а не по 30 человек,дура ты тупая.И вообще,приезжай в Украину,тут и поговорим.
показати весь коментар
13.08.2020 19:06 Відповісти
У их программы продюсер амбарцумян(одэров поэтому не приглашают вообще,а единственного приглашенного адвоката Ефремова- Эльмана Пашаева хотят унизить и принизить ) Зато есть прогресс-ее тупой муж перестал разноцветные штаны одевать,теперь он только в костюме.6 лет спустя ему кто то подсказал.После ухода Трюхана,Гордея,Никулина и Сытина ЭТА ПРОГРАММА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГОМНО с вижащим как проститутка мартыновым ,аферистом пустоболтуном килингаряном и другими ослами,думающими что не они ОСЛЫ. Эта передача исчезает на глазах....
показати весь коментар
13.08.2020 21:50 Відповісти
 
 