Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 арестованных
Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 человек, задержанных за время протестов с вечера 9 августа, и осужденных к админаресту.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа", - говорится в сообщении прессслужбы Верховного суда.
Это первые подтвержденные властями Беларуси сведения об арестованных на протестах, но в списке есть только люди, чьи дела рассматривались в судах Минска.
Ранее МВД Беларуси сообщало о более 6,7 тыс. задержанных за последние несколько суток, более половины этих людей были задержаны в Минске. Родственники задержанных до сих пор не получали никакой информации о том, где их держат.
Прошлой ночью из спецприемника на улице Окрестина отпустили более 100 человек, задержанных в последние дни. Также начали отпускать людей с ИВС в Жодино в пригороде Минска. Судя по всему, освобождали тех, у кого закончились 72 часа с момента задержания: в том случае, если не было суда, их должны отпустить, согласно УПК Беларуси.
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Журналист и блогер Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, для него лично тему Беларуси закрыто. Нет никакой национальной революции там. Поэтому и переживать нет смысла. Большинство белорусов, которые вышли на протесты не Беларусь, а «советские люди», которые общаются на русском языке, празднуют «советские праздники» и с ходу не назовут и десятка белорусских писателей. Именно они сейчас бунтуют.
По словам блогера, если зайти в белорусские группы, то можно увидеть, что люди, которые сейчас на улицах, негативно высказываются о нашем Майдане, о погибшем на нашем Майдане своем соотечественнике Михаиле Жизневском. И вообще очень полезно послушать, что говорят сами белорусы о Крыме, о России, о войне на Донбассе. «Белорусских патриотов очень уважаю, но, к сожалению, они - в огромном меньшинстве, близком к статистической погрешности». По его мнению, белорусы сейчас выступают не за демократию. Даже не за свободный выбор. Они выступают за Юрьев день, когда крепостные имели право раз в год перейти к другому господину, потому что надеялись, что он будет лучше, кормить чуть больше, а бить будет поменьше. Или, если хотите - за замену старого председателя колхоза на нового. Пусть будет любой, кроме Лукашенко, но чтоб колхоз остался.
Украина от слова "краина" т.е. СТРАНА . Такое значение понятно и употребляемо славянами : поляками, белоруссами, болгарами и др.