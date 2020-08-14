Общенациональная забастовка для смены власти в Беларуси является идеальным вариантом, - Шевченко

Общественный активист и внештатный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко считает, что протестная акция в Беларуси выходит на финишную прямую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Протестная акция в Беларуси выходит, как мне кажется, на финишную прямую и они добиваются своих требований путём общенациональной забастовки, которая стала возможной в результате общенационального единства.

Это идеальный вариант в нынешних условиях, таких как отсутствие лидеров, отсутствие своего Майдана и той Территории свободы, которая могла бы стать субъектным центром всего сопротивления.

На сегодняшний день к забастовке подключились практически все самые крупные предприятия страны, включая БЕЛАЗ, Гродно-Азот, БелАЭС, МТЗ, Гомельский мясокомбинат и многие другие. Также сегодня в 12:30 объявляет забастовку метрополитен Минска. Не могут позволить себе бастовать медики, но по несколько раз в день они выходят на улицы у своих больниц и также проводят акции протеста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси

Он продолжил: "И всё это очень здорово! Беларусы показали всему миру и в первую очередь россиянам, что против диктатуры "царя", против бесчинств, убийств и издевательств со стороны силовых структур можно и нужно бороться.

Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".

Также читайте: В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы