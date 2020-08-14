ЦИК назначил проведение выборов депутатов районных советов в 119 районах

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в пятницу приняла решение о проведении 25 октября 2020 года первых выборов депутатов 119 районных советов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение принято Комиссией с целью обеспечения избирательных прав граждан, придерживаясь принципов и основ избирательного процесса, основываясь на принципе верховенства права", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что в этот день пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

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8 августа ЦИК назначил на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Ранее, 17 июля, Верховная Рада приняла постановление №3650 "О создании и ликвидации районов", которым реформируется субрегиональный уровень административно-территориального устройства Украины и вместо существующих 490 районов создается 136 укрупненных. Документом устанавливается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

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Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что у комиссии возникли сомнения в наличии правовых оснований для назначения выборов районных советов, поскольку, несмотря на создание новых укрупненных районов, предусмотренного Избирательным кодексом решения о создании районных советов не существовало. Кроме того, действующее законодательство не определяет, какой именно орган уполномочен принять решение о создании районных советов и обратиться в ЦИК для назначения первых выборов депутатов райсоветов.