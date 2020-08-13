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Новини
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Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії

Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії

Російська пропаганда поширює дезінформацію про дислоковані в Латвії сили НАТО, істотно завищуючи кількість хворих COVID-19 військових.

Про це повідомляє CBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Очолювана Канадою бойова група в Латвії стала мішенню пов'язаної з пандемією дезінформаційної кампанії. Командувачі Альянсу вважають, що відбувається вона з Росії", - йдеться в матеріалі.

Зазначають, що в розпал пандемії COVID-19 у деяких прибалтійських і східноєвропейських ЗМІ поширювалася інформація про те, що на території військової бази "Адажі", де перебувають канадські та інші військові НАТО, виявлено велику кількість інфікованих. "Це точно було неправдою", - розповів командувач канадської тактичної групи "Латвія" полковник Ерік Ляфорест.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження

За його словами, керівництво Латвії і НАТО швидко зреагувало, спростувавши інформацію. "Латвійська влада відразу внесла ясність, оскільки йшлося про підрозділи, дислоковані в їхній країні. Швидко, протягом декількох годин, вони прояснили ситуацію", - зазначив командувач.

Він додав, що раніше військові протистояли дезінформації, беручи активну участь у житті місцевої громади, однак пандемія припинила цю практику. З огляду на це, посилену увагу довелося звернути на соціальні мережі. "На переконання Ляфореста, зусилля щодо протидії неправдивої інформації були успішними, оскільки подальших спроб посіяти розбрат не спостерігалося", - інформує CBC News.

Усього в Латвії в рамках операції НАТО несуть службу 540 канадських військових.

Також на Цензор.НЕТ: В Україні спостерігається натиск дезінформації для підриву реформ і відносин із Заходом, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

дезінформація (345) Латвія (1373) НАТО (6640) росія (66478) фейк (750) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
кацап бреше завжди, тому що брехня для раба це те, шо доступно та дешево на кожному кроці, щоб домогтися того, що потрібно негайно
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13.08.2020 23:06 Відповісти
+2
Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії - Цензор.НЕТ 1765
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13.08.2020 22:50 Відповісти
+2
если прочёл текст и не понял, то это о рассеиских стараниях распростронять феик нюс.
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13.08.2020 23:23 Відповісти
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а новость то о чем собственно?
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13.08.2020 22:47 Відповісти
Російські пропагандисти брешуть про COVID-19 у солдатів НАТО в Латвії - Цензор.НЕТ 1765
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13.08.2020 22:50 Відповісти
Та не о чем.У нас уже все без масок ходят,все забили.Ну требуют в супермаркетах и электричках.Вчера ехал электричкой,и проводница говорит-оденьте маски,а то отменим электрички.
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13.08.2020 22:59 Відповісти
если прочёл текст и не понял, то это о рассеиских стараниях распростронять феик нюс.
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13.08.2020 23:23 Відповісти
так а новость то о чем?, это и так было ясно 6 лет назад
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13.08.2020 23:25 Відповісти
tam ne skazano chto novostj, smotri rubriku:
https://censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/110/sortby/date
689https://censor.net/news/3213693/rossiyiskie_propagandisty_vrut_o_covid19_u_soldat_nato_v_latvii/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Все про:https://censor.net/tag/760/dezinformatsiya/news/page/1 https://censor.net/tag/1523/latviya/news/page/1 https://censor.net/tag/1881/nato/news/page/1 https://censor.net/tag/2531/rossiya/news/page/1 https://censor.net/tag/5813/feyik/news/page/1 https://censor.net/tag/9099/covid19/news/page/1
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13.08.2020 23:27 Відповісти
о чем российские пропагандисты говорят правду ?
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13.08.2020 22:47 Відповісти
а всім же ж цікаво: про що ж сьогодні брешуть мацковські пропагандони?
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13.08.2020 22:48 Відповісти
Индуцированный бред - это когда бредовая симптоматика пациента, фабула его бреда перенимается окружающими его здоровыми людьми. Здесь очень важен авторитет больного. Авторитет индуктора бреда. Иначе говоря, бредовой больной что-то бредовое утверждает. Ну, например: мол, то, что за ним следят инопланетяне. Он, основываясь на своей паралогике, это доказывает и обосновывает. Контактируемые с ним психически здоровые люди, для которых этот больной является авторитетом, в его утверждения безоговорочно верят и сами транслируют эти идеи. Такая ситуация довольно тупиковая. Потому как лечить такого пациента невозможно из-за его ближайшего окружения, которое безоговорочно верит его бредовым высказываниям и считает его здоровым. Разубеждать бредового больного ни в коем случае нельзя. Это незыблимое правило психиатрии. Так как тот, кто пытается разубеждать больного, т. е. не верит в фабулу его бреда, быстро становится для него врагом. Врагом для него и тех, кто его бредом индуцирован.
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13.08.2020 22:48 Відповісти
Заголовок слишком длинный. Достаточно первых трех слов.
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13.08.2020 22:52 Відповісти
Врать надо хорошо. Нехорошо врать - это ещё хуже, чем правду говорить
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13.08.2020 22:56 Відповісти
прикольно. совок строил и лелеял"адажи" для солдат нато )))
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13.08.2020 22:56 Відповісти
совок не строил а отобрал територию и загадил до такого, что далее можно использовать как полигон для военных и в принцыпе не более.
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13.08.2020 23:25 Відповісти
Кто-то завышает, кто-то занижает... скажи, что есть!
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13.08.2020 23:04 Відповісти
кацап бреше завжди, тому що брехня для раба це те, шо доступно та дешево на кожному кроці, щоб домогтися того, що потрібно негайно
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13.08.2020 23:06 Відповісти
Коли русскій каже, що він бреше - то він бреше, чи говорить правду?
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13.08.2020 23:33 Відповісти
Так як за визначенням, він НІКОЛИ НЕ КАЖЕ ПРАВДИ, то все, що він каже то БРЕХНЯ.
У НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ЩО ВІН КАЖЕ.
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13.08.2020 23:42 Відповісти
Дешёвые российские бздуны!
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14.08.2020 01:02 Відповісти
кацпропагандоны всегда врут - на то они и кацпропагандоны.
не новость...
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14.08.2020 07:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.08.2020 09:22 Відповісти
 
 