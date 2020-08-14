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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі звільнили із СІЗО всіх затриманих українців, - Єнін

У Білорусі звільнили із СІЗО всіх затриманих українців, - Єнін

П'ятеро громадян України, які були затримані в Білорусі під час масових акцій протесту, звільнені із СІЗО.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей день вийшов дуже продуктивним, оскільки на свободу вийшли п'ятеро громадян України. Всі вони зараз у безпеці. Це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про яких вранці повідомив президент України. Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишка, який був затриманий у Бресті", - розповів він.

Крім того, Єнін повідомив, що представники Міністерства закордонних справ України відвідали в лікарні ще одного звільненого українця, Павла Чернявського, який після звільнення із СІЗО почувався погано і був госпіталізований.

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"Травма виявилася не настільки серйозною, щоб вимагати перебування в стаціонарі, він відмовився від лікування в стаціонарних умовах і повернувся додому", - уточнив Єнін.

Усім звільненим громадянам посольство України запропонувало допомогу, зазначив Єнін. Ті з них, які побажають повернутися в Україну, зможуть зробити це при першій можливості. Про їх повернення буде повідомлено окремо.

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"Ми вели консультації з білоруською стороною щодо умов звільнення наших громадян і на сьогодні нам це вдалося. Окремі адміністративні або судові процедури ще тривають, тому остаточну крапку ставити поки що рано. Але найголовніше, що всі наші громадяни, які були затримані під час відповідних масових маніфестацій, звільнені й перебувають у безпеці", - додав Єнін.

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Білорусь (7987) МЗС (4202) українці (2554) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+5
В Беларуси освободили из СИЗО всех задержанных украинцев, - Енин - Цензор.НЕТ 2909
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14.08.2020 20:45 Відповісти
+2
Почекай, зараз ще пєтя забере собі цю перемогу
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14.08.2020 20:50 Відповісти
+2
Він це любить
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14.08.2020 20:51 Відповісти
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Зеля записав собі в перемогу ?
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14.08.2020 20:44 Відповісти
В Беларуси освободили из СИЗО всех задержанных украинцев, - Енин - Цензор.НЕТ 2909
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14.08.2020 20:45 Відповісти
Почекай, зараз ще пєтя забере собі цю перемогу
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14.08.2020 20:50 Відповісти
Він це любить
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14.08.2020 20:51 Відповісти
Чучело, петя уже 14 мес как не президент. Проснись.
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14.08.2020 21:43 Відповісти
оглушительная дипломатическая победа бубачки
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14.08.2020 20:48 Відповісти
Вот когда Лука отправляет вагнеровцев нарассею - это дипломатическое поражение бубачки.

А когда Лука освобождает украинцев - тогда бубачка тут саусем нипричем.
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14.08.2020 20:51 Відповісти
Результат есть и это самое главное.В отличие от тех,кто верните петра ,при нем усьо було бы по другому)))
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14.08.2020 20:51 Відповісти
Надеюсь, хоть не избиты до полусмерти садистами беларусского омона
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14.08.2020 21:01 Відповісти
Уголок циника
Забавно, что задержанные в Беларуси бойцы ЧВК "Вагнер", которые якобы готовили там госпереворот, вернулись домой без синяков ! (с)
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14.08.2020 21:02 Відповісти
беларусские выборы - спектакль с бумажками....
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14.08.2020 21:12 Відповісти
А я б на месте Лукашенко их посадил в тюрьму и надолго а то суют свой нос в чужие дела. Та всеб иностранцы у меняб никогда не вернулись.
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15.08.2020 15:29 Відповісти
 
 