Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области
Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области.
Об этом сообщил председатель парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"11 августа 2020 г. состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный.
Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буду рада, если и во Львове так сделают.