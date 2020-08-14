УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8152 відвідувача онлайн
Новини
1 611 31

Зеленський розпорядився направити гуманітарну допомогу Лівану, постраждалому від вибуху в Бейруті

Зеленський розпорядився направити гуманітарну допомогу Лівану, постраждалому від вибуху в Бейруті

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці" № 319/2020.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Бейруті: по матеріальну допомогу в посольство звернулися 56 громадян України, - Кулеба

Як повідомлялося, серія потужних вибухів прогриміла 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.

Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Ліван (122) гуманітарна допомога (1007)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
двд диски со сватами отправил?
показати весь коментар
14.08.2020 16:08 Відповісти
+17
Почему долларовый мальтимиллионер зеленский не отправит помощь ливану за свой счет?! Сколько еще эта криворогульная скотина будет пиарится за счет нищего народа?
показати весь коментар
14.08.2020 16:16 Відповісти
+9
хм.. деньги будут на гуманитарку с коронавирного фонда !?
показати весь коментар
14.08.2020 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
двд диски со сватами отправил?
показати весь коментар
14.08.2020 16:08 Відповісти
что за транжирство?! видеокассеты формата VHS!!!
показати весь коментар
14.08.2020 16:19 Відповісти
тогда можно вобще ссылку на торрент отправить
показати весь коментар
14.08.2020 16:22 Відповісти
платить за интернет???? тогда уж отправить краткое содержание всех серий на бумажке в бутылке по морю!
показати весь коментар
14.08.2020 16:30 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2020 19:48 Відповісти
молодец! - малоросня оплатит...
показати весь коментар
14.08.2020 16:09 Відповісти
Не, малоросня любит, чтобы её гуманитарили все подряд. А если государство помогает кому-то, кто оказался во внезапной беде - то высраться ртом по этому поводу в своём государстве - свята справа.
показати весь коментар
14.08.2020 16:13 Відповісти
Судячи по твоєму прапорцю ти знаходишся в Польщі і податки в український бюджет не платиш.Тому,будь ласка,засунь собі в дупу свої поради куди витрачати бюджетні кошти.
показати весь коментар
14.08.2020 17:12 Відповісти
Просто притрушена істота.
показати весь коментар
14.08.2020 16:12 Відповісти
і це не цукрова пудра...
показати весь коментар
14.08.2020 16:20 Відповісти
хм.. деньги будут на гуманитарку с коронавирного фонда !?
показати весь коментар
14.08.2020 16:12 Відповісти
Почему долларовый мальтимиллионер зеленский не отправит помощь ливану за свой счет?! Сколько еще эта криворогульная скотина будет пиарится за счет нищего народа?
показати весь коментар
14.08.2020 16:16 Відповісти
👏👏👏😊Тому, що завдання стоїть не Лівану допомогти, а піар зробити по можливості бабло відмити. Зєлєнского вочевидь надихнула кацапська "допомога" італійцям в розпал пандемії.
показати весь коментар
14.08.2020 17:10 Відповісти
Его сегодня много день видосика и все о не очем
показати весь коментар
14.08.2020 16:17 Відповісти
Не здивуюсь якщо направлять в Лівію.
показати весь коментар
14.08.2020 16:19 Відповісти
Какая разніца?
показати весь коментар
14.08.2020 17:13 Відповісти
взял под личный контроль
показати весь коментар
14.08.2020 16:24 Відповісти
а помощь окажется в омане
показати весь коментар
14.08.2020 16:29 Відповісти
преЗЕрватив щедрый,кули...
показати весь коментар
14.08.2020 16:34 Відповісти
Нафига? Ливан от Одэрбэйджана тоже получил 1 млн.$ хотя воевал в Карабахе против(??) Эти арабы и другие арабохаи ,живущии в ШадЭрэ=Ставрополе(Сатурналии) и вЯкубе(Кубань),стрелявшие по жилым домам в Баку(1990г.) еще свое не получили.
показати весь коментар
14.08.2020 16:35 Відповісти
ФБР селитрой не занимается, может это наши склады никак довзрываться не могут
показати весь коментар
14.08.2020 16:38 Відповісти
Це якраз те чим президент повинен займатися. Нещасна країна.
показати весь коментар
14.08.2020 16:51 Відповісти
Злые вы. Просто он добрый и душевный наш "нелохкакойнибудь". А у вас сердца нет!
показати весь коментар
14.08.2020 17:08 Відповісти
Членограй решил за счёт украинцев забецать себе рекламу
показати весь коментар
14.08.2020 17:21 Відповісти
Средства , наверное, со своих личных - офшорных, украденых в привате выделил?
показати весь коментар
14.08.2020 17:31 Відповісти
Да не оскудеет рука дающего, в горе и радости в нищете и богатстве.
показати весь коментар
14.08.2020 17:47 Відповісти
"Зеленский распорядился..." До чего же все эти вдруг появившиеся за последний год "распорядился", "дал поручение","взял под личный контроль" напоминают лексикон обслуги кремлевского царька.
показати весь коментар
14.08.2020 19:27 Відповісти
Янелох в усьому копіює ху#ла.
показати весь коментар
14.08.2020 20:04 Відповісти
молодцы, всё верно.
показати весь коментар
15.08.2020 04:54 Відповісти
Ну от і скажіть тепер зебіли, хіба ваш Клоун не дебіл? В мене на Закарпатті вже два роки як дорогу наполовину змило паводком, а Воно направляє допомогу ліванцям.
показати весь коментар
15.08.2020 08:38 Відповісти
 
 