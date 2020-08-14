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Новости Местные выборы-2020
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Партия "Пропозиция" заявляет о попытках фальсификации результатов выборов

Партия

Власть готовится к фальсификации местных выборов, устанавливая тотальный контроль над избирательными комиссиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Пропозиция".

"13 из 22 областных территориальных избирательных комиссий, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии № 172 от 10 августа 2020 года, возглавили представители провластной фракции" Слуга народа ". Это абсолютное большинство. Подобная ситуация сложилась и в районных и городских территориальных избирательных комиссиях. Тотальный контроль комиссий партией власти и ее сателлитами создает неконкурентные преимущества для этих политических сил", - отмечается в заявлении.

В политсиле считают, что это может быть использовано для тотальной фальсификации результатов местных выборов, в частности путем искажения результатов, полученных на выборах оппонентами, блокирование работы представителей других партий и т.д.

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"Ведь совокупность решений избирательных комиссий путем назначения представителей правящей партии на руководящие должности в этих комиссиях является очевидным злоупотреблением властью", - считают в партии.

В "Пропозиции" отметили, что все это происходит на фоне необоснованной либерализации права изменения избирательного адреса без мотивированного заявления и предоставления подтверждающих документов, а также изменений в форму протокола о подсчете голосов избирателей.

"Последний может быть изготовлен комиссией самостоятельно и не содержать никаких средств защиты. В итоге это ставит под сомнение возможность проведения свободных, демократических и справедливых местных выборов", - говорится в сообщении.

Партия "Пропозиция" отмечает: подобное разделение - вопиющее нарушение международных избирательных стандартов, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Первом протоколе к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международном пакте о гражданских и политических правах, Кодексе надлежащей практики в избирательных делах, принятом Венецианской комиссией.

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"Решение Центральной избирательной комиссии в очередной раз продемонстрировало, что этот орган не только полностью подконтролен действующей власти и был сформирован исключительно с позиции политической целесообразности, но и не способен гарантировать проведение свободных и честных выборов в стране", - говорится в заявлении.

"Пропозиция" требует от властей остановить позорную практику использования государственных органов для достижения политических целей и прекратить попытки установить тотальный контроль над избирательным процессом.

Также в политсиле отмечают необходимость создать равные условия для всех участников избирательного процесса, независимо от их партийной принадлежности, и внести изменения в избирательное законодательство, которые сделают невозможным подобные злоупотребления.

"Пропозиция" обратилась к дипломатическим представительствам международных партнеров Украины, международным правозащитным организациям с просьбой усилить мониторинг нарушения действующей властью прав и свобод человека и гражданина в Украине, превышения центральной властью своих конституционных полномочий и свертывания процессов демократизации, в частности относительно организации местных выборов, что противоречит Конституции Украины и взятым Украиной на себя обязательствам, предусмотренным Соглашением об ассоциации с ЕС.

Также читайте: Процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоне должна быть модернизирована, - "Пропозиция"

Автор: 

избирательный закон (230) местные выборы (2752) подлог (1364) ЦИК (3644) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+6
Паяцы, кривляясь и хихикая, тряся мудьями и шумя соснами, узурпируют власть дальше.
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14.08.2020 16:01 Ответить
+5
Дарма зелених тут називають тупими. Там, де їх інтерес, вони зовсім не тупі і будуть безсоромно махлювати. Вони вже копія червоних більшовиків, диктатура зеленого лайна. Ще більше дивує ідіотизм українців, аналізуючи рейтинги. Народ України, мабуть, скучив за радянською владою
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14.08.2020 16:31 Ответить
+4
У нас Осел хочет стать Тараканом?
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14.08.2020 16:11 Ответить
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Эти то еще чего возмущаются, кто за них проголосует с любыми комиссиями.
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14.08.2020 16:00 Ответить
нормально проголосую. В Днепре они по опросам на перовом месте. Слуги урода сосут и мыкаются на четвертой или пятой. к сожалению второе и третье место у громсилы и опзж не добавляет оптимизма, но пролет зеленых ублюдков немного доставляет морального удовлетворения
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14.08.2020 17:16 Ответить
ты, чмошник,из Днепра?зеленая шваль? За Борю пол Днепра будет,а ты,соси зеленую зал..пу!
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14.08.2020 21:03 Ответить
Паяцы, кривляясь и хихикая, тряся мудьями и шумя соснами, узурпируют власть дальше.
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14.08.2020 16:01 Ответить
Победителей не судят.А галёрка сначала должна завоевать доверие лохтората.
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14.08.2020 16:02 Ответить
Это про лукашенко?
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14.08.2020 16:03 Ответить
Об этом еще пару-тройку дней назад говорила Ю.Тимошенко..
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14.08.2020 16:02 Ответить
У нас Осел хочет стать Тараканом?
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14.08.2020 16:11 Ответить
Шавки залаяли!
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14.08.2020 16:27 Ответить
Бедняга корабан со своей прорейд партией не доволен, любо дорого смотреть.
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14.08.2020 16:28 Ответить
Дарма зелених тут називають тупими. Там, де їх інтерес, вони зовсім не тупі і будуть безсоромно махлювати. Вони вже копія червоних більшовиків, диктатура зеленого лайна. Ще більше дивує ідіотизм українців, аналізуючи рейтинги. Народ України, мабуть, скучив за радянською владою
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14.08.2020 16:31 Ответить
Так я думаю что Зек-лёные и с рейтингами махлюют!
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14.08.2020 16:39 Ответить
А кто это вообще такие?Развелось партий как собак нерезанных...
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14.08.2020 16:42 Ответить
Фальсифікації...
https://ye.ua/vuboru/50440_Golos__bez_golosu__chomu_partiya_vidklikaye_svoyih__iz_viborchih_komisiy_Hmelnichchini.html Зеленський формує виборчі комісії старими методами, повністю узурпуючи владу в них. Місцеві вибори ще не оголосили, а застосування підкилимних схемам виборчого процесу вже розпочато. І в ці фальсифікації втягнуто ніби опозиційну партію "Голос"
Постановою ЦВК 10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій. Вони діятимуть під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Але територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів - рівного виборчого права.
У Хмельницькій області партію "Голос" підозрюють у співпраці зі "Слугами народу" у частині отримання керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Постановою ЦВК до складу ТВК, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос». А от керівники "Європейської Солідарності" стурбовані, оскільки не отримали жодного місця у керівних органах.
"Я за весь час не пам'ятаю такого, щоб усі керівні посади у виборчих комісіях відходили до однієї партії або під крило однієї партії. Навіть у часи Януковича такого не було. Це значить, що на Хмельниччині готують масштабні фальсифікації", - сказав народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.
Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» і «Солідарність жінок України» (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі, і навіть на одному комп'ютері друкувались всі три подання. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині. Про це повідомила https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20239-golos-na-khmelnichchini-vidklikatime-z-tvk-usikh-svoyikh-predstavnikiv?fbclid=IwAR2VgixJFxTHwupNJTvFjWuWynBf5APYVb3mHaCmFFTNzpIqmJJN0rrNrCA Громадянська мережа ОПОРА . І звернуло увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою … «Слуги народу»!Скандал з такою фальсифікацією набув такої гучності, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не змогла проігнорувати це. https://ngp-ua.info/2020/08/46239 «...Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», - написала вона в середу ввечері, 12 серпня, в Facebook.
У телефонній розмові з представницею ОПОРИ керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко зазначив, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують.
«Ми отримали з місцевих осередків інформацію, що окремі представники територіальних виборчих комісій, яких ми подали, пов'язані з іншими партіями. Для нас це неприпустимо. Наша безпекова служба перевірила цю інформацію, вона підтвердилася. Тому всіх, кого ми подавали членами ТВК у Хмельницькій області, знімаємо. Спробуємо знайти нових людей. Якщо не встигнемо - так вже й буде», - прокоментував рішення партії голова обласної організації партії.Раніше https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20221-bilshist-chleniv-tvk-khmelnichchini-vid-slugi-narodu представники ОПОРИ повідомляли, що загалом до роботи в територіальних виборчих комісій Хмельницької області було залучено 306 представників 42 політичних сил. Найбільше представництво отримали парламентські політичні партії. Зокрема, «Слуга народу» - 39 представників, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» - 37, «Голос» - 36, «Опозиційна платформа - За життя» - 36, а «Європейська Солідарність» - 35.

Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/zaradi-otrimannya-kerivnih-posad-u-viborchih-komisiyah-golos-pidozryuyut-u-spivpratsi-zi-slugami-narodu/
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14.08.2020 17:46 Ответить
Найдите в сети материалы про то, как внезапно и ниоткуда в раше появилась в своё время партия едросов и вы заметите множество невероятных параллелей со "слугами".
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14.08.2020 18:00 Ответить
В этом вопросе давно пора диджитализировать этот процес. И на участке устанавливать табло считывающее информацию через каждые 5-7 минут (для обеспечения тайного голосования). Выборщик голосует путём нажатия клавиши своего кандидата, а камера фиксирует фейс во избежание повторного"волеизъявления". Данные по фейсу в одну корзину, данные по голосу в другую и через время на табло, для визуализации наблюдателями. В конце по времени видим результат без липких рук.
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14.08.2020 18:15 Ответить
Продам легендарную машину "Волгу". 3000 у/е без торга. Дополнительная опция - зеркало заднего вида. Только предоплата. На контурную карту.
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14.08.2020 18:34 Ответить
Янелохи только и могут - врать и воровать. На большее у быдла мозгов нет... впрочем, с мозгами, там тоже не сложилось.
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14.08.2020 18:56 Ответить
Еще одно достижение Ермака (агента ФСБ по кличке Козырь).
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14.08.2020 19:22 Ответить
 
 