Коронавирусом во всем мире заболели уже 21 млн человек

С начала пандемии в мире зарегистрировали зарегистрировали более 21 миллиона случаев заражения COVID-19. 13 млн человек уже преодолели болезнь.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, информирует Цензор.НЕТ.

В 213 странах диагностированы 21 026 838 случаев заболевания COVID-19.

13 821 690 пациентов уже выздоровели, 751 639 умерли.

6 453 509 человек продолжают бороться с болезнью.

По количеству случаев заражений COVID-19 Украина на 31-м месте в мире.

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В Северной Америке обнаружили 6 357 443 случая болезни, в странах Азии 5 391 345, в Южной Америке 5 038 231, в Африке 1 087 362 подтвержденных случаев коронавируса.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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