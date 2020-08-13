Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"11 августа 2020 г. состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный.

Читайте также: Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.