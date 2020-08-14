Партія "Пропозиція" заявляє про спроби фальсифікації результатів виборів
Влада готується до фальсифікації місцевих виборів, встановлюючи тотальний контроль над виборчими комісіями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Пропозиція".
"13 із 22 обласних територіальних виборчих комісій, згідно з постановою Центральної виборчої комісії № 172 від 10 серпня 2020 року, очолили представники провладної фракції "Слуга народу". Це абсолютна більшість. Подібна ситуація склалася і в районних та міських територіальних виборчих комісіях. Тотальний контроль комісій партією влади та її сателітами створює неконкурентні переваги для цих політичних сил", — сказано в заяві.
У політсилі вважають, що це може бути використано для тотальної фальсифікації результатів місцевих виборів, зокрема шляхом спотворення результатів, отриманих на виборах опонентами, блокування роботи представників від інших партій тощо.
"Адже сукупність рішень виборчих комісій через призначення представників правлячої партії на керівні посади в цих комісіях є очевидним зловживанням владою", — кажуть у партії.
У партії зауважили, що все це відбувається на тлі необґрунтованої лібералізації права зміни виборчої адреси без мотивованої заяви та надання підтверджувальних документів, а також змін до форми протоколу про підрахунок голосів виборців.
"Останній може бути виготовлений комісією самостійно та не містити жодних засобів захисту. У підсумку це ставить під сумнів можливість проведення вільних, демократичних та справедливих місцевих виборів", — вважають у політичній силі.
Партія "Пропозиція" наголошує: подібний розподіл — кричуще порушення міжнародних виборчих стандартів, закріплених у Загальній декларації прав людини, Першому протоколі до Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, Міжнародному пакті про громадські та політичні права, Кодексі належної практики у виборчих справах, ухваленому Венеціанською комісією, тощо.
"Рішення Центральної виборчої комісії вкотре продемонструвало, що цей орган не тільки повністю підконтрольний чинній владі і був сформований винятково з позиції політичної доцільності, а й не здатний гарантувати проведення вільних та чесних виборів у країні", — йдеться в заяві.
"Пропозиція" вимагає від влади зупинити ганебну практику використання державних органів для досягнення політичних цілей та припинити спроби встановити тотальний контроль над виборчим процесом.
Також у політсилі наголошують на необхідності створити рівні умови для всіх учасників виборчого процесу, незалежно від їхньої партійної приналежності, та внести зміни до виборчого законодавства, які унеможливлять подібні зловживання.
"Пропозиція" звернулася до дипломатичних представництв міжнародних партнерів України, міжнародних правозахисних організацій із проханням посилити моніторинг порушення чинною владою прав та свобод людини і громадянина в Україні, перевищення центральною владою своїх конституційних повноважень та згортання процесів демократизації, зокрема стосовно організації місцевих виборів, що суперечить Конституції України та взятим Україною на себе зобов’язанням, передбаченим Угодою про Асоціацію з ЄС.
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https://ye.ua/vuboru/50440_Golos__bez_golosu__chomu_partiya_vidklikaye_svoyih__iz_viborchih_komisiy_Hmelnichchini.html Зеленський формує виборчі комісії старими методами, повністю узурпуючи владу в них. Місцеві вибори ще не оголосили, а застосування підкилимних схемам виборчого процесу вже розпочато. І в ці фальсифікації втягнуто ніби опозиційну партію "Голос"
Постановою ЦВК 10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій. Вони діятимуть під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Але територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів - рівного виборчого права.
У Хмельницькій області партію "Голос" підозрюють у співпраці зі "Слугами народу" у частині отримання керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Постановою ЦВК до складу ТВК, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос». А от керівники "Європейської Солідарності" стурбовані, оскільки не отримали жодного місця у керівних органах.
"Я за весь час не пам'ятаю такого, щоб усі керівні посади у виборчих комісіях відходили до однієї партії або під крило однієї партії. Навіть у часи Януковича такого не було. Це значить, що на Хмельниччині готують масштабні фальсифікації", - сказав народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.
Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» і «Солідарність жінок України» (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі, і навіть на одному комп'ютері друкувались всі три подання. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині. Про це повідомила https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20239-golos-na-khmelnichchini-vidklikatime-z-tvk-usikh-svoyikh-predstavnikiv?fbclid=IwAR2VgixJFxTHwupNJTvFjWuWynBf5APYVb3mHaCmFFTNzpIqmJJN0rrNrCA Громадянська мережа ОПОРА . І звернуло увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою … «Слуги народу»!Скандал з такою фальсифікацією набув такої гучності, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не змогла проігнорувати це. https://ngp-ua.info/2020/08/46239 «...Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», - написала вона в середу ввечері, 12 серпня, в Facebook.
У телефонній розмові з представницею ОПОРИ керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко зазначив, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують.
«Ми отримали з місцевих осередків інформацію, що окремі представники територіальних виборчих комісій, яких ми подали, пов'язані з іншими партіями. Для нас це неприпустимо. Наша безпекова служба перевірила цю інформацію, вона підтвердилася. Тому всіх, кого ми подавали членами ТВК у Хмельницькій області, знімаємо. Спробуємо знайти нових людей. Якщо не встигнемо - так вже й буде», - прокоментував рішення партії голова обласної організації партії.Раніше https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20221-bilshist-chleniv-tvk-khmelnichchini-vid-slugi-narodu представники ОПОРИ повідомляли, що загалом до роботи в територіальних виборчих комісій Хмельницької області було залучено 306 представників 42 політичних сил. Найбільше представництво отримали парламентські політичні партії. Зокрема, «Слуга народу» - 39 представників, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» - 37, «Голос» - 36, «Опозиційна платформа - За життя» - 36, а «Європейська Солідарність» - 35.
Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/zaradi-otrimannya-kerivnih-posad-u-viborchih-komisiyah-golos-pidozryuyut-u-spivpratsi-zi-slugami-narodu/