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Тернопільська облрада заборонила гральний бізнес на території області

Тернопільська облрада заборонила гральний бізнес на території області

Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії прийняли рішення про заборону грального бізнесу на території області.

Про це повідомив голова парторганізації "Батьківщина" Василь Деревляний на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного було включено чимало політичних питань, зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств. Фракція "Батьківщина" запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на території Тернопільської області. "За" проголосували 34 депутати - рішення прийнято", - написав Деревляний.

Читайте також: Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Тернопільська облрада заборонила гральний бізнес на території області 01

гральний бізнес (296) Батьківщина (587) Тернопільська область (610)


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Топ коментарі
+80
Ні, просто бубочку нах посилають.
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13.08.2020 17:06 Відповісти
+62
Це просто зневага до зелених пітарасів. Народу стає похрену що вони роблять. Сам факт їх існування вже бісить.
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13.08.2020 17:07 Відповісти
+48
а теперь как правильно ложить хер на зелю нам расскажет Тернополь, за что ему респект
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13.08.2020 17:06 Відповісти
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Ну, похерят этот фейковый "запрет" тернопольских депутатов - и что? Что они "нарушителям" сделают? Может хватит уже добивать законность в этой стране, любой студент скажет, что это - бред собачий. Может эти суперпатриоты еще запретят призывать в ВСУ тернополян? А шо, пускай опять днепровцы с полтавцами Украину от пуйла защищают - в Польше фрукты пропадают...
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13.08.2020 19:45 Відповісти
ПРОСТО МОЛОДЦІ!!!
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13.08.2020 19:47 Відповісти
Фошисты, проста фошисты.
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13.08.2020 20:29 Відповісти
землячки завжди щось утнуть...та хай буде...)
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13.08.2020 21:08 Відповісти
Молодцы! Мудрое государственное решение!
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13.08.2020 22:02 Відповісти
Хорошее решение ! Каждая область должна сама решать такие вопросы исходя из местных реалий . Как всегда Западная рулит в правоте и действиях .
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13.08.2020 22:09 Відповісти
Тернопольским коррупционерам не нравиться Лас-Вегас ?
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14.08.2020 07:38 Відповісти
ну шо Тернополь, держись.... главмусор обиделся, как ему теперь с вас бабки содрать......
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14.08.2020 00:17 Відповісти
Так, саме главмусор і кришував нелегальний ігорний бізнес.
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14.08.2020 07:17 Відповісти
Правильное решение!
Буду рада, если и во Львове так сделают.
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14.08.2020 00:27 Відповісти
Красавчіки
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14.08.2020 05:12 Відповісти
це рішення незаконне, але показує відношення влади на місцях до шмарклі, точніш повну зневагу до нього і прислуг урода
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14.08.2020 07:48 Відповісти
Дешевый пиар перед выборами.Выборы Президента,показали зневагу Украины до Порошенка.
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14.08.2020 07:52 Відповісти
бидлан кацапський, а а ще він тобі в штани насрав.
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15.08.2020 08:08 Відповісти
Тернопольским коррупционерам не нравиться Лас-Вегас ?
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14.08.2020 07:52 Відповісти
менты не хотят ломать схемы с интернет-кафе)
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14.08.2020 07:57 Відповісти
Игорный бизнес это покалеченные судьбы, наркота, алкотрэш и проститутки (ко мне просьба не приписывать). Нормальных казино как во Франции (Монте-Карло тут никогда не будет). Если и делать то только во Львове (от колыбели и до гроба польский львов польский вильнус))))) Чтобы они там и подыхали
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14.08.2020 09:04 Відповісти
У гуцулов свои подпольные казино, им гос конкуренция мешать будет. Да и вообще, -у них автономия, свои законы, им Президент типа не законы а пожелания предлагает. Вот возьмут депутаты на своем сраче и проголосуют что их президент это румынский или польский. А че, сила есть -ума не надо. Ток может центр им чуток надает по дурным бошкам, уволит нафиг пару десятков придурков с главами, чтоб понимали где они живут?
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14.08.2020 09:28 Відповісти
Жду когда Киев поддержит...
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14.08.2020 09:33 Відповісти
Будуть грати в неті або в сусідній області.
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14.08.2020 09:44 Відповісти
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