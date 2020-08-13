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Новости Репрессии в Беларуси
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Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 арестованных

Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 арестованных

Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 человек, задержанных за время протестов с вечера 9 августа, и осужденных к админаресту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа", - говорится в сообщении прессслужбы Верховного суда.

Это первые подтвержденные властями Беларуси сведения об арестованных на протестах, но в списке есть только люди, чьи дела рассматривались в судах Минска.

Также смотрите: Белорусские омоновцы избили пожилого мужчину, пытавшегося выяснить, зачем они разбили стекло в его машине: "Дедушка, в милицию звони. Это - бандиты". ВИДЕО

Ранее МВД Беларуси сообщало о более 6,7 тыс. задержанных за последние несколько суток, более половины этих людей были задержаны в Минске. Родственники задержанных до сих пор не получали никакой информации о том, где их держат.

Прошлой ночью из спецприемника на улице Окрестина отпустили более 100 человек, задержанных в последние дни. Также начали отпускать людей с ИВС в Жодино в пригороде Минска. Судя по всему, освобождали тех, у кого закончились 72 часа с момента задержания: в том случае, если не было суда, их должны отпустить, согласно УПК Беларуси.

Читайте: Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа, - Белорусская ассоциация журналистов

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Белорусы вышли не за независимость и демократию, а за замену старого председателя колхоза на нового, за Юрьев день.

Журналист и блогер Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, для него лично тему Беларуси закрыто. Нет никакой национальной революции там. Поэтому и переживать нет смысла. Большинство белорусов, которые вышли на протесты не Беларусь, а «советские люди», которые общаются на русском языке, празднуют «советские праздники» и с ходу не назовут и десятка белорусских писателей. Именно они сейчас бунтуют.
По словам блогера, если зайти в белорусские группы, то можно увидеть, что люди, которые сейчас на улицах, негативно высказываются о нашем Майдане, о погибшем на нашем Майдане своем соотечественнике Михаиле Жизневском. И вообще очень полезно послушать, что говорят сами белорусы о Крыме, о России, о войне на Донбассе. «Белорусских патриотов очень уважаю, но, к сожалению, они - в огромном меньшинстве, близком к статистической погрешности».﻿ По его мнению, белорусы сейчас выступают не за демократию. Даже не за свободный выбор. Они выступают за Юрьев день, когда крепостные имели право раз в год перейти к другому господину, потому что надеялись, что он будет лучше, кормить чуть больше, а бить будет поменьше. Или, если хотите - за замену старого председателя колхоза на нового. Пусть будет любой, кроме Лукашенко, но чтоб колхоз остался.
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13.08.2020 22:33 Ответить
О российских ботах в сетях вы конечно забыли.
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14.08.2020 06:44 Ответить
а в упк Беларуси сказано что можно избивать народ? если сказано - тогда никаких претензий. (у Х#йла к примеру кажется даже заморочились на эту тему и теперь какая то там росгвардия официально может избивать детей\беременных )
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13.08.2020 22:48 Ответить
Замена кнута на пряник, думаю не пройдет.
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13.08.2020 22:59 Ответить
завтра відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - будуть обговорювати введення персональних санкцій проти лукадрища і його халяви
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13.08.2020 23:22 Ответить
Данная позиция украинцев мне мне знакома: ведь со многими я работаю на заводе. Больше всего меня огорчает как каши месмедиа относятся к президенту Зеленскому. Особенно мне не нравится Фурса
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13.08.2020 23:37 Ответить
Вторая характеристика украинца - это лизоблюдство. О на идет из получения выгоды: люзоблюдствивают перед тем, кто даст выгоду. Эта характеристика свойственна не только им, но в наибольшей силе им свойственнена.
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13.08.2020 23:59 Ответить
У меня долгая жизнь. Я всю жизнь слышал об украинцах. Почему выбрано такое название: украинец? Подсознательно - это край, а не центр. Избавьтесь от этого наименования, замените его чем-то другим
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14.08.2020 00:17 Ответить
Кацапеныш, сразу видно, что не славянский язык у тебя родной)))
Украина от слова "краина" т.е. СТРАНА . Такое значение понятно и употребляемо славянами : поляками, белоруссами, болгарами и др.
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15.08.2020 00:06 Ответить
 
 