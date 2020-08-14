Зеленский распорядился направить гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от взрыва в Бейруте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Документ предусматривает, что Украина направит Ливана груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрута.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

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Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

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