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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Заявление иранских чиновников об отказе платить компенсацию МАУ было ошибкой, - Енин

Заявление иранских чиновников об отказе платить компенсацию МАУ было ошибкой, - Енин

Заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани об отказе иранской стороны платить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый самолет является не официальной позицией иранского правительства. Это заявление было либо ошибочно переведено, либо вырвано из контекста.

Как передает Цензор.НЕТ, об это в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что Господин Сулеймани не уполномочен делать такие заявления от имени правительства. Указанное заявление было или ошибкой в переводе, или вырвано из контекста", - сообщил Енин.

Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", - сказал Енин, добавив, что предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление о невыплате МАУ компенсации за сбитый самолет не является официальной позицией Ирана, - Кулеба

Ранее председатель центрального страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Читайте также: Иранцы хотят провести следующий раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ в октябре в Тегеране, - МИД

Автор: 

МАУ (330) Енин Евгений (328) Тегеран (17)


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Топ комментарии
+9
А его интересуют только компенсации бениному МАУ? А компенсации родственникам?
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14.08.2020 21:06 Ответить
+6
Понятно,что иранцы болт забили на потуги зелени. И все эти кривляния вроде Енина-жалкая имитация деятельности.
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14.08.2020 21:12 Ответить
+5
за самолет я думаю беня выскулит... а вот жертвам теракта (ибо то не ошибка, а скорее всего преднамеренное уничтожение пассажирского самолета)
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14.08.2020 21:10 Ответить
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А его интересуют только компенсации бениному МАУ? А компенсации родственникам?
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14.08.2020 21:06 Ответить
Из бюджета « хахли« скинуться
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14.08.2020 22:09 Ответить
Термин "Меморандум" (будапештский, или не будапештский) переводится как памятная записка! Никто, ничего Украине не гарантирует !
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14.08.2020 21:09 Ответить
за самолет я думаю беня выскулит... а вот жертвам теракта (ибо то не ошибка, а скорее всего преднамеренное уничтожение пассажирского самолета)
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14.08.2020 21:10 Ответить
Понятно,что иранцы болт забили на потуги зелени. И все эти кривляния вроде Енина-жалкая имитация деятельности.
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14.08.2020 21:12 Ответить
Эх!!!


Так что же следует из заголовка?
Заявление - ошибкой, или ошибка в заявлении?
Двоешники
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14.08.2020 21:15 Ответить
Єнін розпереживався за компенсацію для Бєні ?
А родичам загиблих-глибочезне співчуття ?
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14.08.2020 21:20 Ответить
Встреча зэ-чма в это время с патрушевым в Омане было ошибкой. И прикидывание шлангом больше недели, как будто ничего не случилось, тоже было ошибкой...
Само по себе существование всей зелёной ******** уже по определению - ошибка
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14.08.2020 22:07 Ответить
нужно самолёты через Исраэль транзитом пускать. так ,глядишь и конь в тексте останется.....
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14.08.2020 22:19 Ответить
Заявление главы Центральной страховой организации Ирана...
Причем здесь вообще они? Да, в этой компании никто не застрахован и за самолет они выплачивать ничего не должны.
Правительство Ирана должно выплатить компенсации погибшим и все таки объяснить как вообще такое могло произойти. Как можно сбивать гражданские самолеты в международном аэропорту, ни один локатор не спутает его с другими целями. Херово еще и то, что если бы самолет был европейским все бы давно выплатили.
Источник: https://censor.net/n3213914
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15.08.2020 02:02 Ответить
 
 