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Зеленский распорядился направить гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от взрыва в Бейруте

Зеленский распорядился направить гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от взрыва в Бейруте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Документ предусматривает, что Украина направит Ливана груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрута.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Бейруте: за материальной помощью в посольство обратились 56 граждан Украины, - Кулеба

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Ливана уходит в отставку после акций протеста из-за масштабного взрыва в порту Бейрута

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Ливан (126) гуманитарная помощь (1269)


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Топ комментарии
+27
двд диски со сватами отправил?
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14.08.2020 16:08 Ответить
+17
Почему долларовый мальтимиллионер зеленский не отправит помощь ливану за свой счет?! Сколько еще эта криворогульная скотина будет пиарится за счет нищего народа?
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14.08.2020 16:16 Ответить
+9
хм.. деньги будут на гуманитарку с коронавирного фонда !?
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14.08.2020 16:12 Ответить
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двд диски со сватами отправил?
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14.08.2020 16:08 Ответить
что за транжирство?! видеокассеты формата VHS!!!
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14.08.2020 16:19 Ответить
тогда можно вобще ссылку на торрент отправить
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14.08.2020 16:22 Ответить
платить за интернет???? тогда уж отправить краткое содержание всех серий на бумажке в бутылке по морю!
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14.08.2020 16:30 Ответить
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14.08.2020 19:48 Ответить
молодец! - малоросня оплатит...
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14.08.2020 16:09 Ответить
Не, малоросня любит, чтобы её гуманитарили все подряд. А если государство помогает кому-то, кто оказался во внезапной беде - то высраться ртом по этому поводу в своём государстве - свята справа.
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14.08.2020 16:13 Ответить
Судячи по твоєму прапорцю ти знаходишся в Польщі і податки в український бюджет не платиш.Тому,будь ласка,засунь собі в дупу свої поради куди витрачати бюджетні кошти.
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14.08.2020 17:12 Ответить
Просто притрушена істота.
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14.08.2020 16:12 Ответить
і це не цукрова пудра...
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14.08.2020 16:20 Ответить
хм.. деньги будут на гуманитарку с коронавирного фонда !?
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14.08.2020 16:12 Ответить
Почему долларовый мальтимиллионер зеленский не отправит помощь ливану за свой счет?! Сколько еще эта криворогульная скотина будет пиарится за счет нищего народа?
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14.08.2020 16:16 Ответить
👏👏👏😊Тому, що завдання стоїть не Лівану допомогти, а піар зробити по можливості бабло відмити. Зєлєнского вочевидь надихнула кацапська "допомога" італійцям в розпал пандемії.
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14.08.2020 17:10 Ответить
Его сегодня много день видосика и все о не очем
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14.08.2020 16:17 Ответить
Не здивуюсь якщо направлять в Лівію.
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14.08.2020 16:19 Ответить
Какая разніца?
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14.08.2020 17:13 Ответить
взял под личный контроль
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14.08.2020 16:24 Ответить
а помощь окажется в омане
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14.08.2020 16:29 Ответить
преЗЕрватив щедрый,кули...
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14.08.2020 16:34 Ответить
Нафига? Ливан от Одэрбэйджана тоже получил 1 млн.$ хотя воевал в Карабахе против(??) Эти арабы и другие арабохаи ,живущии в ШадЭрэ=Ставрополе(Сатурналии) и вЯкубе(Кубань),стрелявшие по жилым домам в Баку(1990г.) еще свое не получили.
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14.08.2020 16:35 Ответить
ФБР селитрой не занимается, может это наши склады никак довзрываться не могут
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14.08.2020 16:38 Ответить
Це якраз те чим президент повинен займатися. Нещасна країна.
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14.08.2020 16:51 Ответить
Злые вы. Просто он добрый и душевный наш "нелохкакойнибудь". А у вас сердца нет!
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14.08.2020 17:08 Ответить
Членограй решил за счёт украинцев забецать себе рекламу
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14.08.2020 17:21 Ответить
Средства , наверное, со своих личных - офшорных, украденых в привате выделил?
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14.08.2020 17:31 Ответить
Да не оскудеет рука дающего, в горе и радости в нищете и богатстве.
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14.08.2020 17:47 Ответить
"Зеленский распорядился..." До чего же все эти вдруг появившиеся за последний год "распорядился", "дал поручение","взял под личный контроль" напоминают лексикон обслуги кремлевского царька.
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14.08.2020 19:27 Ответить
Янелох в усьому копіює ху#ла.
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14.08.2020 20:04 Ответить
молодцы, всё верно.
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15.08.2020 04:54 Ответить
Ну от і скажіть тепер зебіли, хіба ваш Клоун не дебіл? В мене на Закарпатті вже два роки як дорогу наполовину змило паводком, а Воно направляє допомогу ліванцям.
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15.08.2020 08:38 Ответить
 
 