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Новости Репрессии в Беларуси
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Меркель жестко осудила применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси

Меркель жестко осудила применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель решительным образом осуждает применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Правительство ФРГ потрясено сообщениями о жестоком обращении с задержанными и считает, что ЕС должен обсудить санкции против ответственных лиц за нарушения прав человека.

"Я хотел бы от имени канцлера снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов", - сказал он.

"Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", - добавил Зайберт.

По его словам, это, с точки зрения Берлина, "неприемлемо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам: это неприемлемо, - представитель правительства ФРГ Зайберт

"Беларусь должна немедленно и без предварительных условий освободить людей и обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации", - сказал он, указав на то, что "очень многие люди" вышли на улицы белорусских городов и сложили работу на предприятиях, "чтобы мирно заявить о своем политическом мнении". По его словам, это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.

"Правительство ФРГ поддерживает всех людей, которые мирно выражают свою волю, что в демократии является правом каждого отдельного человека. То, что сейчас это фундаментальное право в Беларуси топчут ногами, неприемлемо", — продолжал Зайберт.

"Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Беларуси. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", — отметил Зайберт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Меркель Ангела (2125) репрессии (2771) Зайберт Штеффен (41)


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Топ комментарии
+6
Одумайся, бацька! Фрау уже обеспокоена! Эдак доиграешься и до сильной озабоченности!
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14.08.2020 14:43 Ответить
+6
і в 2015...і в 2016.... і в 2017... і в 2018... і в 2019... і в 2020...
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14.08.2020 14:50 Ответить
+4
Так жестко, бацька прям вздрогнул наверно. Максимум что могут. Верно Трампуша режет, платит союзу на защиту от волка, а те с волками еще и дела водят.
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14.08.2020 14:41 Ответить
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Санкции, фрау, санкции, больше санкций всяко разных. Нужно повалить преступный режим Лукашенко
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14.08.2020 14:40 Ответить
і в 2015...і в 2016.... і в 2017... і в 2018... і в 2019... і в 2020...
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14.08.2020 14:50 Ответить
Возмущена и озабочена?
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14.08.2020 15:21 Ответить
А сколько что же есть вариантов осуждения?
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14.08.2020 14:41 Ответить
Меркель жестко осудила применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси

Шось запоздалая реакция у бабусi , туго соображает .
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14.08.2020 14:41 Ответить
Так жестко, бацька прям вздрогнул наверно. Максимум что могут. Верно Трампуша режет, платит союзу на защиту от волка, а те с волками еще и дела водят.
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14.08.2020 14:41 Ответить
Пытаешься играться в "реал политик" и получаешь потом вот это всё, а на очереди ведь ещё сверхлюди из сверхдержавы. Что там увидим?
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14.08.2020 14:41 Ответить
Одумайся, бацька! Фрау уже обеспокоена! Эдак доиграешься и до сильной озабоченности!
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14.08.2020 14:43 Ответить
😂😂😂
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14.08.2020 20:40 Ответить
Осудила и опять слилась с ****** в экстазе вокруг СП-2. Риббентропы - они такие.
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14.08.2020 14:45 Ответить
Оссуждает .....оссуждает А готова ли она принять , белорусских беженцев от 500000 до миллиона Дорогая фрау Меркель у вас посередь Европы , 21-м веке людоед живет , а вы все оссуждаете , человеческие жертвоприношения приносит .
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14.08.2020 14:46 Ответить
Бабушка Геля, а помимо озабоченности ты что-то предложить можешь? Для украинцев твоя озабоченность вместо рвотного как-то получилась.
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14.08.2020 14:51 Ответить
поосуждает-поосуждает... и поздравит новоизбранного бессменного ? или повременит?
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14.08.2020 14:53 Ответить
Кровь погибших украинцев и грузин на ее комсомольско-гэдээровской совести,тоько ей об этом не напоминают как она запорола натовские программы для двух стран в угоду своему другу Вовану.
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14.08.2020 14:53 Ответить
где была озабоченность Меркель
когда во Франции жёстко
даже более жестко чем в Белоруссии
разганяли протестующих
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14.08.2020 14:57 Ответить
Ну, осудила на словах, дальше что? К сожалению, ничего.
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14.08.2020 15:02 Ответить
Ни а чём. Набор слов. Дипломатический этикет.
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14.08.2020 15:16 Ответить
Ну вот и первое официальное заявление.
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14.08.2020 15:18 Ответить
А как же крайняя озабоченность?
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14.08.2020 15:33 Ответить
проснулась
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14.08.2020 15:49 Ответить
Лукаш пішов по стопах Яника і програв, а аби проігнорував тих 50 бастуючих то через тиждень і розійшлися по домівках
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14.08.2020 16:26 Ответить
Опасная дама. Таракан ещё жив хоть после такого?
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14.08.2020 17:10 Ответить
 
 