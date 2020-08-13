Епифаний призвал молиться за белорусский народ: "Не можем оставаться равнодушными"

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сегодня церковь молится за белорусский народ, за победу правды и прекращение насилия.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу пожелать белорусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства", - отметил Епифаний.

Митрополит присоединился к многочисленным заявлениям государств и организаций, которые призывают немедленно прекратить насилие, освободить задержанных и провести диалог между руководством Беларуси и обществом для мирного выхода из кризиса.

"Поэтому мы, как Православная Церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой", - добавил он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.



