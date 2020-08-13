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Новини Революція в Білорусі
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Епіфаній закликав молитися за білоруський народ: "Не можемо залишатися байдужими"

Епіфаній закликав молитися за білоруський народ:

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що сьогодні церква молиться за білоруський народ, за перемогу правди і припинення насильства.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу побажати білоруському народу з Божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення, захистити свої гідність та свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави", - зазначив Епіфаній.

Митрополит долучився до численних заяв держав і організацій, які закликають негайно припинити насильство, звільнити затриманих і провести діалог між керівництвом Білорусі та суспільством для мирного виходу з кризи.

"Тому ми, як Православна Церква України, не можемо залишатися байдужими, не співчувати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою", - додав він.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Епіфаній закликав молитися за білоруський народ: Не можемо залишатися байдужими 01
Епіфаній закликав молитися за білоруський народ: Не можемо залишатися байдужими 02

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Лукашенко Олександр (2668) Епіфаній (350) Тіхановська Світлана (389)


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Епифаний призвал молиться за белорусский народ: "Не можем оставаться равнодушными" - Цензор.НЕТ 9663

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13.08.2020 15:33 Відповісти
Думаю это должно очень сильно помочь )))
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13.08.2020 15:34 Відповісти
тут за український "народ" потрібно молитися ...кожен раз "нове" дерьмо обирає ...
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13.08.2020 15:38 Відповісти
Они в шестой раз выбирают таракана - муделя, а я - молись за них?
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13.08.2020 15:44 Відповісти
Дебил москальский- Тихановская набрала более 80%... таракан до 10% и то, армия и его фашисты менты с чиновниками
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13.08.2020 16:12 Відповісти
Ну нарешті хтось закликав до перемоги правди, а не якісь примарні соплі про мир і спокій. Респект ПЦУ.
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13.08.2020 15:55 Відповісти
Вчера там из РБшных католиков кто-то выступал с подобным вроде...
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13.08.2020 16:11 Відповісти
я картинку ждал шоп подать, но только такая есть:
Епіфаній закликав молитися за білоруський народ: "Не можемо залишатися байдужими" - Цензор.НЕТ 8019
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13.08.2020 16:10 Відповісти
Та на що ? Там Гундяй за них молиться аж фуфайка завертається !
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13.08.2020 17:32 Відповісти
 
 