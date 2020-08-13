Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 арестованных

Верховный суд Беларуси опубликовал список из более 500 человек, задержанных за время протестов с вечера 9 августа, и осужденных к админаресту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа", - говорится в сообщении прессслужбы Верховного суда.

Это первые подтвержденные властями Беларуси сведения об арестованных на протестах, но в списке есть только люди, чьи дела рассматривались в судах Минска.

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Ранее МВД Беларуси сообщало о более 6,7 тыс. задержанных за последние несколько суток, более половины этих людей были задержаны в Минске. Родственники задержанных до сих пор не получали никакой информации о том, где их держат.

Прошлой ночью из спецприемника на улице Окрестина отпустили более 100 человек, задержанных в последние дни. Также начали отпускать людей с ИВС в Жодино в пригороде Минска. Судя по всему, освобождали тех, у кого закончились 72 часа с момента задержания: в том случае, если не было суда, их должны отпустить, согласно УПК Беларуси.

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