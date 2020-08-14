Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, - Офис Президента
Руководство Офиса президента Украины не проводило никаких встреч с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса, информирует Цензор.НЕТ.
"Просто проверьте - не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт zn.ua. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК - всего этого не было. Ваши источники вас обманули", - сказано в сообщении.
"Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институт имеет все, что необходимо для самостоятельной работы", - подчеркивают в Офисе.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак требует от людей Богдана уволиться из ЦИК, - СМИ
Ранее издание zn.ua сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы провел встречу с главой ЦИК Олегом Диденко, секретарем ЦИК Еленой Гатауллиной и еще тремя членами комиссии, на которой потребовал от них написать заявления об отставке, поскольку они являются "людьми Богдана". По данным издания, члены ЦИК отказались выполнять требование.
Также на Цензор.НЕТ: Богдан о поджоге "Теслы": Расцениваю это как угрозу от власти
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отара овечок і кіз на поляні
Зібралась обрати собі ватажка,
Бо попередній був досить поганий.
А це процедура доволі важка.
І тут почалося:
- Обрати нового,
Що мекає добре і в світі бував.
Відомий козел,
нема краще за нього,
- Один із баранів запропонував.
-Так він же чужинець з чужого кварталу,
Та ще й безбородий, - сказала коза,
А це неприйнятно для всього загалу,
- Продовжила далі коза-дереза.
Та стадо баранів козу не почуло.
Під галас і гамір обрали козла.
-Відправлю, - сказав він, - погане в минуле.
Не буде ні бійок, не буде ні зла.
Усі пасовиська належать отарі.
І кожен отримає долю свою.
А всі ненажери отримають кару.
І кожен побачить і долю мою…
-І всі розійшлися, і стали чекати,
Що владу, нарешті, одержить закон,
Що можна спокійно травичку щипати.
І без суперечок, і без перепон.
Та тільки в отарі не стало спокою.
Чужинець прийшов і настала біда.
Отару чужинців привів за собою.
І в бідних баранів пропала їда.
Чужинець віддав чужакам пасовиська,
Які годували баранів і кіз.
А ті охорону поставили близько,
Щоб більше ніхто з баранів не проліз.
А потім і зовсім покірним баранам
Не стало і місця в кошарі своїй.
І довелось їм піти до паркану,
І вести за місце жорстокі бої.
Барани, нарешті, згадали про роги.
І царство чужинців добігло кінця.
Їх вигнали геть і пропали тривоги.
Прогнали також і козла-брехунця.
Ось так закінчилась повчальна подія
. Все ледь зупинилось від лиха за крок.
Та все ж залишається певна надія,
Що стадо баранів засвоїть урок.
І можна порадити бідним баранам:
Щоб їм позбавлятись від лиха і зла,
І щоб не займатися самообманом,
То не обирати чужого козла.
11.08. 2020 року, м. Чернігів, Іванов Анатолій Григорович
Потому война лучше мира с парашкой, потому что мир при "мире" только хуже.Парашка всегда и постоянно выделяет деньги для постоянной постройки узкого коридора для зебила чтобы он бежал в узком пространстве в парашкинскую сторону.
Просить парашку или требовать прекратить этим заниматься БЕСПОЛЕЗНО, дурак понимает только язык "*******". Парашку нужно просто развалить на части. Перемирие которое учудил квартальский придурок есть его приговор. Это постоянно кацапское сверло, которое постоянно направлено в его жопу, чтобы оттуда крутить придурком как сверло покрутитися.
Этот недоразвитый мазохист зебил перемирием настраивает сверло себе в жопу, вместо чтобы его уничтожить. Потому пора выносить.
Где постоянная война, которая ЛУЧШЕ МИРА С ЪПАНУТОЙ НА ПОРАБОЩЕНИЕ президентского места парашкой. И которая НИКОГДА без развала не откажется от этого направления.
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona КОРОНАВИРУС
Титушко стал вице-президентом UF MMA в Киевской области. Но это не точно
Вадим Титушко, от чьего имени образовался негативный термин «титушки», возглавил Федерацию боев без правил (UF MMA) в Киевской области. Об этом сообщили в группе Белоцерковской федерации
Перед каждым броском говном жонглируют.
Жанр требует.
Зебіли ж бо: характерною ознакою кожного упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня
Очередной предатель в истории украины- зеленский который мудак.
Украинцы выигрывают битвы но проигрывают войны. Изза предателей.И сегодня этим особым отборным предателем является зе. Который за крутку его говнокино и говноквартала по параша-тв обменял на проиграш в войне.
СБУ это отдел фсб. Ермак отрабатывает компромат на пару мешков кокса полученный в омане.
Для краткосрочного популизма до 24года, зебил деиндустриализирует и распродает украину под ноль и добирает кредиты до небес. Исполняет фсб операцию капитуляции под видом перемирия и "лишьбынестреляли" и публикации фсб методичек "обестреловнебыло".Когда у кацапов деньги кончились и нужно избавиться от чекисткого ига.
Пожелтевшее гавно на вынос, квартал уничтожить. Кацапов в ап(уруский, татаров, ермак) и армии(таран, хомчак илловайский) слишком много стало. Легче избавиться от дурака и его фсб торчков одним махом.
С новыми тяжело не только украинскому народу. С новыми тяжело и чекистам. Новые ведь не понимают как это нужно по чекистки правильно наъпывать украину.А старые такие как татаров это понимают. Потому более лютой ъни которую можно допустить, это допустить по линии профессонального чекиста и диверсанта портнова татарова.
Татарова на обнуление на хрещатике.
Агентам Кремля верить нельзя.
Для лохобанов, выборы идут
И за ето придется отвечать перед судом после окончания каденции Зеленского.
Зе с пенсионерами проедает почки ваших детей и внуков.
Зе поднимает зарплатный минимум с воздуха, за счет почек ваших детей и внуков. Экономика валится, а он ДОБИРАЕТ И ДОБИРАЕТ, чтобы будущие такие дураки как он при падении экономики добирали еще больше кредитов.Кредит на кредите кредитом погоняет - это политика зеленского. Добрал миллиардов долларов в золото-в.фонд за 7% вместо 1%как пети давали.
Производства все меньше, уничтоженных приватизацией предприятий для уничтожения(а не для развития) ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.Зе это ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ и превращения городов в депрессивные спальные районы, с заложенными почками всех их жильцов и проданной землей международным финансовым мафиям. Фсб диверсант уруский под видом улучшения хочет добить все предприятия которые сложились, под видом вышли из оборонки или обнулились, но их можно было если такой как лукашенко поднять. Но зебил ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ.Ни танка в всу или в тайланд, ни самолета из антонова и хапп, минобороны откат на откате. Краз нужно вернуть под крышу государства, живаго его с банком банкротит, чтобы сбу не отжало и ничего не вкладывает в развитие, потому что фсб-сбу перепишут регистрацию и все отожмут.
НА вынос, кацапов в ап слишком много, которые и устроили имитацию перемирия для капитуляции украины, когда у кацапов деньги кончились на войну под видом "лишьбынестреляли" и липовыми фсб-сводками "обстреловнебыло". ЗЕбил больше кацапов стал слушать, чем украинский народ, потому оно уже пожелтело, в концу осени оно будет цвета гавна. Но к осени нужно уже переизбрать порошенка.
А зеблу высшу.ю меру за предательство украины на высшем посту по ст 111(тотальная сдача украины) и весь квартал, изза которого он продал украинуобнулить.
Зебил ПОЛНОСТЬЮ ПОД КОНТРОЛЕМ ЧЕКИСТОВ, они даже назначили из кремля татарова, чтобы тот не обманывал чекистов.
ЛЖИВУЮ КАЦАПСКУЮ ЗЕ-СВИНО-ЗЕ-СОБАКУ ПОД ЗАМЕНУ.