Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война"

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что считает Донбасс частью Украины, но уверен, что там идет "гражданская война", на которой воюют граждане одной страны.

Об этом он заявил в эфире "4 канала", информирует Цензор.НЕТ.

Цепкало назвал Донбасс частью Украины, но не смог сказать, есть ли там российские войска.

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", – сказал он.

При этом Цепкало подчеркнул, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским.

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Напомним, Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты - для этого якобы не хватило 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. После этого Цепкало покинул Беларусь и уехал вместе с детьми в Москву, а оттуда в Киев.