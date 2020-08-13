Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 заарештованих

Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 осіб, затриманих за час протестів із вечора 9 серпня, і засуджених до адмінарешту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська щодо питання розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня", - йдеться в повідомленні пресслужби Верховного суду.

Це перші підтверджені владою Білорусі відомості про заарештованих на протестах, але в списку є тільки люди, чиї справи розглядалися в судах Мінська.

Також дивіться: Білоруські омонівці побили літнього чоловіка, який намагався з'ясувати, навіщо вони розбили скло в його машині: "Дідусю, в міліцію дзвони. Це - бандити". ВІДЕО

Раніше МВС Білорусі повідомляло про понад 6,7 тис. затриманих за останні кілька діб, більше половини цих людей були затримані в Мінську. Родичі затриманих досі не отримували жодної інформації про те, де їх тримають.

Минулої ночі зі спецприймальника на вулиці Окрестина відпустили понад 100 осіб, затриманих останніми днями. Також почали відпускати людей із ІТТ в Жодіно в передмісті Мінська. Судячи з усього, звільняли тих, у кого закінчилися 72 години з моменту затримання: в тому випадку, якщо не було суду, їх повинні відпустити, згідно з КПК Білорусі.

Читайте: Понад 60 журналістів затримано в Білорусі з 9 по 12 серпня, - Білоруська асоціація журналістів