Партия "Пропозиция" заявляет о попытках фальсификации результатов выборов
Власть готовится к фальсификации местных выборов, устанавливая тотальный контроль над избирательными комиссиями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Пропозиция".
"13 из 22 областных территориальных избирательных комиссий, согласно постановлению Центральной избирательной комиссии № 172 от 10 августа 2020 года, возглавили представители провластной фракции" Слуга народа ". Это абсолютное большинство. Подобная ситуация сложилась и в районных и городских территориальных избирательных комиссиях. Тотальный контроль комиссий партией власти и ее сателлитами создает неконкурентные преимущества для этих политических сил", - отмечается в заявлении.
В политсиле считают, что это может быть использовано для тотальной фальсификации результатов местных выборов, в частности путем искажения результатов, полученных на выборах оппонентами, блокирование работы представителей других партий и т.д.
"Ведь совокупность решений избирательных комиссий путем назначения представителей правящей партии на руководящие должности в этих комиссиях является очевидным злоупотреблением властью", - считают в партии.
В "Пропозиции" отметили, что все это происходит на фоне необоснованной либерализации права изменения избирательного адреса без мотивированного заявления и предоставления подтверждающих документов, а также изменений в форму протокола о подсчете голосов избирателей.
"Последний может быть изготовлен комиссией самостоятельно и не содержать никаких средств защиты. В итоге это ставит под сомнение возможность проведения свободных, демократических и справедливых местных выборов", - говорится в сообщении.
Партия "Пропозиция" отмечает: подобное разделение - вопиющее нарушение международных избирательных стандартов, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Первом протоколе к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международном пакте о гражданских и политических правах, Кодексе надлежащей практики в избирательных делах, принятом Венецианской комиссией.
"Решение Центральной избирательной комиссии в очередной раз продемонстрировало, что этот орган не только полностью подконтролен действующей власти и был сформирован исключительно с позиции политической целесообразности, но и не способен гарантировать проведение свободных и честных выборов в стране", - говорится в заявлении.
"Пропозиция" требует от властей остановить позорную практику использования государственных органов для достижения политических целей и прекратить попытки установить тотальный контроль над избирательным процессом.
Также в политсиле отмечают необходимость создать равные условия для всех участников избирательного процесса, независимо от их партийной принадлежности, и внести изменения в избирательное законодательство, которые сделают невозможным подобные злоупотребления.
"Пропозиция" обратилась к дипломатическим представительствам международных партнеров Украины, международным правозащитным организациям с просьбой усилить мониторинг нарушения действующей властью прав и свобод человека и гражданина в Украине, превышения центральной властью своих конституционных полномочий и свертывания процессов демократизации, в частности относительно организации местных выборов, что противоречит Конституции Украины и взятым Украиной на себя обязательствам, предусмотренным Соглашением об ассоциации с ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ye.ua/vuboru/50440_Golos__bez_golosu__chomu_partiya_vidklikaye_svoyih__iz_viborchih_komisiy_Hmelnichchini.html Зеленський формує виборчі комісії старими методами, повністю узурпуючи владу в них. Місцеві вибори ще не оголосили, а застосування підкилимних схемам виборчого процесу вже розпочато. І в ці фальсифікації втягнуто ніби опозиційну партію "Голос"
Постановою ЦВК 10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій. Вони діятимуть під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Але територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів - рівного виборчого права.
У Хмельницькій області партію "Голос" підозрюють у співпраці зі "Слугами народу" у частині отримання керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Постановою ЦВК до складу ТВК, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос». А от керівники "Європейської Солідарності" стурбовані, оскільки не отримали жодного місця у керівних органах.
"Я за весь час не пам'ятаю такого, щоб усі керівні посади у виборчих комісіях відходили до однієї партії або під крило однієї партії. Навіть у часи Януковича такого не було. Це значить, що на Хмельниччині готують масштабні фальсифікації", - сказав народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.
Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» і «Солідарність жінок України» (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі, і навіть на одному комп'ютері друкувались всі три подання. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині. Про це повідомила https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20239-golos-na-khmelnichchini-vidklikatime-z-tvk-usikh-svoyikh-predstavnikiv?fbclid=IwAR2VgixJFxTHwupNJTvFjWuWynBf5APYVb3mHaCmFFTNzpIqmJJN0rrNrCA Громадянська мережа ОПОРА . І звернуло увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою … «Слуги народу»!Скандал з такою фальсифікацією набув такої гучності, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не змогла проігнорувати це. https://ngp-ua.info/2020/08/46239 «...Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», - написала вона в середу ввечері, 12 серпня, в Facebook.
У телефонній розмові з представницею ОПОРИ керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко зазначив, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують.
«Ми отримали з місцевих осередків інформацію, що окремі представники територіальних виборчих комісій, яких ми подали, пов'язані з іншими партіями. Для нас це неприпустимо. Наша безпекова служба перевірила цю інформацію, вона підтвердилася. Тому всіх, кого ми подавали членами ТВК у Хмельницькій області, знімаємо. Спробуємо знайти нових людей. Якщо не встигнемо - так вже й буде», - прокоментував рішення партії голова обласної організації партії.Раніше https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20221-bilshist-chleniv-tvk-khmelnichchini-vid-slugi-narodu представники ОПОРИ повідомляли, що загалом до роботи в територіальних виборчих комісій Хмельницької області було залучено 306 представників 42 політичних сил. Найбільше представництво отримали парламентські політичні партії. Зокрема, «Слуга народу» - 39 представників, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» - 37, «Голос» - 36, «Опозиційна платформа - За життя» - 36, а «Європейська Солідарність» - 35.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/zaradi-otrimannya-kerivnih-posad-u-viborchih-komisiyah-golos-pidozryuyut-u-spivpratsi-zi-slugami-narodu/