Єрмак не вимагав, щоб "люди Богдана" звільнялися з ЦВК, - Офіс президента

Керівництво Офісу президента України не проводило ніяких зустрічей із представниками Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це інформує пресслужба Офісу, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто перевірте - не було зустрічей в Офісі президента або десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт zn.ua. Ніяких команд, спроби втрутитися чи іншого такого спілкування з членами ЦВК - усього цього не було. Ваші джерела вас обдурили", - сказано в повідомленні.

"Центральна виборча комісія є незалежним органом і як інститут має все, що необхідно для самостійної роботи", - наголошують в Офісі.

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Раніше видання zn.ua повідомило, що глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито провів зустріч із головою ЦВК Олегом Діденком, секретарем ЦВК Оленою Гатаулліною і ще трьома членами комісії, на якій зажадав від них написати заяви про відставку, оскільки вони є "людьми Богдана". За даними видання, члени ЦВК відмовилися виконувати вимогу.

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