ФБР примет участие в расследовании взрывов в Бейруте

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время визита в Бейрут заявил, что ФБР примет участие в расследовании серии взрывов в портовой зоне ливанской столицы

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг Associated Press.

Сотрудники ФБР присоединятся к группе ливанских и международных следователей, чтобы установить причину произошедшего.

Хейл прибыл в Ливан ранее в четверг. Ожидается, что в ходе визита, который продлится еще два дня, он проведет переговоры с ливанскими властями.

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Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

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