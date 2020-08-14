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Новини
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Єрмак не вимагав, щоб "люди Богдана" звільнялися з ЦВК, - Офіс президента

Єрмак не вимагав, щоб

Керівництво Офісу президента України не проводило ніяких зустрічей із представниками Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це інформує пресслужба Офісу, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто перевірте - не було зустрічей в Офісі президента або десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт zn.ua. Ніяких команд, спроби втрутитися чи іншого такого спілкування з членами ЦВК - усього цього не було. Ваші джерела вас обдурили", - сказано в повідомленні.

"Центральна виборча комісія є незалежним органом і як інститут має все, що необхідно для самостійної роботи", - наголошують в Офісі.

Читайте на Цензор.НЕТ: Єрмак вимагає від людей Богдана, щоб ті звільнилися з ЦВК, - ЗМІ

Раніше видання zn.ua повідомило, що глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито провів зустріч із головою ЦВК Олегом Діденком, секретарем ЦВК Оленою Гатаулліною і ще трьома членами комісії, на якій зажадав від них написати заяви про відставку, оскільки вони є "людьми Богдана". За даними видання, члени ЦВК відмовилися виконувати вимогу.

Також на Цензор.НЕТ: Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади

Єрмак не вимагав, щоб люди Богдана звільнялися з ЦВК, - Офіс президента 01

ЦВК (1177) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1391) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+19
Цирк уже никому неинтересен .
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14.08.2020 18:47 Відповісти
+19
Ага и брата Ермака убил Порошенко!
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14.08.2020 18:48 Відповісти
+11
Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6963
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14.08.2020 18:52 Відповісти
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Цирк уже никому неинтересен .
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14.08.2020 18:47 Відповісти
Байка... в якій блиск сонячної роси
Отара овечок і кіз на поляні
Зібралась обрати собі ватажка,
Бо попередній був досить поганий.
А це процедура доволі важка.
І тут почалося:
- Обрати нового,
Що мекає добре і в світі бував.
Відомий козел,
нема краще за нього,
- Один із баранів запропонував.
-Так він же чужинець з чужого кварталу,
Та ще й безбородий, - сказала коза,
А це неприйнятно для всього загалу,
- Продовжила далі коза-дереза.
Та стадо баранів козу не почуло.
Під галас і гамір обрали козла.
-Відправлю, - сказав він, - погане в минуле.
Не буде ні бійок, не буде ні зла.
Усі пасовиська належать отарі.
І кожен отримає долю свою.
А всі ненажери отримають кару.
І кожен побачить і долю мою…
-І всі розійшлися, і стали чекати,
Що владу, нарешті, одержить закон,
Що можна спокійно травичку щипати.
І без суперечок, і без перепон.
Та тільки в отарі не стало спокою.
Чужинець прийшов і настала біда.
Отару чужинців привів за собою.
І в бідних баранів пропала їда.
Чужинець віддав чужакам пасовиська,
Які годували баранів і кіз.
А ті охорону поставили близько,
Щоб більше ніхто з баранів не проліз.
А потім і зовсім покірним баранам
Не стало і місця в кошарі своїй.
І довелось їм піти до паркану,
І вести за місце жорстокі бої.
Барани, нарешті, згадали про роги.
І царство чужинців добігло кінця.
Їх вигнали геть і пропали тривоги.
Прогнали також і козла-брехунця.
Ось так закінчилась повчальна подія
. Все ледь зупинилось від лиха за крок.
Та все ж залишається певна надія,
Що стадо баранів засвоїть урок.
І можна порадити бідним баранам:
Щоб їм позбавлятись від лиха і зла,
І щоб не займатися самообманом,
То не обирати чужого козла.
11.08. 2020 року, м. Чернігів, Іванов Анатолій Григорович
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14.08.2020 19:01 Відповісти
Зелегнидам верить - себя не уважать !
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14.08.2020 22:35 Відповісти
Ага и брата Ермака убил Порошенко!
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14.08.2020 18:48 Відповісти
Путы всегда выделяют деньги для получения полного контроля над зебилами.
Потому война лучше мира с парашкой, потому что мир при "мире" только хуже.Парашка всегда и постоянно выделяет деньги для постоянной постройки узкого коридора для зебила чтобы он бежал в узком пространстве в парашкинскую сторону.
Просить парашку или требовать прекратить этим заниматься БЕСПОЛЕЗНО, дурак понимает только язык "*******". Парашку нужно просто развалить на части. Перемирие которое учудил квартальский придурок есть его приговор. Это постоянно кацапское сверло, которое постоянно направлено в его жопу, чтобы оттуда крутить придурком как сверло покрутитися.
Этот недоразвитый мазохист зебил перемирием настраивает сверло себе в жопу, вместо чтобы его уничтожить. Потому пора выносить.
Где постоянная война, которая ЛУЧШЕ МИРА С ЪПАНУТОЙ НА ПОРАБОЩЕНИЕ президентского места парашкой. И которая НИКОГДА без развала не откажется от этого направления.
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15.08.2020 17:39 Відповісти
и в подтверждении своих слов - опять от брата отказался))
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14.08.2020 18:48 Відповісти
Та ми вам, брехунам, віримо.
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14.08.2020 18:49 Відповісти
Дык энто просто была шутка юмора от 95 квартала .
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14.08.2020 18:49 Відповісти
Просто поверьте, не всё так однозначно...
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14.08.2020 18:50 Відповісти
Значить правда.
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14.08.2020 18:50 Відповісти
И НБУ был самостоятельным, а Смолий сам ушёл. Верим конечно.
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14.08.2020 18:51 Відповісти
Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6963
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14.08.2020 18:52 Відповісти
"Просто поверьте.." )
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14.08.2020 18:53 Відповісти
Рафик неувиноуват
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14.08.2020 18:54 Відповісти
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona
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https://twitter.com/Virus19Korona КОРОНАВИРУС


Титушко стал вице-президентом UF MMA в Киевской области. Но это не точно
Вадим Титушко, от чьего имени образовался негативный термин «титушки», возглавил Федерацию боев без правил (UF MMA) в Киевской области. Об этом сообщили в группе Белоцерковской федерации
Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6525
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14.08.2020 18:54 Відповісти
Завгосп канцелярії грає роль президента.
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14.08.2020 18:56 Відповісти
А что скажут члены ЦИК?
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Ермак - "Просто проверьте - не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК"
Єрмак не вимагав, щоб "люди Богдана" звільнялися з ЦВК, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5410
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14.08.2020 18:57 Відповісти
Иуды , паразиты барыги мразные
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14.08.2020 22:38 Відповісти
Одни зеленые бросают в других зеленых зеленое говно.
Перед каждым броском говном жонглируют.
Жанр требует.
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14.08.2020 19:12 Відповісти
І ніякого брата у Єрмака немає!! То фейк!...А може є...
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14.08.2020 19:13 Відповісти
Брехня їх супровлджуює. Чивони поруч з брехнею...
Зебіли ж бо: характерною ознакою кожного упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня
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14.08.2020 19:16 Відповісти
Так практично усі перзиденти під себе змінювали усі ці цики й цирки, тільки реально нічого не змінилось. Просто у різних банд різна безструктурність, а не структура. Може просто ніхто не побудував універсальної структури, як в ЄС, наприклад. Навіть у США президент ставить своїх людей всюди де може.
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14.08.2020 19:24 Відповісти
Це вперше в Україні, коли одна ''партія'' отримала абсолютну владу, зелений більшовизм. Тому не треба розмазувати на всіх президентів. В них можливості захоплювати всі ділянки влади не було. Інша справа, хто дозволив так спаплюжити країну. Український народ, більшість якого складають, як виявилось, совки і бидло.
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14.08.2020 23:03 Відповісти
де Ви бачили партію? В Україні вже давно не було партій. Феодали. Це чергова банда. Так видається, що це зговір олігархів-феодалів, і більш нічого. Такої відвертої хєрні замість партії хіба в країнах третього світу пошукати. Тобто, далі паплюжити й так спаплюжену країну.
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14.08.2020 23:12 Відповісти
Я взяла слово партія в лапки.
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15.08.2020 02:08 Відповісти
Верим. Дерьмак врать не будет.
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14.08.2020 19:28 Відповісти
но и правду вам хрен скажет...
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15.08.2020 23:40 Відповісти
Соня ,сподобилась .Вероятно у неё критические дни. Деньжат срубить захотелось от медиа магнатов-депутатов.Кипучую активность развил депутат после прекрасного отдыха в Бодруме.Сразу проплатил туче клевретов.Даже мне,несведущему заметны стали помои.
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14.08.2020 19:34 Відповісти
vtys мені азіатські базари не цікаві
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14.08.2020 20:01 Відповісти
Він просто "попросив".
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14.08.2020 20:15 Відповісти
Єрамк скажи - Хутін Пуйло!... Або Вовці напиши у текст - інакше вам зеленоїдам вибори не виграти після такого відсторонення від подій в Білорусі
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14.08.2020 20:28 Відповісти
Единожды совравший, кто тебе поверит?
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14.08.2020 20:31 Відповісти
Зе- символ голодомора в украине.Это он и такие как он виновен в голодоморе 1933 и будущих голодоворов.
Очередной предатель в истории украины- зеленский который мудак.
Украинцы выигрывают битвы но проигрывают войны. Изза предателей.И сегодня этим особым отборным предателем является зе. Который за крутку его говнокино и говноквартала по параша-тв обменял на проиграш в войне.
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15.08.2020 17:11 Відповісти
УРА. В нас новий президент--і став ним бивший завхоз ОП єрмак. Бистро ,дешево і сердито--без ніяких фінансових затрат на вибори. Який "розумник" наш лох.
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14.08.2020 20:35 Відповісти
Ермак агент фСБ, при Яныке было такое? Просто дно!!
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14.08.2020 20:49 Відповісти
при яныке второй этаж здания на владимирской в киеве где многие обходят противоположным тратуаром было заселено фсб.
СБУ это отдел фсб. Ермак отрабатывает компромат на пару мешков кокса полученный в омане.

Для краткосрочного популизма до 24года, зебил деиндустриализирует и распродает украину под ноль и добирает кредиты до небес. Исполняет фсб операцию капитуляции под видом перемирия и "лишьбынестреляли" и публикации фсб методичек "обестреловнебыло".Когда у кацапов деньги кончились и нужно избавиться от чекисткого ига.
Пожелтевшее гавно на вынос, квартал уничтожить. Кацапов в ап(уруский, татаров, ермак) и армии(таран, хомчак илловайский) слишком много стало. Легче избавиться от дурака и его фсб торчков одним махом.
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15.08.2020 17:14 Відповісти
Нельзя допускать к власти старых профессионалов. Только новых профессионалов.
С новыми тяжело не только украинскому народу. С новыми тяжело и чекистам. Новые ведь не понимают как это нужно по чекистки правильно наъпывать украину.А старые такие как татаров это понимают. Потому более лютой ъни которую можно допустить, это допустить по линии профессонального чекиста и диверсанта портнова татарова.
Татарова на обнуление на хрещатике.
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15.08.2020 17:19 Відповісти
Мандельвошеские отмазки нихера не катят...
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14.08.2020 21:58 Відповісти
О КАК 1
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14.08.2020 22:34 Відповісти
Ждем подтверждения от ЦИК.
Агентам Кремля верить нельзя.
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14.08.2020 23:24 Відповісти
ЗеГовно выдало порцию ЗеГовна
Для лохобанов, выборы идут
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15.08.2020 13:13 Відповісти
Пошли отмазки.
И за ето придется отвечать перед судом после окончания каденции Зеленского.
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15.08.2020 14:09 Відповісти
зебл ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ
Зе с пенсионерами проедает почки ваших детей и внуков.
Зе поднимает зарплатный минимум с воздуха, за счет почек ваших детей и внуков. Экономика валится, а он ДОБИРАЕТ И ДОБИРАЕТ, чтобы будущие такие дураки как он при падении экономики добирали еще больше кредитов.Кредит на кредите кредитом погоняет - это политика зеленского. Добрал миллиардов долларов в золото-в.фонд за 7% вместо 1%как пети давали.
Производства все меньше, уничтоженных приватизацией предприятий для уничтожения(а не для развития) ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.Зе это ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ и превращения городов в депрессивные спальные районы, с заложенными почками всех их жильцов и проданной землей международным финансовым мафиям. Фсб диверсант уруский под видом улучшения хочет добить все предприятия которые сложились, под видом вышли из оборонки или обнулились, но их можно было если такой как лукашенко поднять. Но зебил ДОБИВАЕТ СТРАНУ ДО РУЧКИ.Ни танка в всу или в тайланд, ни самолета из антонова и хапп, минобороны откат на откате. Краз нужно вернуть под крышу государства, живаго его с банком банкротит, чтобы сбу не отжало и ничего не вкладывает в развитие, потому что фсб-сбу перепишут регистрацию и все отожмут.
НА вынос, кацапов в ап слишком много, которые и устроили имитацию перемирия для капитуляции украины, когда у кацапов деньги кончились на войну под видом "лишьбынестреляли" и липовыми фсб-сводками "обстреловнебыло". ЗЕбил больше кацапов стал слушать, чем украинский народ, потому оно уже пожелтело, в концу осени оно будет цвета гавна. Но к осени нужно уже переизбрать порошенка.
А зеблу высшу.ю меру за предательство украины на высшем посту по ст 111(тотальная сдача украины) и весь квартал, изза которого он продал украинуобнулить.
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15.08.2020 17:10 Відповісти
Ермак не требовал, чтобы "люди Богдана" увольнялись из ЦИК, и государственными должностями не торговал с целью личной наживы, и неhttps://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE завербовали Ермака в Омане, и не присвоили ему псевдоним "Козырь".
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15.08.2020 15:21 Відповісти
Верим ермаку - бо он ваще никада не Оманывет...
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15.08.2020 15:38 Відповісти
Ермак и ъеленский лжет как собака, особенно по фсбешной спецоперации под названием "перемирие" - капитуляция иными словами. Это значит что его полностью покусало чекисткое иго путлера.
Зебил ПОЛНОСТЬЮ ПОД КОНТРОЛЕМ ЧЕКИСТОВ, они даже назначили из кремля татарова, чтобы тот не обманывал чекистов.
ЛЖИВУЮ КАЦАПСКУЮ ЗЕ-СВИНО-ЗЕ-СОБАКУ ПОД ЗАМЕНУ.
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15.08.2020 17:49 Відповісти
перетворили державу на якусь дешеву корпорацію монстрів
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15.08.2020 17:51 Відповісти
Кто тебе агенту ФСБ по кличке Козырь поверит?
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15.08.2020 18:50 Відповісти
а якщо і требовал то все рівно зелепуха прикриє
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15.08.2020 19:49 Відповісти
Нас там нет.
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15.08.2020 20:25 Відповісти
Пан Бутусов. А почніть публікувати інформаці. про маленьких людей. Коли порушуються права простих людей кожен день тисячами. Ніхто цим не цікавиться. І тому це продовжується.
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15.08.2020 21:55 Відповісти
 
 