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ФБР візьме участь у розслідуванні вибухів у Бейруті

ФБР візьме участь у розслідуванні вибухів у Бейруті

Заступник держсекретаря США Девід Хейл під час візиту до Бейрута заявив, що ФБР візьме участь у розслідуванні серії вибухів у портовій зоні ліванської столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Інтерфакс-Україна,про це повідомляє в четвер Associated Press.

Співробітники ФБР приєднаються до групи ліванських і міжнародних слідчих, щоб встановити причину події.

Хейл прибув до Лівану раніше в четвер. Очікується, що в ході візиту, який триватиме ще два дні, він проведе переговори з ліванською владою.

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Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.

Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

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вибух (4537) Ліван (122) ФБР (177)


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Сча кацапы поднимут вой - "Нинада!!!"
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13.08.2020 18:23 Відповісти
сахар ...
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13.08.2020 19:00 Відповісти
Ъло устроило очередной феерверк для своего нового любимасика по переговорам, чтобы его впечатлить, так сказать снять звездочку с неба. Нельзя с террористами на переговоры они быстро всех замаривают своей кровью.
А ПАТОМ ЗЕЪ сидит такой весь впечатленный от своей важности хоть для каво-то и постит фоточки себячки любимасика в iнетiк с округленными оченятами. Кругом него искорки сердечек летают... рамантика... Ведь ЗЕ кто-то любит в этом мире. А ему ТАК ВНИМАНИЯ не хватает, а тут хрясь и весь порт в труху c 0.1 от яо, для своего любимца зе.
Эта проста зе кокетничает и ламается как целка, а путик ему зироньки с неба достает.

Наз это брачные игры террористов Ъла со своими поддельничками ермачком и зебубочкой.
Где наступление против агрессора? Метр за метром новыми видами оружия.

1
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13.08.2020 22:00 Відповісти
Если парламент наполовину состоит из террористов, то чего там ещё расследовать.
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13.08.2020 19:59 Відповісти
А вот как хранится нитрат амония в Иордании. Есть разница?
https://www.instagram.com/p/CEOnKoSCcWH/?igshid=wvmiik392vzd
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24.08.2020 15:38 Відповісти
 
 