ЦВК призначила проведення виборів депутатів районних рад у 119 районах

Центральна виборча комісія України на засіданні в п'ятницю прийняла рішення про проведення 25 жовтня 2020 року перших виборів депутатів 119 районних рад.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення прийнято Комісією з метою забезпечення виборчих прав громадян, дотримуючись принципів і засад виборчого процесу, ґрунтуючись на принципі верховенства права", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року. Передбачено, що в цей день пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім окупованого Криму і непідконтрольних територій Донбасу.

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8 серпня ЦВК призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Раніше, 17 липня, Верховна Рада прийняла постанову №3650 "Про створення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України і замість існуючих 490 районів створюється 136 укрупнених. Документом встановлюється, що межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

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Глава ЦВК Олег Діденко заявив, що в комісії виникли сумніви щодо наявності правових підстав для призначення виборів районних рад, оскільки, незважаючи на створення нових укрупнених районів, передбаченого Виборчим кодексом, рішення про створення районних рад не існувало. Крім того, чинне законодавство не визначає, який саме орган уповноважений прийняти рішення про утворення районних рад і звернутися до ЦВК для призначення перших виборів депутатів райрад.