Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 заарештованих
Верховний суд Білорусі опублікував список із понад 500 осіб, затриманих за час протестів із вечора 9 серпня, і засуджених до адмінарешту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська щодо питання розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня", - йдеться в повідомленні пресслужби Верховного суду.
Це перші підтверджені владою Білорусі відомості про заарештованих на протестах, але в списку є тільки люди, чиї справи розглядалися в судах Мінська.
Раніше МВС Білорусі повідомляло про понад 6,7 тис. затриманих за останні кілька діб, більше половини цих людей були затримані в Мінську. Родичі затриманих досі не отримували жодної інформації про те, де їх тримають.
Минулої ночі зі спецприймальника на вулиці Окрестина відпустили понад 100 осіб, затриманих останніми днями. Також почали відпускати людей із ІТТ в Жодіно в передмісті Мінська. Судячи з усього, звільняли тих, у кого закінчилися 72 години з моменту затримання: в тому випадку, якщо не було суду, їх повинні відпустити, згідно з КПК Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Журналист и блогер Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, для него лично тему Беларуси закрыто. Нет никакой национальной революции там. Поэтому и переживать нет смысла. Большинство белорусов, которые вышли на протесты не Беларусь, а «советские люди», которые общаются на русском языке, празднуют «советские праздники» и с ходу не назовут и десятка белорусских писателей. Именно они сейчас бунтуют.
По словам блогера, если зайти в белорусские группы, то можно увидеть, что люди, которые сейчас на улицах, негативно высказываются о нашем Майдане, о погибшем на нашем Майдане своем соотечественнике Михаиле Жизневском. И вообще очень полезно послушать, что говорят сами белорусы о Крыме, о России, о войне на Донбассе. «Белорусских патриотов очень уважаю, но, к сожалению, они - в огромном меньшинстве, близком к статистической погрешности». По его мнению, белорусы сейчас выступают не за демократию. Даже не за свободный выбор. Они выступают за Юрьев день, когда крепостные имели право раз в год перейти к другому господину, потому что надеялись, что он будет лучше, кормить чуть больше, а бить будет поменьше. Или, если хотите - за замену старого председателя колхоза на нового. Пусть будет любой, кроме Лукашенко, но чтоб колхоз остался.
Украина от слова "краина" т.е. СТРАНА . Такое значение понятно и употребляемо славянами : поляками, белоруссами, болгарами и др.