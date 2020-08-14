ЦИК назначил проведение выборов депутатов районных советов в 119 районах
Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в пятницу приняла решение о проведении 25 октября 2020 года первых выборов депутатов 119 районных советов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
"Решение принято Комиссией с целью обеспечения избирательных прав граждан, придерживаясь принципов и основ избирательного процесса, основываясь на принципе верховенства права", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что в этот день пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
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8 августа ЦИК назначил на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.
Ранее, 17 июля, Верховная Рада приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных. Документом устанавливается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.
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Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что у комиссии возникли сомнения в наличии правовых оснований для назначения выборов районных советов, поскольку, несмотря на создание новых укрупненных районов, предусмотренного Избирательным кодексом решения о создании районных советов не существовало. Кроме того, действующее законодательство не определяет, какой именно орган уполномочен принять решение о создании районных советов и обратиться в ЦИК для назначения первых выборов депутатов райсоветов.
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Кремль сделал ставку на Лукашенко
https://apostrophe.ua/ua/news/economy/taxes/2020-08-14/sobiraetsya-zatyanut-nalogovuyu-petlyu-na-sheyah-ukraintsev-ekonomist-prokommentiroval-zayavleniya-glavyi-gns/206458 переглянути новину українською
Главный налоговик страны Алексей Любченко заявил, что "в стране много денег, особенно у малого бизнеса и мелких фермеров, где можно изъять десятки миллиардов гривен новых налогов".
Экономист Алексей Кущ предполагает, что речь идет об ужесточении налогового давления в стране, об этом он https://censor.net/blogs/3213790/o_stereotipah_bogatstve_ukraintsev_i_fiskalnyh_aktsentah в колонке для "Цензор".
"Тема богатства украинцев в представлении чиновников в общем-то не нова. Я слышал подобные высказывания и в окружении Кучмы, и Ющенко, и Януковича, и Порошенко. Не изменился вектор и сейчас. Это не олигархи богатые, а селяне, обрабатывающие до 10 га земли. Попахивает новой продразверсткой. Хорошая тема - загнать в налоговые долги мелких фермеров и семейные хозяйства накануне открытия рынка земли", - отметил Алексей Кущ.
Экономист рассказал, что "дебютные" идеи налоговиков это: ужесточение применения РРО для малого бизнеса, применение механизма КИК - для среднего. Но основной акцент будет делаться на обложении НДС единоличных фермерских хозяйств: по мнению фискалов, там сокрыто 150-200 млрд грн, и государство планирует изъять шестую часть этих доходов.
"Как "опции", рассматривают возможное повышение налогообложения доходов физлиц, более жесткий налоговый контроль за сдачей недвижимости в аренду, налогообложение торговли на интернет-площадках", - пишет Алексей Кущ.
Он добавляет, что: "перенос акцента налогообложения с труда на капитал и активы (богатство) - это даже не модный тренд, а инстинкт выживания национальных экономик. Тогда почему в Украине продолжают действовать с точностью до наоборот?".
В интервью изданию "LB" глава налоговой Алексей Любченко https://lb.ua/economics/2020/08/11/463659********************************.html заявил , что понятие "скрутки" в Украине перестало существовать на 99%.
В то время, как после скандала ЦИК снизил в 5 раз (!!!) зарплаты членам комиссии, но не всем - заработная плата 9 из 17 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за июль превысила установленные на время карантина ограничения, составив до 194 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.
До завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, зарплаты должностных лиц органов власти в Украине ограничены законом суммой в 47 230 гривен.
Однако в июле только 8 членов Центризбиркома, включая заместителя председателя Виталия Плукаря, получили зарплату в пределах этих ограничений, в то время как остальные 9 - выше.
Председатель комиссии Олег Диденко заработал 70 607 гривен, секретарь Елена Гатауллина - 64 634 гривны, а шесть рядовых членов - от 55 338 до 133 260 гривен за счет отпускных, на которые ограничения по зарплате не распространяются.
Больше всех было начислено зампредседателя ЦИКа Сергею Дубовику - 193 574 гривны, включая отпускные и помощь по временной нетрудоспособности, не подпадающие под ограничения.
Если бы ограничения не были установлены, июльская зарплата членов Центризбиркома была бы выше в среднем на 152,5 тыс. гривен и составила бы от 110 тыс. до 313 тыс. гривен.