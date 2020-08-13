Епіфаній закликав молитися за білоруський народ: "Не можемо залишатися байдужими"

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявив, що сьогодні церква молиться за білоруський народ, за перемогу правди і припинення насильства.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу побажати білоруському народу з Божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення, захистити свої гідність та свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави", - зазначив Епіфаній.

Митрополит долучився до численних заяв держав і організацій, які закликають негайно припинити насильство, звільнити затриманих і провести діалог між керівництвом Білорусі та суспільством для мирного виходу з кризи.

"Тому ми, як Православна Церква України, не можемо залишатися байдужими, не співчувати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою", - додав він.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.



