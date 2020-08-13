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Новости Агрессия России против Украины Война
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Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"

Цепкало считает, что на Донбассе идет

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но уверен, что там идет "гражданская война", на которой воюют граждане одной страны.

Об этом он заявил в эфире "4 канала", информирует Цензор.НЕТ.

Цепкало назвал Донбасс частью Украины, но не смог сказать, есть ли там российские войска.

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", – сказал он.

При этом Цепкало подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси"

Напомним, Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты - для этого якобы не хватило 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. После этого Цепкало покинул Беларусь и уехал вместе с детьми в Москву, а оттуда в Киев.

Автор: 

Беларусь (7937) Донбасс (26958) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+46
А якаго хєра там громадяни Бєларусі воюють?
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13.08.2020 21:17 Ответить
+41
Яке воно дурновате! Апазицианер хоенов
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13.08.2020 21:18 Ответить
+36
чимось нагадує кишенькову кацапську "опозицію" а-ля навальний..
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13.08.2020 21:18 Ответить
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Честно говоря, мне жаль беларусов. Их протест к сожалению "глас вопиющего в пустыне". Их прессуют, убивают и даже если уйдет этот упырь, КТО займет его место? Реального лидера НЕТ , а придет аналог пашиняна в Армении, тот тоже был властями бит , народом "на щите" на трон посажен и всё - масква - мир - дружба! А ведь какой пламенный борец был! Какие протесты по всей Армении были! Вот и в Беларусии кто-то грамотно играет народным гневом. Гнев действительно настоящий, просто им умело руководят и это сдается далеко не США или НАТО, кто то поближе, по северовосточнее. И на вопрос - а что дальше никто кроме них не ответит.
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13.08.2020 21:46 Ответить
Вчергове..
Тіхановська обіцяла провести за пів року Вибори.

Думаю,на це її вистачить )
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13.08.2020 21:54 Ответить
Ну у нас тоже обещали "кінець епохи бідності". Как то не срослось, не получилось.
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13.08.2020 21:58 Ответить
///
В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом на два месяца введен карантин из-за бешенства.
Опасное заболевание выявили у бродячей кошки, обитавшей на территории дома отдыха «Конча-Заспа». Животное успело искусать мужчину, и с 5 августа пострадавший лечится в больнице Киева.
Госпродпотребслужба опасается, что этот случай не единственный, а потому вводит жесткие меры для предотвращения вспышки опасного заболевания.
Заразиться бешенством кошка могла от диких животных - лис, енотовидных собак, обитающих в лесопарковых зонах под Киевом. После смерти кошки 7 августа диагноз «бешенство» был подтвержден в столичной лаборатории.
С 13 августа карантин был введен в Конча-Заспе на территории, ограниченной Столичным шоссе и озером Конча. Также повышенные меры безопасности установлены в лесах и парках Голосеевского района Киева, прилегающих к карантинной зоне.
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13.08.2020 21:47 Ответить
Эх, не того дядьку покусала кошка.
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13.08.2020 22:12 Ответить
Нічого дивного... Це - наслідки "боротьби екологів за збереження природи...". Спочатку заборонили мисливцям капканний лов пушного звіра - "невиправдана жорстокість стосовно "братів наших менших...". Потім розширили "зелені зони" навколо міст - "там люди відпочивають і полювання слід заборонить..." (я не зустрічав у період полювання на пушного звіра, тобто, з листопаду по січень, "відпочиваючих" на природі. А от у грибний сезон, в серпні-жовтні, кулі по лісах літають - іде полювання на копитного звіра... І про масу грибників ніхто не переживає...). Тепер повернемося до "зелених зон" - навкруги населених пунктів купа сміттєзвалищ. Там маса харчових відходів та гризунів, що ними живляться. Для лисиць, бродячих котів і собак - прекрасна кормова база. Тому плодяться вони у цій зоні, як скажені. Щільність лисячих нір там - в кілька разів більша, ніж в мисливських угіддях. Чим більша кількість лисиць і зичавілих котів і собак, тим частіші контакти. Чим частіші контакти, тим більший ризик розповсюдження сказу... Тепер питання - НА КОГО і ПРОТИ КОГО працюють екологи?!!!...
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14.08.2020 06:54 Ответить
ще один доказ того, що ******* білоруська революція не є в своїй основі демократичною; а є просто - антиЛука-євською.
Справа в тому, що так вважають чи не 99% (ну, може 95%, не більше) білорусів.
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13.08.2020 21:47 Ответить
ЦЕПКАЛО - Давно свалил в ЕС жаловаться на Лукашенка . ОНО свалило уже .
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13.08.2020 21:47 Ответить
Зачем засорять эфир гнидами? Это все равно что плескаться в дерьме.
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13.08.2020 21:48 Ответить
Він опозиціонер до Лукашенко, більшість опозиції там як опзж, той же пашинян також ватний
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13.08.2020 22:47 Ответить
у них "оппозиция" переполнена кацапской агентурой.
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13.08.2020 21:49 Ответить
Вот уж не думал, что он дебил.
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13.08.2020 21:51 Ответить
Именно так. Общаюсь вот на работе иной раз с манагерами по продажам, с одной стороны работу знают, могут уговорить крокодила давать молоко, но в определённом смысле весьма глупы, когда речь идёт не о работе. Так что обвинять его в "прокремлёвскости" считаю глупо, это примерно такой же манагер.
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13.08.2020 22:41 Ответить
Не думали?странно...он же неделю назад приехал в Киев и настрочил ,прямо у нас,послание пуйлу,чтоб он обеспечил в Беларуси честные выборы
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14.08.2020 00:02 Ответить
Был не в курсе. Виноват.
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14.08.2020 05:46 Ответить
Уточнимо відразу..

Цепкало,що йшов"спойлером" до Бацьки на виборах,і лише потім " тонко відчув кон"юктуру" Звичайний ватник,представник "білоруської дипломатичної школи"(шістьор Росії)..

Ніякий не опозиціонер.. навіть близько...
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13.08.2020 21:52 Ответить
Тобто, мене, в коментарях забанили на Цензорі, за те , що я писав, якого чорта зелена влада радо приймала цього "опозиціонера зі столиці РФ - країни окупанта і ворога України щоб він сказав там "громадянська війна", там немає РФ , там: наймаці, сепаратисти, терористи, шахтарі... ? І агент Новосибірської школи служби зовнішньої розвідки РФ почав працювати за печенькі від фюрера.
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13.08.2020 21:53 Ответить
так і у нас в раді половина так саме думае..пригріли зрадників..спасібі вам 72 процентам ********* зелених.
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13.08.2020 21:56 Ответить
так воно ще й в Києві сидить якогось хрена
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13.08.2020 21:53 Ответить
И строчит просьбы пуйлу...был бы президент у нас -давно бы вышвырнул.
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14.08.2020 00:03 Ответить
тупий бульбаш..да кстаті даже петро перший не брав белорусів до арміі.. як він сказав в связі с ущербностью ума...
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13.08.2020 21:55 Ответить
Лжеопозиціонер!кмкремлівська кріатура.
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13.08.2020 21:55 Ответить
АТО, АТО, тобто, антитерористична операція. Ну, а моськовія, то відомий пособник терористів у світі: талібан, ІДІЛ, дондауни і т.д.
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13.08.2020 22:09 Ответить
що ти базікаєш ! не законні збройні формування !
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13.08.2020 22:12 Ответить
Причем здесь я? Открой текст минских соглашений прочитай пункт второй. Или вам как детям малым ссылки надо кидать на все? Гуглом пользоваться не умеешь?
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13.08.2020 22:20 Ответить
які в області регіони ? ти чув дзвін та не знаєш де він !
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13.08.2020 22:27 Ответить
Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
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13.08.2020 22:32 Ответить
Последний абзац читай внимательно --- для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года
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13.08.2020 22:33 Ответить
так районів чи регіонів ?
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13.08.2020 22:35 Ответить
Почему ты такой тупой? Это же так просто воспользоваться Гуглом.
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13.08.2020 22:34 Ответить
чому ти такий тупий за 30 років мову не вивчив?
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13.08.2020 22:38 Ответить
А де йому мову вчить? В Підмосков"ї шкіл з українською мовою викладання немає...
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14.08.2020 08:22 Ответить
ты ,недоумок ,как хочеш бурятов ,чеченов и просто псковских десантников назвать -гражданами какой страны ? сгинь в спам !
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13.08.2020 23:08 Ответить
"Чигрин", у ВАС это называется "Братская помощь украинскому народу в борьбе против фашистской жидобандеровской хунты"... (Или ты думаешь, что, если с британского и американского флажка соскочил на украинский, то твоё нутро "лахтинское" стало не видать?).
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14.08.2020 08:20 Ответить
Я за луку якщо подивитись на альтернативу лукє то там одна кацапська агентура. Тому якщо лука бьє то значить любить свій народ
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13.08.2020 21:56 Ответить
Отож !
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13.08.2020 21:58 Ответить
Та ты шо!Оракул!Так едь,г.ндон,домой,на родину.Там тоже милиция беспорядки устраняет и хулиганов арестовывает,будешь помогать,дружинником.А не попрошайничай по европам,лидер пидеров.
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13.08.2020 21:59 Ответить
объясните этому дебилу-жопопозициоэнру, что он увидет все своими глазами, когда витебская область будет 7 лет воевать с Белорусью, копать танки в шахтах и комплексы рсзо, и , наверное, торговать с раисей...
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13.08.2020 21:59 Ответить
"Війна громадянська" в Україні, а кладовища новими могилами приростають у Росії...
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14.08.2020 06:57 Ответить
Ага, война гражданская, но вмешательство есть. Риторика росийской либерастни. Хорошо, что не имперцев.
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13.08.2020 22:00 Ответить
СПЕЦОПЕРЦИЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. 3.5 путина против 0.5 украины.
Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.

Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.

Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
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13.08.2020 22:02 Ответить
Откуда ти вилєзло?
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13.08.2020 22:11 Ответить
Таке саме гівно, як і інші кандидати.
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13.08.2020 22:01 Ответить
Цепкало такой же оппозиционер, как я испанский летчик.
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13.08.2020 22:06 Ответить
Это тот "апазицианер" который свалил на Расию, а ему там сказали, ты че так палишься, дурак, и он переехал в Украину и типа теперь 3.14здит, сорри за непечатное.
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13.08.2020 22:10 Ответить
Аппазиция, на Белоруси? А що, вона там є?
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13.08.2020 22:11 Ответить
опозиционер чего, только усатого таракана, но не опозиционер по системе.
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13.08.2020 22:13 Ответить
Цепкало и К специально созданный фсб тупиковый путь развития для Беларуси. Впрочем как и Кучма с Кравчуком для Украины.
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13.08.2020 22:13 Ответить
Ничего нового - расейский, а равно и белорусский "оппозиционер" заканчивается там, где начинается украинский вопрос...
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13.08.2020 22:13 Ответить
За МН17 нужно было спросить.... Он еще бы про испанского диспетчера и украинские сушки рассказал....
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13.08.2020 22:14 Ответить
а есть разница что оно бормочет?
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13.08.2020 22:17 Ответить
Только народ Беларуси может разрулить ситуацию, в которой они оказались.
1. Свержение маньяка.
2. Пересоздание силовых структур и структур, ответственных за проведение выборов.
3. Избирательная компания под контролем международных организаций.
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13.08.2020 22:18 Ответить
при любых раскладах границу Неньки кроме украинцев никто защищать не будет, слушаем цепкало, чистим оружие, точим лопату.
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13.08.2020 22:38 Ответить
Умозаключения человека с такой головой не внушает никакого доверия. Человек с такой головой не может возглавить государство, он только может стать вождем какого-нибудь индейского племени в Латинской Америке тощо.
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13.08.2020 22:38 Ответить
так вали в Лугандон
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13.08.2020 22:40 Ответить
Да с этой консервной банкой давно все ясно
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13.08.2020 22:45 Ответить
Сябры, кули с них взять.
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13.08.2020 22:46 Ответить
Что за тупая манера обобщать и размазывать? Пол цензора за сипатого маньяка топит, так что, мне теперь всех любих друзів под одну гребёнку? Мудило это Цепкало, вернётся , мозги вправим.
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14.08.2020 05:01 Ответить
гнати цього цепкала з Києва в шию. Нехай валить назад в Білорусь.
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13.08.2020 22:48 Ответить
Нах оно нам всралася? Хай в масквабад шпацэруе.
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14.08.2020 04:52 Ответить
Никакой он не оппозиционер . Работал у Лукашенко в администрации . Закончил в Москве МГИМО , кадровый офицер ФСБ .
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13.08.2020 22:51 Ответить
Оно офицер , как куля из гавна.
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14.08.2020 04:53 Ответить
Значит должен согласиться,что война на территории СССР 1941-1962 годов была не отечественной, а 2й гражданской! Там тоже воевали друг с другом граждане одного государства - СССР.
Помагали ли им? Да,наверно помогали. От Германии до США помогали. Были ли там какието войска? Наверно были,и американские,английские,немецкие.
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13.08.2020 23:10 Ответить
А ты, дятел, знаешь что в ОРДЛО официально запрещено хождение украинской гривны? Только ордынский рубль. Такая вот она "гражданская война".
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13.08.2020 23:21 Ответить
Хто б сумнівався .. В Білорусі , на сьогодні , немає жодного адекватного опозиційного політика . Кого не візьми , вата , вата й вата . При тому прокацапська , або совкова . Немає жодного , для кого - Білорусь понад усе .! Всі хочуть скинути Луку , але при цьому - шоб нє абідєлась расійа ..
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13.08.2020 23:26 Ответить
Мы какие-то никакие. К нам приехало какое-то чмо из Белорусии/россии и рассказывает что у нас "гражданская война". Почему он не выдворен из Украины, ну на крайний случай не ***** зеленкой.
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13.08.2020 23:46 Ответить
А что еще мог прокукарекать этот прокремлевский петушок Цепкало?! Цепкало , как и Бабарико кремлевские-Фсбшные прокладки.

Вопрос- почему этот умник ещё в Украине??!
Как минимум- депортация в Белоруссию или на РФ.
латентного рашиста ФСбшного Цепкалу пора депортировать взад до Луки. Нечего ему тут в Украине пастись. Гнать его с Украины.
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13.08.2020 23:52 Ответить
Вообще то в Украине полугражданаская война, гибридная война, а не "война с Россией". И то что война гражданская это более проукраинская позиция чем вот этот бред про войну с рашкой. Гражданская война это когда граждане одной страны убивают друг друга, воюют...

Так вот. У нас 10 процентов ненавидят Украину и будут размахивать триколороми, если начнется реальная война с рашкой. И поэтому одни, нормальные граждане Украины, должны воевать, убивать других граждан Украины, которые эту Украину люто ненавидят. Без поддержки рахи убить 1% так 9% за поребрик сбегут. И у нас будет монолитное общество. Кто этого не понимает, тот живет в стране единорогов.

Война де факто (полу) ГРАЖДАНСКАЯ.
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14.08.2020 00:44 Ответить
Эти 10% - преступники, сепары, террористы, насильники, извращенцы и прочее.. И если страна убивает внутри себя эти отбросы - это НЕ гражданская война и НЕ Полу-гражданская! Это борьба с террористами. А если, при этом, с "Той стороны" (я про мокшанию ,кто не понял) поступают Говно-комвои с амуницией и боеприпасами и живой навоз в виде ихтамнетов и инструкторы по живому навозу, то это уже не "борьба с террористами", не идиотская АТО, а элементарная ВОЙНА с "той стороной"! "Гибридной" ее называют те, кому не хоТЦа сдавать мокшанские паспорта, макать в унитаз своих мокшанских свиноматок, и шастать за боребрик. ТОЧКА!
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14.08.2020 07:28 Ответить
Ты в цифрах запутался. Давай поясню. 10-15% это по количеству населения - несколько областей. Для примера Чеченская война - население чечни это где то 0.7%-1%. И была жесткая гражданская война. А тут 10%. Есть 100500 примеров гражданский войн, где одна сторона была намного меньше чем 10%. Террористами можно называть если количество не превышает 0.0000001% ))) Считай теперь.
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14.08.2020 20:58 Ответить
Для совкодрочеров это война между гражданами эсссра.
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14.08.2020 01:46 Ответить
"Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но уверен, что там идет "гражданская война", на которой воюют граждане одной страны."

-

оказывается не тока кацапские "апазиционёры" заканчиваются там де начинается Украина, а белокацапские тоже?
Кто бы знал шо у Украины стока старшИх кацбратьев....
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14.08.2020 03:38 Ответить
дядя Валера ты дурак?
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14.08.2020 04:04 Ответить
пока дураки МЫ, которые свято верят в великого Братского северного соседа! Так считает не одна ЦепкалА, так считают 90%% "той стороны"!
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14.08.2020 07:21 Ответить
Я вірю в автомат і гранатомет. Немає там ніякого "братського народу". То байки. Є ********** раби.
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14.08.2020 20:58 Ответить
Цепкало - мудак, а вы на Тихановскую гнали, домохозяйка знает чей Крым, а Валера - даже не говно, а так ... насрано.
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14.08.2020 04:51 Ответить
И не одно ЦепкалО ТАК считает, уверяю вас всех!!!! ТАК считает 90%% населения "той стороны"! Поэтому, все наши стенания и сотрясания - это только НАШИ эмоции! "Та сторона" ни чем особо не отличается от "Той стороны" ,которая против нас воюет на востоке, и которая сейчас милостиво позволила нам вкусить долгожданное перемирие, изредка "игриво постреливая" в нашу сторону!
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14.08.2020 07:19 Ответить
Так это-ж ПетяШарий-ОПазиция.В Украине таких полстраны.
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14.08.2020 07:35 Ответить
А що він ще міг би сказати, йому ж треба знову повертатися в Москву. В Київ мабуть приперся з якимись інструкціями від ПУ під виглядом білоруського опозиціонера.
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14.08.2020 07:48 Ответить
Странная, какая-то, "гражданская" война в Украине - воюют между собой, якобы, украинцы, а кладбища растут, большей частью, в России...
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14.08.2020 08:24 Ответить
Какая Б пустила это гамно в Киев. Срочно выяснить и разжаловать до унтерпишибея с конфискацией майна.
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14.08.2020 08:24 Ответить
Цитата : "Покладатися ми можемо лише на себе і наших союзників на північному Кавказі" (ц) Корчинський Д.А.
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14.08.2020 08:37 Ответить
Миллион русских коллаборантов на стороне немцев во второй мировой - было? Было. Значит тот эпизод, названий сралинцами "великай атечественнай вайной" - никакая не "атечественная", а "хражданская вайна"
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14.08.2020 08:38 Ответить
А где он был в 2014-15? В анабиозе пребывал??
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14.08.2020 08:41 Ответить
"Что и требовалось доказать". Надавайте і далі притулок всяким кацапським і кацапсько-білоруським "опозиціонерам".
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14.08.2020 08:50 Ответить
этот Опозиционер- просто фсбшный гандон
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14.08.2020 08:53 Ответить
Вот урод. То есть шесть у другой стороны конфликта бесконечные патроны, снаряды, мины, ракеты к градам, танки, топливо и детали к ним... российские рубли...
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14.08.2020 09:16 Ответить
*шесть лет
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14.08.2020 09:17 Ответить
Вот это и есть белоруская опозиция, которая ничем не отличается от батьки. Поэтому кто бы там не победил, разницы никакой, только в случае победы "опозиции" будет больше бардака и полный контроль Белорусии россиянами.
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14.08.2020 09:40 Ответить
Фильм называется - Лукашенко 2 "Ответный удар"
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14.08.2020 09:44 Ответить
один из российских "казачков" - Лука вычеркнул его из списка дозволенных "оппозиционеров", он метнулся к кураторам и получил новое назначение - в Киев, имитировать "украинский след" в беларуських событиях
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14.08.2020 10:15 Ответить
уйобок звичайний. наслідок багаторічної деградації білорусі
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14.08.2020 10:32 Ответить
Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война" потому что он мудак.
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14.08.2020 18:27 Ответить
Цекало СЧИТАЕТ
каждые 10 дней полученные деньги от ФСБ
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14.08.2020 20:01 Ответить
"гражданская война в Украине"
Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна" - Цензор.НЕТ 9411
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14.08.2020 20:21 Ответить
Цепкало, а ми про тебе зразу писали, що ти ПОЦ!
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14.08.2020 20:55 Ответить
В крыму....остались 76% служивых....не война енто ...а зароботки....
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14.08.2020 21:07 Ответить
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но уверен, что там идет "гражданская война", на которой воюют граждане одной страны. Источник: https://censor.net/n3213683

ЩЕ ОДНА ПУКІНСЬКА ГНИДА
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14.08.2020 21:42 Ответить
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