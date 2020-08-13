Тернопільська облрада заборонила гральний бізнес на території області

Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії прийняли рішення про заборону грального бізнесу на території області.

Про це повідомив голова парторганізації "Батьківщина" Василь Деревляний на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного було включено чимало політичних питань, зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств. Фракція "Батьківщина" запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на території Тернопільської області. "За" проголосували 34 депутати - рішення прийнято", - написав Деревляний.

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Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.