Российские пропагандисты врут о COVID-19 у солдат НАТО в Латвии

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о дислоцированных в Латвии силах НАТО, существенно завышая количество больных COVID-19 военных.

Об этом сообщает CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Возглавляемая Канадой боевая группа в Латвии стала мишенью связанной с пандемией дезинформационной кампании. Командующие Альянса считают, что происходит она из России", - говорится в материале.

Отмечается, что в разгар пандемии COVID-19 в некоторых прибалтийских и восточноевропейских СМИ распространялась информация о том, что на территории военной базы "Адажи", где находятся канадские и другие военные НАТО, обнаружено большое количество инфицированных. "Это точно было неправдой", - рассказал командующий канадской тактической группы "Латвия" полковник Эрик Ляфорест.

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По его словам, руководство Латвии и НАТО быстро среагировало, опровергнув информацию. "Латвийские власти сразу внесли ясность, поскольку речь шла о подразделениях, дислоцированных в их стране. Быстро, в течение нескольких часов они прояснили ситуацию", - отметил командующий.

Он добавил, что ранее военные противостояли дезинформации, принимая активное участие в жизни местного сообщества, однако пандемия прекратила эту практику. Учитывая это, усиленное внимание пришлось обратить на социальные сети. "По убеждению Ляфореста, усилия по противодействию неправдивой информации были успешными, поскольку дальнейших попыток посеять раздор не наблюдалось", - информирует CBC News.

Всего в Латвии в рамках операции НАТО несут службу 540 канадских военных.

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