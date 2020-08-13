ФБР візьме участь у розслідуванні вибухів у Бейруті
Заступник держсекретаря США Девід Хейл під час візиту до Бейрута заявив, що ФБР візьме участь у розслідуванні серії вибухів у портовій зоні ліванської столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна,про це повідомляє в четвер Associated Press.
Співробітники ФБР приєднаються до групи ліванських і міжнародних слідчих, щоб встановити причину події.
Хейл прибув до Лівану раніше в четвер. Очікується, що в ході візиту, який триватиме ще два дні, він проведе переговори з ліванською владою.
Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.
Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.
Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.
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А ПАТОМ ЗЕЪ сидит такой весь впечатленный от своей важности хоть для каво-то и постит фоточки себячки любимасика в iнетiк с округленными оченятами. Кругом него искорки сердечек летают... рамантика... Ведь ЗЕ кто-то любит в этом мире. А ему ТАК ВНИМАНИЯ не хватает, а тут хрясь и весь порт в труху c 0.1 от яо, для своего любимца зе.
Эта проста зе кокетничает и ламается как целка, а путик ему зироньки с неба достает.
Наз это брачные игры террористов Ъла со своими поддельничками ермачком и зебубочкой.
Где наступление против агрессора? Метр за метром новыми видами оружия.
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