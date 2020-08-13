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Российские пропагандисты врут о COVID-19 у солдат НАТО в Латвии

Российские пропагандисты врут о COVID-19 у солдат НАТО в Латвии

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о дислоцированных в Латвии силах НАТО, существенно завышая количество больных COVID-19 военных.

Об этом сообщает CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Возглавляемая Канадой боевая группа в Латвии стала мишенью связанной с пандемией дезинформационной кампании. Командующие Альянса считают, что происходит она из России", - говорится в материале.

Отмечается, что в разгар пандемии COVID-19 в некоторых прибалтийских и восточноевропейских СМИ распространялась информация о том, что на территории военной базы "Адажи", где находятся канадские и другие военные НАТО, обнаружено большое количество инфицированных. "Это точно было неправдой", - рассказал командующий канадской тактической группы "Латвия" полковник Эрик Ляфорест.

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По его словам, руководство Латвии и НАТО быстро среагировало, опровергнув информацию. "Латвийские власти сразу внесли ясность, поскольку речь шла о подразделениях, дислоцированных в их стране. Быстро, в течение нескольких часов они прояснили ситуацию", - отметил командующий.

Он добавил, что ранее военные противостояли дезинформации, принимая активное участие в жизни местного сообщества, однако пандемия прекратила эту практику. Учитывая это, усиленное внимание пришлось обратить на социальные сети. "По убеждению Ляфореста, усилия по противодействию неправдивой информации были успешными, поскольку дальнейших попыток посеять раздор не наблюдалось", - информирует CBC News.

Всего в Латвии в рамках операции НАТО несут службу 540 канадских военных.

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Автор: 

дезинформация (346) Латвия (1357) НАТО (10179) россия (96455) фейк (685) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
кацап бреше завжди, тому що брехня для раба це те, шо доступно та дешево на кожному кроці, щоб домогтися того, що потрібно негайно
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13.08.2020 23:06 Ответить
+2
Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії - Цензор.НЕТ 1765
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13.08.2020 22:50 Ответить
+2
если прочёл текст и не понял, то это о рассеиских стараниях распростронять феик нюс.
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13.08.2020 23:23 Ответить
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а новость то о чем собственно?
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13.08.2020 22:47 Ответить
Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії - Цензор.НЕТ 1765
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13.08.2020 22:50 Ответить
Та не о чем.У нас уже все без масок ходят,все забили.Ну требуют в супермаркетах и электричках.Вчера ехал электричкой,и проводница говорит-оденьте маски,а то отменим электрички.
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13.08.2020 22:59 Ответить
если прочёл текст и не понял, то это о рассеиских стараниях распростронять феик нюс.
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13.08.2020 23:23 Ответить
так а новость то о чем?, это и так было ясно 6 лет назад
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13.08.2020 23:25 Ответить
tam ne skazano chto novostj, smotri rubriku:
https://censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/110/sortby/date
689https://censor.net/news/3213693/rossiyiskie_propagandisty_vrut_o_covid19_u_soldat_nato_v_latvii/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Все про:https://censor.net/tag/760/dezinformatsiya/news/page/1 https://censor.net/tag/1523/latviya/news/page/1 https://censor.net/tag/1881/nato/news/page/1 https://censor.net/tag/2531/rossiya/news/page/1 https://censor.net/tag/5813/feyik/news/page/1 https://censor.net/tag/9099/covid19/news/page/1
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13.08.2020 23:27 Ответить
о чем российские пропагандисты говорят правду ?
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13.08.2020 22:47 Ответить
а всім же ж цікаво: про що ж сьогодні брешуть мацковські пропагандони?
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13.08.2020 22:48 Ответить
Индуцированный бред - это когда бредовая симптоматика пациента, фабула его бреда перенимается окружающими его здоровыми людьми. Здесь очень важен авторитет больного. Авторитет индуктора бреда. Иначе говоря, бредовой больной что-то бредовое утверждает. Ну, например: мол, то, что за ним следят инопланетяне. Он, основываясь на своей паралогике, это доказывает и обосновывает. Контактируемые с ним психически здоровые люди, для которых этот больной является авторитетом, в его утверждения безоговорочно верят и сами транслируют эти идеи. Такая ситуация довольно тупиковая. Потому как лечить такого пациента невозможно из-за его ближайшего окружения, которое безоговорочно верит его бредовым высказываниям и считает его здоровым. Разубеждать бредового больного ни в коем случае нельзя. Это незыблимое правило психиатрии. Так как тот, кто пытается разубеждать больного, т. е. не верит в фабулу его бреда, быстро становится для него врагом. Врагом для него и тех, кто его бредом индуцирован.
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13.08.2020 22:48 Ответить
Заголовок слишком длинный. Достаточно первых трех слов.
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13.08.2020 22:52 Ответить
Врать надо хорошо. Нехорошо врать - это ещё хуже, чем правду говорить
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13.08.2020 22:56 Ответить
прикольно. совок строил и лелеял"адажи" для солдат нато )))
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13.08.2020 22:56 Ответить
совок не строил а отобрал територию и загадил до такого, что далее можно использовать как полигон для военных и в принцыпе не более.
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13.08.2020 23:25 Ответить
Кто-то завышает, кто-то занижает... скажи, что есть!
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13.08.2020 23:04 Ответить
кацап бреше завжди, тому що брехня для раба це те, шо доступно та дешево на кожному кроці, щоб домогтися того, що потрібно негайно
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13.08.2020 23:06 Ответить
Коли русскій каже, що він бреше - то він бреше, чи говорить правду?
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13.08.2020 23:33 Ответить
Так як за визначенням, він НІКОЛИ НЕ КАЖЕ ПРАВДИ, то все, що він каже то БРЕХНЯ.
У НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ЩО ВІН КАЖЕ.
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13.08.2020 23:42 Ответить
Дешёвые российские бздуны!
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14.08.2020 01:02 Ответить
кацпропагандоны всегда врут - на то они и кацпропагандоны.
не новость...
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14.08.2020 07:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.08.2020 09:22 Ответить
 
 