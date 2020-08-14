Меркель жестко осудила применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель решительным образом осуждает применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Правительство ФРГ потрясено сообщениями о жестоком обращении с задержанными и считает, что ЕС должен обсудить санкции против ответственных лиц за нарушения прав человека.

"Я хотел бы от имени канцлера снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов", - сказал он.

"Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались", - добавил Зайберт.

По его словам, это, с точки зрения Берлина, "неприемлемо".

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"Беларусь должна немедленно и без предварительных условий освободить людей и обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации", - сказал он, указав на то, что "очень многие люди" вышли на улицы белорусских городов и сложили работу на предприятиях, "чтобы мирно заявить о своем политическом мнении". По его словам, это отражает недовольство и отчаяние граждан страны в связи с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.

"Правительство ФРГ поддерживает всех людей, которые мирно выражают свою волю, что в демократии является правом каждого отдельного человека. То, что сейчас это фундаментальное право в Беларуси топчут ногами, неприемлемо", — продолжал Зайберт.

"Германия обсудит сегодня в Совете ЕС события в Беларуси. На наш взгляд, при этом нужно будет обсудить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", — отметил Зайберт.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.