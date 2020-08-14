Партия "Пропозиция" заявляет о попытках фальсификации результатов выборов

Власть готовится к фальсификации местных выборов, устанавливая тотальный контроль над избирательными комиссиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Пропозиция".

"13 из 22 областных территориальных избирательных комиссий, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии № 172 от 10 августа 2020 года, возглавили представители провластной фракции" Слуга народа ". Это абсолютное большинство. Подобная ситуация сложилась и в районных и городских территориальных избирательных комиссиях. Тотальный контроль комиссий партией власти и ее сателлитами создает неконкурентные преимущества для этих политических сил", - отмечается в заявлении.

В политсиле считают, что это может быть использовано для тотальной фальсификации результатов местных выборов, в частности путем искажения результатов, полученных на выборах оппонентами, блокирование работы представителей других партий и т.д.

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"Ведь совокупность решений избирательных комиссий путем назначения представителей правящей партии на руководящие должности в этих комиссиях является очевидным злоупотреблением властью", - считают в партии.

В "Пропозиции" отметили, что все это происходит на фоне необоснованной либерализации права изменения избирательного адреса без мотивированного заявления и предоставления подтверждающих документов, а также изменений в форму протокола о подсчете голосов избирателей.

"Последний может быть изготовлен комиссией самостоятельно и не содержать никаких средств защиты. В итоге это ставит под сомнение возможность проведения свободных, демократических и справедливых местных выборов", - говорится в сообщении.

Партия "Пропозиция" отмечает: подобное разделение - вопиющее нарушение международных избирательных стандартов, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Первом протоколе к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международном пакте о гражданских и политических правах, Кодексе надлежащей практики в избирательных делах, принятом Венецианской комиссией.

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"Решение Центральной избирательной комиссии в очередной раз продемонстрировало, что этот орган не только полностью подконтролен действующей власти и был сформирован исключительно с позиции политической целесообразности, но и не способен гарантировать проведение свободных и честных выборов в стране", - говорится в заявлении.

"Пропозиция" требует от властей остановить позорную практику использования государственных органов для достижения политических целей и прекратить попытки установить тотальный контроль над избирательным процессом.

Также в политсиле отмечают необходимость создать равные условия для всех участников избирательного процесса, независимо от их партийной принадлежности, и внести изменения в избирательное законодательство, которые сделают невозможным подобные злоупотребления.

"Пропозиция" обратилась к дипломатическим представительствам международных партнеров Украины, международным правозащитным организациям с просьбой усилить мониторинг нарушения действующей властью прав и свобод человека и гражданина в Украине, превышения центральной властью своих конституционных полномочий и свертывания процессов демократизации, в частности относительно организации местных выборов, что противоречит Конституции Украины и взятым Украиной на себя обязательствам, предусмотренным Соглашением об ассоциации с ЕС.

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