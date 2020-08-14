Общенациональная забастовка для смены власти в Беларуси является идеальным вариантом, - Шевченко
Общественный активист и внештатный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко считает, что протестная акция в Беларуси выходит на финишную прямую.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Протестная акция в Беларуси выходит, как мне кажется, на финишную прямую и они добиваются своих требований путём общенациональной забастовки, которая стала возможной в результате общенационального единства.
Это идеальный вариант в нынешних условиях, таких как отсутствие лидеров, отсутствие своего Майдана и той Территории свободы, которая могла бы стать субъектным центром всего сопротивления.
На сегодняшний день к забастовке подключились практически все самые крупные предприятия страны, включая БЕЛАЗ, Гродно-Азот, БелАЭС, МТЗ, Гомельский мясокомбинат и многие другие. Также сегодня в 12:30 объявляет забастовку метрополитен Минска. Не могут позволить себе бастовать медики, но по несколько раз в день они выходят на улицы у своих больниц и также проводят акции протеста".
Он продолжил: "И всё это очень здорово! Беларусы показали всему миру и в первую очередь россиянам, что против диктатуры "царя", против бесчинств, убийств и издевательств со стороны силовых структур можно и нужно бороться.
Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»
РЕСПЕКТ.
вот те охренеют конечно..
«16:52, 14 августа 2020
Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию - воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ew-005de#2536a125 FlightRadar .
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE в пятницу, 14 августа, вылетел из белорусской столицы около 10:14 по местному времени и спустя полтора часа совершил посадку в Рязанской области в районе авиабазы Дягилево. Через три часа после прибытия, в 14:20, транспортник выдвинулся в обратном направлении и около 15:41 вернулся в Минск.»
?!
на московскую скорее всего, но они может быть этого еще не знают..
Останется Лукашенко - будет жесткий пакет санкций от Запада, который вынудит его ножки расцеловывать *****.
Уйдет Лукашенко - ну Тихановская, или еще кто там, еще быстрее сольёт Беларусь, в "Союзное государство".
Білоруси у ці п'ять днів заглянули у своє майбутнє з «русскім міром».
І я, на 100% згоден з Шевченком:
«Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»
Ну уйдет, дальше ЧТО?!
Там все сказано.
Ці "експерти" - невігласи, які ні на барикадах не були, ні на війні.
Ми у лютому 2014 на Майдані прагнули тільки одного - повалення кривавого зЕка.
Сподівались, що усунувши цю тупоголову наволоч, відкриємо шлях до свободи.
Але ніхто тоді не знав напевно що нас чекає далі.
Якийсь час 18 лютого здавалось, що ще хвилин 20, і нас розчавлять.
Але якось з Божою поміччю встояли.
Свобода дорожча за миску гарантованої баланди.
Навіть якщо баланда з приварком і бацилою.
Движения на проспекте Независимости сейчас возобновлено. Толпа скандирует "Разговор! Разговор!".
На памятник у Дома Правительства повесили плакат "Тихановская - президент и Верховный главнокомандующий Республики Беларусь".
При этом с окраины Минска из Уручья сейчас в центр города выдвинулась большая колонна военных. По проспекту Независимости едет техника силовиков, автомобили сигналят. Замечены водометы. Интернет в городе снова отключен.
Інфляція, деребан, падіння рівня життя, томас і гей-паради?