ФБР примет участие в расследовании взрывов в Бейруте
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время визита в Бейрут заявил, что ФБР примет участие в расследовании серии взрывов в портовой зоне ливанской столицы
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг Associated Press.
Сотрудники ФБР присоединятся к группе ливанских и международных следователей, чтобы установить причину произошедшего.
Хейл прибыл в Ливан ранее в четверг. Ожидается, что в ходе визита, который продлится еще два дня, он проведет переговоры с ливанскими властями.
Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.
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А ПАТОМ ЗЕЪ сидит такой весь впечатленный от своей важности хоть для каво-то и постит фоточки себячки любимасика в iнетiк с округленными оченятами. Кругом него искорки сердечек летают... рамантика... Ведь ЗЕ кто-то любит в этом мире. А ему ТАК ВНИМАНИЯ не хватает, а тут хрясь и весь порт в труху c 0.1 от яо, для своего любимца зе.
Эта проста зе кокетничает и ламается как целка, а путик ему зироньки с неба достает.
Наз это брачные игры террористов Ъла со своими поддельничками ермачком и зебубочкой.
Где наступление против агрессора? Метр за метром новыми видами оружия.
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https://www.instagram.com/p/CEOnKoSCcWH/?igshid=wvmiik392vzd