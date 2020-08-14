У Білорусі звільнили із СІЗО всіх затриманих українців, - Єнін

П'ятеро громадян України, які були затримані в Білорусі під час масових акцій протесту, звільнені із СІЗО.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей день вийшов дуже продуктивним, оскільки на свободу вийшли п'ятеро громадян України. Всі вони зараз у безпеці. Це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про яких вранці повідомив президент України. Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишка, який був затриманий у Бресті", - розповів він.

Крім того, Єнін повідомив, що представники Міністерства закордонних справ України відвідали в лікарні ще одного звільненого українця, Павла Чернявського, який після звільнення із СІЗО почувався погано і був госпіталізований.

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"Травма виявилася не настільки серйозною, щоб вимагати перебування в стаціонарі, він відмовився від лікування в стаціонарних умовах і повернувся додому", - уточнив Єнін.

Усім звільненим громадянам посольство України запропонувало допомогу, зазначив Єнін. Ті з них, які побажають повернутися в Україну, зможуть зробити це при першій можливості. Про їх повернення буде повідомлено окремо.

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"Ми вели консультації з білоруською стороною щодо умов звільнення наших громадян і на сьогодні нам це вдалося. Окремі адміністративні або судові процедури ще тривають, тому остаточну крапку ставити поки що рано. Але найголовніше, що всі наші громадяни, які були затримані під час відповідних масових маніфестацій, звільнені й перебувають у безпеці", - додав Єнін.

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