Партія "Пропозиція" заявляє про спроби фальсифікації результатів виборів

Влада готується до фальсифікації місцевих виборів, встановлюючи тотальний контроль над виборчими комісіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Пропозиція".

"13 із 22 обласних територіальних виборчих комісій, згідно з постановою Центральної виборчої комісії № 172 від 10 серпня 2020 року, очолили представники провладної фракції "Слуга народу". Це абсолютна більшість. Подібна ситуація склалася і в районних та міських територіальних виборчих комісіях. Тотальний контроль комісій партією влади та її сателітами створює неконкурентні переваги для цих політичних сил", — сказано в заяві.

У політсилі вважають, що це може бути використано для тотальної фальсифікації результатів місцевих виборів, зокрема шляхом спотворення результатів, отриманих на виборах опонентами, блокування роботи представників від інших партій тощо.

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"Адже сукупність рішень виборчих комісій через призначення представників правлячої партії на керівні посади в цих комісіях є очевидним зловживанням владою", — кажуть у партії.

У партії зауважили, що все це відбувається на тлі необґрунтованої лібералізації права зміни виборчої адреси без мотивованої заяви та надання підтверджувальних документів, а також змін до форми протоколу про підрахунок голосів виборців.

"Останній може бути виготовлений комісією самостійно та не містити жодних засобів захисту. У підсумку це ставить під сумнів можливість проведення вільних, демократичних та справедливих місцевих виборів", — вважають у політичній силі.

Партія "Пропозиція" наголошує: подібний розподіл — кричуще порушення міжнародних виборчих стандартів, закріплених у Загальній декларації прав людини, Першому протоколі до Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, Міжнародному пакті про громадські та політичні права, Кодексі належної практики у виборчих справах, ухваленому Венеціанською комісією, тощо.

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"Рішення Центральної виборчої комісії вкотре продемонструвало, що цей орган не тільки повністю підконтрольний чинній владі і був сформований винятково з позиції політичної доцільності, а й не здатний гарантувати проведення вільних та чесних виборів у країні", — йдеться в заяві.

"Пропозиція" вимагає від влади зупинити ганебну практику використання державних органів для досягнення політичних цілей та припинити спроби встановити тотальний контроль над виборчим процесом.

Також у політсилі наголошують на необхідності створити рівні умови для всіх учасників виборчого процесу, незалежно від їхньої партійної приналежності, та внести зміни до виборчого законодавства, які унеможливлять подібні зловживання.

"Пропозиція" звернулася до дипломатичних представництв міжнародних партнерів України, міжнародних правозахисних організацій із проханням посилити моніторинг порушення чинною владою прав та свобод людини і громадянина в Україні, перевищення центральною владою своїх конституційних повноважень та згортання процесів демократизації, зокрема стосовно організації місцевих виборів, що суперечить Конституції України та взятим Україною на себе зобов’язанням, передбаченим Угодою про Асоціацію з ЄС.

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