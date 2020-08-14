ЦВК призначила проведення виборів депутатів районних рад у 119 районах
Центральна виборча комісія України на засіданні в п'ятницю прийняла рішення про проведення 25 жовтня 2020 року перших виборів депутатів 119 районних рад.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення прийнято Комісією з метою забезпечення виборчих прав громадян, дотримуючись принципів і засад виборчого процесу, ґрунтуючись на принципі верховенства права", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, поточного року. Передбачено, що в цей день пройдуть "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", крім окупованого Криму і непідконтрольних територій Донбасу.
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8 серпня ЦВК призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.
Раніше, 17 липня, Верховна Рада прийняла постанову №3650 "Про створення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України і замість існуючих 490 районів створюється 136 укрупнених. Документом встановлюється, що межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.
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Глава ЦВК Олег Діденко заявив, що в комісії виникли сумніви щодо наявності правових підстав для призначення виборів районних рад, оскільки, незважаючи на створення нових укрупнених районів, передбаченого Виборчим кодексом, рішення про створення районних рад не існувало. Крім того, чинне законодавство не визначає, який саме орган уповноважений прийняти рішення про утворення районних рад і звернутися до ЦВК для призначення перших виборів депутатів райрад.
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Кремль сделал ставку на Лукашенко
https://apostrophe.ua/ua/news/economy/taxes/2020-08-14/sobiraetsya-zatyanut-nalogovuyu-petlyu-na-sheyah-ukraintsev-ekonomist-prokommentiroval-zayavleniya-glavyi-gns/206458 переглянути новину українською
Главный налоговик страны Алексей Любченко заявил, что "в стране много денег, особенно у малого бизнеса и мелких фермеров, где можно изъять десятки миллиардов гривен новых налогов".
Экономист Алексей Кущ предполагает, что речь идет об ужесточении налогового давления в стране, об этом он https://censor.net/blogs/3213790/o_stereotipah_bogatstve_ukraintsev_i_fiskalnyh_aktsentah в колонке для "Цензор".
"Тема богатства украинцев в представлении чиновников в общем-то не нова. Я слышал подобные высказывания и в окружении Кучмы, и Ющенко, и Януковича, и Порошенко. Не изменился вектор и сейчас. Это не олигархи богатые, а селяне, обрабатывающие до 10 га земли. Попахивает новой продразверсткой. Хорошая тема - загнать в налоговые долги мелких фермеров и семейные хозяйства накануне открытия рынка земли", - отметил Алексей Кущ.
Экономист рассказал, что "дебютные" идеи налоговиков это: ужесточение применения РРО для малого бизнеса, применение механизма КИК - для среднего. Но основной акцент будет делаться на обложении НДС единоличных фермерских хозяйств: по мнению фискалов, там сокрыто 150-200 млрд грн, и государство планирует изъять шестую часть этих доходов.
"Как "опции", рассматривают возможное повышение налогообложения доходов физлиц, более жесткий налоговый контроль за сдачей недвижимости в аренду, налогообложение торговли на интернет-площадках", - пишет Алексей Кущ.
Он добавляет, что: "перенос акцента налогообложения с труда на капитал и активы (богатство) - это даже не модный тренд, а инстинкт выживания национальных экономик. Тогда почему в Украине продолжают действовать с точностью до наоборот?".
В интервью изданию "LB" глава налоговой Алексей Любченко https://lb.ua/economics/2020/08/11/463659********************************.html заявил , что понятие "скрутки" в Украине перестало существовать на 99%.
В то время, как после скандала ЦИК снизил в 5 раз (!!!) зарплаты членам комиссии, но не всем - заработная плата 9 из 17 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за июль превысила установленные на время карантина ограничения, составив до 194 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.
До завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, зарплаты должностных лиц органов власти в Украине ограничены законом суммой в 47 230 гривен.
Однако в июле только 8 членов Центризбиркома, включая заместителя председателя Виталия Плукаря, получили зарплату в пределах этих ограничений, в то время как остальные 9 - выше.
Председатель комиссии Олег Диденко заработал 70 607 гривен, секретарь Елена Гатауллина - 64 634 гривны, а шесть рядовых членов - от 55 338 до 133 260 гривен за счет отпускных, на которые ограничения по зарплате не распространяются.
Больше всех было начислено зампредседателя ЦИКа Сергею Дубовику - 193 574 гривны, включая отпускные и помощь по временной нетрудоспособности, не подпадающие под ограничения.
Если бы ограничения не были установлены, июльская зарплата членов Центризбиркома была бы выше в среднем на 152,5 тыс. гривен и составила бы от 110 тыс. до 313 тыс. гривен.