Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії
Російська пропаганда поширює дезінформацію про дислоковані в Латвії сили НАТО, істотно завищуючи кількість хворих COVID-19 військових.
Про це повідомляє CBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Очолювана Канадою бойова група в Латвії стала мішенню пов'язаної з пандемією дезінформаційної кампанії. Командувачі Альянсу вважають, що відбувається вона з Росії", - йдеться в матеріалі.
Зазначають, що в розпал пандемії COVID-19 у деяких прибалтійських і східноєвропейських ЗМІ поширювалася інформація про те, що на території військової бази "Адажі", де перебувають канадські та інші військові НАТО, виявлено велику кількість інфікованих. "Це точно було неправдою", - розповів командувач канадської тактичної групи "Латвія" полковник Ерік Ляфорест.
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За його словами, керівництво Латвії і НАТО швидко зреагувало, спростувавши інформацію. "Латвійська влада відразу внесла ясність, оскільки йшлося про підрозділи, дислоковані в їхній країні. Швидко, протягом декількох годин, вони прояснили ситуацію", - зазначив командувач.
Він додав, що раніше військові протистояли дезінформації, беручи активну участь у житті місцевої громади, однак пандемія припинила цю практику. З огляду на це, посилену увагу довелося звернути на соціальні мережі. "На переконання Ляфореста, зусилля щодо протидії неправдивої інформації були успішними, оскільки подальших спроб посіяти розбрат не спостерігалося", - інформує CBC News.
Усього в Латвії в рамках операції НАТО несуть службу 540 канадських військових.
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не новость...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!