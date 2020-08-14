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Новости Революция в Беларуси
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Общенациональная забастовка для смены власти в Беларуси является идеальным вариантом, - Шевченко

Общенациональная забастовка для смены власти в Беларуси является идеальным вариантом, - Шевченко

Общественный активист и внештатный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко считает, что протестная акция в Беларуси выходит на финишную прямую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Шевченко отметил: "Протестная акция в Беларуси выходит, как мне кажется, на финишную прямую и они добиваются своих требований путём общенациональной забастовки, которая стала возможной в результате общенационального единства.

Это идеальный вариант в нынешних условиях, таких как отсутствие лидеров, отсутствие своего Майдана и той Территории свободы, которая могла бы стать субъектным центром всего сопротивления.

На сегодняшний день к забастовке подключились практически все самые крупные предприятия страны, включая БЕЛАЗ, Гродно-Азот, БелАЭС, МТЗ, Гомельский мясокомбинат и многие другие. Также сегодня в 12:30 объявляет забастовку метрополитен Минска. Не могут позволить себе бастовать медики, но по несколько раз в день они выходят на улицы у своих больниц и также проводят акции протеста".

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Он продолжил: "И всё это очень здорово! Беларусы показали всему миру и в первую очередь россиянам, что против диктатуры "царя", против бесчинств, убийств и издевательств со стороны силовых структур можно и нужно бороться.

Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".

Также читайте: В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы

Автор: 

Беларусь (7937) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+10
Думаю , что их обманут . Усатого заменят на усатого из раши .
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14.08.2020 17:28 Ответить
+4
Я дико извиняюсь конечно, но при чём тут супер-агент всех времён и народов Шевченко?... Он уже всю коррупцию в Украине победил или только виртуально?
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14.08.2020 17:26 Ответить
+3
Они забыли о покрышках и АвтоМайдане .
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14.08.2020 17:26 Ответить
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"И всё это очень здорово! Беларусы показали всему миру и в первую очередь россиянам, что против диктатуры "царя", против бесчинств, убийств и издевательств со стороны силовых структур можно и нужно бороться.
Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»

РЕСПЕКТ.
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14.08.2020 17:26 Ответить
Думаю , что их обманут . Усатого заменят на усатого из раши .
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14.08.2020 17:28 Ответить
многие сами туда хотят, а многих да - поставят перед фактом..
вот те охренеют конечно..
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14.08.2020 17:31 Ответить
А от Ви не хрєнєєтє зараз від отакого:
«16:52, 14 августа 2020
Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию - воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ew-005de#2536a125 FlightRadar .
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE в пятницу, 14 августа, вылетел из белорусской столицы около 10:14 по местному времени и спустя полтора часа совершил посадку в Рязанской области в районе авиабазы Дягилево. Через три часа после прибытия, в 14:20, транспортник выдвинулся в обратном направлении и около 15:41 вернулся в Минск.»

?!
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14.08.2020 17:36 Ответить
Ну вагнеровцев Лука отдал хйлу, и что?
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14.08.2020 18:02 Ответить
Взимку 2014 такими рейсами з параші возили осколкові гранати і парашних стрілків.
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14.08.2020 18:17 Ответить
Вам ніхто не забороняє так думати.
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14.08.2020 17:32 Ответить
Они забыли о покрышках и АвтоМайдане .
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14.08.2020 17:26 Ответить
Я дико извиняюсь конечно, но при чём тут супер-агент всех времён и народов Шевченко?... Он уже всю коррупцию в Украине победил или только виртуально?
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14.08.2020 17:26 Ответить
Власть белорусы сменят - сомнений нет !
на московскую скорее всего, но они может быть этого еще не знают..

Общенациональная забастовка для смены власти в Беларуси является идеальным вариантом, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4805
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14.08.2020 17:29 Ответить
Да, а чем все это обернется для Украины? Вот в чем вопрос!
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14.08.2020 17:32 Ответить
Еще несколько дивизий *****, на границе Украины в Черниговской, Житомирской, Ривненской и Волынской областей.
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14.08.2020 17:46 Ответить
Щойно дивився тепеканал,де ведуча так пристрасно запитувала білоруського опозиціонера (який звісно за кордоном) - так хто ж виграє,Лукашенко чи народ?..Хотілось би відповісти,опираючись на власний майданівський досвід - якщо народ виграє - то програє,якщо програє - то виграє...Ось такі цікаві парадокси **********...
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14.08.2020 17:33 Ответить
Питання там просте: Чи виграє, а чи програє в Білорусі «русскій мір».
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14.08.2020 17:39 Ответить
Похоже выиграет в любом случае.
Останется Лукашенко - будет жесткий пакет санкций от Запада, который вынудит его ножки расцеловывать *****.
Уйдет Лукашенко - ну Тихановская, или еще кто там, еще быстрее сольёт Беларусь, в "Союзное государство".
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14.08.2020 17:43 Ответить
Ні.
Білоруси у ці п'ять днів заглянули у своє майбутнє з «русскім міром».
І я, на 100% згоден з Шевченком:
«Я не знаю, чем на самом деле всё это закончится. Равно как и понятия не имею о том, кто станет следующим президентом Беларуси в случае новых выборов и, главное, каким будет его отношение к Украине. Но наблюдая самоотверженную борьбу белорусов, их стремление жить в свободном, цивилизованном, демократическом государстве, я надеюсь, что дальнейшее развитие Беларуси будет иметь проевропейскую направленность, а это значит, что в лице соседней страны мы получим не возможную угрозу и поддержку российской оккупации, а надёжного и равноправного партнёра".Источник: https://censor.net/n3213872»
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14.08.2020 18:04 Ответить
Так у них даже требования не сформированы, требуют чтобы Лукашенко ушел.
Ну уйдет, дальше ЧТО?!
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14.08.2020 17:39 Ответить
Дочитай текст новини до кінця.
Там все сказано.
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14.08.2020 18:06 Ответить
Посмотрел бы я нас эксперты, если бы на страшном суде вам предложили жить в АДУ или в неизвестном месте.
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14.08.2020 17:42 Ответить
В невідомому місці тоді звісно. Бо є шанс що буде краще за пекло, а гірше все одно не буде.
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14.08.2020 18:00 Ответить
Не зважайте на нерозумних і недосвідчених.
Ці "експерти" - невігласи, які ні на барикадах не були, ні на війні.
Ми у лютому 2014 на Майдані прагнули тільки одного - повалення кривавого зЕка.
Сподівались, що усунувши цю тупоголову наволоч, відкриємо шлях до свободи.
Але ніхто тоді не знав напевно що нас чекає далі.
Якийсь час 18 лютого здавалось, що ще хвилин 20, і нас розчавлять.
Але якось з Божою поміччю встояли.
Свобода дорожча за миску гарантованої баланди.
Навіть якщо баланда з приварком і бацилою.
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14.08.2020 18:28 Ответить
Если уйдет Лука, то встанет ВЕСЬ НАРОД БЕЛОРУССИИ И ЧУЖОГО ОНИ НЕ ПУСТЯТ.Все в их руках -не проспать момент истины!
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14.08.2020 17:44 Ответить
Эти тупорылые сябри хотят что бы заводы скупили русские или европейцы, а они остались без работы?
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14.08.2020 17:44 Ответить
На чужих ошибках никто не учится.
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14.08.2020 17:47 Ответить
Мені одне цікаво - вони очікували, що тарган програє і тому сиділи тихенько собі до виборів? Смішні люди.
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14.08.2020 17:56 Ответить
Это везде в мире идеальное средство, поэтому давно пора, чтоб США забыли про выборы, а меняли власть только забастовками и майданами.
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14.08.2020 18:14 Ответить
Подождем когда эти бастуны в конце месяца придут за зарплатой!!
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14.08.2020 18:37 Ответить
ты тут за оплату постишь?
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14.08.2020 18:41 Ответить
та нет, просто констатирую всем хорошо известный факт! ты реально думаешь что власти бастунам типа не отомстят? сделают вид что ничего не было?! я так не думаю даже более того уверен что все бастуны свое получат!! а некоторых так вообще уволят!!
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14.08.2020 18:43 Ответить
ты прямо как та Кассандра. Знаешь, что с ней сделал Аякс?
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14.08.2020 18:55 Ответить
тут не надо быть касандрой, мои предположения в пределах элементарной логики! любая власть будет стараться ликвидировать угрозу для себя!! так что кто бы не пришел к власти (останется лкушенко или будет кто то новый) система будет работать одинаково, а именно репресировать всех тех кто посмел поднять голову против власти!!
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14.08.2020 19:01 Ответить
Две многотысячных колонны - работников Минского тракторного завода и участников шествия против насилия - объединились, перекрыли проспект Независимости и подошли к дому правительства. Как сообщает телеканал Белсат, у дома правительства девушки из числа участниц акции, бросились с цветами целовать сотрудников ОМОНа, охраняющих вход в здание.
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14.08.2020 18:40 Ответить
К Дому правительства в Минске, возле которого собралась многотысячная толпа протестующих, были стянуты военнослужащие внутренних войск. Они оттеснили протестующих подальше с площади. Пока все проходит без применения силы.
Движения на проспекте Независимости сейчас возобновлено. Толпа скандирует "Разговор! Разговор!".
На памятник у Дома Правительства повесили плакат "Тихановская - президент и Верховный главнокомандующий Республики Беларусь".
При этом с окраины Минска из Уручья сейчас в центр города выдвинулась большая колонна военных. По проспекту Независимости едет техника силовиков, автомобили сигналят. Замечены водометы. Интернет в городе снова отключен.
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14.08.2020 18:42 Ответить
Беларусы не дайте себя обмануть. Есть опасение, что "руssский мир" подсунет вам своего кандидата, как Украине подсунули Зеленского с Ермаком.
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14.08.2020 18:57 Ответить
Білорусам пізно вже щось робити. Який би не був фінал, Білорусь в кінцевому результаті стане частиною кацапії. І через яких-небуть 50 років білоруська мова залишиться тільки в книжках.
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14.08.2020 19:03 Ответить
А що потім?
Інфляція, деребан, падіння рівня життя, томас і гей-паради?
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14.08.2020 19:46 Ответить
 
 