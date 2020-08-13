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Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области

Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"11 августа 2020 г. состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный.

Читайте также: Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области 01

игорный бизнес (408) Батькивщина (2014) Тернопольская область (746)


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Топ комментарии
+80
Ні, просто бубочку нах посилають.
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13.08.2020 17:06 Ответить
+62
Це просто зневага до зелених пітарасів. Народу стає похрену що вони роблять. Сам факт їх існування вже бісить.
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13.08.2020 17:07 Ответить
+48
а теперь как правильно ложить хер на зелю нам расскажет Тернополь, за что ему респект
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13.08.2020 17:06 Ответить
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Ну, похерят этот фейковый "запрет" тернопольских депутатов - и что? Что они "нарушителям" сделают? Может хватит уже добивать законность в этой стране, любой студент скажет, что это - бред собачий. Может эти суперпатриоты еще запретят призывать в ВСУ тернополян? А шо, пускай опять днепровцы с полтавцами Украину от пуйла защищают - в Польше фрукты пропадают...
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13.08.2020 19:45 Ответить
ПРОСТО МОЛОДЦІ!!!
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13.08.2020 19:47 Ответить
Фошисты, проста фошисты.
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13.08.2020 20:29 Ответить
землячки завжди щось утнуть...та хай буде...)
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13.08.2020 21:08 Ответить
Молодцы! Мудрое государственное решение!
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13.08.2020 22:02 Ответить
Хорошее решение ! Каждая область должна сама решать такие вопросы исходя из местных реалий . Как всегда Западная рулит в правоте и действиях .
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13.08.2020 22:09 Ответить
Тернопольским коррупционерам не нравиться Лас-Вегас ?
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14.08.2020 07:38 Ответить
ну шо Тернополь, держись.... главмусор обиделся, как ему теперь с вас бабки содрать......
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14.08.2020 00:17 Ответить
Так, саме главмусор і кришував нелегальний ігорний бізнес.
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14.08.2020 07:17 Ответить
Правильное решение!
Буду рада, если и во Львове так сделают.
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14.08.2020 00:27 Ответить
Красавчіки
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14.08.2020 05:12 Ответить
це рішення незаконне, але показує відношення влади на місцях до шмарклі, точніш повну зневагу до нього і прислуг урода
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14.08.2020 07:48 Ответить
Дешевый пиар перед выборами.Выборы Президента,показали зневагу Украины до Порошенка.
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14.08.2020 07:52 Ответить
бидлан кацапський, а а ще він тобі в штани насрав.
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15.08.2020 08:08 Ответить
Тернопольским коррупционерам не нравиться Лас-Вегас ?
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14.08.2020 07:52 Ответить
менты не хотят ломать схемы с интернет-кафе)
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14.08.2020 07:57 Ответить
Игорный бизнес это покалеченные судьбы, наркота, алкотрэш и проститутки (ко мне просьба не приписывать). Нормальных казино как во Франции (Монте-Карло тут никогда не будет). Если и делать то только во Львове (от колыбели и до гроба польский львов польский вильнус))))) Чтобы они там и подыхали
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14.08.2020 09:04 Ответить
У гуцулов свои подпольные казино, им гос конкуренция мешать будет. Да и вообще, -у них автономия, свои законы, им Президент типа не законы а пожелания предлагает. Вот возьмут депутаты на своем сраче и проголосуют что их президент это румынский или польский. А че, сила есть -ума не надо. Ток может центр им чуток надает по дурным бошкам, уволит нафиг пару десятков придурков с главами, чтоб понимали где они живут?
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14.08.2020 09:28 Ответить
Жду когда Киев поддержит...
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14.08.2020 09:33 Ответить
Будуть грати в неті або в сусідній області.
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14.08.2020 09:44 Ответить
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