Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, - Офис Президента

Руководство Офиса президента Украины не проводило никаких встреч с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса, информирует Цензор.НЕТ.

"Просто проверьте - не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт zn.ua. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК - всего этого не было. Ваши источники вас обманули", - сказано в сообщении.

"Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институт имеет все, что необходимо для самостоятельной работы", - подчеркивают в Офисе.

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Ранее издание zn.ua сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы провел встречу с главой ЦИК Олегом Диденко, секретарем ЦИК Еленой Гатауллиной и еще тремя членами комиссии, на которой потребовал от них написать заявления об отставке, поскольку они являются "людьми Богдана". По данным издания, члены ЦИК отказались выполнять требование.

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