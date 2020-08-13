Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна"
Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що вважає Донбас частиною України, але впевнений, що там іде "громадянська війна", на якій воюють громадяни однієї країни.
Про це він заявив в ефірі "4 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
Цепкало назвав Донбас частиною України, але не зміг сказати, чи є там російські війська.
"Особисто я розглядаю це як громадянську війну в Україні, де воюють громадяни однієї і тієї ж країни. Є там втручання? Напевно, є. Чи є там якась підтримка з боку Росії, там, напевно, якась торгівля йде? Я не знаю, але, мабуть, є. Навряд чи можна вважати, що Донецьк може бути самодостатнім із точки зору ведення міжнародного бізнесу", - сказав він.
При цьому Цепкало наголосив, що Крим, згідно з міжнародним законодавством, є українським.
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Нагадаємо, Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти - для цього нібито не вистачило 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Після цього Цепкало залишив Білорусь і поїхав разом із дітьми в Москву, а звідти до Києва.
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Тіхановська обіцяла провести за пів року Вибори.
Думаю,на це її вистачить )
В элитном поселке Конча-Заспа под Киевом на два месяца введен карантин из-за бешенства.
Опасное заболевание выявили у бродячей кошки, обитавшей на территории дома отдыха «Конча-Заспа». Животное успело искусать мужчину, и с 5 августа пострадавший лечится в больнице Киева.
Госпродпотребслужба опасается, что этот случай не единственный, а потому вводит жесткие меры для предотвращения вспышки опасного заболевания.
Заразиться бешенством кошка могла от диких животных - лис, енотовидных собак, обитающих в лесопарковых зонах под Киевом. После смерти кошки 7 августа диагноз «бешенство» был подтвержден в столичной лаборатории.
С 13 августа карантин был введен в Конча-Заспе на территории, ограниченной Столичным шоссе и озером Конча. Также повышенные меры безопасности установлены в лесах и парках Голосеевского района Киева, прилегающих к карантинной зоне.
Справа в тому, що так вважають чи не 99% (ну, може 95%, не більше) білорусів.
Цепкало,що йшов"спойлером" до Бацьки на виборах,і лише потім " тонко відчув кон"юктуру" Звичайний ватник,представник "білоруської дипломатичної школи"(шістьор Росії)..
Ніякий не опозиціонер.. навіть близько...
для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года
Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.
Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.
Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
1. Свержение маньяка.
2. Пересоздание силовых структур и структур, ответственных за проведение выборов.
3. Избирательная компания под контролем международных организаций.
Помагали ли им? Да,наверно помогали. От Германии до США помогали. Были ли там какието войска? Наверно были,и американские,английские,немецкие.
Вопрос- почему этот умник ещё в Украине??!
Как минимум- депортация в Белоруссию или на РФ.
латентного рашиста ФСбшного Цепкалу пора депортировать взад до Луки. Нечего ему тут в Украине пастись. Гнать его с Украины.
Так вот. У нас 10 процентов ненавидят Украину и будут размахивать триколороми, если начнется реальная война с рашкой. И поэтому одни, нормальные граждане Украины, должны воевать, убивать других граждан Украины, которые эту Украину люто ненавидят. Без поддержки рахи убить 1% так 9% за поребрик сбегут. И у нас будет монолитное общество. Кто этого не понимает, тот живет в стране единорогов.
Война де факто (полу) ГРАЖДАНСКАЯ.
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оказывается не тока кацапские "апазиционёры" заканчиваются там де начинается Украина, а белокацапские тоже?
Кто бы знал шо у Украины стока старшИх кацбратьев....
каждые 10 дней полученные деньги от ФСБ
ЩЕ ОДНА ПУКІНСЬКА ГНИДА