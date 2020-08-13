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ФБР примет участие в расследовании взрывов в Бейруте

ФБР примет участие в расследовании взрывов в Бейруте

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время визита в Бейрут заявил, что ФБР примет участие в расследовании серии взрывов в портовой зоне ливанской столицы

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг Associated Press.

Сотрудники ФБР присоединятся к группе ливанских и международных следователей, чтобы установить причину произошедшего.

Хейл прибыл в Ливан ранее в четверг. Ожидается, что в ходе визита, который продлится еще два дня, он проведет переговоры с ливанскими властями.

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Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

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Автор: 

взрыв (6825) Ливан (126) ФБР (220)


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Сча кацапы поднимут вой - "Нинада!!!"
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13.08.2020 18:23 Ответить
сахар ...
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13.08.2020 19:00 Ответить
Ъло устроило очередной феерверк для своего нового любимасика по переговорам, чтобы его впечатлить, так сказать снять звездочку с неба. Нельзя с террористами на переговоры они быстро всех замаривают своей кровью.
А ПАТОМ ЗЕЪ сидит такой весь впечатленный от своей важности хоть для каво-то и постит фоточки себячки любимасика в iнетiк с округленными оченятами. Кругом него искорки сердечек летают... рамантика... Ведь ЗЕ кто-то любит в этом мире. А ему ТАК ВНИМАНИЯ не хватает, а тут хрясь и весь порт в труху c 0.1 от яо, для своего любимца зе.
Эта проста зе кокетничает и ламается как целка, а путик ему зироньки с неба достает.

Наз это брачные игры террористов Ъла со своими поддельничками ермачком и зебубочкой.
Где наступление против агрессора? Метр за метром новыми видами оружия.

1
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13.08.2020 22:00 Ответить
Если парламент наполовину состоит из террористов, то чего там ещё расследовать.
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13.08.2020 19:59 Ответить
А вот как хранится нитрат амония в Иордании. Есть разница?
https://www.instagram.com/p/CEOnKoSCcWH/?igshid=wvmiik392vzd
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24.08.2020 15:38 Ответить
 
 