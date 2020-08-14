Коронавирусом во всем мире заболели уже 21 млн человек
С начала пандемии в мире зарегистрировали зарегистрировали более 21 миллиона случаев заражения COVID-19. 13 млн человек уже преодолели болезнь.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, информирует Цензор.НЕТ.
В 213 странах диагностированы 21 026 838 случаев заболевания COVID-19.
13 821 690 пациентов уже выздоровели, 751 639 умерли.
6 453 509 человек продолжают бороться с болезнью.
По количеству случаев заражений COVID-19 Украина на 31-м месте в мире.
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В Северной Америке обнаружили 6 357 443 случая болезни, в странах Азии 5 391 345, в Южной Америке 5 038 231, в Африке 1 087 362 подтвержденных случаев коронавируса.
Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
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жаль, что помершие об этом не знали и не выбросили телевизоры
Население начало прозревать, чта за афера века была затеяна, а скоро вообще положит "большой болт" и на макароновирус, и на вас, власть придержащие, которые испытывают не просто страх, а лютый ужас, что население прочухивает по-маленьку эту аферу.
Доказательствами лютого ужаса, испытываемого властью придержащих, являются следующие новости, появившиеся в один день:
- дедушко Байден призывает законодательно закрепить ношение намордников населением
- у сиско-кормящей новозендской кизды настолько плоха ситуация, что город Окленд заперт из-за 4(!) случаев макароновируса, а населению продемонстрированы бараки концлагерей, куда будут отправлять уклоняющихся от тестирования (будучи большим пессимистом, я печально вопрошаю: а кто отправлять то будет, ежели китайской армии в NZ нетути ?)
- премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащюк (да, есть выбл*дки и среди славного украинского народа) обещает 6 (!) лет на нарах журналистам, которые разгласят сведения о коррупции в Квинсленде. Настя от страха сама выдала на публику то, чего она больше всего боится. Не переживай, Настя, расследование о том, сколько Настя положила в карман китайских юаней, прекрасно проведут журналисты и другого штата
Но самая лучшая ситуация, традиционно, у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, который загнал себя в ловушку: растет число зараженных/смертей от макароновируса - значит, не работает дурантин, надо пенделя дать Эндрюсу, падает число зараженных/смертей от макароновируса - значит, нужно снимать дурантин, а тогда Эндрюс не удержиться у власти.
И потому делать Эндрюс будет невозможное - вечный дурантин, под предлогом, что только вечный дурантин способен прекратить заражение. Но, поскольку выплаты федералов по ковиду полностью заканчиваются к марту следующего года (все акции австралийских компаний скуплены владельцами/нужными людьми и компании перекредитовались), то Эндрюс обречен вместе с его дурантином, на счетчик поставлен наш коммуняка,
И потому со словами "мысленно с вами" - Настя Палащюк, Эндрюс, новозелндская кизда и дедушка Байден - я им желаю "хорошего настроения".
Правильно?
Нам никого не надо, особенно китая.
И нас все есть.