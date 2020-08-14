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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом во всем мире заболели уже 21 млн человек

Коронавирусом во всем мире заболели уже 21 млн человек

С начала пандемии в мире зарегистрировали зарегистрировали более 21 миллиона случаев заражения COVID-19. 13 млн человек уже преодолели болезнь.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, информирует Цензор.НЕТ.

В 213 странах диагностированы 21 026 838 случаев заболевания COVID-19.

13 821 690 пациентов уже выздоровели, 751 639 умерли.

6 453 509 человек продолжают бороться с болезнью.

По количеству случаев заражений COVID-19 Украина на 31-м месте в мире.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новое деление на карантинные зоны

В Северной Америке обнаружили 6 357 443 случая болезни, в странах Азии 5 391 345, в Южной Америке 5 038 231, в Африке 1 087 362 подтвержденных случаев коронавируса.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Также на Цензор.НЕТ: "Сволочь ты. Ты на меня дышишь своим ковидом!" - словесная перепалка в харьковском метро из-за неодетой маски. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Короче все умрут, да?
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14.08.2020 04:21 Ответить
+2
Maкарона-вирус уйдёт в тот день когда телевизор и всякие степановы перестанут выть о нём 25 часов в сутки.
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14.08.2020 05:09 Ответить
+2
мдя....
жаль, что помершие об этом не знали и не выбросили телевизоры
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14.08.2020 06:49 Ответить
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Это 21 млн любителей ходить "прічісчатса" как ******** + любители кафешок
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14.08.2020 01:30 Ответить
Корона вирус уйдет тогда кагда переболеют все на Земле и у выживших выработается иммунитет. При этом умрет минимум 6 -8 миллиардов...
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14.08.2020 02:07 Ответить
Короче все умрут, да?
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14.08.2020 04:21 Ответить
школьники и учителя выживут
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14.08.2020 06:47 Ответить
Maкарона-вирус уйдёт в тот день когда телевизор и всякие степановы перестанут выть о нём 25 часов в сутки.
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14.08.2020 05:09 Ответить
мдя....
жаль, что помершие об этом не знали и не выбросили телевизоры
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14.08.2020 06:49 Ответить
Імунітет щезає через 2-3 місяці і перехворілі повторно заражаються. З цією заразою нічого до кінця не ясно.
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14.08.2020 02:12 Ответить
Ваши жалкие потуги с макароновирусом никому больше не интересны, сявки рептилоидные.
Население начало прозревать, чта за афера века была затеяна, а скоро вообще положит "большой болт" и на макароновирус, и на вас, власть придержащие, которые испытывают не просто страх, а лютый ужас, что население прочухивает по-маленьку эту аферу.

Доказательствами лютого ужаса, испытываемого властью придержащих, являются следующие новости, появившиеся в один день:
- дедушко Байден призывает законодательно закрепить ношение намордников населением
- у сиско-кормящей новозендской кизды настолько плоха ситуация, что город Окленд заперт из-за 4(!) случаев макароновируса, а населению продемонстрированы бараки концлагерей, куда будут отправлять уклоняющихся от тестирования (будучи большим пессимистом, я печально вопрошаю: а кто отправлять то будет, ежели китайской армии в NZ нетути Коронавирусом во всем мире заболели уже 21 млн человек - Цензор.НЕТ 1773 ?)
- премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащюк (да, есть выбл*дки и среди славного украинского народа) обещает 6 (!) лет на нарах журналистам, которые разгласят сведения о коррупции в Квинсленде. Настя от страха сама выдала на публику то, чего она больше всего боится. Не переживай, Настя, расследование о том, сколько Настя положила в карман китайских юаней, прекрасно проведут журналисты и другого штата

Но самая лучшая ситуация, традиционно, у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, который загнал себя в ловушку: растет число зараженных/смертей от макароновируса - значит, не работает дурантин, надо пенделя дать Эндрюсу, падает число зараженных/смертей от макароновируса - значит, нужно снимать дурантин, а тогда Эндрюс не удержиться у власти.
И потому делать Эндрюс будет невозможное - вечный дурантин, под предлогом, что только вечный дурантин способен прекратить заражение. Но, поскольку выплаты федералов по ковиду полностью заканчиваются к марту следующего года (все акции австралийских компаний скуплены владельцами/нужными людьми и компании перекредитовались), то Эндрюс обречен вместе с его дурантином, на счетчик поставлен наш коммуняка,

И потому со словами "мысленно с вами" - Настя Палащюк, Эндрюс, новозелндская кизда и дедушка Байден - я им желаю "хорошего настроения".
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14.08.2020 04:59 Ответить
И только несколько истинных оплотов демократии - Лукашенко, хутлер, Ким Чен Ын и туркменбаши борются с коронавирусной истерией.
Правильно?
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14.08.2020 07:50 Ответить
Я не специалист по "гиндурасам", вы там сами разбирайтесь, мне наср*ть.
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14.08.2020 12:07 Ответить
Ну, тогда не обижайтесь, если остальные насрут на то, что там у вас в Книвсленде и в Виктории.
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14.08.2020 12:12 Ответить
Нет, что вы, буду только приветствовать.
Нам никого не надо, особенно китая.
И нас все есть.
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14.08.2020 15:30 Ответить
Говорят, что Настя, премьерша штата Квинсленд, Австралия, "задний ход" дала. "******"(С), Настя, мы знаем теперь, чего ты больше всего боишься и где конкретно у тебя "рыльце в пушку".
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14.08.2020 05:45 Ответить
Туберкулёзом каждый год заражается 10 миллионов человек и продолжают болеть и......🤔
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14.08.2020 05:46 Ответить
А можно переболеть тубиком бессимптомно ?
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14.08.2020 08:31 Ответить
Єдиний вихід це працювати дистанційно там де можливо і тоді вірус буде переможено. Сподіваюся школи Зеля не додумається відкрити.
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14.08.2020 08:17 Ответить
Только герпесом уже заражены больше 3 700 000 000 людей , глистами - более 1 000 000 000 человек а про смертность от гриппа обычных видов умолчу -смотри википедию .
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14.08.2020 08:30 Ответить
Софія Гетьман Софочка я вам вот шо скажу , я работаю в школе , так вот онлаин обучение это полная фигня ,учебный материал усвоен на 30-40% сейчас некоторые классы доучиваться не официально , 🤔 Так что еще год такого обучения и можно всех смело переводить на два года назад 🤦 Я со своим ребенком до сих пор геометрию учу🤫
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14.08.2020 09:04 Ответить
38 миллионов больны СПИДом и дальше заражаются мерзавцы😡 Я считаю надо запретить половые акты 🤔
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14.08.2020 09:08 Ответить
 
 