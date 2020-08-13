Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна"

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що вважає Донбас частиною України, але впевнений, що там іде "громадянська війна", на якій воюють громадяни однієї країни.

Про це він заявив в ефірі "4 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

Цепкало назвав Донбас частиною України, але не зміг сказати, чи є там російські війська.

"Особисто я розглядаю це як громадянську війну в Україні, де воюють громадяни однієї і тієї ж країни. Є там втручання? Напевно, є. Чи є там якась підтримка з боку Росії, там, напевно, якась торгівля йде? Я не знаю, але, мабуть, є. Навряд чи можна вважати, що Донецьк може бути самодостатнім із точки зору ведення міжнародного бізнесу", - сказав він.

При цьому Цепкало наголосив, що Крим, згідно з міжнародним законодавством, є українським.

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Нагадаємо, Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти - для цього нібито не вистачило 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Після цього Цепкало залишив Білорусь і поїхав разом із дітьми в Москву, а звідти до Києва.