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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси освободили из СИЗО всех задержанных украинцев, - Енин

В Беларуси освободили из СИЗО всех задержанных украинцев, - Енин

Пятеро граждан Украины, которые были задержаны в Беларуси во время массовых акций протеста, освобождены из СИЗО.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24"заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот день получился очень продуктивным, поскольку на свободу вышли пятеро граждан Украины. Все они находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте", - рассказал он.

Кроме того, Енин сообщил, что представители Министерства иностранных дел Украины посетили в больнице еще одного освобожденного украинца, Павла Чернявского, который после освобождения из СИЗО почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

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"Травма оказалась не настолько серьезной, чтобы требовать пребывания в стационаре, он отказался от лечения в стационарных условиях и вернулся домой", - уточнил Енин.

Всем освобожденным гражданам посольство Украины предложило помощь, отметил Енин. Те из них, которые пожелают вернуться в Украину, смогут сделать это при ближайшей возможности. Об их возвращении будет сообщено отдельно.

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"Мы вели консультации с белорусской стороной касательно условий освобождения наших граждан, и на сегодняшний день нам это удалось. Отдельные административные или судебные процедуры еще продолжаются, поэтому окончательную точку ставить пока что рано. Но самое главное, что все наши граждане, которые были задержаны во время соответствующих массовых манифестаций, освобождены и находятся в безопасности", - добавил Енин.

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Автор: 

Беларусь (7937) МИД (7030) украинцы (3880) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+5
В Беларуси освободили из СИЗО всех задержанных украинцев, - Енин - Цензор.НЕТ 2909
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14.08.2020 20:45 Ответить
+2
Почекай, зараз ще пєтя забере собі цю перемогу
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14.08.2020 20:50 Ответить
+2
Він це любить
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14.08.2020 20:51 Ответить
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Зеля записав собі в перемогу ?
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14.08.2020 20:44 Ответить
В Беларуси освободили из СИЗО всех задержанных украинцев, - Енин - Цензор.НЕТ 2909
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14.08.2020 20:45 Ответить
Почекай, зараз ще пєтя забере собі цю перемогу
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14.08.2020 20:50 Ответить
Він це любить
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14.08.2020 20:51 Ответить
Чучело, петя уже 14 мес как не президент. Проснись.
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14.08.2020 21:43 Ответить
оглушительная дипломатическая победа бубачки
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14.08.2020 20:48 Ответить
Вот когда Лука отправляет вагнеровцев нарассею - это дипломатическое поражение бубачки.

А когда Лука освобождает украинцев - тогда бубачка тут саусем нипричем.
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14.08.2020 20:51 Ответить
Результат есть и это самое главное.В отличие от тех,кто верните петра ,при нем усьо було бы по другому)))
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14.08.2020 20:51 Ответить
Надеюсь, хоть не избиты до полусмерти садистами беларусского омона
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14.08.2020 21:01 Ответить
Уголок циника
Забавно, что задержанные в Беларуси бойцы ЧВК "Вагнер", которые якобы готовили там госпереворот, вернулись домой без синяков ! (с)
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14.08.2020 21:02 Ответить
беларусские выборы - спектакль с бумажками....
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14.08.2020 21:12 Ответить
А я б на месте Лукашенко их посадил в тюрьму и надолго а то суют свой нос в чужие дела. Та всеб иностранцы у меняб никогда не вернулись.
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15.08.2020 15:29 Ответить
 
 