РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10477 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 073 9

Епифаний призвал молиться за белорусский народ: "Не можем оставаться равнодушными"

Епифаний призвал молиться за белорусский народ:

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сегодня церковь молится за белорусский народ, за победу правды и прекращение насилия.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу пожелать белорусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства", - отметил Епифаний.

Митрополит присоединился к многочисленным заявлениям государств и организаций, которые призывают немедленно прекратить насилие, освободить задержанных и провести диалог между руководством Беларуси и обществом для мирного выхода из кризиса.

"Поэтому мы, как Православная Церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой", - добавил он.

Читайте также: Власти Беларуси готовят вооруженную провокацию с использованием пограничников, - СМИ

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Епифаний призвал молиться за белорусский народ: Не можем оставаться равнодушными 01
Епифаний призвал молиться за белорусский народ: Не можем оставаться равнодушными 02

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Епифаний (347) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Епифаний призвал молиться за белорусский народ: "Не можем оставаться равнодушными" - Цензор.НЕТ 9663

...
показать весь комментарий
13.08.2020 15:33 Ответить
Думаю это должно очень сильно помочь )))
показать весь комментарий
13.08.2020 15:34 Ответить
тут за український "народ" потрібно молитися ...кожен раз "нове" дерьмо обирає ...
показать весь комментарий
13.08.2020 15:38 Ответить
Они в шестой раз выбирают таракана - муделя, а я - молись за них?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:44 Ответить
Дебил москальский- Тихановская набрала более 80%... таракан до 10% и то, армия и его фашисты менты с чиновниками
показать весь комментарий
13.08.2020 16:12 Ответить
Ну нарешті хтось закликав до перемоги правди, а не якісь примарні соплі про мир і спокій. Респект ПЦУ.
показать весь комментарий
13.08.2020 15:55 Ответить
Вчера там из РБшных католиков кто-то выступал с подобным вроде...
показать весь комментарий
13.08.2020 16:11 Ответить
я картинку ждал шоп подать, но только такая есть:
Епіфаній закликав молитися за білоруський народ: "Не можемо залишатися байдужими" - Цензор.НЕТ 8019
показать весь комментарий
13.08.2020 16:10 Ответить
Та на що ? Там Гундяй за них молиться аж фуфайка завертається !
показать весь комментарий
13.08.2020 17:32 Ответить
 
 