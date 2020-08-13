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Новини Репресії в Білорусі
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Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 заарештованих

Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 заарештованих

Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 осіб, затриманих за час протестів із вечора 9 серпня, і засуджених до адмінарешту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська щодо питання розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня", - йдеться в повідомленні пресслужби Верховного суду.

Це перші підтверджені владою Білорусі відомості про заарештованих на протестах, але в списку є тільки люди, чиї справи розглядалися в судах Мінська.

Також дивіться: Білоруські омонівці побили літнього чоловіка, який намагався з'ясувати, навіщо вони розбили скло в його машині: "Дідусю, в міліцію дзвони. Це - бандити". ВІДЕО

Раніше МВС Білорусі повідомляло про понад 6,7 тис. затриманих за останні кілька діб, більше половини цих людей були затримані в Мінську. Родичі затриманих досі не отримували жодної інформації про те, де їх тримають.

Минулої ночі зі спецприймальника на вулиці Окрестина відпустили понад 100 осіб, затриманих останніми днями. Також почали відпускати людей із ІТТ в Жодіно в передмісті Мінська. Судячи з усього, звільняли тих, у кого закінчилися 72 години з моменту затримання: в тому випадку, якщо не було суду, їх повинні відпустити, згідно з КПК Білорусі.

Читайте: Понад 60 журналістів затримано в Білорусі з 9 по 12 серпня, - Білоруська асоціація журналістів

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Белорусы вышли не за независимость и демократию, а за замену старого председателя колхоза на нового, за Юрьев день.

Журналист и блогер Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, для него лично тему Беларуси закрыто. Нет никакой национальной революции там. Поэтому и переживать нет смысла. Большинство белорусов, которые вышли на протесты не Беларусь, а «советские люди», которые общаются на русском языке, празднуют «советские праздники» и с ходу не назовут и десятка белорусских писателей. Именно они сейчас бунтуют.
По словам блогера, если зайти в белорусские группы, то можно увидеть, что люди, которые сейчас на улицах, негативно высказываются о нашем Майдане, о погибшем на нашем Майдане своем соотечественнике Михаиле Жизневском. И вообще очень полезно послушать, что говорят сами белорусы о Крыме, о России, о войне на Донбассе. «Белорусских патриотов очень уважаю, но, к сожалению, они - в огромном меньшинстве, близком к статистической погрешности».﻿ По его мнению, белорусы сейчас выступают не за демократию. Даже не за свободный выбор. Они выступают за Юрьев день, когда крепостные имели право раз в год перейти к другому господину, потому что надеялись, что он будет лучше, кормить чуть больше, а бить будет поменьше. Или, если хотите - за замену старого председателя колхоза на нового. Пусть будет любой, кроме Лукашенко, но чтоб колхоз остался.
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13.08.2020 22:33 Відповісти
О российских ботах в сетях вы конечно забыли.
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14.08.2020 06:44 Відповісти
а в упк Беларуси сказано что можно избивать народ? если сказано - тогда никаких претензий. (у Х#йла к примеру кажется даже заморочились на эту тему и теперь какая то там росгвардия официально может избивать детей\беременных )
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13.08.2020 22:48 Відповісти
Замена кнута на пряник, думаю не пройдет.
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13.08.2020 22:59 Відповісти
завтра відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - будуть обговорювати введення персональних санкцій проти лукадрища і його халяви
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13.08.2020 23:22 Відповісти
Данная позиция украинцев мне мне знакома: ведь со многими я работаю на заводе. Больше всего меня огорчает как каши месмедиа относятся к президенту Зеленскому. Особенно мне не нравится Фурса
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13.08.2020 23:37 Відповісти
Вторая характеристика украинца - это лизоблюдство. О на идет из получения выгоды: люзоблюдствивают перед тем, кто даст выгоду. Эта характеристика свойственна не только им, но в наибольшей силе им свойственнена.
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13.08.2020 23:59 Відповісти
У меня долгая жизнь. Я всю жизнь слышал об украинцах. Почему выбрано такое название: украинец? Подсознательно - это край, а не центр. Избавьтесь от этого наименования, замените его чем-то другим
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14.08.2020 00:17 Відповісти
Кацапеныш, сразу видно, что не славянский язык у тебя родной)))
Украина от слова "краина" т.е. СТРАНА . Такое значение понятно и употребляемо славянами : поляками, белоруссами, болгарами и др.
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15.08.2020 00:06 Відповісти
 
 